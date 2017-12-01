Самозарядный карабин под пистолетный патрон АСК-17-9

Kelt-Tec SUB-2000

Kelt-Tec SUB-2000

АСК-17-9, фото: nobninsk.ru

АСК-17-9, фото: nobninsk.ru

АСК-17-9, фото: nobninsk.ru

Источники информации:

http://www.nobninsk.ru/news/nashi-novosti/arms-hunting-2017-fototch-t.html

https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Avtomatizirovannyye-sistemy-Kalugi-ASK-17-9/

http://charlifox.ru/2017/11/13/ultrakompaktnyy-karabin-ask-17-9

Материалы из открытых источников

В рамках состоявшейся в Москве в середине октября международной оружейной выставки Arms & Hunting 2017 российская компания «Ново-Обнинск-импорт» в содружестве с компанией «Автоматизированные системы Калуги» («АСИКА») представили ряд новинок. На стендах компаний можно было наблюдать компактный складывающийся самозарядный карабин под пистолетный патрон 9х19 мм (Luger) под рабочим названием АСК-17-9. Данная модель является российской интерпретацией американского карабина Kelt-Tec SUB-2000. Новый карабин не был аноносирован перед выставкой, но сумел заинтересовать посетителей, публика проявляла к новинке неподдельный интерес.Kelt-Tec SUB-2000 был разработан в США в 2000 году и выпускается компанией CNC Industries. Данная модель была отвергнута американскими военными из-за своего весьма оригинального внешнего вида и конструкции. После этого американцы начали позиционировать свой компактный складывающийся карабин под пистолетный патрон, как оружие-компаньон для тех людей, которые много путешествуют и опасаются за свою жизнь, но не хотят обременять себя более тяжелыми образцами стрелкового оружия — охотничьими карабинами и ружьями.По всей видимости, на эту же нишу нацелены создатели АСК-17-9. Основное предназначение такого карабина — это самооборона туристов и охотников от различных угроз как со стороны диких зверей, так и непрошенных гостей (бандитов). Правда, профессиональные охотники сомневаются в эффективности подобного оружия и пистолетной пули при неожиданной встрече, к примеру, с медведем. Также карабин может использоваться в качестве оружия для плинкинга — развлекательного вида стрельбы по разным нестандартным мишеням (пивные банки, бутылки). Однако плинкинг характерен в первую очередь для стран с либеральным оружейным законодательством, к которым Россия точно не относится, для тех же целей в России часто используют обычную пневматику. Не стоит забывать и о том, что АСК-17-9 — это нарезное огнестрельное оружие, а круг лиц имеющих лицензию на длинноствольное оружие с нарезным стволом крайне ограничен. По словам участников выставки Arms & Hunting 2017, стоимость самозарядного компактного складного карабина АСК-17-9 была обозначена на уровне около 50 тысяч рублей, что дешевле американского Kelt-Tec SUB-2000, который предлагался по цене от 60 тысяч рублей.Американский самозарядный карабин Kelt-Tec SUB-2000 был создан в 2000 году Джорджем Келлгреном американцем швейцарского происхождения, являющимся президентом и главным конструктором компании Kel-tec CNC Industries. В основу разработки была положена ранняя разработка той же компании — карабин Kel-tec SUB9, созданный в 1997 году, но оказавшийся достаточно дорогим в производстве. С карабином Kelt-Tec SUB-2000 компания рассчитывала занять нишу «экспедиционного» оружия. Оружие-компаньон для тех людей, кто вынужден довольно много путешествовать на автомобиле или пешком, в первую очередь — это оружие самообороны, а также оружие для развлекательной стрельбы и тренировок. Как вариант допускалась и охота на некрупную живность на близких дистанциях.Карабин Kelt-Tec SUB-2000 под пистолетный патрон получился очень компактным, длина ствола составляла всего 41 сантиметр (подогнано под особенности американского законодательства), в разложенном состоянии длина карабина не превышала 75 сантиметров. При этом масса оружия не превышала 1,8 кг. Российская версия АСК-17-9 при больших габаритах (длине ствола и оружия) обладает меньшей массой. За счет использования пистолетного патрона умеренной мощности 9х19 мм и Kelt-Tec SUB-2000, и его российский аналог АСК-17-9 обладают простой конструкцией, небольшим весом и отдачей. Это в сочетании с компактностью и с приличной емкостью магазина делает их хорошим гражданским оружием.Самозарядный компактный карабин Kel-tec SUB2000 использовал автоматику со свободным затвором, стрельба из оружия ведется с закрытого затвора. Возвратная пружина и затвор находятся в алюминиевой трубке, которая служит основанием приклада. Рукоятка затвора находится в нижней части трубки приклада, позади пистолетной рукоятки. На карабине был использован ударно-спусковой механизм куркового типа, одинарного действия. При этом усилие взвода было сделано минимальным, что обеспечивает модели очень большую для неавтоматического оружия скорострельность — до 150 выстрелов в минуту (такая же заявлена для АСК-17-9). Ручной предохранитель имеет вид поперечной кнопки, он был расположен над пистолетной рукояткой. Питание оружия осуществляется из отъемных коробчатых магазинов, вставляемых в рукоятку оружия. Ствольная коробка и пистолетная рукоятка были изготовлены из ударопрочного пластика.Главной особенностью модели было то, что она легко складывается. Kel-tec SUB2000 было очень просто сложить и разложить снова. Для того чтобы сложить оружие в походное положение карабин «переламывался» в районе казенного среза ствола вокруг оси, которая расположена в основании целика. Защелкой ствола служила подвижная спусковая скоба. При этом если вы вдруг сложите карабин, когда в его патроннике будет патрон, так как ствол будет в одной части, а затвор в другой, патрон просто выпадет из оружия.Стоит отметить, что компания «Ново-Обнинск-импорт» анонсировала компактный складывающийся самозарядный карабин Kelt-Tec SUB-2000 в калибре 9х19 мм в рамках выставки Arms & Hunting 2013, прошло четыре года, и компания представила на выставке в Москве его российскую версию. Вес представленного опытного образца российского карабина АСК-17-9 составляет всего 1,2 кг, при этом длина оружия в разложенном виде составляет 850 мм, в собранном карабин почти на половину короче, длина ствола составляет 510 мм.Работа автоматики карабина АСК-17-9 также основана на свободном ходе затвора, возвратная пружина и рукоять затвора находятся в прикладе трубчатого вида, который изготовлен из алюминиевого сплава. Емкость магазина, расположенного в пистолетной рукоятке карабина, составляет 10 патронов (используются стандартные коробчатые магазины от распространенного пистолета Glock-17), патроны — 9х19 мм Luger (также распространено название Parabellum). Основное отличие российской системы, которая производится в Калуге, это ствольная коробка и пистолетная рукоятка, которые выполнены из алюминиевого сплава, а не из ударопрочного пластика, как у американского образца.Скорострельность представленного компактного карабина составляет те же 150 выстрелов в минуту, заявленная прицельная дальность — до 150 метров. Для прицеливания карабин оснащен регулируемой диоптрийной мушкой. Как и Kelt-Tec SUB-2000, российская модель легко складывается. В ней над казенной частью ствола находится поперечная ось, которая позволяет в походном положении сложить ствол вверх и назад на 180 градусов, расположив его поверх ствольной коробки и приклада трубчатой формы. Замком складного ствола управляет подвижная спусковая скоба.