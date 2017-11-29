Российские олимпийцы - МОК: Отобрать медали? Ну попробуйте...

Российские спортсмены, результаты участия которых на Олимпийских играх в Сочи аннулировал МОК, отказались от выполнения требований олимпийского комитета. Напомним, что в течение последнего времени МОК, руководствуясь обвинениями со стороны ВАДА, заявил о лишении наград нескольких членов сборной России. После этого российскую сборную переместили с 1-го на 6-е место в общекомандном зачёте, что является беспрецедентным для всей олимпийской истории событием - событием, говорящим о том, что теперь результат показывают не спортсмены на стадионах, лыжных, бобслейных, биатлонных трассах, а чиновники, в кабинетах по фотографиям подсчитывающие царапины на пробирках.Российские спортсмены, лишённые МОК медалей, заявили о том, что не только не собираются отказываться от своих результатов, но и намерены отстаивать свои права в международных судах. Несколько исков уже поступили в Международный спортивный суд в Лозанне.Стоит предположить, что добиться справедливости в этом суде будет невозможно по той простой причине, что его судейская коллегия давно получила соответствующее распоряжение от известных инициаторов антироссийской истерии.Напомним, что ранее в тот же суд обращались и другие российские спортсмены, которые были обвинены в использовании средств, оказавшихся в списке запрещённых буквально за несколько недель до начала крупных международных турниров. Однако решений о восстановлении российских спортсменов в правах и компенсации морального и материального ущерба до сих пор принято не было.