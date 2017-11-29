21:25 29 ноября

Российские олимпийцы - МОК: Отобрать медали? Ну попробуйте...

Российские спортсмены, результаты участия которых на Олимпийских играх в Сочи аннулировал МОК, отказались от выполнения требований олимпийского комитета. Напомним, что в течение последнего времени МОК, руководствуясь обвинениями со стороны ВАДА, заявил о лишении наград нескольких членов сборной России. После этого российскую сборную переместили с 1-го на 6-е место в общекомандном зачёте, что является беспрецедентным для всей олимпийской истории событием - событием, говорящим о том, что теперь результат показывают не спортсмены на стадионах, лыжных, бобслейных, биатлонных трассах, а чиновники, в кабинетах по фотографиям подсчитывающие царапины на пробирках.

Российские олимпийцы - МОК: Отобрать медали? Ну попробуйте...


Российские спортсмены, лишённые МОК медалей, заявили о том, что не только не собираются отказываться от своих результатов, но и намерены отстаивать свои права в международных судах. Несколько исков уже поступили в Международный спортивный суд в Лозанне.


Стоит предположить, что добиться справедливости в этом суде будет невозможно по той простой причине, что его судейская коллегия давно получила соответствующее распоряжение от известных инициаторов антироссийской истерии.

Напомним, что ранее в тот же суд обращались и другие российские спортсмены, которые были обвинены в использовании средств, оказавшихся в списке запрещённых буквально за несколько недель до начала крупных международных турниров. Однако решений о восстановлении российских спортсменов в правах и компенсации морального и материального ущерба до сих пор принято не было.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 99

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  1. Чёрный Сегодня, 18:15
    ВСё заточенно под выборы Президента РФ...они нас в покое не оставят.К сожалению, думаю, что участие наших ребят на Олимпиаде в Корее под БОЛЬШИМ вопросом.....
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 18:17
      Цитата: Чёрный
      ВСё заточенно под выборы Президента РФ...они нас в покое не оставят.К сожалению, думаю, что участие нащих ребят на Олимпиаде в Корее под БОЛЬШИМ вопросом.....


      Это месть США , за то , что мы не желаем плясать под их дудку.
      Идущий
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:21
        месть США начнется, когда местные клоуны начнут собирать майдан.

        А это лишь подготовка клоунов к их последнему выступлению. Идет нагнетание обстановки по всем фронтам.

        В итоге соберутся клоуны вместе, которые

        1) считают что РФ слишком мягкая
        2) считают что РФ слишком жетская

        И на "патриотов" и на "западников" разыгрывают комбинации. Грамотные ребята.



        с-т Petrov
        1. Идущий Сегодня, 18:23
          Это тоже готовится , а США ничем не брезгует , будет гадить везде , где только смогут.
          Идущий
          1. Улан Сегодня, 19:33
            Вы забыли про ЧМ-2018, это тоже цель наряду с выборами президента России.
            Сорвать ЧМ, мечта для дяди Сэма.
            Улан
        2. Чёрный Сегодня, 18:25
          А что дальше ??? Ну , выкинут Россию ! Просто , мне спорт уже неинтересен , т.к. он не соответствует никаким этическим нормам !!! Всё поставлено на политику и деньги !!! Сам принцип МОК дискредитирован полностью !!!! Соревнования , как такового , среди спортсменов не происходит , а только , кто кого обманет в допинге , или обманет в анализах !!! Я не верю в то , что все наши спортсмены на нём сидят . Тем более , Викиликс открыла всем глаза на мировой спорт , опубликовав официальные документы , в первую очередь американский , когда спортсмены принимают не допинг , а наркотики ( официально !!! ) !!!! По - этому , для меня спорт уже давно неинтересен ! Я помню те времена , когда мы сидели и смотрели Олимпиады не отрываясь у телевизора , а теперь это всё в прошлом , увы . Жаль только спортсменов , которые трудились всю свою жизнь и , в одночасье , оказались за бортом! Правда , и наше руководство ( во главе с МутЬко !!! ) облажалось , вместо того , чтобы защищать своих спортсменов !!! Он уже давно " положил " на спорт и и " в глазах " у него только доллары !!! Я бы его давно погнал " поганой метлой " и , даже , не доверил руководство , даже , деревенским спортивным клубом .Но , увы , " воз и ныне там " !!!!
          Чёрный
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:26
            А что дальше ??? Ну , выкинут Россию ! Просто , мне спорт уже неинтересен


            каждому найдут тему по интересам. Не может же все устраивать.

            На спорт параллельно. Через Донбасс на психику надавят. Кому на Донбасс фиолетово - тому визу не дадут. Кому и на визу нагадить - тому Коленьку покажут.

            Тусовку соберут в любом случае. Посмотрите на этот сайт - персонажи на подхвате и готовы. Говны бурлят - а дров еще подкинут

            А оплатят эту движуху внутренние ресурсы. После приватизации таких хватает.

            с-т Petrov
            1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 19:16
              После того, как будет доказана несостоятельность обвинений со стороны комиссии МОК, необходимо инициировать компанию о пожизненном отстранении нынешнего руководства МОК во главе с Т. Бахом от олимпийского движения и о привлечении к ответственности за клевету. Оснований для такой компании предостаточно, так как нарушены все базовые нормы Олимпийской хартии. Что касается необходимости существования ВАДА, то эту контору вообще необходимо отменить. Заметьте, про ВАДА не я это первый сказал. Такую мысль неоднократно выдвигал Х.А. Самаранч.
              ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
              1. jjj Сегодня, 19:32
                А вы тоже заметили, что как только международные функционеры совсем уже собрались объявить об отстранении России от Олимпиады в Южной Корее со стороны Кореи Северной опять полетели ракеты
                jjj
              2. Улан Сегодня, 19:36
                Не будьте наивны. Пока в России не пройдут выборы президента и ЧМ по футболу, никто никаких действий против чиновников МОК и ВАДА предприниматься не будут.
                Хотя я полностью Вас поддерживаю.
                Улан
        3. КОСМОС Сегодня, 18:49
          Цитата: с-т Petrov
          местные клоуны

          Да, че-то коментариев от местных истиных "патриотов" за процветание родины, не видно? laughing
          Вон как дружно они тявкали на Медведева и прочих менеджеров, в соседней статье про космос, очень "искренне" сокрушались окончательно разоренной и разворованной олигархами стране, скромно тыча указательным пальцем наверх в Кремль и угрожающе потрясая кулочками.
          Видать на хозяина из за бугра не позволено тявкать, команда ФАС на другое было wassat
          КОСМОС
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:18
      Слава , привет ! hi Не только под выборы , здесь ещё и зимние ОИ , ЧМ по футболу и , наконец , просто нагадить в тапки России ! am
      bouncyhunter
      1. Mole Сегодня, 19:29
        Чтобы не гадили надо самим анализы брать. Мы соревнования проводим, мы и пробы исследуем. А то федерации всякие, ассамблеи, комиссии и все гадят, и гадят при чем за наши же взносы.
        Mole
      2. НЕКСУС Сегодня, 19:32
        Цитата: bouncyhunter
        Слава , привет ! hi Не только под выборы , здесь ещё и зимние ОИ , ЧМ по футболу и , наконец , просто нагадить в тапки России ! am

        Привет,Паша. hi Конкретно это событие ,скорее под наш ЧМ 2018 года. Помнишь,я тебе говорил,что они еще попытаются сорвать ЧМ в России...ну так вот то ли еще будет. Ну и на перспективу зимнию Олмпиаду без нас провести тоже им хочется,а точнее им приказано.
        Вообщем посмотрим,почем в Одессе рубироид...
        НЕКСУС
        1. vovanpain Сегодня, 20:03
          Цитата: НЕКСУС
          Конкретно это событие ,скорее под наш ЧМ 2018 года. Помнишь,я тебе говорил,что они еще попытаются сорвать ЧМ в России..

          Заточено под выборы президента России Андрей,чемпионат мира попытаются сорвать под любым предлогом,Мерзость Родченков уже во всю орет что вся сборная России по футболу игравшая в 2014 году в Бразилии сидела на допинге,что далее будет request
          Думаю что это мечта всей страны и что бы по правую руку висел Мутко с микрофоном в заднице,а по левую Чубайс с ваучером. hi
          vovanpain
        2. bouncyhunter Сегодня, 20:26
          Привет , дружище Андрей ! hi drinks
          Цитата: НЕКСУС
          Конкретно это событие ,скорее под наш ЧМ 2018 года. Помнишь,я тебе говорил,что они еще попытаются сорвать ЧМ в России...ну так вот то ли еще будет.

          Да , конечно помню . Эти выродки ещё не весь арсенал гадостей исчерпали .
          Цитата: НЕКСУС
          Ну и на перспективу зимнию Олмпиаду без нас провести тоже им хочется,а точнее им приказано.

          И они над этим усиленно работают , приличные маты у меня уже заканчиваются ....
          bouncyhunter
      3. vovanpain Сегодня, 19:39
        Цитата: bouncyhunter
        Слава , привет ! hi Не только под выборы , здесь ещё и зимние ОИ , ЧМ по футболу и , наконец , просто нагадить в тапки России ! am

        Здрав Будь Братко! drinks hi в тапки гадят они уже давно,еще со времен становления Руси как государства. yes По фиг злая Русь или добрая,гадили,гадят и гадить будут всегда покуда стоим,хреново что рукамиводители наши все в них партнеров видят,им уже наотмашь бьют,они озабоченности высказывают,спортсменов вот жалко,они готовятся к этим соревнованиям годами и им со всего размаху ставят подножку,это не спорт уже,это чистая политика,ну а те кто тут восхваляет полосатых,ну лижите дальше полосатый зад,только вам конфету дадут,но за эту конфету все лицо дерьмом измажут.Братко это я не тебе. drinks hi
        vovanpain
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:35
          Привет и тебе , братишка ! hi drinks Как же задолбали эти отродья аглицкой нации и иже с ними ! Причём мы-то понимаем что вот такая нечестная игра с их стороны - признание собственной слабости . Но обидно от этого и за Россию , и за спортсменов , и за тех , кто разочаровался в спорте и уже не поведёт своего сынишку или дочурку в спортсекцию , решив "А зачем ? Всё равно медали у нас отбирают .". Спасибо , матросопрезервогазы и их прихлебалы ! am Сейчас главное не сдаваться и продолжать гнуть свою линию , а то эти нстры только и ждут что Россия опустит руки .
          bouncyhunter
          1. vovanpain Сегодня, 20:52
            Цитата: bouncyhunter
            то эти нстры только и ждут что Россия опустит руки

            У нас братко вообще то принято если уходить к богу,то и прихватывать с собой врага,матрасоподобным это не понять. hi
            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:57
              Этим полосатикам вообще много чего не понять , например того , что пойдя войной на Русь можно голову запросто сложить . soldier
              bouncyhunter
    3. Диванный Хенераль Сегодня, 18:22
      Дело в том, что потери Кореи от неучастия РФ будут колоссальны. Кто их компенсирует?
      Это не только проживание команды, это права на трансляцию - а это совсем другие бабки.
      так что бабло победит и на этот раз. Нагадить нам нагадят - вплоть до запрета исполнять ГИМН - но если наши спортсмены с головой - они его ПЕТЬ будут.
      Диванный Хенераль
      1. papas-57 Сегодня, 18:45
        ''Нагадить нам нагадят - вплоть до запрета исполнять ГИМН - но если наши спортсмены с головой - они его ПЕТЬ будут''. А флаг глазами изобразят? Самый сильный удар для капиталистов это потерянные деньги. Отсюда и нужно плясать.
        papas-57
      2. Pirogov Сегодня, 18:47
        Цитата: Диванный Хенераль
        Дело в том, что потери Кореи от неучастия РФ будут колоссальны. Кто их компенсирует?
        Это не только проживание команды, это права на трансляцию - а это совсем другие бабки.
        так что бабло победит и на этот раз. Нагадить нам нагадят - вплоть до запрета исполнять ГИМН - но если наши спортсмены с головой - они его ПЕТЬ будут.

        Вот что меньше всего беспокоит США так это потеря прибылей Юж. Кореи .
        Pirogov
      3. Стропорез Сегодня, 19:23
        Цитата: Диванный Хенераль
        Дело в том, что потери Кореи от неучастия РФ будут колоссальны. Кто их компенсирует?

        Отряд не только не заметит потери бойца, а ещё и "правильно" отреагирует. РФ -это не СССР с соц.лагерем, который совместно мог проводить альтернативные Игры Доброй Воли. Одна сборная ГДР чего стоила!
        Цитата: Диванный Хенераль
        Нагадить нам нагадят - вплоть до запрета исполнять ГИМН - но если наши спортсмены с головой - они его ПЕТЬ будут.

        Будут даже танцевать, при условии, что нас вообще на ОИ допустят.
        Наша двухстульная позиция просто бесит, почему футбольные команды из Крыма не участвуют в РПФЛ?
        А гера греф стесняется заходить в Крым? или тут другое? Пилить бабло и участвовать в мировой политике -это разные вещи. Понимая то , что наши кампрадоры не только не в уровень ,в качестве переговорщиков, а и продадут интересы страны даже не за сребряники , а просто за лояльность к их западному имуществу, нашим заклятым "партнёрам" ясно , как Божий день.
        Кто ставил на должность мудко?Кто назначал родченкова?Спорт и спортсмены тоже проданы, как впрочем и все мы и что характерно не многие с этим не согласны.
        Стропорез
      4. Deadушка Сегодня, 19:30
        Цитата: Диванный Хенераль
        Дело в том, что потери Кореи от неучастия РФ будут колоссальны. Кто их компенсирует?

        кто?... пример - ЕЭС.
        Гадят себе же в тапки, что бы не дай бог Русским "не достались".
        Deadушка
    4. svp67 Сегодня, 18:28
      Цитата: Чёрный
      К сожалению, думаю, что участие наших ребят на Олимпиаде в Корее под БОЛЬШИМ вопросом.....
      И что, надеюсь Вы не предлагаете сдаться?
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 18:44
        Цитата: svp67
        И что, надеюсь Вы не предлагаете сдаться?

        Правильно , надеетесь smile
        Чёрный
    5. толя ежик Сегодня, 18:38
      скорее да, чем нет.отсюда-..а нахрена нам такая олимпиада нужна, где рулит не спорт , а п....овские пришмандовки?..
      толя ежик
    6. 210окв Сегодня, 18:45
      Лишь бы эти НАШИ ребята,или кто нибудь из них не решились выступать под нейтральным флагом..
      Цитата: Чёрный
      ВСё заточенно под выборы Президента РФ...они нас в покое не оставят.К сожалению, думаю, что участие наших ребят на Олимпиаде в Корее под БОЛЬШИМ вопросом.....
      210окв
      1. Улан Сегодня, 19:40
        Пусть выступают. Но за свой счет. Каждый сам выбирает кому служить, есть такая песня.
        - "дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя".
        Улан
    7. МВГ Сегодня, 18:55
      Было бы правильно для РФ официально отказаться от участия в Олимпиаде в Корее
      МВГ
      1. Альф Сегодня, 19:03
        Цитата: МВГ
        Было бы правильно для РФ официально отказаться от участия в Олимпиаде в Корее

        Причем не просто отказаться от участия, но и после награждения победителей начать мощную пропагандистскую кампанию под знаком-Мы не участвовали, значит ваши победы неполноценны.
        Но на это путинцы не пойдут..
        А тех горе-спортсменов, которые будут выступать под флагом ООН, подвергнуть общественному остракизму.
        Альф
      2. НЕКСУС Сегодня, 19:40
        Цитата: МВГ
        Было бы правильно для РФ официально отказаться от участия в Олимпиаде в Корее

        Оно конечно для нашей диванной гордости хорошо ...да только если мы начнем отказываться от участия в олимпиадах,в ЧМ и тд,наши спортсмены(состоявшиеся)которые жизнь положили на то,чтоб стать олимпийцами или чемпионами мира,пойдут выступать хоть под флагом Гандураса,лишь бы выступить. А после пары тройки наших отказов,дети в спортзалы перестанут идти,тк на кой,если максимум чего можно достичь,это победить на Чемпионате РФ.
        Вопрос отстаивания страны и в частности наших спорт организаций,политиков и все кто должен это делать,интересов нашей страны в отношении наших же спортсменов.
        При этом ,полагаю,было бы неплохо вспомнить о таком мероприятии,как Игры Доброй Воли...
        НЕКСУС
        1. Железностоп Сегодня, 20:00
          Пусть не пойдут в спортзалы ради спортивной карьеры, будут ходить ради здоровья, главное что б в ВУ , армию тянулись.
          Железностоп
    8. Primoos Сегодня, 18:59
      Цитата: Чёрный
      ВСё заточенно под выборы Президента РФ...они нас в покое не оставят.К сожалению, думаю, что участие наших ребят на Олимпиаде в Корее под БОЛЬШИМ вопросом.....

      Все заточено на унижение России. Спорт, как спорт перестал существовать. Для нормального соревнования необходимо чеканить два комплекта наград. Один комплект надо сразу дарить пен.досне и пусть они домой счастливые валят, без сильного напряжения, а за второй комплект нормально надо соревноваться.
      Primoos
    9. alexmach Сегодня, 19:28
      Спортсменов жалко, однако обратите внимание какой травле их подвергают их же западные коллеги. Тот случай с плавчихой, заявления других тенесисток насчет дисквалификации Шараповой. Вот она спортивная солидарность и вот он спорт вне политики.
      alexmach
      1. Дембель77 Сегодня, 20:27
        Международный спортивный суд в Лозанне
        А судьи кто?
        Дембель77
  2. Идущий Сегодня, 18:15
    Стоит предположить, что добиться справедливости в этом суде будет невозможно по той простой причине, что его судейская коллегия давно получила соответствующее распоряжение от известных инициаторов антироссийской истерии.


    Это так , но судиться надо.
    Идущий
    1. Чёрный Сегодня, 18:20
      Цитата: Идущий
      Это так , но судиться надо.

      Надо....хоть и безполезно. Правда на западе никому не нужна. А вот мразиту Родченкова упаковать и доставить в Россию для суда было бы совсем не плохо....
      Чёрный
      1. новичок Сегодня, 18:24
        а зачем? хотя параллельно этому процессу пора запускать правильный. вчерась на КОНТЕ вычитал интересную новость: в Думу внесён законопроект о выходе наших спорт федераций из под евро/миро федераций. по аналогии янки. вот тогда можно точно начхать на них.
        новичок
      2. Идущий Сегодня, 18:26
        Придет время , они его сами нам выдадут.
        Идущий
      3. Deck Сегодня, 18:36
        А вот мразиту Родченкова упаковать и доставить в Россию для суда было бы совсем не плохо....


        "На основе допросов более 700 спортсменов и тренеров Следком пришел к выводу, что Родченков самостоятельно распространял препараты среди спортсменов и тренеров, достоверные свойства которых им не были известны. «Если и имелись какие-либо нарушения, то они носили сугубо индивидуальный характер»" Получается что если следственный комитет прав и сумасшедший Родченко поил допингом коктель Дюшес спортсменов то он гад, но спортсменов правильно лишили медалей за то что они пили эту гадость. Фигня какая то получается.
        Deck
        1. Улан Сегодня, 19:44
          Тут не все так просто. Спортсмен не врач.Это первое. Второе- препараты предлагал(продавал) сам глава РУСАДА, государственный чиновник и наверняка утверждал, что это не допинг и не входит в перечень запрещенных препаратов.
          Почему такому большому человеку, ответственному за борьбу с допингом , спортсмены не должны верить?
          Наверняка были и сомневающиеся, но Родченков мог заверить, что они могут не беспокоится и пробы будут чистыми.
          Улан
          1. SergeBS Сегодня, 20:51
            Цитата: Улан
            Второе- препараты предлагал(продавал) сам глава РУСАДА, государственный чиновник и наверняка утверждал, что это не допинг и не входит в перечень запрещенных препаратов.

            Вот вы и попали под "око Овертона".
            Первая ложь - Родченков выдал списки всех, кто якобы на допинг подсел чтобы победить - не прокатывает. Фактов нет.
            Теперь другая, потоньше, что сам Родченков допинги втюхивал под видом безобидных витаминок. Опять фактов нет.
            В обоих случаях общее - есть только ДОНОС (клевета), и никаких фактов, кроме словес Родченкова, который уже "немножко корректирует" свои же показания.
            А с какого перепоя я ВДРУГ поверю, что Родченков допинги как витаминки подсовывал? Особенно ежели учесть что допинг ГОРАЗДО дороже витаминок?
            И вообще кто такой этот Родченков? С чего бы ему верить?
            Только из-за того, что никаких фактов нет, а есть только его "списки задопингованных", которые все ширятся?
            SergeBS
      4. yashka12007 Сегодня, 19:28
        Наше государство должно не считаясь с затратами убивать предателей не важно чьими руками. Неотвратимость наказания. Тогда может и предателей будет меньше,кому хочеться прожить остаток жизни писаясь от страха при каждом шорохе.
        yashka12007
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:22
      Витя , добрый вечер ! hi Да , надо , даже зная что ничего не светит . Нельзя сдаваться , иначе совсем оборзеют (хотя куда уж больше ?) . negative
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 18:25
        Добрый вечер Паша! hi , останутся решения суда и их доводы , пройдет время все это им аукнется.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:28
          Только на то и надеюсь , что со временем все по заслугам отхватят в лыч . Из спорта сделали цирк-шапито , матрасня упоротая ! am
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 18:34
            Спорт давно большой бизнес и грязная политика , к сожалению.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:38
              Но матрасы превзошли всё , что было до этого , ушлёпки вонючие !
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 20:59
                Они держат все нити в своих руках и никого не подпускают к этой кухне.
                Идущий
    3. mikh-korsakov Сегодня, 18:48
      Цитирую: Это так , но судиться надо. Вопрос, зачем, если результат предсказуем?
      mikh-korsakov
      1. alexmach Сегодня, 19:31
        За правду бороться надо до конца, вот только меня волнует вопрос: а что будет со спортсменами отказавшимися возвращать награды? Их от бущующих соревнований за непослушание не отстранят? Или уже всех и так отстранили?
        alexmach
  3. новичок Сегодня, 18:16
    пора нам учредить Всемирные Игры Доброй Воли.
    новичок
    1. Идущий Сегодня, 18:26
      Цитата: новичок
      пора нам учредить Всемирные Игры Доброй Воли.


      Все идет к этому.
      Идущий
      1. новичок Сегодня, 18:30
        если не ошибаюсь, только по лёгкой атлетике отстранено шесть команд. вот и первоначальный отряд первопроходцев.
        новичок
        1. Идущий Сегодня, 18:35
          Ещё много веселухи нас ждет , они только разгоняются.
          Идущий
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:29
      Гарик , привет ! hi К этому всё и движется . Этими скандалами МОК сам себе дурную рекламу делает .
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 18:34
        помнишь как мы возмущались вялостью позиции нашего минспорта? так вот, спортпроффи уже написали открытое письмо с негодованием по поводу вялого мчуканья в защиты наших чемпионов. пора было уже тогда, в самом начале начинать все эти организационные шаги. здравствуй, Друг мой.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:39
          Надоел уже матрасный беспредел , куда ни глянь - везде матрасы своё поганое жало всунули ...
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 18:43
            увы и ах, Паша. пора уже от терапефтических процедур переходить к хирургическим мерам.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:10
              Полностью с тобой согласен , дружище . Да что-то власть имущие не торопятся ...
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 21:01
                Цитата: новичок
                увы и ах, Паша. пора уже от терапефтических процедур переходить к хирургическим мерам.


                "Будем резать" , к сожалению" другого пути нет.
                Идущий
    3. alexmach Сегодня, 19:34
      Вопрос в том, кто эти начинания поддержит то? Советский Союз с кучей стран сателитов мог себе позволить провести альтернативную Олимпиаду, а современная Россия? Кто поедет не эти игры? Кто поедет туда вместо олимпиады?
      alexmach
      1. новичок Сегодня, 20:09
        дело в другом. конечно первые соревнования будут несколько уступать по уровню. но. надо устроить грандиозное представление открытия (благо у янки есть чему научиться). главное призовые, должны быть равноценны олимпийским. да и вопросов будет меньше, если учесть, что многие команды так или иначе или отстранены, или урезаны. да и никто не мешает дублировать своё участие в двух играх. далеко не факт, что отстранённые сборные были не чисты, так что и этот вопрос можно закрыть.
        новичок
    4. Оранг Сегодня, 20:45
      Денег дофига? Зачем нам эти недоигры? В ОИ-2014 и ЧМ-2018 угрохали средств как в прорву, ещё и это.
      Оранг
      1. новичок Сегодня, 21:10
        вам видимо, это точно не надо. но раз спросили, отвечу. а не надо быть спонсором, как это делают янки; не надо раздувать штат бюракратии вокруг игр; главное, готовая площадка уже есть.
        новичок
  4. BLADFROST Сегодня, 18:22
    Зачем нам лезть в страну, на которую нацелены сотни взведённых ядерных ракет!!!???
    BLADFROST
    1. Идущий Сегодня, 18:28
      Это Вы батенька погорячились , как раз наше присутствие будет охлаждать горячие головы , да и нет у них столько ракет , там сработает обычное оружие.
      Идущий
      1. Вадим237 Сегодня, 18:34
        Оно может сработать как раз во время Олимпиады - а нас там не будет.
        Вадим237
        1. yashka12007 Сегодня, 19:35
          Если нас там не будет то и олимпиады там не должно быть. А в этом нам должен помочь наш друг Ким или враг Трамл.
          yashka12007
  5. 1331М Сегодня, 18:27
    И что,ну не отдадут сами медали-ну будут дальше висеть на стенке,а в протоколах результаты уже аннулированы.Пусть лучше научатся как все принимать допинг,что бы не ловили.Всех ловят-это нормально давно(допинг,в смысле,принимать в большом спорте-вспомните "успехи" ГДР),только наши чаще всех попадаются,как дети малые.
    1331М
  6. svp67 Сегодня, 18:28
    Российские спортсмены, результаты участия которых на Олимпийских играх в Сочи аннулировал МОК, отказались от выполнения требований олимпийского комитета.
    Ну и ПРАВИЛЬНО. Даже если это станет еще одним из поводов нашего не допуска, то я этих наших ЧЕМПИОНОВ ПОДДЕРЖИВАЮ.
    svp67
  7. DPN Сегодня, 18:30
    Надо попросить КНДР провести учение это время ,если наши не поедут и хрен сней в таком случае,но выступать под чужим флагом это не уважать страну.
    Наверное взнос за участие в олимпиаде, надо отдать спортсменам за результаты равные результатам олимпиады ,чтоб за ДЕРЖАВУ не обидно было
    Насчёт медалей дырку от бублика МОКу.
    DPN
  8. Esoteric Сегодня, 18:31
    Пора ставить ультиматумы. Либо эти МОКи и ВАДы предъявляют доказательства, на основании которых всё эти обвинения происходят, либо России надо продумать участие в таких игрищах. Просто не принимать участие. Организовывать соревнования в стране и показывать лучшие результаты, чем "олимпийские чемпионы".
    Есть силовые инструменты, применяя которые можно так повернуть вращение земли, что мало не покажется. Через Антарктиду будут ездить в Европу. Изъять из США все активы и выгнать их всех вместе с пятой колонной...
    Esoteric
  9. AwaZ Сегодня, 18:34
    В сложившейся ситуации мне в голову пришла вот такая мысль : мне кажется , США уже распределили все медали на наступающей Корейской олимпиаде. Во всяком случае своим уже точно все обещано. Кто же вдруг возьмет не то что им осталось , будут уличены во всех смертных грехах.
    AwaZ
  10. magadan72 Сегодня, 18:37
    Одного не пойму!!!Почему Россия не судится в суде !?ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО!!!Страны и её граждан!?Засудить МОК и др.Банально на деньги. Обанкротить их...
    magadan72
    1. mikh-korsakov Сегодня, 18:51
      Не судятся, потому что а судьи кто? Все те же продажные твари.
      mikh-korsakov
  11. AwaZ Сегодня, 18:40
    Глава Американского Антидопингово агенста USADA Тревис Тайгарт заявил , что наличие положительных допинг тестов не является доказательством вины спортсмена в нынешних условиях, особенно если это граждане США .
    AwaZ
  12. ваняватный Сегодня, 18:43
    в нашей стране мы привыкли платить цену , причем любую, 26 миллионов не вернулись , уж молчу про коллективизацию , смутное время и что угодно ... О чем это я? ах да , понимаю , что спортсмены всю жизнь шли к своей цели , жили этим и только этим , я тож не планировал переход в гражданские , Екатерина Зеленко не мечтала о таране , что это за хрень : кто то поедет , а кто то нет ... может ну ее на х , такую олимпиаду ?спортсмены не хотят ли взять и отказаться от участия ? ради друзей , которых оболгали и унизили?те , кого таки милостиво пустят , вроде как флаг будут защищать? жалкое зрелище горстки униженных олимпийцев на фоне кучи спортивных функционеров ? у нас любят говорить о единении , патриотизме , флеш мобы , хэштэги ..а давайте всех пошлем НА...
    ваняватный
    1. ваняватный Сегодня, 18:58
      и еще : этим они бы обессмертили свои имена , лучше ВКС всему миру показали бы кто мы есть , а уж воспитательный эффект внутри страны ... а так это просто эгоизм , на фоне разговоров , ну а мудко и прочие , ох не хочу бан получать ... am
      ваняватный
    2. казак 471 Сегодня, 21:00
      Ваня К сожалению как всегда от нас мало что зависит . Не мы назначаем министров . которые воль от ватта не отличают . Тот же Мутко когда уже начали давить за допинг говорил "да пусть докажут " и в отставку не попросился . А где тот чел . который Родченкова назначал или тот кто назначал полковника укравшего 8 млрд рублей ?Полная безнаказанность и полная безответственность . поэтому народ о Сталине и мечтает
      казак 471
  13. Макаров Сегодня, 18:43
    "Стоит предположить, что добиться справедливости в этом суде будет невозможно по той простой причине, что его судейская коллегия давно получила соответствующее распоряжение от известных инициаторов антироссийской истерии." - хотелось бы фактов по этому высказыванию на основании которых это действительно стоит предположить...
    Макаров
  14. Геркулесыч Сегодня, 18:58
    Нужно независимо от того, кто станет чемпионом мира по футболу, присвоить звание чемпиона мира Российской сборной!
    Геркулесыч
  15. Михаил м Сегодня, 19:00
    И за что же весь мир нас так не любит? Просто за факт нашего существования? И почему все поддерживают наших врагов, если мы вполне себе ничего, за правду стоим? Почему почти все наши бывшие друзья лихо перековались во врагов или в лучшем случае на косо смотрящих на нас партнёров? Хотелось бы очень, чтобы хватило сил выдержать это противостояние со всем миром, доказать свою правоту, отстоять свои ценности и мировоззрение, дожить до краха либерально-пидорастической и ювенальной системы, когда править будет совесть, а не юридическая кодла. Победа должна быть за нами!
    Михаил м
  16. ARES623 Сегодня, 19:06
    Вообще-то, в нормальных разумных сообществах субъект может чего-либо лишаться только на основании судебного решения, выработанного в результате всестороннего объективного расследования. Суд должен быть легитимный, т.е. его право выносить решения должно быть признано всеми сторонами процесса. В данном случае МОК то дает награды-звания, то через время отнимает. Причем в последнее время все чаще. И без внятного объяснения своих поступков. Если еще правила соревнования еще можно прочитать и результат чемпиона наглядно увидеть, то причины отъема присужденного звания покрыты полным мраком и невнятным пояснением, типа "участников соревнований не признали виновными, но и не освободили от наказания..." Во всех цивилизованных странах, признающим права человека существует презумпция невиновности, при которой все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. В МОК же, очевидно, дремучая первобытность - кто с "дубиной", т.е. с мошной с золотом, тот и победитель. А скорее, МОК, зависимый от денег США, просто транслирует установку США и не имеет своего мнения. А те (США), в свою очередь, уже давно наплевали на все "права", "справедливости", "библейские истины" и "европейские ценности" всякого рода. И будут они себя так вести во всех сферах человеческих отношений, пока им кто-нибудь не продавит дубиной лобовую кость. Другого не дано.
    ARES623
  17. Лена Петрова Сегодня, 19:26
    Объявить претензии МОК предвзятыми и политизированными, а сам МОК - потерявшим доверие. Никаких медалей не возвращать, послать всех прихлебателей к ... матери. Провести свои параллельные игры, а результаты, лучшие чем на оф. Олимпиаде, отметить медалями, с пометкой на обратной стороне, что МОК в этом году, - ангажированная, политизированная контора, не имеющая к спорту никакого отношения. Медали отлить из настоящих драгоценных сплавов, без всяких покрытий.
    Лена Петрова
  18. kefan Сегодня, 19:39
    Правильно и сделали, медали наши спортсмены завоевали честным трудом, ну а сволочи, которые сидят в МОК просто пляшут под матрасовскую дудку.
    kefan
  19. Sergey53 Сегодня, 19:43
    Теперь в любое время, при любой необходимости они будут отбирать медали у наших спортсменов. Прецедент есть, наши проглотили. Даже ничего доказывать не надо. Обвинили и всё.
    Sergey53
  20. МОЯ МЫСЛЬ Сегодня, 19:45
    БОЙКОТ ОЛИМПИАДЫ - ИЛИ ПОЗОР У РОССИИ 2 ВЫХОДА
    МОЯ МЫСЛЬ
  21. bk316 Сегодня, 19:47
    Да все правильно и Retrov и Черный написали.
    От себя скажу что американцы как всегда ложанулись: целились в Россию а попали в олимпийский спорт.
    Мы то все знаем
    - что Россия выиграла
    - что наши спортсмены молодцы
    -что медали теперь чинуши раздают по политическим мотивам
    Что из этого следует, а то что такой спорт просто никому из нас не интересен а значит РОССИЯ ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. Теперь даже если сша выиграет по честному (а теперь это докажешь)этоникому не интересно.
    bk316
  22. a.sirin Сегодня, 20:02
    Уже писал, повторюсь:
    "...Россия в последние двадцать лет выступала на зимних Олимпиадах всё хуже и хуже: с 11 золотых медалей в 1994 г в Лиллехаммере мы опустились до 8 в 2006 г. в Турине и 3 в 2010 г. в Ванкувере. На этом фоне 13 золотых медалей Сочи выглядели как 146,47% явки избирателей, потребовавшихся в Ростовской области для приукрашивания результатов «Единой России» на выборах 2011 г. То же самое касалось и общего зачёта: 22 медали в Турине, 15 – в Ванкувере и 33 – в Сочи. Девиация от среднего числа золотых медалей, набранного командой России на предшествующих пяти зимних Играх, в Сочи составляла 80%, тогда как от среднего числа медалей разного достоинства – 81%. Против этих цифр все рассуждения о том, что «дома и стены помогают», бессмысленны. Только если это не стены с дырками для подмены проб мочи.
    Однако интересно другое – и тут действительно хочется вспомнить о «двойных стандартах» во всей их красе. Для этого стоит посмотреть, не было ли в истории подобных же уникальных рекордов – и, что важнее всего, именно на домашних соревнованиях. И окажется, что далеко за примерами ходить не нужно. В 2008 г. наши старшие братья из родного всем кремлёвским начальникам Китая проделали нечто крайне похожее. Имея 5 золотых медалей на летних Играх в Сеуле в 1988 г. и 28 – в Сиднее в 2000-м, узкоглазые спортсмены собрали 51 награду высшей пробы у себя дома: отклонение от средней за предшествующие пять Игр составило не наши убогие 80%, а аж 162,2% (по общему числу наград – 97,3%). Более того: в данном случае хорошо виден и дальнейший результат: к Играм в Рио показатели китайской команды вернулись к норме: 26 золотых медалей – меньше чем в Афинах и даже в Сиднее. Оно и понятно: товарищ Си уже почти что новый «Великий кормчий», на допинг можно не слишком-то и тратиться…
    Но где же, хочется спросить, принципиальнейшие дамы и господа из МОК? Почему нет комиссии какого-нибудь лорда МакДака, которая разобралась бы, кто и как занимался обеспечением подобных невероятных результатов? Или беспокоить главного торгово-экономического партнёра развитого мира по столь малозначительному поводу неполиткорректно? Но тогда может быть обиженные российские чиновники и политики – ну хотя бы тот же принципиальный Виталий Мутко – намекнут руководителям олимпийского движения, что любые законы и правила, чтобы считаться законами и правилами, должны применяться ко всем без исключения? Или нам ну совсем не пристало это делать, чтобы восточные коллеги не отозвали предоплаты, перечисленные «Роснефти» и не отказались покупать газ, который мы собрались им поставлять по «Силе Сибири»? Ну тогда, я думаю, не стоит и плакаться по поводу бывших сочинских и предстоящих пхёнчанских неудач. Нужно либо играть честно, либо быть достаточно экономически сильным, чтобы правила тебя не касались. Третьего не дано – по крайней мере, именно этому нас учат итоги сочинской Олимпиады. Пока ещё далеко не окончательные,как мне кажется – в отличие от итогов пекинской…"
    Так что, как мне кажется, допинг имел место
    a.sirin
    1. просто экспл Сегодня, 20:32
      даже если он и имел место , то почему наказывают за это только русских ?
      а то напомню , что Шарапову исключили потому что она принимала мельдоний который ей назначил врач. и типа она преступник , а вот серена уильямс , ни хрена не преступник , потому что амфетамин который нашли у нее в крови , ей назначал доктор .
      поэтому если что то запрещенное (кстати когда доктор выписывал ей мельдоний он не был запрещен) выписал доктор русским , то это преступление , а если доктор выписал что то запрещенное американцам , то это лечение .
      просто экспл
  23. intuzazist Сегодня, 20:19
    Цитата: с-т Petrov
    месть США начнется, когда местные клоуны начнут собирать майдан.

    Тогда из Сибири в столицу поедут "поезда дружбы по Российски"!!! Поверьте, желающих ооочень много! Майданутым мАсквичам мозги на место вставить! Если Росгвардия не справится.........
    intuzazist
    1. Клебер Сегодня, 20:49
      Цитата: intuzazist
      Цитата: с-т Petrov
      месть США начнется, когда местные клоуны начнут собирать майдан.

      Тогда из Сибири в столицу поедут "поезда дружбы по Российски"!!! Поверьте, желающих ооочень много! Майданутым мАсквичам мозги на место вставить! Если Росгвардия не справится.........


      Ты чего в наших космонавтов с дубинками сомневаешься? Зря ))))))
      Клебер
  24. Житель Урала Сегодня, 20:25
    Вот групповой иск как раз должны были наши чиновники направить - а не спортсмены одиночки.
    Сами за свои права бьются- где же наша мощная мутковская стена поддержки?
    Житель Урала
  25. MadCat Сегодня, 20:59
    Российские спортсмены, результаты участия которых на Олимпийских играх в Сочи аннулировал МОК, отказались от выполнения требований олимпийского комитета

    и создадут свою Лимпиаду с блекджеком и... , ну чтоб сразу закинулся и рекорды ставить, не отходя от кассы. А то всякие там анализы только веселится запрещают. wassat
    MadCat
  26. Мирный басмач Сегодня, 21:07
    Плюнуть на МОК, да и на все олимпийское хозяйство с вадой вместе и создать свое, отдельное, олимпийское движение со своими союзниками. Другие подтянутся.
    Мирный басмач
  27. 16112014nk Сегодня, 21:08
    Цитата: Улан
    Сорвать ЧМ, мечта для дяди Сэма.

    Срывать не будут, времени на подготовку в другой стране нет. А вот отстранить сборную РФ по футболу - попытаются. Причём это будет ещё более унизительно. Но имея таких спортивных деятелей, как "фром май харт" и не понятно что делающего в НОК РФ Жукова, такой вариант не выглядит невозможным.
    16112014nk
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