21:25 29 ноября

РФ против планов США получить господство в воздухе Сирии

Россия категорически против планов США остаться в Сирии после разгрома группировки "Исламское государство"* и получить тем самым господство в воздухе над всем регионом, заявил в интервью председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* и установить новую власть на севере страны.

РФ против планов США получить господство в воздухе Сирии



Все прекрасно понимают, что с уходом нашего контингента американцы безраздельно получают полное господство в воздухе — не выполнив ни одного взлета, ни одного воздушного боя — над всей территорией не только Сирии, но и Ирака, Иордании, Турции (поскольку это страна НАТО). Плюс ко всему Саудовская Аравия и так далее до побережья Аравийского полуострова
— заявил Бондарев.

По его словам, Россия категорически против таких планов, особенно учитывая то, что американцы никому не объявляли, сколько их в Сирии, поэтому могут в любой момент увеличить свою группировку.

Мы прекрасно понимаем, что если и дальше сирийская армия будет успешно бороться с терроризмом, но уже без поддержки ВКС и российского контингента, то американцы придумают миллион способов, как нанести удары по войскам сирийской армии под предлогом, что те применяют химоружие против мирного населения, умеренной оппозиции, против тех, кого Штаты поддерживают. Естественно, сирийские военно-воздушные силы противостоять им ни в коей мере не смогут
— пояснил парламентарий.

Также Бондарев заявил, что зенитно-ракетные комплексы «Триумф» (С-400) останутся на российских базах в Хмеймиме и Тартусе после вывода ВКС из Сирии.

ЗРК «Триумф» в нужном количестве останется, ведь это основной костяк системы ПВО в Хмеймиме и Тартусе
– сказал он

Кроме того, Россия оставит в Сирии после вывода части группировки ВКС все основные виды оружия и военной техники, включая истребители, штурмовики, стратегические бомбардировщики, беспилотники, часть бронетехники и космические аппараты разведки.

В то же время Бондарев отметил, что до окончательного разгрома боевиков говорить о выводе российских ВКС из Сирии преждевременно, а сроки вывода российского контингента из Сирии «достаточно лабильны», передает РИА Новости

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 31

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  1. 1331М Сегодня, 18:46
    Против кто,за-американцы ни у кого разрешения спрашивать не станут всё равно.
    1331М
    1. Anarchist Сегодня, 18:52
      Американцы станут давить экономический ещё сильнее, чтобы у России не осталось средств иметь базу в Сирии...
      Интересно, как собираются выдворять злобных янки с севера страны...?
      Anarchist
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:56
        Цитата: Anarchist
        Интересно, как собираются выдворять злобных янки с севера страны...?

        Курды помогут! Они уже изъявили желание объединиться с сирийской армией:
        "Своеобразным продолжением этой истории стало растиражированное во многих мировых СМИ сенсационное заявление сопредседателя Совета Демократической Сирии Риада Даррара о том, что СДС присоединятся к армии Башара Асада сразу же после стабилизации обстановки в стране. Более того, представитель курдов заявил, что после урегулирования ситуации в сирийском государстве США должны будут выполнить свое обещание и вывести войска из арабской республики. «После победы над террористами отпадет необходимость в курдском ополчении, поэтому «Сирийские демократические силы» будут вовлечены в состав правительственных сил» — подчеркнул Даррар."

        Источник: https://politikus.ru/events/102067-v-zheneve-sryv
        ayutsya-peregovory-a-kurdy-gotovy-k-obedineniyu-s
        -voyskami-asada.html
        Politikus.ru
        СРЦ П-15
        1. dorz Сегодня, 19:19
          США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ*

          Где находятся американцы, там наступает мир. smile
          dorz
          1. vovanpain Сегодня, 20:12
            Цитата: dorz
            Где находятся американцы, там наступает мир.

            Угу,мир там где нет американцев. yes
            vovanpain
            1. Идущий Сегодня, 21:12
              И чем дальше от них тем крепче мир , но они лезут везде и пока им не прищемить одно место , они не угомонятся. Владимир hi
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:19
                Цитата: Идущий
                они лезут везде и пока им не прищемить одно место , они не угомонятся

                Витя , ты не про шею ведёшь речь ? wink
                bouncyhunter
      2. pvv113 Сегодня, 19:04
        Привет, Александр! Вполне возможно, что часть расходов по содержанию нашего контингента возьмет на себя сирийская сторона
        pvv113
        1. Anarchist Сегодня, 19:27
          Володя hi , они же нищие! Им страну восстанавливать и восстанавливать, а кого-то содержать...
          Я думаю, что наши натурой возьмут! То есть нефтью...
          Anarchist
          1. pvv113 Сегодня, 19:29
            Я это и хотел сказать, что в стране разруха, но нефти немерено
            pvv113
            1. Anarchist Сегодня, 19:33
              В таком случае - да! И американцы тоже надеяться, что расходы затраченные на их пребывание в Сирии, сирийская сторона возьмет на себя...
              Anarchist
              1. pvv113 Сегодня, 19:40
                Тут вопрос - а какая сирийская сторона? Официального приглашения янкам не было. Т.е., правительству на них тратится нет интереса, курды, вроде, изъявили желание остаться в составе Сирии. Остается оппозиция и недобитый ИГИЛ (что в принципе одно и то же). Согласятся они или нет - штаты их спрашивать не будут. На той территории нефть имеется. А англосаксов от нефти оторвать тяжело. Так что перейдут американцы в Сирии на хозрасчет wink
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 21:14
                  А вот тут на сцену должна выйти Россия и мягко отправить США в пешее сексуальное путешествие.
                  Идущий
      3. Макаров Сегодня, 19:52
        никак. Это вроде бы очевидно...
        Макаров
        1. Дембель77 Сегодня, 20:21
          Ограниченный контингент ВС России в САР скорее всего будет сохранён, опять же по просьбе руководства братской нам страны. Вопрос оплаты даже не рассматривается так прямо, как мы себе представляем, потому, что это вообще-то в наших же интересах. РФ достаточно мощное государство, чтобы позволить себе (опять таки с разрешения правительства Сирии) содержать небольшую группировку, хотя бы назло "партнёрам" из-за океана. Ибо нефиг!
          Дембель77
    2. Кент0001 Сегодня, 20:55
      По нынешним раскладам мы не можем ничего против США сделать, точнее наша власть не будет ничего делать. Поэтому лучше помолчать...пока, а то мы уже и так выглядим просто далеко не айс в любом направлении.А все эти комментарии от бессилия.
      Кент0001
      1. VladimS Сегодня, 21:04
        Так лучше бы и помолчали.
        Почитали что понимающие в вопросе, пишут.
        VladimS
    3. сибиралт Сегодня, 20:57
      Американцам верить нельзя, а их военные самолеты в Сирии сбивать нужно, как нарушителей границ суверенного государства.
      сибиралт
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 18:47
    Короче говоря: остаемся надолго....
    Ну или пендель амерам волшебный пора выписать, что бы убирались за лужу...
    КОТ БАЮН
  3. assa67 Сегодня, 18:49
    ну любят мерикосы загребать жар чужими руками,природа такая англо-саксонская,что тут поделать.....утешает только фраза-"достаточно лабильны",т.е. обещать вывести основной контингент мы пообещали....ну,а там видно будет
    assa67
  4. Немезида Сегодня, 18:52
    Очередная оккупация США чужой территории...
    Немезида
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:02
    Вот тут как раз и нужна ЧВК, только чтобы ее тайно поддержали, чтобы начать отстрел американской военщины! Это и заставит янки сбежать из Сирии! Чем больше они получат трупов, тем быстрее оттуда смоются.
    Геркулесыч
    1. ПалБор Сегодня, 19:26
      Цитата: Геркулесыч
      Вот тут как раз и нужна ЧВК, только чтобы ее тайно поддержали, чтобы начать отстрел американской военщины! Это и заставит янки сбежать из Сирии! Чем больше они получат трупов, тем быстрее оттуда смоются.

      "Туран" на них натравить?А что,вариант.
      ПалБор
  6. ИмПерц Сегодня, 19:10
    Это как?
    Кроме того, Россия оставит в Сирии после вывода части группировки ВКС все основные виды оружия и военной техники, включая истребители, штурмовики, стратегические бомбардировщики, беспилотники, часть бронетехники и космические аппараты разведки.

    Опять где-то что-то пошло не так?
    ИмПерц
  7. Egorovich Сегодня, 19:21
    Если не будет достаточных сил ВКС и ВМФ РФ в Сирии, то эта страна просто исчезнет.
    Egorovich
  8. Лексей Сегодня, 19:47
    Как всегда пока наши пугают американцы ,евреи и остальные творят ,что хотят.....
    Лексей
  9. nemec55 Сегодня, 20:21
    Россия категорически против планов США остаться в Сирии после разгрома группировки "Исламское государство"* и получить тем самым господство в воздухе над всем регионом, заявил в интервью председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.


    Какой то плачь младенца

    Все прекрасно понимают, что с уходом нашего контингента американцы безраздельно получают полное господство в воздухе — не выполнив ни одного взлета, ни одного воздушного боя — над всей территорией не только Сирии
    nemec55
  10. APASUS Сегодня, 20:39
    Опасность в Сирии представляют не американские войска(хотя тоже проблем могут предоставить),а готовность американцев финансировать подполье из отребья
    APASUS
    1. Идущий Сегодня, 21:16
      Ито и другое влияет и очень сильно.
      Идущий
  11. лысова Сегодня, 21:08
    Американцам конкретно ультиматум - вон! Часть средств, на содержание наших баз, за счёт Сирийской нефти ( гнать её в Европу два пути, морем или включить в Турецкий поток ( выгодно каждой стороне), взамен обеспечение безопасности Сирии). Курдам автономию, ну и соответственно часть скважин. А дальше будет видно, по Ближнему востоку, как то так.
    лысова
    1. Идущий Сегодня, 21:18
      С США понятно , но почему только часть содержать за счет сирийской нефти , я думаю на 103 % нас устроит и тогда можно дальше помогать.
      Идущий
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