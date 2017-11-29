РФ против планов США получить господство в воздухе Сирии

Все прекрасно понимают, что с уходом нашего контингента американцы безраздельно получают полное господство в воздухе — не выполнив ни одного взлета, ни одного воздушного боя — над всей территорией не только Сирии, но и Ирака, Иордании, Турции (поскольку это страна НАТО). Плюс ко всему Саудовская Аравия и так далее до побережья Аравийского полуострова

Мы прекрасно понимаем, что если и дальше сирийская армия будет успешно бороться с терроризмом, но уже без поддержки ВКС и российского контингента, то американцы придумают миллион способов, как нанести удары по войскам сирийской армии под предлогом, что те применяют химоружие против мирного населения, умеренной оппозиции, против тех, кого Штаты поддерживают. Естественно, сирийские военно-воздушные силы противостоять им ни в коей мере не смогут

ЗРК «Триумф» в нужном количестве останется, ведь это основной костяк системы ПВО в Хмеймиме и Тартусе