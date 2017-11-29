РФ против планов США получить господство в воздухе Сирии
Россия категорически против планов США остаться в Сирии после разгрома группировки "Исламское государство"* и получить тем самым господство в воздухе над всем регионом, заявил в интервью председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* и установить новую власть на севере страны.
По его словам, Россия категорически против таких планов, особенно учитывая то, что американцы никому не объявляли, сколько их в Сирии, поэтому могут в любой момент увеличить свою группировку.
Также Бондарев заявил, что зенитно-ракетные комплексы «Триумф» (С-400) останутся на российских базах в Хмеймиме и Тартусе после вывода ВКС из Сирии.
Кроме того, Россия оставит в Сирии после вывода части группировки ВКС все основные виды оружия и военной техники, включая истребители, штурмовики, стратегические бомбардировщики, беспилотники, часть бронетехники и космические аппараты разведки.
В то же время Бондарев отметил, что до окончательного разгрома боевиков говорить о выводе российских ВКС из Сирии преждевременно, а сроки вывода российского контингента из Сирии «достаточно лабильны», передает РИА Новости
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* и установить новую власть на севере страны.
Все прекрасно понимают, что с уходом нашего контингента американцы безраздельно получают полное господство в воздухе — не выполнив ни одного взлета, ни одного воздушного боя — над всей территорией не только Сирии, но и Ирака, Иордании, Турции (поскольку это страна НАТО). Плюс ко всему Саудовская Аравия и так далее до побережья Аравийского полуострова— заявил Бондарев.
По его словам, Россия категорически против таких планов, особенно учитывая то, что американцы никому не объявляли, сколько их в Сирии, поэтому могут в любой момент увеличить свою группировку.
Мы прекрасно понимаем, что если и дальше сирийская армия будет успешно бороться с терроризмом, но уже без поддержки ВКС и российского контингента, то американцы придумают миллион способов, как нанести удары по войскам сирийской армии под предлогом, что те применяют химоружие против мирного населения, умеренной оппозиции, против тех, кого Штаты поддерживают. Естественно, сирийские военно-воздушные силы противостоять им ни в коей мере не смогут— пояснил парламентарий.
Также Бондарев заявил, что зенитно-ракетные комплексы «Триумф» (С-400) останутся на российских базах в Хмеймиме и Тартусе после вывода ВКС из Сирии.
ЗРК «Триумф» в нужном количестве останется, ведь это основной костяк системы ПВО в Хмеймиме и Тартусе– сказал он
Кроме того, Россия оставит в Сирии после вывода части группировки ВКС все основные виды оружия и военной техники, включая истребители, штурмовики, стратегические бомбардировщики, беспилотники, часть бронетехники и космические аппараты разведки.
В то же время Бондарев отметил, что до окончательного разгрома боевиков говорить о выводе российских ВКС из Сирии преждевременно, а сроки вывода российского контингента из Сирии «достаточно лабильны», передает РИА Новости
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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