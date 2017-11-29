Рекорд по грузообороту на железных дорогах России

На открытии III Железнодорожного съезда глава ОАО "РЖД" Олег Белозёров заявил о том, что по итогам 2017 года грузооборот при железнодорожных перевозках в России станет рекордным за всю постсоветскую историю. По словам Белозёрова, грузооборот за последние шесть лет вырос на 17 процентов.На данный момент объёмы погрузки на российских железных дорогах достигли 1,222 млрд тонн. При этом грузооборот составляет более 2,34 трлн тарифных тонно-километров (учёт перевезённых грузов на определённое расстояние).Отмечено, что в сравнении с 1992 года объёмы грузооборота на железных дорогах России выросли примерно на треть.Ранее эксперты отмечали, что товарная эксплуатация железных дорог в России интенсифицируется, активизируя при этом и рост экономики.Свой вклад в рост грузооборота вносит обновлённая логистика, эксплуатация новых веток, включая специализированные ветки к крупным месторождениям полезных ископаемых и портам. Прирост грузооборота в том числе дали российские порты на Балтике, которые свели фактически к нулю зависимость от портовой и ж/д-транспортной инфраструктуры в странах Балтии.