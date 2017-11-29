21:20 29 ноября

Рекорд по грузообороту на железных дорогах России

На открытии III Железнодорожного съезда глава ОАО "РЖД" Олег Белозёров заявил о том, что по итогам 2017 года грузооборот при железнодорожных перевозках в России станет рекордным за всю постсоветскую историю. По словам Белозёрова, грузооборот за последние шесть лет вырос на 17 процентов.

На данный момент объёмы погрузки на российских железных дорогах достигли 1,222 млрд тонн. При этом грузооборот составляет более 2,34 трлн тарифных тонно-километров (учёт перевезённых грузов на определённое расстояние).

Рекорд по грузообороту на железных дорогах России



Отмечено, что в сравнении с 1992 года объёмы грузооборота на железных дорогах России выросли примерно на треть.

Ранее эксперты отмечали, что товарная эксплуатация железных дорог в России интенсифицируется, активизируя при этом и рост экономики.
Свой вклад в рост грузооборота вносит обновлённая логистика, эксплуатация новых веток, включая специализированные ветки к крупным месторождениям полезных ископаемых и портам. Прирост грузооборота в том числе дали российские порты на Балтике, которые свели фактически к нулю зависимость от портовой и ж/д-транспортной инфраструктуры в странах Балтии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. RASKAT Сегодня, 18:59
    Значит не зря поменяли недавно Главу РЖД.
    RASKAT
    1. Primoos Сегодня, 19:04
      В далеком детстве мы путешествовали на товарняках по бесконечным железным дорогам СССР. Летом неделями пропадали. Родители драли нас со страшной силой, но это было так прекрасно!
      Primoos
    2. 1331М Сегодня, 19:04
      Да нет-давно заметил,товарняков больше становится гружёных на запад идти-сырья просто больше стали с востока гнать,бочки с нефтью в-основном.
      1331М
      1. Muvka Сегодня, 19:06
        Все-то вы знаете. Наверное каждую бочку осматриваете. Какие-то глупые тролли пошли...
        Muvka
        1. 1331М Сегодня, 19:09
          Что их осматривать-не мёд же везут с молоком.Побольше твоего в жизни вижу,не за компьютером и просмотром новостей из зомбоящика всё время провожу-Ю-УЖД через нас идёт.
          1331М
          1. Muvka Сегодня, 19:47
            Я тоже дочь офицера. Там не все так однозначно!
            Muvka
        2. Стропорез Сегодня, 20:18
          Нынешний глава РЖД -это чел. ротенбергов., тожа питерский, но сначала латвийский.
          И ещё надо точно понять, что РЖД это ОАО
          Стропорез
      2. антивирус Сегодня, 20:45
        может и больше но в сравнении с 92 г- это год провала ., а с 90 г? каково будет?
        антивирус
    3. 210окв Сегодня, 19:07
      А у того что?Грузооборот был только в подмосковной резиденции?
      Цитата: RASKAT
      Значит не зря поменяли недавно Главу РЖД.
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:15
        Дима , привет ! hi
        Цитата: 210окв
        Грузооборот был только в подмосковной резиденции?

        Нет , конечно . РЖД - это система . И не в последнюю очередь работа этой системы зависит от того , кто и как ею руководит . Один глава может заниматься только набиванием своего кармана , а другой и какое-то время работе уделит . wink
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 19:28
          Паш добрый вечер.Да все они одним миром мазаны.А сейчас потребовались цифры-выборы,выборы..Я живу возле железки Волгоград-Тихорецкая..Сколько ходило,столько и ходит.А это загруженное направление.Сибирь,Урал,Поволжье-черноморские порты да и просто на юг.
          Цитата: bouncyhunter
          Дима , привет ! hi
          Цитата: 210окв
          Грузооборот был только в подмосковной резиденции?

          Нет , конечно . РЖД - это система . И не в последнюю очередь работа этой системы зависит от того , кто и как ею руководит . Один глава может заниматься только набиванием своего кармана , а другой и какое-то время работе уделит . wink
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:23
            Дим , ну так они всегда тебе могут ответить что увеличился грузопоток на других направлениях . Россия большая - есть на кого кивать .
            bouncyhunter
    4. Svarog Сегодня, 19:40
      Цитата: RASKAT
      Значит не зря поменяли недавно Главу РЖД.

      Ага, что то у нас куда не плюнь - сплошные рекорды, Зерно - рекорд,Газпром -рекорд, короче сплошные рекорды и прорывы. Почему же детей опять перестали рожать? И люди все хуже живут? Такое ощущение, что все поголовно приписками стали заниматься.
      Svarog
      1. с-т Petrov Сегодня, 20:58
        бог-кузнец, отец Дажьбога пора на революцию. собирай под своими знаменами клоунов и вместе вы научите работать страну и покажите как надо жидь

        или к чему ты тут занимаешься этими приписочками да тонким анализом?
        с-т Petrov
    5. сибиралт Сегодня, 20:46
      Увеличилась запкука пальмового масла и вагоны пошли. laughing
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 19:04
    Считать то по разному можно! Это целая наука, как надо пускать пыль в глаза! Не верю я ЭТИМ цифрам, и есть тому причины. ...
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 19:14
      Я согласен с Вами.Металлургия,нефтехимия,тяжёлое машиностроение что ли сделали рывок?Да,открываются предприятия,но это не гиганты которые позволили бы увеличить грузопотоки по железке.Вон фуры снуют везде,они и перевозят продукты и продукцию таких предприятий.Качественного скачка пока нет и всё это предвыборная риторика.
      Цитата: Геркулесыч
      Считать то по разному можно! Это целая наука, как надо пускать пыль в глаза! Не верю я ЭТИМ цифрам, и есть тому причины. ...
      210окв
    2. Seriomilander Сегодня, 19:18
      Не озвученные причины - признак дурачины! laughing
      Seriomilander
      1. 210окв Сегодня, 19:35
        Кто же Вам эту причину озвучит.Пора бы и самому догадаться.. yes
        Цитата: Seriomilander
        Не озвученные причины - признак дурачины! laughing
        210окв
    3. andr327 Сегодня, 19:22
      Верно замечено. При советах переехать Транссиб около Новосибирска была проблема: товарняки, электрички, пассажирские сплошным потоком, сейчас хоть колеса на машине меняй. хоть искру ищи. - без проблем.
      Да и с чем сравнивают: с 90-ми годами?
      andr327
  3. faiver Сегодня, 19:21
    военное обозрение тут каким боком? hi
    faiver
    1. andr327 Сегодня, 19:51
      Увеличилась возможность маневра подвижных грунтовых комплексов ЯРС и Тополь, теперь перезд железки не вызывает проблем. hi
      andr327
  4. afrikanez Сегодня, 19:22
    Блин, только и слышишь о достижениях и рекордах, а на деле всё это "ПШИК", не имеющий ни чего общего с реальностью.
    afrikanez
    1. Вас Влад Сегодня, 19:35
      Цитата: afrikanez
      Блин, только и слышишь о достижениях и рекордах

      Это правда yes
      Цитата: afrikanez
      а на деле всё это "ПШИК", не имеющий ни чего общего с реальностью

      А это контрпропаганда yes
      Вас Влад
  5. svp67 Сегодня, 19:23
    Свой вклад в рост грузооборота вносит обновлённая логистика, эксплуатация новых веток, включая специализированные ветки к крупным месторождениям полезных ископаемых и портам. Прирост грузооборота в том числе дали российские порты на Балтике, которые свели фактически к нулю зависимость от портовой и ж/д-транспортной инфраструктуры в странах Балтии.
    И обходные пути вокруг Украины и то, что Китай часть товаров по "шелковому пути" по нашей территории, до наших портов пустил
    svp67
  6. assa67 Сегодня, 19:29
    заметим ,что с 1992 года..........и это называется ростом?....так же в статье не указали,что почти 80% вагонов не принадлежат РЖД..и даже России..недавно была передача по этому поводу
    assa67
  7. Звездочка Сегодня, 19:54
    Увеличившийся грузооборот должен быть свидетельством роста экономики, а я пока по ценам в магазинах и зарплате не заметил. Гордиться надо когда не вывозить сырцом национальные богатства будем, наоборот ввозить.
    Хотя безусловно на рост перевозок повлияли наши учения.
    Звездочка
  8. Евродав Сегодня, 20:47
    Цитата: 1331М
    Да нет-давно заметил,товарняков больше становится гружёных на запад идти-сырья просто больше стали с востока гнать,бочки с нефтью в-основном.

    Вы, кем работаете? Замечальщиков садят... Бегите, 1331М, но это уже бесполезно... Вам к врачу надо...
    Евродав
  9. MOSKVITYANIN Сегодня, 20:55
    Прирост грузооборота в том числе дали российские порты на Балтике, которые свели фактически к нулю зависимость от портовой и ж/д-транспортной инфраструктуры в странах Балтии.

    как бальзам на душу...
    MOSKVITYANIN
  10. лысова Сегодня, 21:17
    А зачем сравнивать 1992 год, с 2017 годом. Развал в 90-м опустил РЖД. Сравнение нужно делать с годами СССР. Тогда товарники валом шли, что переезд не переедешь , да и станции были забиты битком.
    лысова
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