Strategic Culture: авианосцы больше не правят морями

Статья «Russia’s New Weapons: Aircraft Carriers No Longer Rule the Seas»:

https://strategic-culture.org/news/2017/07/02/russia-new-weapons-aircraft-carriers-no-longer-rule-seas.html

Различные издания регулярно пытаются изучать российские вооружения и делать определенные выводы об их перспективах. Каждая статья такого рода привлекает внимание читателей, а также перепечатывается рядом других изданий. В последние дни несколько российских средств массовой информации обратили внимание на одну из статей англоязычного издания Strategic Culture Foundation. Этот материал был посвящен российским противокорабельным ракетам, входящим в номенклатуру вооружений дальнего бомбардировщика Ту-22М3.Внимание российской прессы привлекла статья «Russia’s New Weapons: Aircraft Carriers No Longer Rule the Seas» («Новое оружие России: авианосцы больше не правят морями») за авторством Алекса Горки. Следует отметить, что интернет-издание Strategic Culture Foundation опубликовало этот материал еще 2 июля текущего года. Тем не менее, несмотря на достаточно большой «возраст», статья представляет определенный интерес и, как показали недавние ее перепечатки, сохраняет свою актуальность.Статью о российском оружии А. Горка начал с напоминания о недавних событиях, произошедших за океаном. 1 июня военно-морские силы Соединенных Штатов получили головной авианосец нового типа USS Gerald R. Ford (CVN-78). В обозримом будущем корабль стоимостью 13 миллиардов долларов начнет полноценную службу. Это должно было произойти до конца лета. В дальнейшем ВМС США должны будут получить еще два корабля нового проекта – John F. Kennedy и Enterprise.Новый корабль отличается от предыдущих американских авианосцев увеличенными габаритами, в том числе более крупной летной палубой. Он сможет нести больше самолетов, увеличенный запас топлива и авиационных средств поражения для них. Кроме того, важным новшеством является электромагнитная катапульта для разгона самолетов на взлете. После ожидаемого ввода в эксплуатацию «Джеральд Р. Форд» должен будет пройти ряд проверок. Полноценной боевой единицей флота авианосец станет в 2020 году.Автор Strategic Culture Foundation указывает, что авианосцы нового проекта смогут нести 75-90 самолетов. Корабли в нормальном режиме работы смогут обеспечивать 160 самолетовылетов в сутки в течение 30 дней. При необходимости этот параметр может быть увеличен до 270 вылетов.Также А. Горка рассмотрел текущую британскую программу строительства авианосцев. Самый крупный и мощный корабль Королевского ВМФ Великобритании – HMS Queen Elizabeth – имеет длину 280 м и водоизмещение 65 тыс. т. Он вышел на испытания в море 26 июня этого года. Уже в 2017 году планировалось завершить необходимые проверки, а в 2018-м корабль должен войти в состав флота. Летом предполагалось заложить второй корабль нового проекта, получивший имя HMS Prince Of Wales. Его сдача запланирована на 2020 год.Новые корабли с крупной летной палубой предназначаются, прежде всего, для несения самолетов вертикального или укороченного взлета. Авиационная группа «Королевы Элизабет» и «Принца Уэльского» должна будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолетов Merlin. Первые возьмут на себя функции борьбы с авиацией противника и нанесения ударов. Вертолеты будут применяться для раннего обнаружения целей и борьбы с подводными лодками. Авианосцы также смогут перевозить до 250 морских пехотинцев и обеспечивать их боевую работу.Также строительство нового авианосца планируется военным ведомством Франции. По разным оценкам, работы по сборке конструкций этого корабля начнутся только в 2020 году.Ведущие страны НАТО продолжают строить крупные и тяжелые авианосцы, рассматриваемые в качестве основного способа демонстрации силы. Подобные корабли были важнейшими участниками всех основных военных операций со времен Второй мировой войны. Корабли с летными палубами обеспечивают господство на море, позволяют проецировать силу и буквально запугивать третьи страны. А. Горка задает важный вопрос: могут ли крупные авианесущие корабли быть тем средством, которое заставит Россию «встать на колени»? И тут же дает ответ: нет, не могут. По крайней мере, не сегодня.Причина для такого ответа проста – противокорабельная ракета Х-22, созданная в ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка. Носителем этого оружия является дальний бомбардировщик Ту-22М3. Ракета Х-22 способна лететь на дальность до 600 км (порядка 320 морских миль) и несет боевую часть массой 1 т (2200 фунтов). В теории, такая ракета, обладая высокой дальностью и мощной боеголовкой, способна одним ударом серьезно повредить любой авианосец. По информации автора, ракета Х-22 с мощной боевой частью может проделать в любом корабле отверстие диаметром 5 м и глубиной 12 м.Усовершенствованная версия изделия Х-22 получила обозначение Х-32. Обновленный проект предусматривает применение 1000-кг конвенциональной боевой части или ядерного боезаряда мощностью 1000 кт. По известным данным, Россия на момент написания исходной статьи завершала испытания перспективной ракеты. Подобно базовой Х-22, улучшенная Х-32 должна будет использоваться самолетами Ту-22М3.Утверждается, что ракета нового типа будет почти неуязвима для средств противовоздушной и противоракетной обороны потенциального противника. Сразу после запуска ракета должна подниматься на высоту около 40 км, в стратосферу. На конечном участке траектории она будет падать на цель с большим углом пикирования. Ожидается, что дальность стрельбы новой ракетой достигнет 1000 км против 600 км у серийной Х-22. Скорость полета, по разным оценкам, будет достигать 5000 км/ч. Особое сочетание скорости и высотного профиля полета снизит вероятность успешного перехвата ракеты.Нести перспективное оружие будут дальние бомбардировщики Ту-22М3. А. Горка напоминает, что эти самолеты предназначены для использования в дальней и морской авиации. Машина с изменяемой стреловидностью крыла способна подниматься на высоту 14 км при скороподъемности на уровне 15 м/с. Крейсерская скорость самолета составляет 900 км/ч, максимальная – 2300 км/ч. Дальность полета – 7 тыс. км. Бомбардировщики могут оснащаться средствами дозаправки в полете, что самым серьезным образом увеличивает боевой радиус.По данным автора Strategic Culture Foundation, на данный момент в воздушно-космических силах России имеется более 60 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Реализуется программа модернизации этой техники. До конца следующего года все имеющиеся машины такого типа пройдут ремонт и обновление.В начале лета этого года американский режиссер Оливер Стоун представил четырехсерийный документальный фильм The Putin Interviews. В этом фильме российский президент упомянул перспективную ракету с уникально высокими характеристиками. Как утверждалось, новое оружие способно на многое. Среди прочего, ракета сможет преодолевать любые существующие и перспективные системы обороны. А. Горка напоминает, что речь шла об изделии 3М22 «Циркон» – новой российской гиперзвуковой противокорабельной ракете.По данным зарубежного автора, ракета 3М22 способна развивать скорость на уровне 4600 миль в час (7400 км/ч) – в пять раз выше скорости звука. Дальность полета будет достигать 260 миль (400 км). Таким образом, от старта ракеты до ее попадания в цель на максимально возможной дистанции пройдет всего 3 минуты 15 секунд.Государственные испытания новой ракеты «Циркон» планировалось завершить до конца текущего 2017 года. Серийное производство такого оружия должно начаться уже в 2018 году. Благодаря этому Россия станет первой в мире страной, освоившей серийный выпуск гиперзвукового оружия. Россия оставит позади другие страны, в том числе Соединенные Штаты.По известным данным, первые ракеты 3М22 «Циркон» будут развернуты на морских платформах, находящихся в ведении военного флота. Результат развертывания такого оружия был в красках описан исполнительным редактором издания The National Interest Гарри Дж. Казианисом. Он полагает, что новые российские ракеты способны превратить суперавианосцы в многомиллиардные кладбища для тысяч моряков. Даже малый корабль, вооруженный ракетами типа «Циркон», становится серьезной угрозой. Способы защиты от подобного оружия пока отсутствуют.А. Горка напоминает, что современные авианосцы являются мощными кораблями с самыми широкими возможностями. При этом они не могут считаться легкими целями для противокорабельных систем вероятного противника. Авианосную ударную группу достаточно трудно найти в открытом море; не меньшую сложность представляет наведение ракет на подобные цели. Однако дни, когда авианосцы гарантировали превосходство на морях, по всей видимости, заканчиваются. Если текущие проекты завершатся успехом, то вооруженные силы России получат перспективное оружие с высочайшими характеристиками. Они примут на вооружение новые средства, позволяющие успешно атаковать и топить авианосцы.***Издание Strategic Culture Foundation опубликовало свою статью «Russia’s New Weapons: Aircraft Carriers No Longer Rule the Seas» еще в середине лета, но за прошедшее время этот материал не успел потерять свою актуальность. Более того, с течением времени угрозы, описанные Алексом Горкой, становятся все более реальными. К примеру, за несколько последних месяцев российские специалисты могли выполнить определенные работы, приближающие ракету 3М22 «Циркон» к принятию на вооружение и запуску серийного производства.Как напоминает автор, уже в следующем году на вооружение поступит гиперзвуковая ракета «Циркон». Это оружие, прежде всего, будет устанавливаться на боевых кораблях разных классов и типов. Впоследствии не исключается создание модификации воздушного базирования. Так или иначе, уже в самом ближайшем будущем российский ВМФ получит уникальное оружие, от которого на данный момент невозможно защититься.Тем временем на вооружение уже принята крылатая ракета, заметным образом повышающая потенциал боевой авиации. Приказ о принятии на вооружение ракеты Х-32 появился в конце прошлого года. Имеются сведения о заказе на серийное производство таких изделий. Кроме того, для полноценной эксплуатации нового оружия часть имеющихся бомбардировщиков Ту-22М3 должна будет пройти модернизацию по проекту Т-22М3М.По имеющимся данным, ракета Х-32 является глубоко модернизированной версией более старой системы Х-22. Ракета Х-22 была принята на вооружение еще в начале семидесятых годов, и достаточно давно устарела. Эффективному применению такого оружия мешали особенности систем наведения и силовой установки. Радиолокационная головка самонаведения работала только на фиксированных частотах, что упрощало ее радиоэлектронное подавление. Компоненты жидкого топлива, используемого ракетой, отличались высокой токсичностью. Из-за этого в строевых частях предпочитали сокращать количество заправок и заливали горючее только перед реальными пусками.Новый проект Х-32 предусматривает сохранение планера и некоторых общих систем при одновременной замене средств наведения и силовой установки. Новая активная радиолокационная ГСН защищена от помех. Летные и эксплуатационные характеристики повышаются за счет нового двигателя с иными параметрами и большей безопасностью. Для полной реализации заложенного потенциала ракете Х-32 необходим модернизированный самолет-носитель. Работы по обновлению техники уже начались и должны завершиться в обозримом будущем.Развитие российского ударного ракетного вооружения продолжается и приводит к появлению новых комплексов. Представляя определенную угрозу средствам проецирования силы вероятного противника, такое оружие способствует обеспечению безопасности страны.