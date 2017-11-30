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"Российским элитам показывают их место и делают это очень эффективно"
Россия уже НЕ победитель Олимпиады в Сочи. Из Международного олимпийского комитета (МОК) практически в ежедневном режиме поступают новости о том, что у очередного российского спортсмена отняли олимпийскую медаль. Таков результат неожиданного продолжения допингового скандала. Еще недавно казалось, что в мире уже забыли все эти истории об офицерах ФСБ подменяющих допинг пробы, пробирках с царапинами. Однако аккурат под выборы президента России вдруг начался демонтаж одного из главных достижений третьего срока Владимира Путина – Сочи-2014. Впрочем, левый публицист, социолог Борис Кагарлицкий уверен, что проблема не в Путине. Так российским элитам в очередной раз демонстрируют, где их место в западной иерархии.
Вопрос: Атака на российских олимпийцев это просто бюрократическая работа, мол, сразу начали проверять и вот, наконец, нашли нарушения или это целенаправленная акция?
Борис Кагарлицкий: Во-первых, да, мы видим, как через международные институты, которые в той или иной степени контролируются Западом, идет систематическая кампания против России по всем фронтам. И это вполне логично. Во-вторых, да, эта кампания идет, как вы сами это назвали - в формате бюрократической работы. Не просто произвольно берут и какие-то необоснованные претензии выкатывают, а прорабатывают вопрос, и там где могут доказать, вот там уже предъявляют претензии.
Тут возникает третий момент: а не надо подставляться.
Безусловно, российских атлетов, как и российских бизнесменов, преследуют целенаправленно, держат их под микроскопом. Но факт остается фактом, претензии, которые предъявляются – обоснованы. Может быть, какую-то другую страну и не будут так рассматривать. Мы же не знаем, какие проблемы у нигерийских, например, атлетов. Возможно, и там есть какие-то абсолютно необоснованные претензии. Все может быть, только вот российских проверяют более тщательно и агрессивно. При этом бюрократия так работает, что каждый раз ей необходимо обосновать претензии и достать доказательства, оформить все обвинения правильным образом. Бюрократическая работа идет и в каждом конкретном случае отбиваться все труднее, тем более, что они имеют под собой какую-то почву.
Вопрос: Но как-то так получается, что вся эта масштабная работа бюрократическая завершается как раз под выборы президента. Происходит демонтаж одного из главных достижений последнего срока Путина?
Борис Кагарлицкий: Это понятно, что все делается осмысленно. Я хочу, сказать другое, что если вы знаете, что на вас будут смотреть под микроскопом, то не надо допускать каких-то очевидных недобросовестных действий.
Российским элитам показывают сейчас их место в международной системе и делают это, на мой взгляд, очень эффективно.
Все свои амбиции они связывали с хорошими отношениями с Западом.
То, что сейчас происходит, это же не вопрос настроений тех и иных западных политиков, это вопрос политэкономии российского капитализма.
Российская система таким образом организована, что заработанные или краденные деньги (что, кстати, не так важно) эффективно инвестировать можно только через западные институты. Ключевой момент здесь. В России нет, а при нынешней социальной и экономической системе и не может быть, эффективного механизма инвестирования больших денег. Поэтому все деньги, которые в России будут получены, они эффективно инвестироваться могут только через глобальный рынок. Как только вы оказываетесь в конфликте с хозяевами глобального рынка, эти возможности пропадают.
Вопрос: А можно ли предсказать следующую цель, составить всю дорожную карту демонтажа путинских достижений, которые будут разрушать? Сегодня Олимпиада в Сочи, а потом?
Борис Кагарлицкий: Проблема не в Путине. Путин - символическая фигура, которая нужна Западу для обоснования своей борьбы за контроль над российскими ресурсами. В этом смысле Путин весьма удобен для Запада и очень ему нужен. Если бы Путина не было, не совсем понятно, как это обосновывать, не совсем понятно, чем подкреплять борьбу против нашего режима, если бы и режима-то не было. Как это продать своему общественному мнению?
Вопрос: И Запад его не хочет отпускать?
Борис Кагарлицкий: Не то, что не хочет отпускать. Просто в сложившихся обстоятельствах он нужен и ценен. Другое дело, если он не будет баллотироваться, у Запада возникнут проблемы обоснования сохранения санкций, например. Их, конечно, сохранят, но это будет не просто.
Вопрос: Но санкции же вводили за конкретные действия, а не из-за Путина
Борис Кагарлицкий: Действия - тоже повод. Санкции - способ объяснить российской элите, что нужно перераспределить ресурсы. Сейчас, с их точки зрения, российская олигархия съедает непропорционально большой кусок. Если вопрос перераспределения ресурсов будет решен, то вопросы Крыма и Донбасса просто будут просто забыты и все.
Вопрос: В этой связи логично выглядит, почему Трамп не встретился с Путиным. Особенно если предположить, что Путин хотел поговорить о новой конфигурации российской власти. А Трампу это не интересно уже.
Борис Кагарлицкий: Да, конечно. У США же есть свои экономические интересы. Я уже писал, что в условиях системного кризиса единственный способ сохранить систему, стремительно теряющую эффективность в неприкосновенном виде, это массированный вброс дополнительных ресурсов. Ликвидация СССР и ряда других подобных больших государств дали серьезный импульс западному капитализму. Сейчас таких резервов нет, и нужно вернуться в страны, которые уже включены в систему мирового разделения труда и заново в них распределить ресурсы. Кстати, во время мировых кризисов это всегда и происходит. Конфликт не будет снят, пока система не изменится, либо пока ресурсы не будут перераспределены.
Вопрос: Чемпионат мира по футболу тоже отберут?
Борис Кагарлицкий: Чемпионат мира отобрать трудно технически. Если только в России не случатся крайне драматические события, которые технически сделают чемпионат невозможным. Если бы отмена ЧМ-2018 была бы вопросом только интересов России - давно бы уже отменили.
Вопрос: В России уже говорят про альтернативное олимпийское движение, вы как думаете - реально?
Борис Кагарлицкий: Сейчас Олимпийское движение – это ОЧЕНЬ большие деньги, поэтому никакой левой идеи там давно нет. Это все коммерция. Времена Пьера Де Кубертена давно прошли. Технически Олимпийское движение – прямая противоположность тех идей, из которых оно зарождалось. Например, нынешнее олимпийское движение не имеет никакого отношения к любительскому спорту. Нынешний олимпизм – это большое коммерческое предприятие, большая коммерческая система, которая прокручивает огромные деньги. По существу это такая транснациональная корпорация.
Альтернативное олимпийское движение – желание распилить очень большой бюджет.
Вопрос: Ну, вот с Всемирным фестивалем молодежи ведь получилось мировое событие создать?
Борис Кагарлицкий: И получился мировой скандал, в котором Россия выглядела чудовищно. Зато распилили огромный бюджет. Когда не пускают международный комитет и его не допускают до управления фестивалем, когда начинаются драки и скандалы, протестные демонстрации… То, что наши масс-медиа умело скрывали это от отечественной публики, это прекрасно с точки зрения пропаганды внутренней. Но вовне это событие нанесло очень большой ущерб России. Группы и течения, которые готовы были при определенных условиях с Россией работать, сейчас считают Россию врагом. Это был самострел. Зато бюджет распилили сумасшедший. Такая же история будет и с альтернативными олимпийскими играми.
Автор: Иван Зуев
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113498/
Вопрос: Атака на российских олимпийцев это просто бюрократическая работа, мол, сразу начали проверять и вот, наконец, нашли нарушения или это целенаправленная акция?
Борис Кагарлицкий: Во-первых, да, мы видим, как через международные институты, которые в той или иной степени контролируются Западом, идет систематическая кампания против России по всем фронтам. И это вполне логично. Во-вторых, да, эта кампания идет, как вы сами это назвали - в формате бюрократической работы. Не просто произвольно берут и какие-то необоснованные претензии выкатывают, а прорабатывают вопрос, и там где могут доказать, вот там уже предъявляют претензии.
Тут возникает третий момент: а не надо подставляться.
Безусловно, российских атлетов, как и российских бизнесменов, преследуют целенаправленно, держат их под микроскопом. Но факт остается фактом, претензии, которые предъявляются – обоснованы. Может быть, какую-то другую страну и не будут так рассматривать. Мы же не знаем, какие проблемы у нигерийских, например, атлетов. Возможно, и там есть какие-то абсолютно необоснованные претензии. Все может быть, только вот российских проверяют более тщательно и агрессивно. При этом бюрократия так работает, что каждый раз ей необходимо обосновать претензии и достать доказательства, оформить все обвинения правильным образом. Бюрократическая работа идет и в каждом конкретном случае отбиваться все труднее, тем более, что они имеют под собой какую-то почву.
Вопрос: Но как-то так получается, что вся эта масштабная работа бюрократическая завершается как раз под выборы президента. Происходит демонтаж одного из главных достижений последнего срока Путина?
Борис Кагарлицкий: Это понятно, что все делается осмысленно. Я хочу, сказать другое, что если вы знаете, что на вас будут смотреть под микроскопом, то не надо допускать каких-то очевидных недобросовестных действий.
Российским элитам показывают сейчас их место в международной системе и делают это, на мой взгляд, очень эффективно.
Все свои амбиции они связывали с хорошими отношениями с Западом.
То, что сейчас происходит, это же не вопрос настроений тех и иных западных политиков, это вопрос политэкономии российского капитализма.
Российская система таким образом организована, что заработанные или краденные деньги (что, кстати, не так важно) эффективно инвестировать можно только через западные институты. Ключевой момент здесь. В России нет, а при нынешней социальной и экономической системе и не может быть, эффективного механизма инвестирования больших денег. Поэтому все деньги, которые в России будут получены, они эффективно инвестироваться могут только через глобальный рынок. Как только вы оказываетесь в конфликте с хозяевами глобального рынка, эти возможности пропадают.
Вопрос: А можно ли предсказать следующую цель, составить всю дорожную карту демонтажа путинских достижений, которые будут разрушать? Сегодня Олимпиада в Сочи, а потом?
Борис Кагарлицкий: Проблема не в Путине. Путин - символическая фигура, которая нужна Западу для обоснования своей борьбы за контроль над российскими ресурсами. В этом смысле Путин весьма удобен для Запада и очень ему нужен. Если бы Путина не было, не совсем понятно, как это обосновывать, не совсем понятно, чем подкреплять борьбу против нашего режима, если бы и режима-то не было. Как это продать своему общественному мнению?
Вопрос: И Запад его не хочет отпускать?
Борис Кагарлицкий: Не то, что не хочет отпускать. Просто в сложившихся обстоятельствах он нужен и ценен. Другое дело, если он не будет баллотироваться, у Запада возникнут проблемы обоснования сохранения санкций, например. Их, конечно, сохранят, но это будет не просто.
Вопрос: Но санкции же вводили за конкретные действия, а не из-за Путина
Борис Кагарлицкий: Действия - тоже повод. Санкции - способ объяснить российской элите, что нужно перераспределить ресурсы. Сейчас, с их точки зрения, российская олигархия съедает непропорционально большой кусок. Если вопрос перераспределения ресурсов будет решен, то вопросы Крыма и Донбасса просто будут просто забыты и все.
Вопрос: В этой связи логично выглядит, почему Трамп не встретился с Путиным. Особенно если предположить, что Путин хотел поговорить о новой конфигурации российской власти. А Трампу это не интересно уже.
Борис Кагарлицкий: Да, конечно. У США же есть свои экономические интересы. Я уже писал, что в условиях системного кризиса единственный способ сохранить систему, стремительно теряющую эффективность в неприкосновенном виде, это массированный вброс дополнительных ресурсов. Ликвидация СССР и ряда других подобных больших государств дали серьезный импульс западному капитализму. Сейчас таких резервов нет, и нужно вернуться в страны, которые уже включены в систему мирового разделения труда и заново в них распределить ресурсы. Кстати, во время мировых кризисов это всегда и происходит. Конфликт не будет снят, пока система не изменится, либо пока ресурсы не будут перераспределены.
Вопрос: Чемпионат мира по футболу тоже отберут?
Борис Кагарлицкий: Чемпионат мира отобрать трудно технически. Если только в России не случатся крайне драматические события, которые технически сделают чемпионат невозможным. Если бы отмена ЧМ-2018 была бы вопросом только интересов России - давно бы уже отменили.
Вопрос: В России уже говорят про альтернативное олимпийское движение, вы как думаете - реально?
Борис Кагарлицкий: Сейчас Олимпийское движение – это ОЧЕНЬ большие деньги, поэтому никакой левой идеи там давно нет. Это все коммерция. Времена Пьера Де Кубертена давно прошли. Технически Олимпийское движение – прямая противоположность тех идей, из которых оно зарождалось. Например, нынешнее олимпийское движение не имеет никакого отношения к любительскому спорту. Нынешний олимпизм – это большое коммерческое предприятие, большая коммерческая система, которая прокручивает огромные деньги. По существу это такая транснациональная корпорация.
Альтернативное олимпийское движение – желание распилить очень большой бюджет.
Вопрос: Ну, вот с Всемирным фестивалем молодежи ведь получилось мировое событие создать?
Борис Кагарлицкий: И получился мировой скандал, в котором Россия выглядела чудовищно. Зато распилили огромный бюджет. Когда не пускают международный комитет и его не допускают до управления фестивалем, когда начинаются драки и скандалы, протестные демонстрации… То, что наши масс-медиа умело скрывали это от отечественной публики, это прекрасно с точки зрения пропаганды внутренней. Но вовне это событие нанесло очень большой ущерб России. Группы и течения, которые готовы были при определенных условиях с Россией работать, сейчас считают Россию врагом. Это был самострел. Зато бюджет распилили сумасшедший. Такая же история будет и с альтернативными олимпийскими играми.
Автор: Иван ЗуевПервоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113498/
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