11:46 30 ноября
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"Российским элитам показывают их место и делают это очень эффективно"

Россия уже НЕ победитель Олимпиады в Сочи. Из Международного олимпийского комитета (МОК) практически в ежедневном режиме поступают новости о том, что у очередного российского спортсмена отняли олимпийскую медаль. Таков результат неожиданного продолжения допингового скандала. Еще недавно казалось, что в мире уже забыли все эти истории об офицерах ФСБ подменяющих допинг пробы, пробирках с царапинами. Однако аккурат под выборы президента России вдруг начался демонтаж одного из главных достижений третьего срока Владимира Путина – Сочи-2014. Впрочем, левый публицист, социолог Борис Кагарлицкий уверен, что проблема не в Путине. Так российским элитам в очередной раз демонстрируют, где их место в западной иерархии.

Вопрос: Атака на российских олимпийцев это просто бюрократическая работа, мол, сразу начали проверять и вот, наконец, нашли нарушения или это целенаправленная акция?

Борис Кагарлицкий: Во-первых, да, мы видим, как через международные институты, которые в той или иной степени контролируются Западом, идет систематическая кампания против России по всем фронтам. И это вполне логично. Во-вторых, да, эта кампания идет, как вы сами это назвали - в формате бюрократической работы. Не просто произвольно берут и какие-то необоснованные претензии выкатывают, а прорабатывают вопрос, и там где могут доказать, вот там уже предъявляют претензии.


Тут возникает третий момент: а не надо подставляться.

Безусловно, российских атлетов, как и российских бизнесменов, преследуют целенаправленно, держат их под микроскопом. Но факт остается фактом, претензии, которые предъявляются – обоснованы. Может быть, какую-то другую страну и не будут так рассматривать. Мы же не знаем, какие проблемы у нигерийских, например, атлетов. Возможно, и там есть какие-то абсолютно необоснованные претензии. Все может быть, только вот российских проверяют более тщательно и агрессивно. При этом бюрократия так работает, что каждый раз ей необходимо обосновать претензии и достать доказательства, оформить все обвинения правильным образом. Бюрократическая работа идет и в каждом конкретном случае отбиваться все труднее, тем более, что они имеют под собой какую-то почву.

"Российским элитам показывают их место и делают это очень эффективно"


Вопрос: Но как-то так получается, что вся эта масштабная работа бюрократическая завершается как раз под выборы президента. Происходит демонтаж одного из главных достижений последнего срока Путина?

Борис Кагарлицкий: Это понятно, что все делается осмысленно. Я хочу, сказать другое, что если вы знаете, что на вас будут смотреть под микроскопом, то не надо допускать каких-то очевидных недобросовестных действий.

Российским элитам показывают сейчас их место в международной системе и делают это, на мой взгляд, очень эффективно.

Все свои амбиции они связывали с хорошими отношениями с Западом.

То, что сейчас происходит, это же не вопрос настроений тех и иных западных политиков, это вопрос политэкономии российского капитализма.

Российская система таким образом организована, что заработанные или краденные деньги (что, кстати, не так важно) эффективно инвестировать можно только через западные институты. Ключевой момент здесь. В России нет, а при нынешней социальной и экономической системе и не может быть, эффективного механизма инвестирования больших денег. Поэтому все деньги, которые в России будут получены, они эффективно инвестироваться могут только через глобальный рынок. Как только вы оказываетесь в конфликте с хозяевами глобального рынка, эти возможности пропадают.



Вопрос: А можно ли предсказать следующую цель, составить всю дорожную карту демонтажа путинских достижений, которые будут разрушать? Сегодня Олимпиада в Сочи, а потом?

Борис Кагарлицкий: Проблема не в Путине. Путин - символическая фигура, которая нужна Западу для обоснования своей борьбы за контроль над российскими ресурсами. В этом смысле Путин весьма удобен для Запада и очень ему нужен. Если бы Путина не было, не совсем понятно, как это обосновывать, не совсем понятно, чем подкреплять борьбу против нашего режима, если бы и режима-то не было. Как это продать своему общественному мнению?

Вопрос: И Запад его не хочет отпускать?

Борис Кагарлицкий: Не то, что не хочет отпускать. Просто в сложившихся обстоятельствах он нужен и ценен. Другое дело, если он не будет баллотироваться, у Запада возникнут проблемы обоснования сохранения санкций, например. Их, конечно, сохранят, но это будет не просто.

Вопрос: Но санкции же вводили за конкретные действия, а не из-за Путина

Борис Кагарлицкий: Действия - тоже повод. Санкции - способ объяснить российской элите, что нужно перераспределить ресурсы. Сейчас, с их точки зрения, российская олигархия съедает непропорционально большой кусок. Если вопрос перераспределения ресурсов будет решен, то вопросы Крыма и Донбасса просто будут просто забыты и все.

Вопрос: В этой связи логично выглядит, почему Трамп не встретился с Путиным. Особенно если предположить, что Путин хотел поговорить о новой конфигурации российской власти. А Трампу это не интересно уже.

Борис Кагарлицкий: Да, конечно. У США же есть свои экономические интересы. Я уже писал, что в условиях системного кризиса единственный способ сохранить систему, стремительно теряющую эффективность в неприкосновенном виде, это массированный вброс дополнительных ресурсов. Ликвидация СССР и ряда других подобных больших государств дали серьезный импульс западному капитализму. Сейчас таких резервов нет, и нужно вернуться в страны, которые уже включены в систему мирового разделения труда и заново в них распределить ресурсы. Кстати, во время мировых кризисов это всегда и происходит. Конфликт не будет снят, пока система не изменится, либо пока ресурсы не будут перераспределены.



Вопрос: Чемпионат мира по футболу тоже отберут?

Борис Кагарлицкий: Чемпионат мира отобрать трудно технически. Если только в России не случатся крайне драматические события, которые технически сделают чемпионат невозможным. Если бы отмена ЧМ-2018 была бы вопросом только интересов России - давно бы уже отменили.

Вопрос: В России уже говорят про альтернативное олимпийское движение, вы как думаете - реально?

Борис Кагарлицкий: Сейчас Олимпийское движение – это ОЧЕНЬ большие деньги, поэтому никакой левой идеи там давно нет. Это все коммерция. Времена Пьера Де Кубертена давно прошли. Технически Олимпийское движение – прямая противоположность тех идей, из которых оно зарождалось. Например, нынешнее олимпийское движение не имеет никакого отношения к любительскому спорту. Нынешний олимпизм – это большое коммерческое предприятие, большая коммерческая система, которая прокручивает огромные деньги. По существу это такая транснациональная корпорация.

Альтернативное олимпийское движение – желание распилить очень большой бюджет.



Вопрос: Ну, вот с Всемирным фестивалем молодежи ведь получилось мировое событие создать?

Борис Кагарлицкий: И получился мировой скандал, в котором Россия выглядела чудовищно. Зато распилили огромный бюджет. Когда не пускают международный комитет и его не допускают до управления фестивалем, когда начинаются драки и скандалы, протестные демонстрации… То, что наши масс-медиа умело скрывали это от отечественной публики, это прекрасно с точки зрения пропаганды внутренней. Но вовне это событие нанесло очень большой ущерб России. Группы и течения, которые готовы были при определенных условиях с Россией работать, сейчас считают Россию врагом. Это был самострел. Зато бюджет распилили сумасшедший. Такая же история будет и с альтернативными олимпийскими играми.
Автор: Иван Зуев
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113498/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. Razvedka_Boem Сегодня, 05:57
    Еще один "всепропальщик"..
    Razvedka_Boem
    1. КОСМОС Сегодня, 11:13
      Цитата: Razvedka_Boem
      Еще один "всепропальщик"..

      Неважно кто он, но в том что он говорит, есть один правильный момент!
      а не надо подставляться

      Совершенно верно. В общем то даже не беря во внимание правдивость одной из сторон данного конфликта, абсолютная вина по любому лежит на российской стороне и искать оправдания безмысленно. Может это вообще с самого начало была операция из вне, по дискредитация росспорта, начиная от, с внедрения самой иннициативы использования препаратов непонятной допустимости, до подставной фигуры Родченкова, в любом случае, как бы то нибыло на самом деле, думать надо было башкой, учитывать и предполать все ньюансы и последствия...
      КОСМОС
  2. moskowit Сегодня, 06:16
    ... российская олигархия съедает непропорционально большой кусок.

    Вот именно.... Только этот "кусок" надо обратить на пользу Государства Российского и народов его населяющих.
    moskowit
  3. Nix1986 Сегодня, 07:05
    Автор тут понамешал, при чем тут указание места элите?! Элита хранит и инвестирует деньги на западе, в офшорных тортугах и правительствам этих стран это только в плюс, если бы действия были только против элит то санкции носили бы ТОЛЬКО персональный характер, тот же SOX позволяет всех поименно отследить и заблокировать кому чего надо. А так нет, по рейтингам Forbs наши персоны не обеднели, а вот простой народ да. А насчет олимпиады и предьяв к нам с автором соглашусь, ну решили рискнуть и в угоду личного понта ВВП - победы в родной олимпиаде накачать спортсменов метаном, ну рискнули и это заметили, по чесноку. Вообщем автор привел уже известные факты.
    Nix1986
    1. Palch Сегодня, 11:02
      "А так нет, по рейтингам Forbs наши персоны не обеднели, а вот простой народ да" - так наши элиты не только компенсировали свои потери за счет народа, но и приумножили их!! Автор прав однозначно - бьют по элитам, а те еще сильнее насилуют народ. Идея проста - через жадность власть имущих довести состояние в стране до критического и продолжить дальнейший развал.
      Palch
      1. Nix1986 Сегодня, 11:12
        Ну коль так, то мишень выбрали правильную и их схема работает.
        Nix1986
    2. Оверлок Сегодня, 11:45
      если вспомнить провалы на Олимпиаде в Канаде, то в Сочи у меня честно вызвала удивление. Как бывший спортмен подумал о химической составляющей. как видно, такие мысли возникли не только у меня. Полагаю, что организаторы хим. атаки полагали, что "Весьмирнаш" и просчитались. Теперь пожинают плоды
      Оверлок
  4. samarin1969 Сегодня, 07:13
    Автор довольно честно всё описал и постарался не "подставляться" отвечая на вопрос "кто виноват?". Редкая статья на ВО.
    samarin1969
    1. сибиралт Сегодня, 11:02
      Всегда выигрывает хозяин рынка. Мы мало что знаем даже о "спортивном" бюджете РФ. Там распилы колоссальные. Автор прав. Наша спортивная элита не желает делится наворованным от спорта по "правилам". Чего только стоила "Сочинская Олимпиада" или "Зенит Арена". Абсолютные мировые рекорды по стоимости. И с каких шишей, если пол-России за чертой бедности? belay
      сибиралт
      1. Тульский пряник Сегодня, 11:21
        Только спортивная элита? Она вообще есть в России элита? Элита это лучшие в своей сфере деятельности, как я понимаю. Лучшие по профессионализму и моральным качествам.
        Есть военная элита, есть научная, есть инженерная, рабочая, культурная.
        По моему мы сильно ошибаемся когда говорим о чиновничьей элите.
        У нас нет управленческой элиты, есть чиновники.
        Тульский пряник
        1. сибиралт Сегодня, 11:25
          Одно дело кого мы считаем элитой, а другое кем считают себя высшие чиновники и олигархи. Ну, и чье мнение перевесит? lol
          сибиралт
    2. Лопатов Сегодня, 11:13
      Цитата: samarin1969
      Автор довольно честно всё описал

      Без вопросов, описал честно. 8)))
      Однако, при этом выставил оппонентов "российских элит" по крайней мере не очень умными людьми.
      Если по его мнению то, что происходит вокруг спорта- способ указать элитам "надо делится доходами", то ничего более глупого придумать было нельзя. Потому что такие действия оказывают скорее обратный эффект. 8)))
      Ну отобрали медали, что, какой-нибудь олигарх сразу поймёт, что надо отстёгивать деньги олигарху европейскому? Скорее наоборот, это будет сигналом о необходимости увеличения собственной независимости. И что самое смешное, такими действиями эти не очень умные люди делают российский народ естественным союзником э\того олигарха в борьбе с Западом. А ведь адекватные люди должны были бы делать всё с точностью до наоборот, не так ли...
      Лопатов
  5. Alex66 Сегодня, 07:15
    Санкции - способ объяснить российской элите, что нужно перераспределить ресурсы. Сейчас, с их точки зрения, российская олигархия съедает непропорционально большой кусок.
    А для нас то какая разница, кто нас грабит наши путинские или их трамповские, как в кино: "белые придут, грабят, красные придут, грабят куды крестьянину податься". Беда будет когда договорятся, тогда народ не будет нужен для поддержки нашей буржуазии.
    Alex66
  6. SarS Сегодня, 07:25
    ЧМ по футболу - очередной супер-распил средств. Лично я - за отмену в России всех мега мероприятий (строек и тд.) пока у власти нынешние люди.

    По допингу. Все спортсмены - профессионалы - "химические бройлеры". Большой спорт - не соревнование спортсменов, а соревнование химиков.
    Сегодня МОК долбит российских спортсменов, захотят - завтра дисквалифицирую казахских, например.

    Вопрос: зачем нам (жителям) профессиональный спорт? Что бы всякие Мутко и им подобные жировали?
    Лучше на эти деньгив каждом подвале детские секции устроить.
    SarS
    1. виктор н Сегодня, 09:24
      Давно пора термин "Спорт" заменить на термин "Шоу-бизнес". И не дурить публику. И не калечить детей. И этот бизнес должен кормить бюджет, а не бюджет кормить его.
      Спорт оставить любителям. И побоку достижения.
      виктор н
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:27
    Мы же не знаем, какие проблемы у нигерийских, например, атлетов
    Зато г-н Кагарлицкий мы (и не только) отлично знаем какие проблемы у американских атлетов о чем много писали СМИ и заметьте не только российские.
    ...вот с Всемирным фестивалем молодежи ведь получилось мировое событие создать? И получился мировой скандал, в котором Россия выглядела чудовищно
    Может кто-нибудь подскажет о каком мировом скандале, "в котором Россия выглядела чудовищно" ведет речь этот человек?
    rotmistr60
    1. Тульский пряник Сегодня, 11:22
      Мне тоже интересно.
      Тульский пряник
  8. Evgeniy667b Сегодня, 07:51
    Олимпиада уже история, а вот Чемпионат мира 2018 по футболу очередная утопическая идея, которую вообще не стоило затрагивать. Пиар для ВВП, бабки на счетах "друзей", а для народа России, как и для ее обороноспособности-фига!
    Evgeniy667b
  9. антивирус Сегодня, 07:54
    международные институты, которые в той или иной степени контролируются Западом, идет систематическая кампания против России по всем фронтам.

    И это вполне логично.Если вопрос перераспределения ресурсов будет решен, то вопросы Крыма и Донбасса просто будут просто забыты и все.

    2 года назад я упомянулл- МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА КРЫМ ОТСТУПНЫЕ( ЯЦЕНЮК НАЗВАЛ 100 МЛРД ДОЛЛ) -- ПОКА НЕ ПРИЗНАЕМ ЭТО С НАС СДЕРУТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. НАШИ ВОДИТЕЛИ НЕ МОГУТ ЗНАТЬ С КАКОЙ СТОРОНЫ ЗАЩИТИТЬСЯ. " С ВАС ВЕЗДЕ..."+ ПЕНИ ЗА НЕ СОГЛАСИЕ ПОКАЯТЬСЯ
    ЭТО ВЕЧНЫЙ КРУГ--ПРИЗНАТЬ ПОРАЖЕНИЕ ИЛИ ЖИТЬ ТАК, В БОРЬБЕ
    антивирус
    1. виктор н Сегодня, 09:28
      И что? Сложить лапки? Это для желающих. А борьба - суть жизни.
      Кому - в бой, кому - в монастырь.
      виктор н
      1. Тульский пряник Сегодня, 11:25
        Думаешь в монастыре борьбы нет? За лучшую келью например.
        Тульский пряник
  10. parusnik Сегодня, 08:05
    Российским элитам показывают сейчас их место в международной системе и делают это, на мой взгляд, очень эффективно.
    ..Это верно, элиту принуждают к сдаче..Не удивлюсь, ежели мировое сообщество, обвинит СССР в допинге и победу во второй мировой присудит Германии...Мальчик Коля с Уренгоя, первый "голубь мира"..
    parusnik
    1. Reptiloid Сегодня, 09:47
      Думаю, что, первый голубь был, когда начали лить слёзы о невинноубитых поляках. Что получили в результате----польскую русофобию , обрушение памятников .
      Раскулачиванию----быть!!!!!
      Reptiloid
  11. Dobriy_Chelovek Сегодня, 09:14
    Считаю, что большинство комментаторов передергивают. Будьте проще. Ну захотели NBC боссы отработать бабки, которые они отвалили ВАДА ( там на минуточку ярдов 6 баксов, а это 50% доходов ВАДА) за право вещания до 2022 года, с последующей отработкой этих бабок посредством продажи рекламного времени. Вот только не задача, видите ли основной потребитель не схавал ОИ 2014, плохо выступила сборная США, соответственно мало смотрели и мало платили за рекламу. Ну тут амер эстеблишмент и решил не прогорать, так что включил лобби и пошли санкции на спорт. Не спорю, это могло готовится дольше, но деньги NBC стали катализатором.
    Dobriy_Chelovek
  12. Stas157 Сегодня, 09:28
    с Всемирным фестивалем молодежи ведь получилось мировое событие создать?
    Борис Кагарлицкий: И получился мировой скандал, в котором Россия выглядела чудовищно.То, что наши масс-медиа умело скрывали это от отечественной публики, это прекрасно с точки зрения пропаганды внутренней. Но вовне это событие нанесло очень большой ущерб России.

    Действительно, это прошло мимо меня. Я ничего даже не слышал!
    Stas157
    1. Stas157 Сегодня, 10:01
      Цитата: Stas157
      Действительно, это прошло мимо меня. Я ничего даже не слышал!

      Нашел в чем скандал случился:
      первые эта тема была поднята еще два года назад, ее активно педалировали на заседании Генерального совета Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) в Гаване, в ноябре позапрошлого года. ВФДМ и является главным организатором всех этих фестивалей. И мы тогда еще предупреждали: ребята, вы не думайте, что Россия согласится с левой, социалистической повесткой. Мы сейчас не в Советском Союзе, а в совсем другой стране, где антикоммунизм – это официальная идеология. Но, тем не менее, в феврале прошлого года Генеральный совет ВФДМ принял решение, и дальше все пошло примерно так, как мы представили. То есть пока нужно было от ВФДМ получить право на использование лейбла, а по сути Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это лейбл и определенная традиция, российская сторона обещала золотые горы: все Сочи ваше, все олимпийские объекты ваши, никакого отказа, делайте что хотите, мы все вам обеспечим, дешевые чартеры и так далее. Когда согласие было получено и дело дошло до подготовки, тут же начали всплывать всякие неудобные вещи ... ... Нам даже отказались показать список российской делегации, хотя мы обязаны были, по идее, его утверждать. Ну, а затем начались "ягодки". Оказалось, что и чартеров для иностранцев нет, и компания авиационная не та оказалась, она обанкротилась (делегатов должна была перевозить авиакомпания ВИМ-авиа. – РС), и вот дело фактически сейчас идет к полному разрыву, то есть российская сторона демонстрирует, что она вообще видеть не желает ВФДМ и ее активистов, что она относится к этим людям просто как к каким-то туристам, которых просто терпит из вежливости. ... .... организаторы фестиваля отклонили от участия почти тысячу активистов из Индии, Шри-Ланки, Конго, Непала и других стран".

      Обещали левый фестиваль в духе всех традиций, только дайте нам использовать этот лейбл. Но кто платит, тот и заказывает музыку

      – При этом пригласили откровенно националистические силы из разных стран, это, в общем-то, показывает, какие приоритеты сейчас у Российской Федерации. Грубо говоря, ВФДМ обманули. Им обещали обычный левый фестиваль в духе всех фестивальных традиций, только, пожалуйста, дайте нам использовать этот лейбл. Но кто платит, тот и заказывает музыку. Мы сейчас имеем ситуацию, при которой ответственный со стороны МОК за аккредитацию сам не имеет аккредитации на фестиваль ... российские чиновники не умеют работать в режиме добросовестной договоренности, поэтому вместо того, чтобы получить то, что они хотели, они уже получили международный скандал.
      – Беда в том, что изначально ВФДМ и Кремлю были нужны два совершенно разных фестиваля. Первому – традиционно левый, как это и было все предыдущие годы, а российским властям был нужен этакий международный "полуселигер", прославляющий консервативные традиции, которые сейчас в России в почете
      среди участников вдруг оказались представители правых организаций, бизнес-элиты и топ-чиновники, что в целом противоречит традициям этого форума, имеющего отчетливо левую идеологическую окраску. В фестивалях молодежи и студентов традиционно принимали участие прежде всего коммунистические, социалистические и антифашистские организации, выступавшие против колониализма и военных диктатур.
      Официально XIX фестиваль посвящен 100-летию большевистской революции в России и персонально Эрнесто Че Геваре, Фиделю Кастро и африканскому борцу с колониализмом Мохаммеду Абдельазизу. Собственно, на этом, судя по программе фестиваля, с исторической частью будет покончено. А перед делегатами выступят "российские и зарубежные звезды первой величины в области цифровых технологий и их применения в финансах, образовании, медицине". За "звезд первой величины" отвечает Сбербанк, генеральный партнер фестиваля, который оборудует "инновационную лабораторию и образовательную площадку-лекторий". Кроме Путина, в фестивале примут участие олигархи и крупные чиновники.

      Stas157
      1. ШВЕДский_стол Сегодня, 10:39
        Я так и не понял в чем именно суть обмана? Что мол теперь страна с другой идеологией и приехали все подряд?
        ШВЕДский_стол
  13. ротмистр Сегодня, 09:33
    Жаль, но автор прав в некоторых вопросах. Престиж страны в мире не определяется количеством медалей, мне кажется, что он определяется экономической мощью, финансовыми ресурсами и благосостоянием населения. И когда Мутко не ушел в отставку, у меня лично закрались очень нехорошие сомнения по этому поводу. И еще один вопрос. Почему такие как Радченков , оказываются у нас всегда в том месте, где можно оступиться? Почему люди с Советским воспитанием так легко продают свою Родину? Почему в СССР воспитали таких как ; Горбачев, Ельцин, Яковлев, Шеварнадзе, Кравчук, Волкогонов......Гайдар( папа контр -адмирал политработник), Чубайсы братья( папа полковник начальник кафедры марксизма-ленинизма), Немцов, Березовский, Кулагин( генерал-майор КГБ), Медведев( папа преподаватель научного коммунизма) и т.д. Почему советская система воспитала и выдвинула в элиту этих и подобных им людей?
    ротмистр
    1. Palch Сегодня, 11:22
      Советская система прогнила гораздо быстрее чем долго загнивающий запад. Они стоят потому, что не скрывают, что для них главное деньги и все ради денег. Это их идеология, слова о правах и свободах просто в дополнение. А при совке всех звали днем к коммунизму, а сами ночью тихонько тырили по всем госкарманам. А на вранье далеко не уедешь. Вот и не уехали. А жить надо - поэтому во всюду тогда своих и протащили, как впрочем и сейчас. Идеологии или какой то идеи нет вообще, Только сиюминутное обогащение. Деньги, надо много денег, ну очень много денег нужно им. А так, впрочем как говорят - ничего личного. Увы, советская система в целом была красивая и завлекательная, но по сути построена на оболванивании и вранье своему народу и на личном обогащении руководства. И чем дальше, тем сильнее разрастался этот нарыв. Времена Павки Корчагина заняли очень небольшой промежуток советской эпохи, да и то в ее самом начале - время неисправимых романтиков. Коротко, очень примитивно, но где то близко к истине.
      Palch
    2. Тульский пряник Сегодня, 11:33
      В советской системе они наверное были бы обычными чиновниками, преподавателями и продвигали линию партии.
      Но изменились условия и во главу был поставлен лозунг Бухарина- обогащайтесь.
      Причем обогащайтесь любыми методами и способами.
      Так что не советская система их такими сделал, а отказ от советской системы.
      Тульский пряник
  14. andrej-shironov Сегодня, 10:14
    Кагарлицкий бредит.
    andrej-shironov
  15. синоби Сегодня, 10:18
    Чегот он мне не нравится.Его послушать,весь запад прёт единым фронтом и лучше сдать всё и вся.Цари таких на кол сажали,без лишних судебных проволочек и шуму на толковищах.
    синоби
  16. Altona Сегодня, 10:29

    Как мы с этими людьми будем из конвергенции с Западом выходить вообще непонятно. И какие такие "военные рельсы"? Касперский уже заявил, что выведет бизнес,если спецслужбы потребуют сотрудничества.
    Altona
  17. Altona Сегодня, 10:32
    Цитата: ротмистр
    И когда Мутко не ушел в отставку, у меня лично закрались очень нехорошие сомнения по этому поводу.

    ---------------------------------
    Да ладно уже Мутко теребить. Не потянут этот вопрос мутко-колобко, уровни уже не те, нашла коса на камень, вопрос стал политическим. Смирнов работал с WADA, так они его тупо обманули, всё вывернули против нас. Вчера спортсмены уже напрямую к Путину обратились.
    Altona
  18. Altona Сегодня, 10:35
    Цитата: синоби
    Чегот он мне не нравится.Его послушать,весь запад прёт единым фронтом и лучше сдать всё и вся.Цари таких на кол сажали,без лишних судебных проволочек и шуму на толковищах.

    --------------------------------
    А потому что опричнины нет на людишек подлых, которые везде засели. Для кого держат полумиллионную Росгвардию и ФСБ? Ни один сытин-амнуэль пока не пострадал и даже суды выигрывают. Таких как мы с вами винтить за недовольство.
    Altona
  19. Nix1986 Сегодня, 10:38
    https://meduza.io/shapito/2017/11/29/tsik-predsta
    vil-primitivnyy-logotip-vyborov-prezidenta-za-37-
    millionov-rubley-teper-vse-risuyut-svoi-varianty-
    ne-huzhe

    Ахахахах, чую что разработка дырки для бюллетеней обойдется в лямов так 200.
    Nix1986
    1. Лопатов Сегодня, 11:03
      А Вы в курсе, что полуправда- та же ложь?
      Вот закажут, к примеру, Вам строительство дома миллионов за десять. А Ваш конкурент начнёт рассказывать, что столько Вам заплатили за строительство одного только забора. Вы, наверное, в морду ему дадите, чтобы он слухи не распространял?
      Лопатов
      1. Nix1986 Сегодня, 11:11
        За что купил, за то продал. У вас есть достоверная информация? Плиз скан госконтракта в студию!
        Nix1986
        1. Лопатов Сегодня, 11:18
          Цитата: Nix1986
          За что купил, за то продал

          У кого Вы это "купили"? У планово убыточной латвийской "Медузы", находящейся на содержании Европейского фонда демократии?
          Лопатов
          1. Nix1986 Сегодня, 11:23
            Погуглите, например есть ссылка на "https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017
            /11/29/743518-tsik-utverdila-logotip-viborov-2018
            ". У вас есть источник данных по задолженности медузы?
            Nix1986
            1. Лопатов Сегодня, 11:41
              У меня есть данные, что это латвийская организация. Мне этого достаточно. Как сейчас модно- "иностранный агент" со всеми вытекающими.
              Лопатов
  20. Житель Урала Сегодня, 11:06
    Пока в роли защищающихся- так и будет.
    Влюбом случае надо альтернативно действовать. Можно и альтернативные международные организации создавать. Желающие найдутся - проводить в них свои экспертизы и делать свои заключения.
    Хоть они и не будут признаны Олимпийским комитетом- но спор в СМИ уже будет. Так сам запад давно и работает, почему бы не действовать на их поле их же оружием?
    Житель Урала
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