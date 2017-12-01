PESCO - горилла без потомства (ECFR)

Если у случайного немца на улице спросить, что такое «PESCO», скорее всего, он скажет, что это такая горилла, а вовсе не «краеугольный камень безопасности Европейского союза». Почему? В 1999 году (по иронии судьбы, именно тогда вступил в силу Амстердамский договор, ставший основой для будущего PESCO) в зоопарке в городе Саарбрюкен привезли самца гориллы по кличке Песко. Если задать поиск по слову «песко» в немецкой прессе, то, скорее всего, все ссылки будут рассказывать о красивой горилле с серебристой спинкой, но никак не о европейской оборонной инициативе.Соглашение о PESCO было с большой помпой подписано в Брюсселе в понедельник. В то же время в Берлине рядом с Бранденбургскими воротами состоялась довольно конференция по вопросам НАТО. Когда закончилась панель по европейской обороне, несколько человек пожаловались, что некоторые выступающие используют аббревиатуру «PESCO», «которую никто не знает и не понимает».Поэтому, похоже, нужно провести пиар-кампанию в поддержку планов Евросоюза по созданию Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В немецких СМИ были заметки о церемонии подписания, но большинство репортеров слово в слово переписывали один и тот же пресс-релиз, рассказывая одну и ту же историю о том, как Европа всерьез озаботилась проблемой обороны из-за трамповской политики запугивания и как благодаря Брекситу Великобритания больше не могла этому препятствовать.Разумеется, даже в проевропейской Германии нельзя было ожидать, что любая инициатива ЕС будет внимательно изучена. Берлин занят «Ямайской коалицией». Но проект PESCO заинтересовал немцев, потому что это «большой шаг к [европейской] уверенности в себе» (министр иностранных дел Сигмар Габриэль) и «еще один шаг к созданию европейской армии» (министр обороны фон дер Ляйен). Похоже, все действительно серьезно.Однако не все оценки были положительными. Ник Уитни из Европейского союза по международным отношениям, первый исполнительный директор Европейского агентства по обороне, утверждает, что в PESCO стали брать всех подряд (таково было требование Германии), в том числе те страны, которые присоединились только для того, чтобы оттянуть его реализацию. Так поступила, например, Польша. «Все это как-то туманно и уже долгое время существует исключительно на бумаге».К сожалению, так можно сказать обо всей якобы заинтересованности Германии в вопросах безопасности и обороны. Я недавно приехала в Берлин и в течение нескольких недель встречалась с членами немецкого Сообщества безопасности и обороны. Стало понятно, что есть огромный разрыв между тем, как немцы оценивают свои усилия по укреплению европейской безопасности, и тем, как это видят в других странах Евросоюза.Взгляд Берлина понятен: с 1990-х годов Германия постепенно активизировалась. Вторжение в Косово нарушало запрет на военное вмешательство. Афганистан доказал, что на Германию можно положиться. Германия теперь занимается вопросом Мали, и ряд влиятельных политиков продолжает подчеркивать готовность Германии делать в этом направлении больше. Германия взяла на себя инициативу в создании PESCO. Так что все определенно движется в правильном для немцев направлении.К сожалению, со стороны все выглядит несколько иначе. Мнения начинают расходиться после Косово. Хотя немецкие военные очень гордятся своим участием в операциях в Афганистане, союзники жаловались на множество условий и оговорок. Наблюдатели критикуют ключевую роль Германии в НАТО, называя ее обоснованной в политическом, но совершенно абсурдной в оборонном плане. Подразделения разбросаны далеко друг от друга и не могут эффективно взаимодействовать. А теперь имидж PESCO может быть испорчен требованием Германии принимать в состав всех желающих.Некая доля правды есть как с первом, так и во втором случае, но эти несоответствия вызывают недоверие. Немцы гордятся тем, что они многого добились. Но европейские партнеры закатывают глаза, когда об этом слышат.PESCO может избежать такого отношения. Это лишь вектор, а не жесткий курс, и пока еще мы находимся на ранних стадиях, когда размытые декларации о намерениях нужно наполнить конкретным содержанием. 47 проектов уже обсуждаются; 10 из них должны быть приняты к концу года. Участники могут найти способ добиться большей закрытости структуры, чтобы никто не смог помешать их амбициям и реализации некоторых проектов.София Беш из исследовательского Центра европейской реформы отмечает, что можно сделать Постоянное сотрудничество сильнее, если создать «эффективный механизм оценки эффективности, согласно которому государствам-членам придется отчитываться о результатах своей деятельности. Если они не смогут выполнять свои обязательства, это будет приводить к их исключению. PESCO может даже помочь разработать европейской стратегической культуры и подтолкнуть Германию выйти за рамки сделанных заявлений. Иногда можно и помечтать. Будем надеяться, что PESCO не постигнет грустная участь гориллы Песко, которая, как отмечается на сайте зоопарка, «до сих пор не имеет потомства».