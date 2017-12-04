Как Путин может спасти Великобританию от Брексита (The Guardian, Великобритания)

Администрация Президента - самая мощная организация в системе управления Владимира Путина: оно снабжает его любыми разведданными, контролирует министерства и губернаторов, координирует свою кампанию «активных мер» на Западе. Весной этого года я встречался в Москве с бывшим сотрудником президентской администрации, и он отметил, что Путин добился заметного успеха сегодня, потому что все уверены в его завтрашнем успехе. Брексит может оказаться идеальным примером.Это не должно никого удивлять. Называть Путина талантливым геополитическим шахматистом стали все, кому не лень. Но в последние годы Путин, похоже, был изолирован от плохих новостей и критических мнений, и в результате сделал серьезные ошибки. В частности, он и его друзья не раз доказывали себя неспособными понять образ мышления демократических обществ и устойчивость, которая лежит под внешней раздробленностью.Если Путин хотя бы раз поверил в то, что его хакеры, дезинформация, тайные политические махинации и другие уловки позволят ему формировать западную политическую повестку дня, ему стоит задуматься об этом еще раз. Российскому вмешательству удалось усугубить существующую политическую и социальную напряженность на Западе.Но какой от этого толк? Североатлантический альянс отвлекся от проблем на Востоке и увеличил расходы на оборону. Европейские лидеры Эммануэль Макрон и Ангела Меркель утверждают, что Москвы следует остерегаться. Расследования, слухи и судебные дела снижают рейтинг Дональда Трампа. Даже с референдумом по Брекситу, который, конечно, обрадовал Кремль, не все так однозначно.При всем при этом, было бы очень забавно и неплохо, если бы именно Путин спас Великобританию от Брексита. Слабый ручеек фактов и слухов о российской поддержке Брексита может превратиться в поток. Некоторая доля этой поддержки, конечно, сомнительна. Слишком часто стали говорить о предполагаемом влиянии англоязычного информационного агентства «Спутник» и телеканала RT, или даже кампании троллей и дезинформации. Доказательств того, что они заставили людей поменять мнение, а не просто поддержали уже существующие сомнения, все еще нет.Тем не менее, увеличивается вероятность того, что в конце этого года или в начале следующего мы увидим убедительные доказательства финансовой поддержки Брексит.а Депутат Бен Брэдшоу использовал сои привилегии в парламенте, чтобы поднять вопрос о том, откуда столько денег у Аррона Бэнкса, главного сторонника выхода Британии из ЕС. Специальная комиссия на этой неделе начала расследование того, что он или одна из его компаний нарушили правила финансирования в преддверии референдума. Джордж Коттрелл, бывший помощник бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фаража, был арестован ФБР за обвинения в отмывании денег. Мы ожидаем результатов этого расследования.Между тем, по данным американских разведывательных источников, с которыми я обсуждал деятельность Москвы, есть и другие примеры того, когда российские «черные деньги» поступали в поддержку Брексита. Эти эпизоды наверняка будут раскрыты, когда будут сделаны несколько запросов на другой стороне Атлантики. Конечно, оценка уровня воздействия этих операций потребует тщательного изучения и научного подхода.Общество недоумевает, почему выход Британии из ЕС так медленно продвигается, почему до сих пор не разработана новая политическая стратегия. Неоспоримые доказательства активного, но скрытого вмешательства со стороны России могли бы поставить под сомнение результаты первоначального голосования, учитывая небольшой отрыв. Сторонники выхода рискуют заработать имидж невольных подельников Путина.Это позволило бы правительству провести повторный референдум, а то и вовсе закрыть эту тему безо всяких сомнений.Разрушительная страсть Путина к подрывной деятельности – это, по-видимому, побочный эффект эпохи КГБ, эдакая националистическая злость из-за упадка сверхдержавы и отсутствия других, более культурных способов продвижения российской точки зрения. Поскольку Путин заставляет своих шпионов, троллей и дипломатов при любой возможности ссорить, отвлекать и разрушать Запад, чего бы это ни стоило в перспективе, он рискует превратить свою страну в государство-изгой.Возможно, его «активные меры» помогли склонить чашу весов в пользу Брексита. Скорее всего, они же и качнут эти весы в обратную сторону.