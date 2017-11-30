Версии по подводной лодке Аргентины

Катастрофы в подводном флоте явление если не частое, то постоянное. Сама служба в подводном флоте подразумевает повышенный риск. Нет ни одного флота в мире, где не случались бы происшествия либо катастрофы с подводными лодками. Это нормально.Нас достаточно настойчиво спрашивают о нашей версии гибели аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан". Понятно, что, не являясь подводниками, мы не могли бы дать грамотный анализ ситуации. Потому специально ждали, когда выскажутся специалисты. К тому же поиск аргентинской лодки вышел на уровень президентов стран.Напомним историю катастрофы. Боевая подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября. Именно 15 ноября был зафиксирован последний сеанс радиосвязи. Судно пропало с радаров неподалеку от побережья Аргентины примерно в 250 морских милях (400 км) от Буэнос-Айреса.Странно, но официально поиск лодки начался 17 ноября. Министерство обороны Аргентины задействовало для поиска три корабля. "Саранди", "Росалес" и "Драммонд". Фактически вся экономическая зона Аргентины в районе Пуэрто-Мадрида была осмотрена кораблями и вертолетом с "Саранди".Необходимо отметить, что на беду аргентинских моряков откликнулись многие морские державы мира. Российский президент Владимир Путин провел переговоры с аргентинским коллегой Маурисио Макри, на которых предложил нашу помощь.В итоге на помощь аргентинцам послан самолет Ан-124 и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Аппаратура, которая находится на борту "Янтаря", не только позволяет классифицировать подводные объекты, но и способна поднимать их на поверхность.Так как "Янтарь" сможет прибыть к месту поисков только в течение недели, Россия направила самолетом ВТА группу спасателей ВМФ. Группа оснащена не только водолазным снаряжением, но и подводным аппаратом "Пантера Плюс". Такой аппарат может в управляемом режиме исследовать объекты на большой глубине (до 1000 метров).Взаимопомощь на море — это вещь древняя, как само море. На море все равны. Без различий в идеологии или расе. Все моряки. Вместе с российским Ан-124 в небе над местом катастрофы летают американские «Орион» и «Посейдон». А помощь свою предложили ещё и Чили, Уругвай, Бразилия, Великобритания, ЮАР...Но вернемся к тому, что могло произойти с лодкой.В начале о странностях, которые постепенно "всплывают" в ходе поисков. Официальная версия выхода подводной лодки в море — перегон лодки в другой порт. В принципе, задание рутинное. И никаких эксцессов произойти не должно. Вышли и пришли.Однако аргентинская пресса нашла совершенно «невероятный» факт. Накануне выхода два моряка "Сан-Хуана" были отпущены с корабля по личным делам. У одного заболела мать, которую положили в больницу, а второму было необходимо лично заполнить бумаги на покупку имущества. Из этого раздули чуть ли не причину катастрофы, хотя дело абсолютно житейское, более того, даже косвенно доказывающее, что выход в море был рутинный.Второй факт заставил призадуматься.На лодке находилось 44 человека. При том, что экипаж — 37 человек. Достоверно известно, что там было два боевых пловца из специального подразделения ВМФ Аргентины и сотрудник военной разведки. Про остальных "дополнительных" членах экипажа у нас сведений нет.Получается, что лодка вышла в море не просто так. Наша версия — испытание нового оборудования в рамках модернизации. Лодка, скажем так, весьма неновая, но и Аргентина сегодня не та страна, которая может себе позволить новые боевые корабли. Так что версия испытаний вполне имеет право на жизнь.А заодно и объясняет присутствие на борту лишних людей. И представителей разведки, и, скорее всего, представителей изготовителя оборудования.Отсюда две версии случившегося.Происшествия с дизельными подводными лодками не редкость. Причина чаще всего одна и та же. Неисправность АКБ. При зарядке или в процессе работы АКБ выделяют водород, который и приводит к пожарам внутри лодки.Подводная лодка "Сан-Хуан" достаточно старая. 80-х годов постройки. Проект немецкий.Лодка состоит из 4-х отсеков. В первом отсеке, разделенном на два этажа и трюм, расположены каюты офицеров и капитана, а также кают-компания. Ниже находятся казенные части торпедных аппаратов, механизмы автоматической перезарядки и сами торпеды. А в трюме аккумуляторные батареи.По мнению наших консультантов, имеющих отношение к данной теме, происшествие могло произойти именно там. В аккумуляторных ямах. Тривиальные взрыв водорода и последующий за этим пожар. Моряки сообщили о пожаре по радиосвязи во время последнего сеанса.Взрыв мог повлечь за собой разрушение переборок и дальнейшее распространение огня в отсек с боезапасом. На этом версия заканчивается, вместе с лодкой. Подобных случаев в истории было предостаточно, и все они в основном заканчивались гибелью корабля и экипажа.Небольшой нюанс. Подводные лодки типа "TR-1700" построены по однокорпусной схеме с легким корпусом в носовой и кормовой оконечностях и водопроницаемой надстройкой в центральной части. В легком корпусе носовой части находятся только трубы торпедных аппаратов.Подводные лодки типа "TR-1700" вооружены шестью торпедными аппаратами, стрельба из которых ведется германскими 533-мм противокорабельными торпедами SST-4 или американскими 483-мм противолодочными Мк37 методом самовыхода.На стеллажах торпедной палубы находятся 16 торпед. Таким образом, с учетом тех, что имеются в ТА, лодка может принять на борт до 22 торпед. "TR-1700" оснащена автоматом заряжания торпедных аппаратов, обеспечивающим подачу торпеды со стеллажа, заряжание ТА и подготовку его к выстрелу в течение 50 секунд. Рядом с торпедами на стеллажах могут находиться мины, постановка которых осуществляется через ТА.В целом, там было чему рвануть от души. Далее все просто: поступление воды в носовую часть лодки и, как следствие, дифферент на нос.Лодка попросту нырнула от поступления забортной воды. Экипаж практически ничего не мог сделать. Аварией в носовой части, кстати, можно объяснить и отсутствие масляных пятен на поверхности. Силовая установка в таких лодках находится в третьем отсеке, ближе к кормовой части. В том отсеке размещаются дизеля, цистерны с горючим и в трюме еще один отсек с аккумуляторами. Соответственно, отсек не пострадал и все жидкости, которые находились в отсеке, остались внутри лодки.Если говорить о том, что «что-то пошло не так» во время испытаний нового оборудования сложно. Просто потому, что нет информации на тему того, с чем лодка вышла в поход.Стоит отметить, что немцы, создавая лодку, уделили должное внимание средствам спасения.В ограждении выдвижных устройств подводной лодки имеется шлюзовая камера, рассчитанная на выход одновременно четырех человек в легководолазном снаряжении.В первом и третьем отсеках (с аккумуляторами) находятся оборудованные комингс-площадкой люки, через которые в случае аварии экипаж может перейти в глубоководный спасательный аппарат типа DSRV или водолазный колокол.Возможен выход экипажа и через торпедные аппараты.Никто из моряков не смог покинуть лодку, что лишний раз свидетельствует о том, что все произошло весьма быстро.В весьма логичную версию гибели подводной лодки, которую нам нарисовали специалисты, совершенно не вписывается сообщение о подводном взрыве, который вроде бы произошел через неделю в районе поисков.Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби официально заявил: "Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву".Если это действительно случилось через неделю — это один расклад. Если представители минобороны Аргентины что-то темнят или недоговаривают — тогда версия взрыва боекомплекта ставит жирную точку в службе «Сан-Хуана».Версии всегда остаются версиями ровно до того момента, пока не будет найдена и поднята лодка. Поисковые работы пока продолжаются. Как раз в то время, когда вы читаете эту статью, к ним приступит наш "Янтарь".Район поисков весьма приблизительный, примерно как в случае с малазийским самолетом, упавшим где-то в океан. Но все версии, даже самые «безбашенные», будут существовать ровно до момента обнаружения лодки и ее подъема.