Оперативность ВМС США в Средиземноморье доживает последние дни

— возможное военное противостояние за водные ресурсы реки Нил между Египтом и Эфиопией (последняя планирует строительство гидроэлектростанции, которая перекроет часть стока Нила для Египта, а Судан это строительство целиком и полностью поддерживает, что может вовлечь в грядущее противостояние и сам Хартум);

— крайне низкая оперативно-стратегическую устойчивость будущей ВМБ Порт-Судан ввиду возможности быстрого блокирования Суэцкого канала и Баб-эль-Мандебского пролива авианосными ударными группировками ОВМС НАТО и ВМС США, а также Вооружёнными силами Египта в районе Синайского полуострова; возможность блокирования морских подступов к Порт-Судану силами шиитов-зейдитов из движения «Ансар Аллах», войсковыми группировок из Сомали, а также корабельными ударными группировками и береговыми противокорабельными комплексам ВМС Китая, базирующимися на китайской ВМБ Джибути;

— невозможность оперативной переброски подразделений морской пехоты ВМФ РФ на Аравийский полуостров ввиду якобы отсутствия десантных средств для доставки личного состава и вооружения на расстояние 300 км (от Порт-Судана до Джедды).

Источники информации:

https://marafonec.livejournal.com/9067554.html

https://russian.rt.com/world/article/408742-chyornaya-zhemchuzhina-zachem-knr-voennaya-baza-v

http://militaryrussia.ru/blog/topic-722.html

Подходящий к завершению 2017 год оказался очень богат на крупные и в некоторой степени решающие военно-политические и геостратегические события, происходящие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Передней Азии (включая Ближний Восток) и Восточной Европе. На Дальнем Востоке Ким Чен Ын и командование КНА несколько раз провели жирную «красную линию», переход которой не сулит милитаристским амбициям Вашингтона и его союзников ничего хорошего, кроме ядерных грибов над ключевыми военно-морскими базами в западной части Тихого океана, где главными объектам для устрашения стали авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор, являющиеся основными перевалочными пунктами ВМС/ВВС/КМП США для быстрого развёртывания необходимой по численности группировки в Японии и Республике Корея. Что касается донбасского театра военных действий, где Луганская Народная Республика наконец избавилась от коррумпированного тирана Плотницкого, чьё окружение было насквозь пропитано лазейками «слива» информации украинским спецслужбам, то здесь все в ожидании окончательного решения Трампа о предоставлении «незалежной» 47-миллионного пакета военной помощи, включающего более сотни ПТРК FGM-148 «Javelin», портативное радиоэлектронное оборудование для сетецентрической увязки юнитов в ходе боевых действий и т.д. Если подпись главы Белого дома всё же будет поставлена под данным документом, то эскалация конфликта последует практически незамедлительно, чего и добиваются «ястребы» в американском Конгрессе.В это же время наиболее выразительная линия геостратегического разлома проходит сегодня через весь переднеазиатский регион: от Персидского залива, где США и Израиль сталкивают лбами мощнейших региональных «игроков» — Иран и «аравийскую коалицию», до Ближнего Востока, где Анкара в лице Эрдогана смешала все планы западной коалиции по продвижению интересов Пентагона на Сирийском театре военных действий. Участие президента Реджепа Эрдогана и начальника Генштаба ВС Турции Хулуси Акара во встрече «ближневосточной тройки» в Сочи стало для Вашингтона настоящим крахом иллюзий относительно тотального контроля над процессами, протекающими на переднеазиатской военно-политической арене. Не спасло ситуацию и то, что Турция является страной-участницей Североатлантического альянса. Находясь в районе отчётливо выраженного геостратегического «фокуса» между Юго-Восточной Европой, а также Передней и Средней Азией, Анкара получила уникальные возможности для выбора «новых горизонтов» военно-технического сотрудничества, находящихся не в западном, а в северо-восточном направлении. Умело манипулируя зависимостью ОВМС НАТО от проливов Босфор и Дарданеллы, руководство наиболее восточного государства-члена альянса смогло без затруднений предъявить Вашингтону требование, невыполнение которого не сулит для Штатов ничего хорошего, кроме интенсификации взаимодействия турецкой армии с правительственными войсками Сирии в плане противодействия «Сирийским демократическим силам».Осознание Штатами последствий возможного невыполнения требований Анкары даже привело к некоторым результатам: в недавней телефонной беседе с Реджепом Тайипом Эрдоганом глава белого дома Д. Трамп даже пообещал прекратить поставки американского вооружения курдским отрядам PYD/YPG, на чём несколько дней назад настаивал премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым в ходе выступления на дискуссии Международного института международных стратегических исследований (IISS). Тем не менее, воспринимая эти обещания всерьёз, мы автоматически подписываемся под собственной некомпетентностью в военно-политических вопросах. Стоит чётко запомнить, что Пентагон никогда полностью не откажется от военной поддержки «Сирийских демократических сил» (SDF), так как это приведёт окончательному поражению сначала в Сирии, а потом и в Ираке. Возможно, что передача вооружения будет просто частично «урезана», а сокрытие фактов поставки будет осуществляться посредством внедрения контейнеров с оружием в гуманитарную помощь, доставляемую с помощью военно-транспортной авиации.Сирийский театр военных действий не является единственным местом столкновения интересов Москвы и Вашингтона в Передней Азии. В середине предпоследней недели ноября, на онлайн-сервисе контроля воздушного движения «Flightradar24» можно было пронаблюдать ночной возврат Ил-62М Минобороны РФ из Каира через турецкое воздушное пространство. Судя по всему, руководство государства-гаранта стабильного морского сообщения между Средиземноморским бассейном и Индо-Азиатско-Тихоокеанским регионом принимало высокопоставленную делегацию российского оборонного ведомства. Очевидно, что прибытие не могло иметь что-либо общее с ужасным терактом в египетском Аль-Рауда, поскольку произошёл он только в пятницу 24 ноября. С чем же действительно могло быть связано прибытие представителей Минобороны РФ на борту Ил-62М с индексом «No callsign», так это с готовящейся договорённостью о развёртывании крупной военно-морской базы в суданском городе Порт-Судан. Напомним, что в ходе встречи президента Судана Омара аль-Башира с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, со стороны первого прозвучала просьба о защите африканского государства от американского вмешательства.К примеру, Вторая гражданская война в Судане, а также непосредственно Дарфурский конфликт предоставили Штатам массу поводов для вмешательства Пентагона во внутренние конфликты суннитского государства. Совместно с Израилем оказывалась расширенная военная поддержка Народной армии освобождения Судана и Восточного форнта, что привело к ещё более ожесточённым и кровопролитным столкновениям с ВС Судана и Джанджавидом (проправительственным суданским ополчением). Также Омар аль-Башир обвинил Вашингтон в стремлении разбить Судан на 5 отдельных подконтрольных секторов и «опустошить арабский мир». Огромное влияние на решение Хартума разместить на территории государства российскую военно-морскую базу и другие военные объекты, прикрываемые эшелонированной системой ПРО, также оказали ударные операции, проведённые тактической авиацией ВВС Израиля.Речь идёт о точечном ударе звена тактических истребителей F-15I «Ra`am» по суданскому производственному комплексу «Ярмук», который, по версии британской газеты «Sunday Times» со ссылкой на израильские источники, якобы проходил технологическую адаптацию под серийное производство оперативно-тактических баллистических ракет типа «Shahab-1/2» с дальностью от 300 до 500 км с помощью иранских специалистов. Израильские ресурсы утверждают, что такое мнение основывается на копии иранско-суданского соглашения, якобы изъятого сотрудниками «Моссада» у ликвидированного палестинского лидера и деятеля ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха в отеле Дубая. Но судя по тому, как израильские СМИ любят пиарить собственные спецслужбы, эта история могла быть очередным высосанным из пальца аргументом для проверки ударных возможностей собственного «стратегического актива» — дальних многоцелевых истребителей F-15I.Известно, что в утреннем воздушном рейде, осуществлённом 24 октября 2012 года, участвовало 2 звена «Раамов», представленных ударным звеном, где все 4 тактических истребителя были оснащены 8 2000-фунтовыми авиабомбами, а также звеном прикрытия/эскортирования, представленного 4 машинами с ракетами AIM-120C-5/7 AMRAAM для возможного противостояния с вылетевшими на перехват суданскими МиГ-29СЕ. Что примечательно, расстояние, которое пришлось преодолеть израильским «тактикам» (3900 км) как раз соответствует дальности, необходимой для нанесения ударов по военно-промышленным и ядерным центрам Исламской Республики Иран с учётом необходимости огибания сложного рельефа горных хребтов Загрос. Как следствие, машинам пришлось выполнить дозаправку в воздухе от танкера KC-707 «Сакнай» над Красным морем. Для пеленгования и направленного радиоэлектронного подавления суданских наземных РЛС дальнего радиолокационного обнаружения Хель Хаавир также применили самолёты ДРДО/РЭР G550 CAEW («Conformal Airborne Early Warning»), способные вести радиоэлектронную разведку в пассивном режиме. За всё отвечает двухсторонний АФАР-радар L/S-диапазонов EL/W-2085 от подразделения «Elta».Во время выполнения операции смешанная воздушная эскадрилья Хель Хаавир выходила к боевому полю (воздушной границе Судана над побережьем Красного моря) по максимально удалённой от египетских средств ДРЛО и ПВО траектории. Более того, на тот момент ВС Египта ещё не получили дальнобойные зенитно-ракетные комплексы С-300ВМ «Антей-2500», а поэтому лётчики Хель Хаавир чувствовали себя в полной безопасности, нанося точечный удар по промышленному объекту арабского государства. С момента же возведения в Порт-Судане российской военно-морской базы (через 7 — 10 месяцев) военно-воздушные силы, а также флоты государств «проамериканской оси» уже не смогут что-либо противопоставить Хартуму. Каир же, по-прежнему являясь важнейшим стратегическим партнёром РФ на Ближнем Востоке был оповещён заранее.Сразу после появления информации о возможном размещении российского военно-морского объекта на побережье Красного моря, в военно-аналитических кругах Рунета появилось огромное количество споров относительно целесообразности появления новой базы. В частности, пользователь блог-платформы «LiveJournal» с именем «vamoisej» опубликовал аналитическую статью «России не нужна военная база в Судане». В материале утверждается, что внутренняя нестабильность в Судане, связанная с Дарфурским конфликтом, а также исламистскими группировками («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и т.д.), проникающими на территорию Египта, создаёт крайне неблагоприятный фон для присутствия российского военного контингента. Также в качестве неприемлемых для существования базы берутся во внимание такие факты, как:Между тем, вливая в уши неосведомлённых интернет-обозревателей подобный аналитический материал, кишащий массой ляпов тактического, стратегического и технического характера, автор подписывается под полной некомпетентностью в вопросе реальной ситуации как на Ближнем Востоке, так и в Переднеазиатском регионе в целом. Многие моменты, описанные выше, просто абсурдны. К примеру, в случае крупного регионального конфликта, так просто взять и заблокировать тот же Суэцкий канал с помощью «Иджис»-эсминцев/крейсеров УРО «Арлей Бёрк/Тикондерога», сверхмалошумных МАПЛ «Вирджиния» и дальних противолодочных самолётов P-8A «Poseidon» будет для Штатов не так просто. Автор вышеуказанной статьи забывает о наличии отлично защищённой комплексами С-300В4 и С-400 авиабазы «Хмеймим», с которой при надобности будут действовать несколько эскадрилий Су-34, оснащённых 72, 144 и более сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-31АД. Прикрыть их смоут пара и более эскадрилий Су-30СМ/35С, действующих с авиабаз Южного военного округа.Также закрыть воздушное пространство для полётов палубных многоцелевых истребителей ВМС США F/A-18E/F в районе Суэцкого канала могут египетские С-300ВМ «Антей-2500». Несмотря на совместную со Штатами лицензионную сборку основных боевых танков M1A1 «Abrams», ключевые поставщики оборонительных/наступательных вооружений для Каира (включая ЗРК С-300ВМ и линейку тактических истребителей МиГ-29М2) продолжают оставаться на территории России, а это значит, что именно наша страна, со времён СССР, остаётся для Египта ключевым партнёром для военно-технического сотрудничества и стратегического партнёрства, особенно в сложившихся на Ближнем Востоке обстоятельствах. Ведь не зря перед обнародованием информации о наметившимся развёртывании военно-морской базы в Судане наши военные борты с «подписью» «No callsign» направлялись именно в Каир — это говорит о многом. Что ещё более интересно, натовские боевые корабли и американские атомные многоцелевые ракетные крейсера могут быть «горячо» встречены ещё за несколько сотен километров до Суэцкого канала, где-нибудь в районе острова Крит. Для этого Черноморский флот может выделить сразу 7, а при необходимости и более сверхмалошумных дизель-электрических подводных лодок проектов 877 «Палтус» и 636.3 «Варшавянка».Удачно расположившись в центральной части Средиземного моря, и маневрируя на скоростях в 3 — 4 узла, запеленговать их даже в первой дальней зоне акустической освещённости будет практически невозможно с использованием ГАК типа AN/SQQ-89(V)14/15 и тех же «Посейдонов». НАТОвские будут просто торпедированы. «Звёздный» противокорабельный удар «Сушки», совместно с «Варшавянками» и Ту-22М3 (не забывайте о новой гиперзвуковой ракете Х-32), могут организовать и на более дальних подступах (ведь не зря мы «Сирийский плацдарм» удерживаем). Что же касается Баб-эль-Мандебского пролива, то возводимая здесь военно-морская база Китайской Народной Республики в Джибути, вопреки мнению автора статьи «России не нужна военная база в Судане», сыграет лишь на руку стратегической устойчивости нашей базы в Порт-Судане. Китайские малошумные подлодки пр. 093 «Шань» и анаэробные дизель-стерлинг-электрические 041 «Юань» установят контроль над Аденским заливом и большей частью Аравийского моря, где на подмогу могут прийти ещё и иранские «Палтусы». Диктовать здесь свои условия у американских морских соединений-гигантов вряд ли получится ещё очень долгое время.