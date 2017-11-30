11:51 30 ноября

Кто расстрелял в Катыни польских офицеров?

Расследование всех обстоятельств массового убийства польских военнослужащих, вошедшего в историю как «Катынский расстрел», до сих пор вызывает бурные дискуссии и в России, и в Польше. Согласно «официальной» современной версии убийство польских офицеров — дело рук НКВД СССР. Однако еще в 1943—1944 гг. специальная комиссия во главе с главным хирургом РККА Н. Бурденко пришла к выводу о том, что польских военнослужащих убили гитлеровцы. Несмотря на то, что действующее российское руководство согласилось с версией «советского следа», в деле о массовом убийстве польских офицеров действительно очень много противоречий и неясностей. Чтобы понять, кто мог расстрелять польских военнослужащих, необходимо более внимательно взглянуть на сам процесс расследования Катынского расстрела.

Кто расстрелял в Катыни польских офицеров?


В марте 1942 года жители деревни Козьи Горы, что на Смоленщине, сообщили оккупационным властям о месте массового захоронения польских военнослужащих. Работавшие в строительном взводе поляки раскопали несколько захоронений и сообщили об этом немецкому командованию, однако оно первоначально отнеслось к новости с полным безразличием. Ситуация изменилась в 1943 году, когда на фронте уже произошел перелом и Германия была заинтересована в усилении антисоветской пропаганды. 18 февраля 1943 года немецкая полевая полиция приступила к раскопкам в Катынском лесу. Была сформирована специальная комиссия, которую возглавил профессор университета Бреслау Герхардт Бутц — «светило» судебно-медицинской экспертизы, в годы войны служивший в звании капитана начальником судебно-медицинской лаборатории группы армий «Центр». Уже 13 апреля 1943 года немецкое радио сообщило о найденном месте захоронения 10 тысяч польских офицеров. На самом деле, количество упокоившихся в Катынском лесу поляков немецкие следователи «вычислили» очень просто — они взяли общее количество офицеров польской армии до начала войны, из которого вычли «живых» — военнослужащих армии Андерса. Все остальные польские офицеры, по утверждениям немецкой стороны, были расстреляны НКВД в Катынском лесу. Естественно, не обошлось и без присущего гитлеровцам антисемитизма — германские средства массовой информации тут же сообщили, что в расстрелах участвовали евреи.


16 апреля 1943 года Советский Союз официально опроверг «клеветнические выпады» гитлеровской Германии. 17 апреля за разъяснениями к советскому правительству обратилось правительство Польши в изгнании. Интересно, что тогда польское руководство не старалось обвинить во всем Советский Союз, а делало упор на преступления гитлеровской Германии против польского народа. Тем не менее, СССР прервал отношения с польским правительством в изгнании.

Йозефу Геббельсу, «пропагандисту номер один» Третьего Рейха, удалось достичь даже большего эффекта, чем он предполагал изначально. Катынский расстрел был выдан германской пропагандой за классическое проявление «зверств большевиков». Очевидно, что гитлеровцы, обвиняя советскую сторону в убийстве польских военнопленных, стремились дискредитировать Советский Союз в глазах стран Запада. Жестокая казнь польских военнопленных, якобы осуществленная советскими чекистами, должна была, по мнению гитлеровцев, оттолкнуть от сотрудничества с Москвой США, Великобританию и польское правительство в изгнании. Последнее Геббельсу удалось — в Польше версию о расстреле польских офицеров советским НКВД приняли очень многие. Дело в том, что еще в 1940 году прекратилась переписка с польскими военнопленными, находившимися на территории Советского Союза. Больше о судьбе польских офицеров не было известно ничего. В тоже время, представители США и Великобритании пытались «замять» польскую тему, поскольку не хотели нервировать Сталина в столь ответственный период, когда советские войска смогли переломить ситуацию на фронте.



Для обеспечения более масштабного пропагандистского эффекта гитлеровцы даже привлекли к расследованию Польский Красный Крест (ПКК), представители которого были связаны с антифашистским сопротивлением. С польской стороны комиссию возглавил Мариан Водзинский — медик из Краковского университета, человек авторитетный и участвовавший в деятельности польского антифашистского сопротивления. Гитлеровцы пошли даже на то, чтобы допустить представителей ПКК на место предполагаемого расстрела, где происходили раскопки могил. Выводы комиссии были неутешительными — ПКК подтвердил немецкую версию о том, что польские офицеры были расстреляны в апреле-мае 1940 года, то есть — еще до начала войны Германии с Советским Союзом.



28-30 апреля 1943 года в Катынь прибыла международная комиссия. Конечно, это было очень громкое название — на самом деле, комиссия формировалась из представителей государств, оккупированных гитлеровской Германией или поддерживавших с ней союзные отношения. Как и следовало ожидать, комиссия приняла сторону Берлина и также подтвердила, что польские офицеры были убиты весной 1940 года советскими чекистами. Дальнейшие следственные действия немецкой стороны, однако, были прекращены — в сентябре 1943 года Красная армия освободила Смоленск. Практически сразу же после освобождения Смоленщины советское руководство приняло решение о необходимости проведения собственного расследования — для разоблачения гитлеровской клеветы о причастности Советского Союза к массовым убийствам польских офицеров.

5 октября 1943 года была создана специальная комиссия НКВД и НКГБ под руководством народного комиссара государственной безопасности Всеволода Меркулова и заместителя народного комиссара внутренних дел Сергея Круглова. В отличие от немецкой комиссии, советская комиссия подошла к делу более обстоятельно, включая организацию допросов свидетелей. Было опрошено 95 человек. В результате выяснились интересные подробности. Еще до начала войны к западу от Смоленска были размещены три лагеря для польских военнопленных. В них разместили взятых в плен на территории Польши офицеров и генералов Войска Польского, жандармов, полицейских, чиновников. Большая часть военнопленных использовалась на дорожных работах различной степени тяжести. Когда началась война, эвакуировать польских военнопленных из лагерей советские власти не успели. Так польские офицеры оказались уже в германском плену, причем немцы продолжали использовать труд военнопленных на дорожных и строительных работах.

В августе — сентябре 1941 года немецкое командование приняло решение расстрелять всех польских военнопленных, содержащихся в смоленских лагерях. Непосредственно расстрел польских офицеров осуществлял штаб 537-го строительного батальона под руководством обер-лейтенанта Арнеса, обер-лейтенанта Рекста и лейтенанта Хотта. Штаб этого батальона размещался в деревне Козьи Горы. Весной 1943 года, когда уже готовилась провокация против Советского Союза, гитлеровцы согнали советских военнопленных на раскопки могил и, после раскопок, изъяли из могил все документы, датированные временем позже весны 1940 года. Так была «подогнана» дата предполагаемой казни польских военнопленных. Советских военнопленных, проводивших раскопки, немцы расстреляли, а местных жителей заставили дать выгодные немцам показания.

12 января 1944 года была сформирована Специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу (близ Смоленска) военнопленных польских офицеров. Эту комиссию возглавил главный хирург РККА генерал-лейтенант медицинской службы Николай Нилович Бурденко, а включили в нее целый ряд видных советских ученых. Интересно, что в состав комиссии были включены писатель Алексей Толстой и митрополит Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич). Хотя общественное мнение на Западе к этому времени было уже достаточно предвзятым, тем не менее, эпизод с расстрелом польских офицеров в Катыни вошел в обвинительное заключение Нюрнбергского трибунала. То есть, фактически была признана ответственность гитлеровской Германии за совершение этого преступления.

На долгие десятилетия про Катынский расстрел забыли, однако, когда в конце 1980-х гг. началось планомерное «расшатывание» советского государства, история Катынского расстрела была вновь «освежена» правозащитниками и журналистами, а затем и польским руководством. В 1990 г. Михаил Горбачев фактически признал ответственность Советского Союза за Катынский расстрел. С этого времени и вот уже почти тридцать лет версия о том, что польских офицеров расстреляли сотрудники НКВД СССР, превратилась в доминирующую версию. Даже «патриотический поворот» российского государства в 2000-е годы не повлиял на изменение ситуации. Россия продолжает «раскаиваться» за преступление, которое совершили гитлеровцы, а Польша выдвигает все более жесткие требования признания расстрела в Катыни геноцидом.

Тем временем, многие отечественные историки и эксперты излагают свою точку зрения на Катынскую трагедию. Так, Елена Прудникова и Иван Чигирин в книге «Катынь. Ложь, ставшая историей», обращают внимание на очень интересные нюансы. Например, все трупы, найденные в захоронениях в Катыни, были одеты в форму польской армии со знаками различия. Но до 1941 года в советских лагерях для военнопленных не разрешалось носить знаки различия. Все пленные были равны по своему статусу и не могли носить кокарды и погоны. Получается, что быть со знаками различия на момент смерти, если бы их действительно расстреляли в 1940 году, польские офицеры просто не могли. Поскольку Советский Союз долгое время не подписывал Женевскую конвенцию, содержание военнопленных с сохранением знаков различия в советских лагерях не допускалось. Судя по всему, гитлеровцы не продумали этот интересный момент и сами способствовали разоблачению своей лжи — польских военнопленных расстреливали уже после 1941 года, но ведь тогда Смоленщина была оккупирована гитлеровцами. На это обстоятельство, ссылаясь на работу Прудниковой и Чигирина, указывает в одной из своих публикаций и Анатолий Вассерман.

Частный детектив Эрнест Асланян обращает внимание на очень интересную деталь — польские военнопленные были убиты из огнестрельного оружия, произведенного в Германии. НКВД СССР такое оружие не использовало. Даже если в распоряжении советских чекистов и имелись экземпляры немецкого оружия, то отнюдь не в том количестве, какое использовалось в Катыни. Однако это обстоятельство сторонниками версии о том, что польские офицеры были убиты советской стороной, почему-то не рассматривается. Точнее, этот вопрос, конечно, поднимался в средствах массовой информации, но ответы на него давались какие-то невразумительные, — отмечает Асланян.

Версия об использовании немецкого оружия в 1940 году для того, чтобы «списать» трупы польских офицеров на гитлеровцев, действительно кажется очень странной. Советское руководство вряд ли рассчитывало на то, что Германия не просто начнет войну, но еще и сможет дойти до Смоленска. Соответственно, не было никаких оснований «подставлять» немцев, расстреливая польских военнопленных из немецкого оружия. Более правдоподобной представляется другая версия — расстрелы польских офицеров в лагерях Смоленщины действительно проводились, но совершенно не в таких масштабах, о которых говорила гитлеровская пропаганда. В Советском Союзе было много лагерей, где содержались польские военнопленные, однако нигде больше массовых расстрелов не проводилось. Что могло заставить советское командование устроить казнь 12 тысяч польских военнопленных именно на Смоленщине? Ответ на этот вопрос дать невозможно. Между тем, сами гитлеровцы вполне могли уничтожить польских военнопленных — они не испытывали никакого пиетета к полякам, не отличались гуманизмом по отношению к военнопленным, особенно к славянам. Уничтожить несколько тысяч поляков для гитлеровских палачей вообще не представляло собой никакой проблемы.

Однако версия об убийстве польских офицеров советскими чекистами очень удобна в современной ситуации. Для Запада прием геббельсовской пропаганды — замечательный способ еще раз «уколоть» Россию, поставить в вину Москве военные преступления. Для Польши и стран Прибалтики эта версия — еще один инструмент антироссийской пропаганды и способ добиться более щедрого финансирования от США и Евросоюза. Что касается российского руководства, то его согласие с версией о расстреле поляков по приказу советского правительства объясняется, судя по всему, сугубо конъюнктурными соображениями. В качестве «нашего ответа Варшаве» можно было бы поднять тему о судьбе советских военнопленных в Польше, которых в 1920 году насчитывалось более 40 тысяч человек. Однако этим вопросом никто не занимается.

Подлинное, объективное расследование всех обстоятельств Катынского расстрела еще ждет своего часа. Остается надеяться на то, что оно позволит полностью разоблачить чудовищную клевету в отношении советской страны и подтвердить, что настоящими палачами польских военнопленных были именно гитлеровцы.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 63

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  1. 210окв Сегодня, 06:26
    Я уже писал по этому поводу.Не будут массово расстреливать фактически на секретном объекте-ЗКП "линии Сталина" и напротив того места где отдыхают сами НКВДешники-санатория "Борок"..Санаторий старый,он и до войны там функционировал.Смоленск-моя малая родина,просто знаю о чем говорю..
    210окв
    1. Венд Сегодня, 09:07
      Цитата: 210окв
      Я уже писал по этому поводу.Не будут массово расстреливать фактически на секретном объекте-ЗКП "линии Сталина" и напротив того места где отдыхают сами НКВДешники-санатория "Борок"..Санаторий старый,он и до войны там функционировал.Смоленск-моя малая родина,просто знаю о чем говорю..

      Я когда-то читал, что на месте расстрела были найдены гильзы от немецкого оружия. НКВД на тот момент организация твердо стоящая на ногах и не нуждалась в провокациях в сторону Германии.
      Венд
      1. Стропорез Сегодня, 10:59
        Виктор Илюхин провёл расследование на тему Катыни и снял фильм


        Есть ещё беседа Гоблина с историком Юлиным
        Стропорез
  2. avva2012 Сегодня, 06:32
    Одно из множеств антисоветских баек направленных на дискредитацию страны. Интересная деталь, СССР уже и нет, а антисоветскую пропаганду продолжают активно использовать и против РФ. Заметка для всех неполживцев, антисоветчик, всегда русофоб, без исключения.
    avva2012
    1. антивирус Сегодня, 08:13
      Однако этим вопросом никто не занимается.

      ОЛИМПИАДА ДАЕТ БАБЛО , ЭТОТ ВОПРОС -НЕТ
      не нужна Катынь Козаку и Шувалову
      антивирус
    2. Стропорез Сегодня, 11:21
      Цитата: avva2012
      Одно из множеств антисоветских баек направленных на дискредитацию страны. Интересная деталь, СССР уже и нет, а антисоветскую пропаганду продолжают активно использовать и против РФ. Заметка для всех неполживцев, антисоветчик, всегда русофоб, без исключения.

      Остаётся один вопрос , зачем высшее руководство страны в лице президента и премьера начали "каяться" за Катынь,за то что СССР никогда не делала.
      Ведь это дам потрясал с высокой трибуны поддельным документом и Владимир Владимирович отметился, а вот зачем, это большой вопрос..
      Стропорез
      1. avva2012 Сегодня, 11:30
        Остаётся один вопрос , зачем высшее руководство страны в лице президента и премьера...

        Да, это, даже не вопрос. Президент у нас, является главой буржуазного государства. То, что писали классики марксизма, можно перенести в сегодняшнее время без всяких купюр. Самое главное: "Общественное бытие определяет общественное сознание". Не он, не ДАМ, не другой член нашего руководства, по-другому не могут, какими бы они замечательными людьми не были в жизни.
        avva2012
  3. василий50 Сегодня, 06:48
    Ну про адекватных поляков говорить не приходится, но то что и Путин *подпел* полякам ради газопровода, бьёт по РОССИИ.
    Поляки против СОВЕТСКОГО СОЮЗА официально объявляли войну два раза, не считая провокаций, в том числе и Булак-Балаховича. С 1919 по 1939 год поляки тоже официально проводили силами полиции и армии колонизацию захваченных земель. Вот таких карателей и деятелей *пасификации* попавших в плен и расстреляли, при этом были публичные суды где подробно и доказательно обвиняли польских преступников. Так поляки до сих пор боятся трогать суды и расстрелы преступников, слишком много тогда станет достоянием общественности и не только польской. Вот Катынь благодаря откровенному вранью стала *удобной* для поляков. Тем более Гебельс затеял эту провокацию отлично понимая что поляки его поддержат. Слишком уж тесные связи были у поляков из Лондона с немцами. Не зря англичане устроили авиакатастрофу Сикорскому и прочим полякам.
    Сегодня для поляков вообще удобный момент, они по примеру США врут вообще без всяких рамок приличия или здравого смысла. Жалко что в РОССИИ находятся те кто их в этом вранье, да и не только в этом, поддерживает.
    василий50
    1. 97110 Сегодня, 11:20
      Цитата: василий50
      Жалко что в РОССИИ находятся те кто их в этом вранье, да и не только в этом, поддерживает.

      А древняя римская мудрость гласит: "деньги не пахнут". Капитализм...
      97110
  4. avva2012 Сегодня, 07:02
    Профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), доктор исторических наук Алексей Плотников:
    Если скомпоновать основные противоречия, то получаются: - на месте расстрела нашли гильзы немецкого производства калибра 6,35 и 7,65 мм (фирмы GECO, а также RWS); - задокументировано, что руки у части расстрелянных были связаны бумажным шпагатом. В СССР такой тогда не производился, зато его выпускали в Европе, в том числе в Германии; - документы о приведении приговора в исполнение в архивах не обнаружены, равно как не обнаружен и сам приговор о расстреле, без которого никакой расстрел в принципе невозможен; - найдены немцами в ходе эксгумации в феврале-мае 1943 года, и комиссией Бурденко в 1944 году: удостоверения офицеров, паспорта, другие удостоверения личности. Это также говорит о непричастности СССР к расстрелу. НКВД не оставил бы таких улик – категорически запрещалось соответствующей инструкцией. Не осталось бы и газет, напечатанных именно весной 1940 года, а они были «найдены» немцами в местах захоронения в большом количестве; - известно, что поляков живыми в 1940–1941 годах видели многие свидетели.
    Кроме того, есть два факта: 1. В 1940 году гитлеровцы не скрываясь уничтожили несколько тысяч представителей польской элиты. Например, в Пальмирском лесу под Варшавой. Т.е., был прецедент.
    2. Сохранились архивные документы о передаче дел на польских военнопленных на рассмотрение Особого совещания (ОСО) при НКВД СССР, которое было не вправе приговаривать к расстрелу, – могло осудить максимум на восемь лет лагерей. Кроме того, в СССР вообще никогда не производились массовые расстрелы иностранных военнопленных, особенно офицеров. Бюрократию в СССР, мы ругаем, но каждое ведомство, а в нем, подразделения, имели четко ограниченные полномочия за которые не выходили.
    avva2012
  5. Му Дозвон Сегодня, 07:12
    Советы расстреляли,естественно.Иначе б наши власти это и не признали бы,если б сомнения были.
    Му Дозвон
    1. 210окв Сегодня, 07:17
      Если ВАША власть-власть меченного и ЕБНа...то понятно..
      Цитата: Му Дозвон
      Советы расстреляли,естественно.Иначе б наши власти это и не признали бы,если б сомнения были.
      210окв
      1. Му Дозвон Сегодня, 07:21
        Путин тоже признает.Да и меченный с ебном не признали б если б не были уверены.
        Му Дозвон
        1. 97110 Сегодня, 11:24
          Цитата: Му Дозвон
          Путин тоже признает.

          Путин тоже президент Российской Федерации. Можно говорить что угодно, но, в отличие от СССР, РФ - буржуазное государство.
          97110
      2. avva2012 Сегодня, 07:54
        Цитата:210окв Если ВАША власть-власть меченного и ЕБНа...
        Есть интересный факт. laughing 29.02.12, Решение Тверского суда под председательством судьи Федосовой Т.А.: «Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия - Джугашвили) в период 1917-1953г.г. был советским политическим, государственным, военным и партийным деятелем. Он также был одним из руководителей СССР и в период Катынской трагедии, в сентябре 1941 года». «Указанные обстоятельства судом признаются общеизвестными и в силу статьи 61 ГПК РФ и не нуждаются в доказывании».
        Короче говоря, сами себя высекли! Но, в результате, есть, как говорят прецедент, юридическое заключение о том, что поляки были расстреляны не весной 1940, а осенью 1941 года.
        avva2012
        1. Rey_ka Сегодня, 11:02
          Значит Виссарионыч лично со Спасской башни стрелял?потому и в доказательствах не нуждается потому как все видели даже в Европе
          Rey_ka
      3. антивирус Сегодня, 08:16
        сей певун от новой газеты перешел
        антивирус
      4. Му Дозвон Сегодня, 08:21
        210окв
        Я,кстати,в 1991 за Ельцина не голосовал,а вот вы и многие другие кто сейчас его ругают постоянно,за него скорее всего и голосовали,помню тогда,в 1991,Ельцин был весьма популярен.
        Му Дозвон
    2. Nikolaevich I Сегодня, 10:25
      Цитата: Му Дозвон
      Советы расстреляли,

      А вам ваша "кликуха" идёт ! good
      Nikolaevich I
  6. Му Дозвон Сегодня, 07:26
    Поляков,если не путаю,в марте 1940 рассстреляли,и не только в Катыне кстати,еще в нескольких местах расстрелы были.В марте 1940 Сталин себя очень уверенно чуствовал,он же не думал что немцы Францию за один месяц разгромят.
    Му Дозвон
    1. свой1970 Сегодня, 10:28
      Цитата: Му Дозвон
      Поляков,если не путаю,в марте 1940 рассстреляли,и не только в Катыне кстати,еще в нескольких местах расстрелы были.В марте 1940 Сталин себя очень уверенно чуствовал,он же не думал что немцы Францию за один месяц разгромят.
      -ага поэтому готовился немцам до Смоленска земли отдать,команду на расстрелы из немецкого оружия отдал..
      Кроме того,отсутствует целесообразность расстрела - они трудились на дорожных работах,приносили какую-никакую пользу, явных угроз с их стороны не было(были б - развезли бы по СССР вглубь страны в мелкие лагеря и все), угрозы со стороны Германии не было, с польским правительством в изгнании проблем также не было (на них даже Англия внимания не обращала особо - а Сталину тем более они не шли-не ехали)

      Никто не обращает внимания на техническую, так сказать сторону, дела - расстрелять 10 000 человек из пистолетов это - либо очень долго (при ограниченном количестве расстрельщиков) либо требует БОЛЬШОГО количества л/с. Даже подтвержденные и задокументированные расстрелы фашистами МЕНЬШЕГО количества с применением автоматического оружия(включая пулеметы) - продолжались длительное время: отобрать лиц, загрузить, выставить оцепление, перевезти/перегнать на место расстрела, расстрелять, убрать трупы.
      Здесь же описано по данным немцев - что стреляли в затылок каждому, что все были связаны, что отдельные люди были связаны сложным образом с использованием одежды для закрытия лица.
      Все это значительно увеличивает время потребное для расстрела такой массы народа (март -апрель по немецким данным)

      З.Ы. я думаю что были расстрелы ограниченного(не более 2000) круга поляков немцами
      свой1970
    2. prodi Сегодня, 11:34
      если даже и расстреляли, то резонанс совершенно не соответствует значимости
      prodi
  7. parusnik Сегодня, 07:44
    польские военнопленные были убиты из огнестрельного оружия, произведенного в Германии.
    ...Т.е. если чекисты расстреливали поляков из немецкого оружия , возникает вопрос, почему в остальных регионах,не затронутых оккупацией расстреливали из советского...? Выходит так, для своих-отечественное, для импортных- импортное оружие..Видимо поляки сами попросили, дескать не хотим от вашего гибнуть, подавай нам немецкое, оно типа надежнее...И зеленкой немецкой обязательно помажемся, что бы пуля заразу не занесла..Насчет, того что РФ признало расстрел поляков советскими властями..За гранты и кредиты в чем только не признаешься..Да и тогда любили каяться за все "грехи" советской власти...Ежели РФ такая порядочная, давайте признаемся в том , что "Боинг" малазийский сбили, "Ту" с Качиньским, кстати над Смоленском, типа "международные" комиссии доказали причастность..А мнения таких комиссий мы уважаем, как по Катыни например...
    parusnik
    1. Му Дозвон Сегодня, 07:48
      Да,да...Путин такой продажный дypaчок что признал то чего не было...За грант и кредит :-) Верю :-)
      Му Дозвон
      1. parusnik Сегодня, 07:53
        Признание началось при Горбачеве и Ельцине...а эти тож бессребреники, кристально порядочные пацаны.. :-) Верю :-)
        parusnik
        1. Му Дозвон Сегодня, 08:03
          Но Путин то признает.
          Му Дозвон
          1. Му Дозвон Сегодня, 08:05
            А насчет немецкого оружия...На тот момент немцы и Советы сотрудничали и торговали,даже по линии спецслужб сотрудничали.Советы,например,выдавали немцам немецких коммунистов укрывшихся от нацизма в СССР.
            Му Дозвон
            1. parusnik Сегодня, 08:13
              Давайте определимся.Вы согласны с выводами "геббельсовской" комиссии, я согласен с выводами комиссии Бурденко.Засим разойдемся.С Колей с Уренгоя пообщайтесь.Он думаю будет рад общению с Вами... hi
              parusnik
              1. Му Дозвон Сегодня, 08:17
                Я согласен с Путиным.
                Не говорите мне что мне делать и я не скажу куда вам идти :-)
                Му Дозвон
                1. speelforce Сегодня, 08:53
                  Уважаемый Му Дозвон, вы что-то путаете.. Признание катынской трагедии произошло с подачи Госдумы РФ президентом Медведевым, а не председателем правительства Путиным В.В., который и права на это не имел. Кроме того, авторитет Госдумы и Медведева Д.А. несколько меркнет пред авторитетом Нюрбергского трибунала - решения которого не подлежат пересмотру вечно. Дальнейшие же высказывания Путина В.В. по поводу катынской трагедии следует рассматривать как продолжение политической линии начатой Медведевым Д.А. и невозможностью отказа от неё. Так как это приведёт к полной дискредитации правительства РФ, возглавляемого Медведевым Д.А. и Госдуиы на официальном уровне.Хотя и не знаю, что там ещё можно дискредитировать.
                  speelforce
                  1. Му Дозвон Сегодня, 08:59
                    Российская власть признает короче,я ничего не путаю.
                    Му Дозвон
                    1. Nikolaevich I Сегодня, 10:34
                      Правящий режим в России и Россия-это не "одно и тоже" !
                      Nikolaevich I
                  2. РУСС Сегодня, 10:17
                    Ответственность за расстрел были признаны при Союзе.

                    22феврвля 1990г.заведующий Международным отделом ЦК КПСС В. Фалин направил на имя М. С. Горбачёва записку, в которой сообщил о новых архивных находках (прежде всего документах, обнаруженных Ю. Зорей). Он указывал, что опубликование таких материалов полностью подорвёт официальную позицию советского правительства (о «недоказанности» и «отсутствии документов») и рекомендовал срочно определиться с новой позицией. В связи с этим предлагалось сообщить Ярузельскому, что прямых свидетельств (приказов, распоряжений и т. д.), позволяющих назвать точное время и конкретных виновников катынской трагедии, не найдено, но «на основании означенных индиций можно сделать вывод о том, что гибель польских офицеров в районе Катыни — дело рук НКВД и персонально Берия и Меркулова»[86].

                    13 апреля 1990 года, во время визита в Москву Ярузельского, было опубликовано заявление ТАСС о катынской трагедии, гласившее:

                    «Выявленные архивные материалы в своей совокупности позволяют сделать вывод о непосредственной ответственности за злодеяния в катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных.

                    Советская сторона, выражая глубокое сожаление в связи с катынской трагедией, заявляет, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма».

                    Горбачёв передал Ярузельскому обнаруженные этапные списки НКВД из Козельска, из Осташкова и из Старобельска.

                    Вслед за тем Главная военная прокуратура СССР начала расследование по факту катынского убийства.
                    РУСС
                2. parusnik Сегодня, 09:03
                  Я согласен с Путиным.
                  А наше правительство согласно с выводами "геббельсовской" комиссии..А что мальчик Коля не из ваших?..
                  и я не скажу куда вам идти :-).
                  ..Я уже посоветовал...Скажите куда идти..просто интересно...Может компанию составите..или вы там уже были ...?
                  parusnik
                  1. Му Дозвон Сегодня, 09:13
                    Уходя уходи.
                    Му Дозвон
              2. avva2012 Сегодня, 08:46
                Цитата: parusnik Он думаю будет рад общению с Вами...

                Неужели не узнали? laughing "С начало они гадят, потом снимают энергетику с тех, кто этим возмутился. А потом ржут над теми, кого удалось сожрать.Тролли бывают оплачиваемые и неоплачиваемые.Неоплачиваемые тролли гадят из любви к искусству гадить.Они получают от этого процесса большое удовольствие и, как вампиры, скачивают с аудитории энергетику. По определению Л.Н. Гумилёва, такие люди являются субпассионариями, то есть, разрушителями. Это вырождающаяся часть народа, не способная к созиданию. У них острая нехватка энергии для жизни и им нужно кого-то жрать. Иначе им будет плохо. В общем, они являются энергетическими вампирами и по-другому они жить не могут". Юрий Гомонов.
                avva2012
                1. parusnik Сегодня, 09:07
                  Как же нам без вампиров... smile Без вампиров нельзя.. smile
                  parusnik
                  1. avva2012 Сегодня, 09:11
                    Цитата: parusnik Как же нам без вампиров... smile Без вампиров нельзя.. smile

                    Ну, что же, можно и так laughing
                    avva2012
                    1. parusnik Сегодня, 09:13
                      Партию куплю... laughing
                      parusnik
                      1. роман66 Сегодня, 09:35
                        и чесночку. для верности!
                        роман66
            2. давно в запасе. Сегодня, 08:40
              ага.а взамен просили маузеры и парабеллумы что б было чем расстреливать..железные доказательства..
              давно в запасе.
              1. Му Дозвон Сегодня, 08:57
                Покупали.И не только пистолеты но и др. вооружение.
                Если у вас есть сомнения можете погуглить.
                Му Дозвон
                1. parusnik Сегодня, 09:06
                  Покупали.И не только пистолеты но и др. вооружение
                  .                  ..Так у англичан и американцев тож покупали...и не только оружие а заводы по его производству..чего же допустим из английского или американского не расстреляли...
                  parusnik
                  1. Му Дозвон Сегодня, 09:24
                    Вы не еврей часом?
                    А то вспоминается выражение:"англичане уходят не прощаясь,а евреи прощаются но не уходят".
                    Му Дозвон
    2. Nikolaevich I Сегодня, 10:31
      Цитата: parusnik
      тогда любили каяться за все "грехи" советской власти..

      Увы!Но это точно ! И не только каяться...но и территориями "поделиться"...своих разведчиков "заложить"....!
      Nikolaevich I
  8. avva2012 Сегодня, 08:05
    Кое что от Елены Прудниковой: Сколько было Катыней? Одна, вы скажете? Если бы!
    Первая катынеподобная сенсация возникла еще в 1940 году. Это так называемое «бромбергское дело», которое изложено в брошюре «Польские зверства в отношении немцев в Польше». Ее авторы утверждали, что в сентябре 1939 года польские войска совершали массовые убийства мирных жителей-немцев, не исключая женщин и детей, и называли число: 58 тыс. человек. Кстати, а не спросить ли у Варшавы отчета по поводу этой истории? В «бромбергском деле» есть акты экспертиз, а что касается свидетельских показаний, то их куда больше, чем в «катынском деле». В январе 1942 года ведомство доктора Геббельса выпустило еще одну книжку: «Немецкие солдаты в Советском Союзе: письма с Востока». Там содержатся свидетельства примерно такого рода: Большевики оставили город (Львов. — Е. П.) после тяжелых боев. Большевики и евреи зверски убили 12 тыс. немцев и украинцев. Я видел беременную женщину, подвешенную за ноги в тюрьме ГПУ. У других женщин были выколоты глаза, отрезаны носы, уши, пальцы, руки, ноги, у некоторых вырваны сердца (и съедены?! — Е. П.), 300 сирот от двух до 17 лет были прибиты гвоздями к стене и зарезаны… После пыток они побросали людей, большинство которых были еще живы, в трехметровую груду в подвале и подожгли (интересно, как это возможно сделать технически? — Е. П.)». Однако рывок в области обличения зверств большевизма был сделан после Сталинграда. Одновременно с Катынью точно такую же «эксгумацию» немцы провели в Виннице — там откопали 9,5 тыс. трупов, а некая украинская комиссия провела «медицинскую экспертизу» и определила дату смерти: три-пять лет назад.То же самое шоу попытались устроить румыны в Одессе. Однако Гитлер редко находил цензурные слова для этих своих союзников — и поделом! Немцы не поленились доставить экспертов из Европы, а расследование поручить своим кадрам. Румыны же наняли местного фотографа и местных патологоанатомов, отчего мгновенно произошла утечка информации на всю Одессу. В результате вышло такое, что нарочно не придумаешь... «Львовские письма» потом глухо упоминалась в бандеровской пропаганде, но даже украинские националисты не пользовались ни винницкой, ни одесской провокациями. Так они и канули в болото…
    avva2012
    1. johnik Сегодня, 09:41
      Даже памятнику своему штык в очко прилепили, гомосеки...
      johnik
  9. давно в запасе. Сегодня, 08:35
    . «Советское правительство не считало нужным это сделать, во первых по тому, что присоединилось к Гаагской конференции, содержащей все важнейшие положения, что и Женевская» Молотов.женевская конвенция это просто дополнение причем незначительное .в основном это касалось вот ввиду его незначительности подписывать отказались.а гаагскую подписали аж 1918 году..но либералам этого не обьяснить.ибо как известно чукча он не читатель..
    давно в запасе.
  10. ротмистр Сегодня, 09:15
    Уважаемые комментирующие! Вся эта история только подтверждает правило; если ты молчишь, то начинают говорить твои враги. У нас странное отношение к историческим документам. Их необходимо рассекречивать через определенное время; например через 50-70 лет. Вместо этого мы начинаем биться в истерике, когда на нас выльют ушат грязи . И начинаем вынимать из архивов нужные нам документы. Все надо делать вовремя, а не ждать, когда клюнет жареный петух.
    ротмистр
  11. Евродав Сегодня, 09:22
    Я читал эту книгу, факты предоставлены убедительные, написано логично, так что я склонен верить в казнь поляков немцами.
    Ну а то что "... В 1990 г. Михаил Горбачев фактически признал ответственность Советского Союза за Катынский расстрел...", тут уж Бог ему судья, никогда он не признает своей лжи...
    Автору- спасибо!
    Евродав
    1. Аспид 57 Сегодня, 10:46
      Признал? Списки расстрелянных передал! Откуда они, если на СССР расстрелял?
      Аспид 57
  12. DimerVladimer Сегодня, 09:37
    Уже рассекречены документы. Политическое руководство признало отвественность за расстрел.
    Нет автор упорствует в своем догматизме.
    Автору придется смирится с тем, что он живет в стране - наследнице преступного режима.
    DimerVladimer
  13. андерсон Сегодня, 09:43
    В этом году ушел из жизни Сергей Стрыгин который занимался катынским делом подробно и был самым лучшим экспертом в этой области. Я не знаю что за эксперд Аслонян но то что использовалось немецкое оружие калибра 7,65 отмечено , вы удивитесь в немецком отчете о расстреле. и там же есть фото гильз фирмы Геко найденных в расстрельных ямах. В музее катыни есть даже пистолет найденный там же. Так что не надо быть экспердом чтобы просто изучить материалы двух катынских комиссий - нашей (Бурденко) и комиссии красного креста (немецкой). Кстати именно немецкая комиссия по какому то чуду оставила свидетельства того что стреляли немцы. На фото гильз фирмы Геко отчетливо видны следы коррозии со вспучиванием материала характерные для биметаллических гильз (то есть железных покрытых медью).. Такие гильзы фирма Геко начала выпускать только после 1940 г. в связи с переходом в военное время на эрзац материалы. То есть в марте апреле 1940 г. поляков никаким образом не могли расстрелять из патронов выпущенных после 1940 г. и даже в 1940 г. Так что если сторонники польской версии про немецкие пистолеты еще мычат что их прям в чемоданах специально привезли для расстрела поляков , то по гильзам они ничего сказать не могут. Ну а для тех кому совсем интересно могу добавить что есть еще и не эксгумированная могила №9 которая найдена в 90 г. и о которой обе стороны предпочитают молчать. Поляки прекрасно знают что если ее эксгумировать то все сразу станет ясно. И поэтому разрешения на эксгумацию не дают, а без них это делать нельзя так как скажут что все подтасовали. Так что вопрос Катыни это вопрос отсутствия политической воли и желания обоих сторон поставить в этом вопросе точку . .
    андерсон
    1. avva2012 Сегодня, 10:02
      Цитата: андерсон В этом году ушел из жизни Сергей Стрыгин который занимался катынским делом подробно и был самым лучшим экспертом в этой области.

      Царствие небесное.
      Подзабытое, уже наверное, но пять лет назад было: ЗАЯВЛЕНИЕ О ЯВКЕ С ПОВИННОЙ http://katyn.ru/index.php?go=News&in=view&
      ;id=224
      avva2012
  14. Степан Кудинов Сегодня, 09:48
    Геббельс все рассчитал правильно, а сегодняшние полусумасшедшие ляхи рады стараться подпевают нацикам. Пора "колеса" ляхам менять.
    Степан Кудинов
  15. РУСС Сегодня, 10:03
    Главный косяк урапатриотов в том ,что они не могут и не хотят принять черные страны истории СССР, польской ,советской и российской стороной однозначно дан ответ на события Катыни, так нет, всеравно будут копаться отыскивая несуществующий немецкий след.
    РУСС
    1. Dym71 Сегодня, 11:12
      В этом вопросе интересует, прежде всего, истина, а Ваш комментарий попахивает ахиджаковщиной!
      Dym71
  16. avva2012 Сегодня, 10:14
    Цитата: РУСС
    Главный косяк урапатриотов в том ,что они не могут и не хотят принять черные страны истории СССР, польской ,советской и российской стороной однозначно дан ответ на события Катыни, так нет, всеравно будут копаться отыскивая несуществующий немецкий след.

    Рисунок британского карикатуриста Лесли Иллингвёрта: карикатура про Катынь «Фальшивые русские зверства». Газета «Дэйли Мэйл».
    avva2012
  17. BAI Сегодня, 10:38
    Есть одна проблема - ЕБН передал полякам приказ о расстреле, подписанный лично Сталиным. Ни один орган антироссийской пропаганды в подлинности этого документа не сомневается.
    С другой стороны - американская подводная лодка "Ваху" потопила японский транспорт, который перевозил захваченных японцами пленных-индусов (76 японцев и 192 индуса). После этого лодка всплыла, и экипаж расстрелял из автоматов всех кто спасся: и японцев и индусов. Командир лодки получил за этот поход правительственную награду США. И никто не шумит.
    BAI
    1. avva2012 Сегодня, 10:50
      ЕБН передал полякам приказ о расстреле, подписанный лично Сталиным.

      avva2012
      1. avva2012 Сегодня, 10:55
        Во второй половине мая 2010 г. к депутату Государственной Думы РФ Виктору Илюхину с конфиденциальным устным заявлением о своем личном участии в фабрикации подложного "письма Берии №794/Б" обратился один из главных изготовителей этой фальшивки. После проведения соответствующей проверки полученной информации В.И.Илюхиным были направлены два официальных письма на имя руководителя фракции КПРФ в Госдуме Г.А.Зюганова. т. Зюганову Г.А. Уважаемый Геннадий Андреевич!
        Ставлю Вас в известность, как лидера компартии и депутатской фракции КПРФ в Госдуме, что 25 мая 2010 года мне позвонил неизвестный мужчина, который попросил о встрече со мной. При этом он сообщил, что может дать информацию в связи с расследованием гибели польских офицеров в Катыни. Данная встреча состоялась в этот же день. Неизвестный мне назвал свою фамилию, в целях его безопасности раскрывать ее пока не буду, и сообщил, что он имеет непосредственное отношение к изготовлению и подделке архивных документов, в том числе и по расстрелу пленных поляков. Из его высказываний следует, что в начале 90-х годов прошлого века была создана группа их специалистов высокого ранга по подделке архивных документов, касающихся важных событий советского периода. Эта группа работала в структуре службы безопасности российского президента Б.Ельцина. Территориально она размещалась в помещениях бывших дач работников ЦК КПСС в пос. Нагорный. Работа членов группы хорошо оплачивалась, они получали продуктовые наборы. Он, в частности, сообщил, что ими была изготовлена записка Л.Берии в Политбюро ВКП (б) от марта 1940 года, в которой предлагалось расстрелять более 20 тысяч польских военнопленных. При этом он продемонстрировал механизм подделки подписей Л.Берии, И.Сталина (копии листов прилагаю). Не исключаю, что польскому правительству были так же вручены поддельные документы по т.н. Катынскому делу.
        Он сообщил, что его группой была изготовлена фальшивая записка Шелепина на имя Хрущева от 3 марта 1959 года. Непосредственное участие в написании текста принял полковник Климов.
        По его словам в Нагорное доставлялся необходимый заказ, текст для документа, который следовало изготовить, или текст, чтобы внести его в существующий архивный документ, изготовить под текстом или на тексте подпись того или иного должностного лица.
        По его информации над смысловым содержанием проектов текстов работала группа лиц, в которую якобы входили бывший руководитель Росархива Пихоя, приближенный к первому российскому президенту М.Полторанин. Названа также фамилия первого заместителя руководителя службы безопасности президента Г.Рогозина. Группа проработала в пос. Нагорное до 1996 года, а потом была перемещена в населенный пункт Заречье. Ему известно, что с архивными документами в таком же ключе работали сотрудники 6-го института (Молчанов) Генштаба ВС РФ. Он утверждает, что в российские архивы за этот период были вброшены сотни фальшивых исторических документов и еще столько же были сфальсифицированы путем внесения в них искаженных сведений, а так же путем подделки подписей. В подтверждение сказанного собеседник представил ряд бланков 40-х годов прошлого века, а также поддельные оттиски штампов, подписей и т.д. Он пообещал представить дополнительные материалы. Одновременно заявил, что у него частенько вызывает иронию представление общественности тех или иных архивных документов как достоверных, хотя к их фальсификации «приложила» руку названная группа людей. Уважаемый Геннадий Андреевич, полагаю, что в рассказе собеседника есть доля правды. Сошлюсь, например, на то, что российскими учеными, в частности, доктором исторических наук М.Мельтюховым уже доказана фальсификация «Завещания В.И.Ленина», документов, связанных с отречением от престола Николая II, есть и другие подобные факты.
        Вопрос более, чем важный. Он связан с полнейшей дискредитацией значимости российских архивов, хранящихся в них документов, а главное с дискредитацией нашей отечественной истории. Работу по исследованию данной проблемы необходимо продолжить, привлечь к ней наших ученых-историков. Ставить вопрос перед российским правительством считаю пока преждевременным. Сообщается на Ваше усмотрение. В.И.Илюхин
        26.05.2010 г.
        avva2012
  18. ВладГашек Сегодня, 11:10
    История - это политика опрокинутая в прошлое. Так писал кто-то из философов. История с катыньской трагедией всегда будет политизированной. Кто расстрелял, зачем и почему? На эти вопросы ответов не найдут. А вот судьба пленных красноармейцев 20-х годов заслуживает внимательного исторического исследования. Хотя говорят их не расстреляли, а всего лишь, умертвили голодом и истязаниями. Лично слышал рассказы младшего брата деда по материнской линии. Российским правителям следует служить интересам народа, а не своим шкурным желагиям.
    ВладГашек
  19. mavrus Сегодня, 11:43
    Цитата: РУСС
    Главный косяк урапатриотов в том ,что они не могут и не хотят принять черные страны истории СССР, польской ,советской и российской стороной однозначно дан ответ на события Катыни, так нет, всеравно будут копаться отыскивая несуществующий немецкий след.

    Насчёт черных страниц...
    "Коля с Уренгоя" тоже "нарыл черную страницу в нашей истории"... Плакал и каялся за невинно убиенных солдат вермахта "в так называемой Сталинградской Битве"... И если кто-то хочет "затмить колюшкину славу" фразами о "несуществующем немецком следе", то это надо делать не на ВО, а где-нибудь в берлинах, варшавах или страсбаргах... А здесь все более-менее в курсе, не первое десятилетие следим за польскими потугами, хоть как-то срубить с нас деньжат "за невинно убиенных" польских офицеров...
    mavrus
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