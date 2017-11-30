11:51 30 ноября

Шукран, Россия: на юге Сирии еще один город возвращается к мирной жизни

Шукран, Россия: на юге Сирии еще один город возвращается к мирной жизни


Село Аль-Машрафа, которое также называют Флита, расположено в 15 км западнее г. Эн-Небк в провинции Дамаск, недалеко от границы с Ливаном.

Еще шесть лет назад здесь жило 18 тысяч человек, из них три тысячи детей. В селе действовало три школы. Основой благополучия Флиты было сельское хозяйство – местная вишня славится на всю Сирию.


Но в 2013 году Флиту захватили террористы «Джебхат ан-Нусры». Жители бежали в другие районы страны. Освобождена Флита была шесть месяцев назад. Люди начали возвращаться.

На сегодняшний день в родное село вернулось 3 тысячи человек. Разрешение на возвращение получили еще 7 тысяч, 5 тысяч ждут оформления соответствующих документов.

В селе есть вода и электричество, школы скоро будут готовы принять обратно своих учеников. Даст Бог, вишня из Флиты в ближайшее время тоже вернется на столы сирийцев.

Автор: Валерий Денбург


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Комментарии 2

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:04
    Нужно что то сделать, найти такое решение, пускай частично силовое , чтобы сша выдворить из Сирии !
    Геркулесыч
  2. Игорь В Сегодня, 11:09
    Мальчишка прикольный на фото. smile
    Игорь В
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