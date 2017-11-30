«Калашников» представил новый гладкоствольный карабин Kalashnikov TG2

Источники информации:

https://rg.ru/2017/10/31/reg-pfo/video-kalashnikov-pokazal-gladkostvolnyj-avtomat.html

https://mgewehr42.livejournal.com/61116.html

https://kalashnikov.com

Материалы из открытых источников

В конце октября 2017 года концерн «Калашников» представил промо-видео, посвященное очередной своей новинке. Речь идет о гладкоствольном карабине Калашников TG2. Это первый образец огнестрельного оружия концерна под патрон .366 ТКМ. Особенностью новинки является то, что внешний вид карабина полностью идентичен автомату Калашникова модели АК-103 за исключением небольших нюансов, к примеру, отсутствию прилива под штык нож и под шомпол.Внешний вид нового карабина ижевских оружейников практически полностью повторяет автомат АК-103 и нарезной карабин Сайга, однако при этом новинку можно будет приобрести по обычной лицензии на гладкоствольное оружие. При этом карабин TG2 предсказуемо выглядит внушительно. В этом нет ничего странного, так как автомат Калашникова АК-103 создавался, как индивидуальное оружие для армейских и специальных подразделений. Как и свой старший боевой родственник, новый охотничий гладкоствольный карабин получил пластиковый складывающийся на левый бок приклад, с блокировкой стрельбы при сложенном прикладе. Наличие складывающегося приклада упрощает удобство обращения с оружием при передвижении и транспортировке. Также на карабине TG2 имеется боковая планка для крепления кронштейнов и армейских прицелов на трех заклепках и дульный тормоз компенсатор на стандартной резьбе M24x1,5 (правая).Вариант исполнения 2017 года гладкоствольного карабина TG2 получил новую рампу подачи патрона (направляющая подачи, т.н. «сухарь), которая повышает надежность подачи патронов из магазина в патронник, включая использование патронов с полуоболочечными пулями. Вместо стандартного магазина для карабинов серии Сайга-МК был использован новый специально доработанный под патроны .366 ТКМ магазин вместимостью 10 патронов. Ударно-спусковой механизм выполнен несъемным. На карабине Kalashnikov TG2 имеются планки типа Пикатинни внизу и по бокам цевья, они выполнены зацело с ним. Рычаг предохранителя был выполнен с дополнительным выступом вблизи его оси, специально под указательный палец стрелка. В качестве прицельных приспособлений используется прицельная планка с разметкой до 1000 метров, то есть открытое механическое прицельное приспособление по типу АК-74, АК-103.Особенностью данного гладкоствольного карабина является используемый патрон калибра .366 ТКМ (9,5х38 мм). Уникальный патрон обладает баллистикой схожей с патроном 7,62х39 мм и позволяет точно поражать цели на дистанциях недоступных для обычного гладкоствольного оружия. По заверениям представителей концерна «Калашников», на дистанции 100 метров баллистика данного патрона аналогична нарезному оружию.Стоит отметить, что охотничий патрон калибра .366 ТКМ (9,5х38 мм) стал первым, разработанным в России с 1991 года, то есть после распада Советского Союза, и запущенным затем в крупносерийное производство. Данный патрон используется в гладкоствольном оружии с частично нарезанным стволом «Парадокс» или специальной нарезной насадкой типа «Парадокс», а также со стволами со сверловкой Ланкастера. В гладкоствольном карабине Калашников TG2 используется как раз хромированный ствол «Парадокс» с нарезкой в дульной части ствола длиной 120 мм. «Парадокс» или сверловка Фосбери — это особая разновидность охотничьего оружия, у которого гладкий ствол имеет в дульной части нарезку, а также название самой нарезки. Данная конструкция позволяет существенно повысить кучность при стрельбе патронами с пулей, одновременно с этим оставляя возможность стрелять дробью.Патрон .366 ТКМ был специально спроектирован для использования в длинноствольном гладкоствольном оружии. Особенностью патрона является его конструкция, благодаря которой баллистические характеристики боеприпаса приближаются к аналогам, предназначенным для использования в нарезном оружии. Подобное сближение двух патронов является уникальным для отечественного рынка боеприпасов и мирового рынка в целом. С точки зрения российского законодательства данный патрон является патроном к гладкоствольному оружию. Калибр патрона указан в долях дюйма, а аббревиатура «ТКМ» означает разработчиков комплекса патрон-оружие — ЗАО «Техкрим» (город Ижевск [ТК]) и ОАО ВПМЗ «Молот» (город Вятские Поляны [М]). В частности в Вятских Полянах под данный патрон производили карабин ВПО-208 и ВПО-209 (перестволенные СКС и АКМ) и охотничьи карабины ВПО-212 и ВПО-213.Для использования патронов .366 ТКМ конструкцией оружия должно быть предусмотрено применение особой насадки типа «Парадокс» или нарезной части канала ствола длиной не более 140 мм. Позиционирование патрона .366 в патроннике оружия выполнено по дульцу (по аналогии с пистолетными боеприпасами). Данный патрон был основан на гильзе патрона 7,62х39 мм образца 1943 года. Производителем и разработчиком этого охотничьего боеприпаса является ижевское ЗАО «Техкрим», ему же принадлежит патент на разработку.Патрон .366 ТКМ предназначен для охоты на животных массой до 200 кг на дистанции до 150-200 метров, а также учебно-тренировочной стрельбы и самообороны. Баллистические характеристики данного патрона позволяют уверенно поражать с его помощью грудную фигуру на дистанции до 150 метров или ростовую фигуру на дистанции до 200 метров. На дистанциях более 150 метров и до 300 метров данный патрон проигрывает традиционным нарезным патронам (в том числе базовому 7,62х39 мм) по настильности траектории и скорости полета пули, но превосходит 7,62х39 по энергии и импульсу.Старт продаж нового гладкоствольного карабина Kalashnikov TG2 ожидается уже в декабре 2017 года. По предварительной информации цена нового гладкоствольного карабина от ижевских оружейников будет сопоставима со стоимостью карабинов Сайга того же калибра. То есть ориентировочно новинка будет стоить около 33 тысяч рублей.