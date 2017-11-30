США в ООН: Северокорейский режим будет полностью уничтожен

США не стремятся развязать войну с Северной Кореей. Мы не стремились делать этого раньше, не делаем этого сейчас. И если война будет развязана, то исключительно из-за продолжающихся актов северокорейской агрессии. И вы можете быть уверены – северокорейский режим будет полностью уничтожен.

Состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Оно было посвящено очередным ракетным испытаниям, проведённым КНДР. Постоянные и временные члены Совбеза Организации Объединённых Наций приняли решение «осудить северокорейский пуск». При этом официального заявления для прессы в СБ ООН делать не стали.В то же время американские власти призвали все страны мира разорваться торгово-экономические и иные связи с КНДР, если таковые имеются. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что только полная блокада может «остановить милитаристские намерения Пхеньяна».Из заявления Хейли:Как видно, г-жа Хейли решила полностью перенять риторику президента Дональда Трампа. Однако сегодня сам Трамп предпочитает более обтекаемые формулировки, избегая заявлений о «полном уничтожении Северной Кореи». Ранее президент США грозился расправиться не только с Ким Чен Ыном, но и с КНДР как таковой.Тем временем на Гавайях испытали сирену времён Второй мировой войны, предупреждающую о нападении.