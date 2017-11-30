11:50 30 ноября

США в ООН: Северокорейский режим будет полностью уничтожен

Состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Оно было посвящено очередным ракетным испытаниям, проведённым КНДР. Постоянные и временные члены Совбеза Организации Объединённых Наций приняли решение «осудить северокорейский пуск». При этом официального заявления для прессы в СБ ООН делать не стали.

В то же время американские власти призвали все страны мира разорваться торгово-экономические и иные связи с КНДР, если таковые имеются. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что только полная блокада может «остановить милитаристские намерения Пхеньяна».

Из заявления Хейли:
США не стремятся развязать войну с Северной Кореей. Мы не стремились делать этого раньше, не делаем этого сейчас. И если война будет развязана, то исключительно из-за продолжающихся актов северокорейской агрессии. И вы можете быть уверены – северокорейский режим будет полностью уничтожен.



США в ООН: Северокорейский режим будет полностью уничтожен


Как видно, г-жа Хейли решила полностью перенять риторику президента Дональда Трампа. Однако сегодня сам Трамп предпочитает более обтекаемые формулировки, избегая заявлений о «полном уничтожении Северной Кореи». Ранее президент США грозился расправиться не только с Ким Чен Ыном, но и с КНДР как таковой.

Тем временем на Гавайях испытали сирену времён Второй мировой войны, предупреждающую о нападении.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. Му Дозвон Сегодня, 05:48
    Ким малаца! :-)
    Му Дозвон
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:52
    Эпидемия угроз тотального уничтожения распространяется по всему миру...
    Иран...Израиль
    Израиль...Иран
    КНДР...США
    США...КНДР
    Киев...Донбасс...Москву.
    Пакистан...Индию
    и т.д.
    Партия войны на нашей планете пришла к власти...мир сходит с ума потихоньку. what
    И где в этом сумасшедшем доме спрятаться от буйных пациентов.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 05:55
      Северокорейский режим будет полностью уничтожен
      а вместе с ним и весь корейский народ ! Гуманисты эти США !
      Uncle Lee
      1. Дедкастарый Сегодня, 05:58
        Цитата: Uncle Lee
        Северокорейский режим будет полностью уничтожен
        а вместе с ним и весь корейский народ ! Гуманисты эти США !

        полагаю,в таком случае и японцы исчезнут. а вот если Россия с Китаем дружно скажут "ша!" америке-они притихнет...
        Дедкастарый
        1. 210окв Сегодня, 06:08
          Да,вот интересно?Что же сказали по этому поводу дипломаты России и Китая?Озаботились?
          Цитата: Дедкастарый
          Цитата: Uncle Lee
          Северокорейский режим будет полностью уничтожен
          а вместе с ним и весь корейский народ ! Гуманисты эти США !

          полагаю,в таком случае и японцы исчезнут. а вот если Россия с Китаем дружно скажут "ша!" америке-они притихнет...
          210окв
        2. Uncle Lee Сегодня, 06:12
          Цитата: Дед кастарый
          Россия с Китаем
          ввели санкции против КНДР !!!
          Хотя Китай говорил, что КНДР не бросит. Восток -дело тонкое, Петруха ! request
          Uncle Lee
          1. Дедкастарый Сегодня, 06:21
            Цитата: Uncle Lee
            ввели санкции против КНДР !!!
            Хотя Китай говорил, что КНДР не бросит

            ну,санкции можно озвучить,но не факт что они выполнятся,это во первых, а во вторых, Китай,ни за что не бросит КНДР по простой причине-близость территории, нафига Китаю шило в виде ядрёной войны под боком. сейчас,подошло время разговаривать,КНДР показала Всё.теперь-дипломатия. (я так думаю)
            Дедкастарый
      2. лаврентий павлович Сегодня, 09:38
        Надо создать общественные фонды для помощи КНДР, если государство боится открыто оказывать помощь, то население имеет право - я бы перевел определенную сумму денег для Северной Корее.
        лаврентий павлович
    2. Per se. Сегодня, 06:25
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Партия войны на нашей планете пришла к власти...мир сходит с ума потихоньку.
      Смотря чему верить, но, к происходящему, схему про мировых упырей и инопланетных "ящерах" уже не считаешь одной буйной фантастикой. Где же, тогда, наши прекрасные "боги" и высшая справедливость...
      Per se.
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:28
        Цитата: Per se.
        Где же, тогда, наши прекрасные "боги"

        смотрят,"болеют" за "наших"... drinks
        Дедкастарый
        1. Per se. Сегодня, 06:32
          Цитата: Дедкастарый
          смотрят,"болеют" за "наших"...
          Поэтому, логичнее быть атеистом, веря в социализм, как мировое благо (тем не менее, осиновый кол для всяких упырей Ротшильдов держа за пазухой).
          Per se.
          1. Дедкастарый Сегодня, 07:17
            Цитата: Per se.
            смотрят,"болеют" за "наших"...
            Поэтому, логичнее быть атеистом, веря в социализм

            good drinks
            Дедкастарый
    3. Orionvit Сегодня, 08:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Партия войны на нашей планете пришла к власти...мир сходит с ума потихоньку.

      Партия войны, в той, или иной степени, всегда была на нашей планете у власти. Особенно, когда приняли концепцию "единого" бога. Вот тогда, по мимо территориальных конфликтов, во всю разгорелись ещё и религиозные, которые были на много страшнее.
      Orionvit
      1. Стирбьорн Сегодня, 10:38
        можно подумать во времена Античности войн не было...или там переселения народов завязаны были на единобожии
        Стирбьорн
  3. Горный стрелок Сегодня, 05:57
    "Светлые эльфы" сняли маски? И оказались обычными орками.
    Горный стрелок
  4. Геркулесыч Сегодня, 05:58
    Зря, ой зря наши власти вписались в эти санкции против Северокорейцев! Против самих кучу санкций ввели, а мы туда же, куда и янки! Нам не по пути с сша, из режима санкций против Северокорейцев мы обязаны немедленно выйти! !!!!!!!!!!
    Геркулесыч
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:06
      зря наши власти вписались в эти санкции против Северокорейцев!

      Согласен...считаю это большой глупостью ...поддерживать США вопреки здравому смыслу what видимо опять какие то тайные механизмы и стимулы связывают КРЕМЛЬ и ВАШИНГТОН о которых мы не знаем.
      Тот же ЛЕХА
      1. starogil Сегодня, 06:11
        Те же механизмы, сговоры Гаранта, что и с Турцией, Израилем, Киевом.
        starogil
      2. Дедкастарый Сегодня, 06:12
        [quote][quote=Тот же ЛЕХА][quote]зря наши власти вписались в эти санкции против Северокорейцев![/quote]
        Согласен...считаю это большой глупостью ...поддерживать США вопреки здравому смыслу [/quote]         дак "партнёры" же мы! (спросите у ВВП.)
        Дедкастарый
    2. GRF Сегодня, 07:49
      Враг моего моего врога - мой друг.
      В голивуде это так, а в жизни?

      Ну ну, давай те еще будем поощрять появление оружия массового порожения на границах РФ.

      А если и там произойдет револяюция "достоинства'?

      Мозги не у того, кто идет против кого то, типа не по пути, а у того кто идет своей.
      А дорога, обычно, петляет...
      GRF
      1. Paranoid50 Сегодня, 10:49
        Цитата: GRF
        будем поощрять появление оружия массового порожения на границах РФ.

        Дык,что его поощрять - оно там давно. Китайцы свои ПШ МБР разместили как раз поближе к нашим границам. И это не угроза,а ,свидетельство о благих намерениях - доверяют. А Ким и подавно ничего такого не мыслит. yes
        Цитата: GRF
        А если и там произойдет револяюция "достоинства'?

        А вот это исключено,хотя бы потому,что в КНДР нет "пятой колонны",от слова "совсем". Скорее такая революция случится в матрасии. wassat
        Цитата: GRF
        а у того кто идет своей.
        Дык,куда уж "более своей"... request Вы можете назвать хотя бы ещё одну страну,исповедующую идеи ЧУЧХЕ ? laughing
        Paranoid50
    3. Orionvit Сегодня, 07:57
      Цитата: Геркулесыч
      Зря, ой зря наши власти вписались в эти санкции против Северокорейцев!

      Россия поддержала только те "санкции", которые на прямую касаются ядерного оружия. Во всех остальных аспектах отношений с Северной Кореей, о санкциях со стороны России и разговора не было. Иначе штаты, сейчас бы из штанов не выпрыгивали.
      Orionvit
    4. nPuBaTuP Сегодня, 09:30
      Ну не то чтоб под все санкции Россия подписалась....осудила-да, но и матрасам указала на их игры в войнушку на границах КНДР....нефтяное эмбарго уж точно не готово поддержать....
      nPuBaTuP
  5. 34 регион Сегодня, 06:13
    *** В то же время американские власти призвали все страны мира разорвать торгово-экономические и иные связи с КНДР, если таковые имеются. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что только полная блокада может «остановить милитаристские намерения Пхеньяна».*** Прелестно, прелестно! КНДР угрожает миру и только полная блокада может остановить КНДР! А если это сказать про США? А почему штатам не ставят условия? Режимы непокорные диктату штатовцев должны быть уничтожены!? Браво, браво! Вот он пример мировой экономики и глобализации! США просто бесит что ещё есть страны не желающие вставать в позу необходимую для США. И даже блокада не делает эти страны покорными. Вот он пример блокадного Ленинграда! Но вот виноваты во всём у амерцев только блокадники! Хотя КНДР и Куба выжили вопреки блокаде США. И на сайте есть товарищи стоящие на стороне США и предлагающие блокадникам сдаться! И режим блокадников они называют нежизнеспособным! Но этот режим вопреки блокаде выжил! Выжил! А что сделали страны Европы в 30-е? А они тупо сдались. И какой режим и строй более жизнеспособный, а какой нет? Какой режим у нас отстроил страну после двух войн, а какой не может отстроится и без войны? Россия вот в 90-е сдалась и встроилась в мировую систему. Окраина совершила прыжок в мировую систему. В Ливии свергли режим и Ливия сегодня тоже пристроена. И спрашивается. Нафига козе баян? Зачем КНДР сдаваться? Ради чего? Ради **мирной** (**хорошей**) ливийской или иракской жизни?
    34 регион
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:24
    США не стремятся развязать войну с Северной Кореей...
    и тут же
    И вы можете быть уверены – северокорейский режим будет полностью уничтожен.
    Представитель Сша в СБ ООН, которая постоянно ведет себя не совсем адекватно опять зажигает по полной. Подумаешь каких-то 35 млн. недочеловеков придется уничтожить, но главное постараться сделать это чужими руками (той же армией Ю.Кореи). Неадекваты в ООН, человеконенавистнические заявления, провокации - это и есть внешняя политика Сша.
    rotmistr60
    1. Керенский Сегодня, 10:10
      Подумаешь каких-то 35 млн. недочеловеков придется уничтожить,

      Не обязательно. К Ыну, конечно, подобраться сложно, но возможно. По терактам спецов хватает.
      Керенский
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:16
        К Ыну, конечно, подобраться сложно, но возможно
        Плохо вы знаете народ КНДР. Смерть вождя не только сплотит их еще больше, а и спровоцирует военный конфликт.
        rotmistr60
        1. Керенский Сегодня, 10:23
          Смерть вождя не только сплотит их еще больше, а и спровоцирует военный конфликт.

          Что сплотит, я не сомневаюсь. А вот что спровоцирует.... Это может быть и внутренний конфликт. Там высшего генералитета хватает. На словах все "За", но в мысли не заглянешь. Кто-то же будет должен "подхватить знамя и повести народ"... Да и если уши США особо сильно торчать не будут, с чего бы корейцам начинать лупить во все стороны?
          Керенский
  7. лысова Сегодня, 06:28
    А чем отличается США от КНДР ?! - В СБ ООН хоть маломальский это видят?! Да штаты давно судить надо, как главного маньяка уничтожения Мира. А КНДР идёт спокойно своим путём, ни кому не мешая, заботясь о своей безопасности.
    лысова
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:19
      Цитата: лысова
      А чем отличается США от КНДР ?!

      ну,КНДР никого ещё не бомбил с "энолы гэй",атомными бомбами...
      Дедкастарый
      1. лысова Сегодня, 07:35
        Всё правильно - чёрное и белое.
        лысова
  8. Одиссей Сегодня, 06:31
    Можно поздравить товарищей из КНДР с эпохальным достижением.Они так-таки создали ракету уверенно поражающую большую часть территории США.
    Теперь либо война сейчас,либо США смиряются с тем,что КНДР им не подвластна,и что военным путем уничтожить КНДР они не могут.
    Одиссей
    1. лысова Сегодня, 10:15
      США ещё те писуны - не рискнут своей жизнью.
      лысова
  9. Azim77 Сегодня, 06:44
    из-за продолжающихся актов северокорейской агрессии

    Северо-корейцы хоть кого-то, хотя бы один раз бомбили? В чем заключаются эти акты агрессии? В ракетных испытаниях? А может северо-корейцы в космос хотят полететь, подальше от сша. smile
    Azim77
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:37
      Цитата: Azim77
      Северо-корейцы хоть кого-то, хотя бы один раз бомбили? В чем заключаются эти акты агрессии? В ракетных испытаниях? А может северо-корейцы в космос хотят полететь, подальше от сша.

      Устроят провокацию - подгонят к берегам посудину США или сателлитов и бомбанут ее чем-нибудь и обвинят северокорейцев. Акт агрессии? Акт агрессии. Кто там потом будет разбираться когда полетят ракеты, бомбы...
      IGOR GORDEEV
  10. Esoteric Сегодня, 07:50
    В то же время американские власти призвали все страны мира разорваться...

    Спешим разорваться... belay Уж и не знаем, куда отправлять С-400 и другие разные-всякие военные "прибабахи..." Страшно стало, когда перед носом кастетом машут? Да вы, "матрасня", пользуетесь этим Совбезом ООН, как половой тряпкой. Вас самих уже пора изолировать от мира. Без вас будет спокойнее. Уже устали смотреть на рожи ваших озлобленных политиков типа клинтонши и этого ощипаного вьетнамцами ястреба.
    Esoteric
  11. Orionvit Сегодня, 07:51
    Никки Хейли заявила, что только полная блокада может «остановить милитаристские намерения Пхеньяна»
    Интересно, а что может остановить милитаристские, даже не намерения, а конкретные агрессивные действия США в отношении многих государств? Чья бы корова мычала.
    Orionvit
  12. pvv113 Сегодня, 08:01
    США не стремятся развязать войну с Северной Кореей

    Пробковый дуб - папа г-жи Хейли. Выставлять на показ свою тупость - национальная традиция США. Если бы не военная угроза со стороны США, то ничего бы и не было
    pvv113
  13. olimpiada15 Сегодня, 09:00
    Что тут скажешь. США вполне ожидаемо могут напасть на КНДР, так они поступили со многими странами. Остаётся пожелать КНДР успеть расправиться с мировым деспотом, коими являются США в случае их нападения.
    Главное -вникнуть суть предлагаемых мер и сделать выводы для нашей страны. Первично , чтобы страна сама себя обеспечивала всем необходимым, начиная с продуктов питания, внешнее давление на самодостаточную страну бессмысленно и вредит лишь внешним игрокам. Самодостаточная страна неуязвима-это лучшая мера против внешнего давления, санкций, агрессии.
    olimpiada15
  14. Moskovit Сегодня, 09:24
    Нашу сборную могут лишить права участвовать в ОИ-2018, может оно и хорошо. Ехать в Южную Корею, когда там со дня на день непонятно что произойдет...Хитрый план Мутко сработал!))
    Moskovit
  15. rocket757 Сегодня, 09:50
    Ким конечно "хулиганит", признавать это агрессией, эт всё же фантазия.
    Корейцы готовятся защищать свою правду, Ким должен защищать свою власть!
    Хочется спросить - что здесь не так, как у других?
    Короче "гегемон" упёрся рогом, бьёт копытом и ... ничего хорошего от того не будет.
    rocket757
  16. rotfuks Сегодня, 10:17
    Удивляет факт, что площадку ООН используют для угроз. И это не какая то там кузькина мать, грозятся уничтожить целый народ.
    rotfuks
  17. Sergey53 Сегодня, 10:49
    Как -только до них дошло что их территория полностью находится под возможным ударом, зашевелились как тараканы в банке.
    Sergey53
  18. dvvv Сегодня, 11:44
    думаю что технически сровнять Северную Корею с землёй амерам под силу, но... тут надо силы подтягивать и реальные и это очень хорошо заметно со стороны и заметно китайским товарищам, которые явно будут сильно против. А просто подкатить пару авианосцев и грохнуть неожиданно по Киму не получится - многое останется и будет ответ, хоть и неядерный. Вспоминаем как это было с Ираком и сколько времени ушло на подвоз всего и вся и сколько его гнобили санкциями и сбивали всё что летает. Ким лучше закопался и техника и войска у него боеспособней и ответ будет , пусть и не такой ужасный как пугает Ким, но явно неприемлимый. Южным корейцам это тоже никак не надо, потому что паника и сбой в работе промышленности будут колосальными , даже если пренебречь жертвами. Зря американцы громко воздух выпускают, пока никак они не смогут исполнить обещанное.
    dvvv
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