Эффектный выход из гаагской тюрьмы: драма в международном судилище

До сих пор жертвами так называемого Гаагского трибунала становились сербские заключенные. Кто-то из них не доживал до суда, либо «кончая жизнь самоубийством» (в тщательно охраняемой тюрьме, напичканной камерами видеонаблюдения!), либо умирая от «ошибочно назначенного» лекарства. Бывали и внезапные смерти, настигающие бывших узников вскоре после приговора и даже после выхода из застенков.Теперь жертвой этого «правосудия» стал хорват по имени Слободан Праляк. Нечего сказать, ушел эффектно, даже, можно сказать, красиво. Выпил яд прямо во время суда, после того, как его апелляция была отклонена. «», - заявил он перед тем, как выпил из флакона некую жидкость. Его отвезли в больницу, где он и умер. Конечно, это не означает, что его автоматически можно отнести к героям - нацистские военные преступники тоже травились. Однако яркий жест удался.Вместе с Праляком на скамье подсудимых были еще пятеро хорватов. Все они были осуждены в 2013 году. В частности, Праляк получил 20 лет лишения свободы. Его обвиняли в преступлениях против человечности, совершенных на территории Боснии и Герцеговины (БиГ).После распада Югославии, когда Запад признал независимость БиГ, не учтя интересы проживающих там народов, – этому воспротивились не только сербы (провозгласившие Республику Сербскую). Хорваты также попытались создать свое образование - так называемую Хорватскую Республику Герцог-Босна. В то же время лидер боснийских мусульман Илия Изетбегович видел Боснию и Герцеговину чисто мусульманским государством. Но Запад, способствовавший развалу Югославии, об этом предпочитает не вспоминать и не обвиняет мусульман в этнических чистках. Напротив, считает их главными жертвами.Праляк изначально не был военным человеком. Скорее, напротив, - интеллигент до мозга костей. Он окончил философский факультет Загребского университета, а также Академию театра, кино и телевидения. Преподавал философию, социологию. Также пробовал себя в качестве режиссера и снял несколько фильмов. Но в 1991 году он был среди тех, кто решил бороться за самопровозглашенную Герцог-Босну. Дослужился до генерала, стал главой штаба «Хорватского совета обороны».Гаагский трибунал обвинял его и других, кто был вместе с ним на скамье подсудимых, в этнических чистках, в пытках, изнасилованиях на территории Герцог-Босны. В основном, они касались боснийских мусульман, но также и других народов, не являющихся хорватами. Один из пунктов обвинения гласил, что в ноябре 1993 года в городе Мостар хорваты разрушили Старый мост, входивший в список ЮНЕСКО. Ему инкриминировали еще и то, что он знал о готовившихся нападениях на мечети в Восточном Мостаре, а также на сотрудников международных организаций.Осуждение Праляка и его подельников, на первый взгляд, ставит под сомнения предыдущие утверждения об антисербском крене Гаагского трибунала. Дескать, хорватов тоже судят за военные преступления. И тоже – по принципу командной ответственности. Но это – лишь на первый взгляд.Если приглядеться повнимательнее, то видно –Сроки, которые назначены сербским военным и политическим деятелям, - огромны и не поддаются здравому смыслу. Политического лидера боснийских сербов Радована Караджича отправили в тюрьму на 40 лет. Несколько дней назад командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению. Трагическая судьба Слободана Милошевича…. Тут и вовсе, как говорится, No comments.Что касается хорватов – во-первых, среди них не было подсудимых такого ранга.Во-вторых, среди подсудимых Гааги хорватов гораздо меньше, чем сербов. В-третьих – ну, что такое 20 лет, назначенных Праляку, по сравнению с пожизненным заключением для Младича и 40-летним сроком, который предстоит отбывать Караджичу?И – наконец – в-четвертых.Это – генерал Анте Готовина, а также Иван Чермак и Младен Маркач. Когда в декабре 2005 года Готовину арестовали прямо на курорте, где он отдыхал (на Канарах) и препроводили в Гаагу, - казалось, что справедливость в отношении людей, проживавших в Республике Сербской Краине, восторжествует хотя бы отчасти.Стоит напомнить, что после развала Социалистической Федеративной Республики Югославии не только в Боснии и Герцеговине, но и в Хорватии далеко не все были согласны с таким поворотом событий. Была создана Республика Сербская Краина, жители которой не хотели развала страны. Ее-то и стерли с лица земли руководство и армия Хорватии при полном попустительстве со стороны Запада. При этом были совершены военные преступления, в которых Гаага, пытаясь изобразить объективность, поначалу обвинила Готовину и его сообщников.Сначала, в апреле 2011 года, эти обвиняемые были признаны виновными. Готовина получил 24 года тюрьмы, Маркач – 18, а Чермак был оправдан. Но вскоре, в ноябре 2012 года, апелляционная палата Гаагского трибунала сняла с палачей Сербской Краины все обвинения, и они вышли на свободу.В результате операция «Буря» Сербская Краина была уничтожена. Эта операция теперь стала идеалом для украинских карателей – высокопоставленных и не очень. Любят они ссылаться на нее, грозя такой же участью Народным Республикам – ДНР и ЛНР.Спустя пять лет после удовлетворения той апелляции, хорвату Праляку повезло меньше. Апелляционная палата не отменила его приговор.Еще бы – именно мусульмане Балкан очень скоро понадобились Вашингтону как пушечное мясо для совершенно новых проектов. Тех самых проектов, с которыми ныне воюют российские ВКС на Ближнем Востоке.Одним из главных вопросов, который стоит задать после этого так называемому международному трибуналу –В хорошо охраняемой системе, где и лишняя муха не пролетит.Стоит посмотреть на видеозапись – возникает еще один вопрос. Почему охрана не помешала Праляку выпить яд? Не остановила его, когда он выкрикнул свой лозунг, достал флакон, поднес его к губам… Можно еще вспомнить фотографии, на которых за спиной любого сербского подсудимого стоят охранники, готовые среагировать в любой момент.Более того – после демарша Праляка даже заседание не было сразу прервано. Судья в течение примерно минуты продолжал выступать, как ни в чем не бывало, и только после этого в зале началось шевеление.Возникает предположение – повторюсь, это всего лишь предположение – что в Гааге знали заранее о подобном намерении подсудимого. Почему не предотвратили? Надо же как-то отмыться от обвинений в том, что в застенках судилища гибнут лишь сербы…Если предположение неверно - то, которые не предотвратили драму в зале суда. В любом случае, Гаагский трибунал можно поздравить - теперь на его счету вдобавок - и смерть хорватского заключенного, а против этого одиозного судилища выступает еще и хорватское правительство. Другое дело - осмелится ли оно выступить всерьез против хозяев этого органа, от которого не приходится ждать ни правосудия, ни элементарной охраны...