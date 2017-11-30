Кабмин Хорватии: Как допустили, чтобы у генерала Праляка при себе оказался яд?

Хорватское правительство отреагировало на самоубийство генерала Слободана Праляка в ходе процесса в Гаагском трибунале. Напомним, генерал-майору Праляку в 2013 году был вынесен приговор по обвинению в массовых убийствах боснийских мусульман. Адвокаты подали апелляцию, однако трибунал оставил приговор (а это 20 лет лишения свободы) в силе.Взяв последнее слово, 72-летний Праляк заявил о своей невиновности и предвзятости суда. После этого он достал флакон с ядом и выпил содержимое. Через некоторое время Праляка доставили в больницу, где он скончался.Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович заявил, что имело место вопиющее нарушение процесса, и добавил, что смерть генерала говорит о несправедливости вынесенного трибуналом в Гааге приговора. Пленкович заявил, что от имени всей Хорватии выражает недовольство и сожаление в связи с судебным вердиктом.Кроме того, в Загребе заявили о том, что Гаагский процесс никак не обеспечивает права подсудимых. Заданы вопросы о том, каким образом у Слободана Праляка при себе оказался флакон с ядовитым веществом. Отмечено, что само «присутствие» отравляющего вещества на судебном процессе говорит о странностях и дезорганизации как самого судебного процесса, так и этапов подготовки к нему.