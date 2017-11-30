11:54 30 ноября

Кабмин Хорватии: Как допустили, чтобы у генерала Праляка при себе оказался яд?

Хорватское правительство отреагировало на самоубийство генерала Слободана Праляка в ходе процесса в Гаагском трибунале. Напомним, генерал-майору Праляку в 2013 году был вынесен приговор по обвинению в массовых убийствах боснийских мусульман. Адвокаты подали апелляцию, однако трибунал оставил приговор (а это 20 лет лишения свободы) в силе.

Взяв последнее слово, 72-летний Праляк заявил о своей невиновности и предвзятости суда. После этого он достал флакон с ядом и выпил содержимое. Через некоторое время Праляка доставили в больницу, где он скончался.

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович заявил, что имело место вопиющее нарушение процесса, и добавил, что смерть генерала говорит о несправедливости вынесенного трибуналом в Гааге приговора. Пленкович заявил, что от имени всей Хорватии выражает недовольство и сожаление в связи с судебным вердиктом.


Кабмин Хорватии: Как допустили, чтобы у генерала Праляка при себе оказался яд?


Кроме того, в Загребе заявили о том, что Гаагский процесс никак не обеспечивает права подсудимых. Заданы вопросы о том, каким образом у Слободана Праляка при себе оказался флакон с ядовитым веществом. Отмечено, что само «присутствие» отравляющего вещества на судебном процессе говорит о странностях и дезорганизации как самого судебного процесса, так и этапов подготовки к нему.

Использованы фотографии: YouTube
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:09
    А как вы допустили что бы ВАШ человек оказался ТАМ?
    210окв
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:14
      кем бы ни был этот Праляка,но то что он сделал-поступок.
      Дедкастарый
      1. 210окв Сегодня, 06:18
        Посмотрите как на это отреагировали "судьи"...
        Цитата: Дедкастарый
        кем бы ни был этот Праляка,но то что он сделал-поступок.
        210окв
        1. kenig1 Сегодня, 06:30
          Где судьи???
          kenig1
          1. 210окв Сегодня, 06:32
            Где?В кавычках они...
            Цитата: kenig1
            Где судьи???
            210окв
      2. Вежливый Лось Сегодня, 06:57
        Цитата: Дедкастарый
        кем бы ни был этот Праляка,но то что он сделал-поступок.

        Это точно. Вместо того, чтобы остаток жизни провести в камере, он ушел красиво, послав тем самым весь этот гаагский цирк к одной очень известной маме.
        Вежливый Лось
        1. Ami du peuple Сегодня, 07:28
          Цитата: Вежливый Лось
          Цитата: Дедкастарый
          кем бы ни был этот Праляка,но то что он сделал-поступок.

          Это точно....он ушел красиво...
          Вообще-то самоубийство не в христианской традициии, это грех огромный. Ну уж если дедушка захотел демонстративно суициднуть, то поступил бы красивее - сделал, как самурай, сэппуку. Кровь, кишки... Такая картинка для ТВ!
          Вот нет у меня сочувствия к хорватам за то, что они с Сербской Краиной сотворили и никто за это ответственности не понес. А уж если усташей с "серборезами" вспомнить...
          P.S. Обеспечение безопасности судебного процесса в МТБЮ - ваще песня.
          Ami du peuple
          1. Orionvit Сегодня, 07:37
            Цитата: Ami du peuple
            Вот нет у меня сочувствия к хорватам за то, что они с Сербской Краиной сотворили

            Вот вот. И судили его за убийства мусульман. Если бы только за Сербов, его бы в Гааге и близко не было. Кто то и на украине, всерьёз говорит о реализации "хорватского сценария". С точки зрения "прогрессивного человечества", Сербы и Русские не люди. Выпил яд, туда и дорога, сократил Европе расходы на содержание.
            Orionvit
          2. Дедкастарый Сегодня, 08:50
            Цитата: Ami du peuple
            Вообще-то самоубийство не в христианской традициии,
            хорваты-католики,это не значит что можно,просто факт.
            Дедкастарый
          3. Стирбьорн Сегодня, 09:28
            Цитата: Ami du peuple
            Вообще-то самоубийство не в христианской традициии, это грех огромный. Ну уж если дедушка захотел демонстративно суициднуть, то поступил бы красивее - сделал, как самурай, сэппуку. Кровь, кишки... Такая картинка для ТВ!

            Ну во-первых меч, ему никто не дал бы пронести (еще пояс шахида предложите), а так сказал, что лекарство и все тут..а во-вторых сэппука - это целая традиция, наспех не делается...насчет традиции, ну для него - это как плен было, а стреляться, подрываться и тд в безвыходных ситуациях, вообщем-то в офицерской чести, как то христианство особо не мешало никогда hi
            Стирбьорн
          4. Вежливый Лось Сегодня, 09:52
            Цитата: Ami du peuple
            Вот нет у меня сочувствия к хорватам за то, что они с Сербской Краиной сотворили и никто за это ответственности не понес. А уж если усташей с "серборезами" вспомнить...

            Вообще-то
            генерал-майору Праляку в 2013 году был вынесен приговор по обвинению в массовых убийствах боснийских мусульман.

            Виновен он в этих убийствах или нет - бог ему судья. Но то, что гаагский суд превратился в пропин-совское судилище это факт. До Праляка были Милошевич и Караджич. Над ними тоже разыгрывался цирковой процесс, в исходе которого никто практически не сомневался.
            Я не изучал подробности биографии генерала Праляка, просто респект ему высказал за отношение к гаагской гомосятине, именуемой судом.
            Вежливый Лось
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:15
      Как допустили, чтобы у генерала Праляка при себе оказался яд?


      Так же как допустили убийство Милошивича в тюрьме гаагского трибунала...
      после этого я согласен с хорватами ...Гаагский трибунал не имеет морального права кого либо судить.
      Тот же ЛЕХА
      1. Смог Сегодня, 09:03
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .Гаагский трибунал не имеет морального права кого либо судить.

        этих "судей" самих под суд пора.
        Смог
        1. андрей юрьевич Сегодня, 09:35
          хотя хорваты нам не друзья по определению,всё же снимаю шляпу пред поступком Праляка...смачный плевок,в адрес гаагского судилища. hi
          андрей юрьевич
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:13
    Одно слово - бардак. Самоубийство в прямом эфире НА СУДЕ!
    Горный стрелок
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:13
    имело место вопиющее нарушение процесса

    Да эти "вопиющие нарушения" имеются со дня основания трибунала. Такое ощущение, что судьям выгодно когда умирают по различным причинам (в т.ч. и подозрительным) подсудимые.
    rotmistr60
    1. Вежливый Лось Сегодня, 07:04
      Цитата: rotmistr60
      Такое ощущение, что судьям выгодно когда умирают по различным причинам (в т.ч. и подозрительным) подсудимые.

      Очень может быть, что Вы недалеки от истины. В тюрьме времени много. Можно и мемуары написать с изложением неудобной информации, или свидетельские показания дать, если через время дело на пересмотр отправится. А тут так просто все решается. Нет человека - нет проблемы.
      Вежливый Лось
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:15
    Как допустили, чтобы у генерала Праляка при себе оказался яд?
    А как допустили такое судилище, что люди травятся, но НЕ признают свою вину !
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 06:59
      Да просто потому что этот"суд"был создан во время однополярного мира и заточен под своего создателя.А то что не признают вину и травятся..Так и в Нюрнберге тоже не признавали и Геринг отравился..Но это разные суды..
      Цитата: Uncle Lee
      Как допустили, чтобы у генерала Праляка при себе оказался яд?
      А как допустили такое судилище, что люди травятся, но НЕ признают свою вину !
      210окв
  5. Fkjydjckfrgh Сегодня, 06:17
    "Сдаётся мне, джентьмены, что это была комэдия" (с)
    Fkjydjckfrgh
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:21
    Я бы многим харватским воякам дал сам по сильной дозе цианистого калия, особенно тем кто по "хорватскому сценарию "решил одну проблему! fool А уж судьям гаагского суда можно и по две дозе яду дать -они его "заслужили "!
    Геркулесыч
    1. Смог Сегодня, 09:05
      Цитата: Геркулесыч
      А уж судьям гаагского суда можно и по две дозе яду дать -они его "заслужили "!

      Радикально! Но- good
      Смог
    2. Стирбьорн Сегодня, 09:30
      да проще Калибрами закидать, там невиновных нету
      Стирбьорн
  7. Александр 3 Сегодня, 06:51
    В Гаагу надо порошенку вызвать и поставить перед ним графин с ядом.
    Александр 3
    1. Смог Сегодня, 09:07
      Цитата: Александр 3
      В Гаагу надо порошенку вызвать и поставить перед ним графин с ядом.

      На опохмел? Этого ядом не проймешь.......
      Смог
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:17
    Только один вопрос.Тело этого Праляка из Гааги кремированным хоронить повезут? bully Уж больно всё эффектно получилось feel
    Наблюдатель2014
    1. Fkjydjckfrgh Сегодня, 11:16
      Цитата: Наблюдатель2014
      Только один вопрос.Тело этого Праляка из Гааги кремированным хоронить повезут? bully Уж больно всё эффектно получилось feel

      Не удивлюсь, если через некоторое, после похорон время, из Гаагской клиники выпишется какой-нибудь херр Штангенциркуль Отто Макс проходивший "курс омоложения". Уж больно театральщиной отдаёт, Станиславского на них нет.
      Fkjydjckfrgh
  9. Чёрная вода Сегодня, 07:30
    просто ОН на подледок показал, кто на самом деле владеет ситуацией ))) и что это судилище просто "цирк"..прощай солдат
    Чёрная вода
  10. nPuBaTuP Сегодня, 08:15
    Этих судей из этого гребаного трибунала самих судить пора....и причем давненько.....
    nPuBaTuP
  11. kaschey Сегодня, 08:52
    Пора уже этот суд сам под суд отдать. Напоминает пережиток инквизиции. Противно уже про него слушать.
    А хорватский генерал - мужчина. И не надо на него помои лить. Шла война. А кого действительно надо судить - сидят и чаи спокойно попивают, а это так картинка для всех, что бы не повадно было.
    kaschey
  12. Sergey53 Сегодня, 10:45
    Не велика потеря.
    Sergey53
  13. Geisenberg Сегодня, 11:24
    Жаль что сдох этот упырь. Легко отделался.
    Geisenberg
  14. prior Сегодня, 11:52
    Вопрос: " В чём сходство Гаагского трибунала и Освенцима ?"
    Ответ: " Из обоих, те кто туда попал, живыми не выходят".
    Демократия однако, а вы что хотели ?
    prior
Картина дня