11:45 30 ноября

До конца года части ВМФ РФ пополнятся 8 модернизированными Ка-27

Главнокомандующий ВМФ России Виктор Королёв сообщил о том, что в течение ближайшего месяца части морской авиации пополнятся несколькими новыми единицами военной техники, включая новейшие истребители. В частности, речь идёт о поставках в войска пяти новых самолётов Су-30СМ и восьми модернизированных вертолётов Ка-27.

До конца года части ВМФ РФ пополнятся 8 модернизированными Ка-27


Виктор Королёв отметил, что также до конца года на профильных предприятиях завершится ремонт с запланированной модернизацией 25-ти летательных аппаратов. О каких конкретно летательных аппаратах идёт речь, главком ВМФ России не сообщил.


По словам Виктора Королёва, идёт активное развитие береговой инфраструктуры Военно-морского флота РФ.

Заявление Королёва приводит информационное агентство ТАСС:
В текущем 2017 году уже построено 65 комплексных объектов инфраструктуры флота.


Ранее отмечалось, что береговая инфраструктура активно развивается и на Арктическом направлении. Сегодня этому направлению уделяется повышенное внимание не только с точки зрения военной значимости, но и с точки зрения развития экономики. В частности, речь идёт об обеспечении безопасности прохода судов по Северному морскому пути.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 7

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:03
    Только один вопрос -а если вдруг эти машины по каким-то причинам не получат до конца года, что тогда? ??
    Геркулесыч
    1. klaus16 Сегодня, 07:07
      Ну тогда получат в следующем.
      klaus16
      1. 210окв Сегодня, 07:27
        Бег впереди паровоза мы уже обсуждали.
        210окв
      2. Геркулесыч Сегодня, 07:28
        Тогда, зачем вообще какие-то планы и графики поставок, если потом, может быть, когда -нибудь все равно вероятно технику сделают, и даже не исключено, что все же, видемо, поставят в войска??????
        Геркулесыч
        1. faiver Сегодня, 11:38
          ну сейчас же есть на все железная отмазка - санкции hi
          faiver
    2. Chertt Сегодня, 07:27
      Цитата: Геркулесыч
      Ну тогда получат в следующем.

      Мне вот интересно, а какой ответ здесь еще мог бы быть?...........Мы Все Умрем !!!!!
      Chertt
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:41
        А пожить еще не горите желанием?
        Геркулесыч
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