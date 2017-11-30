До конца года части ВМФ РФ пополнятся 8 модернизированными Ка-27
Главнокомандующий ВМФ России Виктор Королёв сообщил о том, что в течение ближайшего месяца части морской авиации пополнятся несколькими новыми единицами военной техники, включая новейшие истребители. В частности, речь идёт о поставках в войска пяти новых самолётов Су-30СМ и восьми модернизированных вертолётов Ка-27.
Виктор Королёв отметил, что также до конца года на профильных предприятиях завершится ремонт с запланированной модернизацией 25-ти летательных аппаратов. О каких конкретно летательных аппаратах идёт речь, главком ВМФ России не сообщил.
По словам Виктора Королёва, идёт активное развитие береговой инфраструктуры Военно-морского флота РФ.
Заявление Королёва приводит информационное агентство ТАСС:
Ранее отмечалось, что береговая инфраструктура активно развивается и на Арктическом направлении. Сегодня этому направлению уделяется повышенное внимание не только с точки зрения военной значимости, но и с точки зрения развития экономики. В частности, речь идёт об обеспечении безопасности прохода судов по Северному морскому пути.
Виктор Королёв отметил, что также до конца года на профильных предприятиях завершится ремонт с запланированной модернизацией 25-ти летательных аппаратов. О каких конкретно летательных аппаратах идёт речь, главком ВМФ России не сообщил.
По словам Виктора Королёва, идёт активное развитие береговой инфраструктуры Военно-морского флота РФ.
Заявление Королёва приводит информационное агентство ТАСС:
В текущем 2017 году уже построено 65 комплексных объектов инфраструктуры флота.
Ранее отмечалось, что береговая инфраструктура активно развивается и на Арктическом направлении. Сегодня этому направлению уделяется повышенное внимание не только с точки зрения военной значимости, но и с точки зрения развития экономики. В частности, речь идёт об обеспечении безопасности прохода судов по Северному морскому пути.
Использованы фотографии: МО РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти