Японский меч: все глубже и глубже… (часть 3)
Как же это, друзья?
Человек смотрит на вишни в цвету
А на поясе длинный меч!
Мукаи Кёрай (1651 – 1704). Перевод В. Марковой
Человек смотрит на вишни в цвету
А на поясе длинный меч!
Мукаи Кёрай (1651 – 1704). Перевод В. Марковой
Если мы обратимся к ранее вышедшему на ВО материалу «Самураи и катаны: правда и вымысел», то из него узнаем, что «существует несколько видов японских мечей. Самый известный, безусловно, это катана». Довольно спорное утверждение, поскольку «несколько» - это больше трех, и вот здесь важно в какой – европейской или японской традиции мы рассматриваем типологию японских мечей. Начнем с того, что ничуть не менее известным японским мечом является тати. Причем им как раз и воевали, тогда как история катаны пришлась главным образом на годы мира эпохи Эдо. Второе – это длина меча. В материале указывается, что катана имела меч-спутник – вакидзаси длиной от 30 до 60 см. Но если длина меча была меньше 30 см, то такой «меч» считался уже кинжалом танто. То есть один и тот же в принципе меч мог считаться и мечом, и кинжалом. То есть для европейцев парный к катане клинок – это обычно кинжал, хотя бы и длинный, а вот японец будет разбираться, что это такое, в зависимости от длины, хотя монтировка самих клинков может быть одинаковой.
Всегда нужно давать подписи под фотографиями, иллюстрирующими любую статью. Надеяться, что и так все понятно, не следует. Вот, например, на этом фото мы совершенно отчетливо видим сразу три типа японских мечей: меч тати – в руке у стоящего самурая (на ножнах видны кольца для подвески), «полевой меч» нодати длиной около 1,5 м и более, который, однако, всадниками не использовался, а применялся пехотинцами асигару. Вот именно эти-то мечи за спиной и носили, поскольку по-другому было просто неудобно. Наконец, третий меч за поясом у сидящего обладателя нодати и есть катана.
Но тут следует вернуться к мечу тати и указать, что обычай носить два клинка – пару дайсё, идет из древности. Меч-спутник коси-гатана – спутник тати, располагали на теле слева вертикально. Причем если тати подвешивали к поясу, то ко-гатану – засовывали за него так, чтобы ножны его прошли через цурумаки – кольцо для запасной тетивы для лука. А она в свою очередь должна была располагаться между кольцами аси, на ножнах тати. Казалось бы, что особенного в таком расположении? Но японцы не были бы японцами, если бы не придумали для этого положения специальное название: цурумаки-готамэ-но-сита-хо. Говорить же о том, что катану и вакидзаси просто засовывали за пояс, конечно, тоже можно. Так было. Но и это не совсем точно. Для их крепления тоже существовали различные приспособления в виде куска кожи на шнурах, который привязывался к талии и уже в его петли либо в кожаную трубку, а вовсе не за пояс, вставлялся катану.
Один из вариантов косиатэ.
Если это крепление было для одного меча, то оно называлось ката-косиатэ, а если и для вакидзаси, то рё-косиате, причем это простейший вариант, а были и более сложные. Естественно, что под поясом их видно не было, но на самом деле самураи были очень умны и не желали потерять свои драгоценные мечи, держа их просто за матерчатым поясом.
Ну а сейчас давайте воспользуемся редкой возможностью и заглянем в фотофайлы Токийского национального музея, отснятые на пленке фирмы Кодак и демонстрирующие мечи и доспехи разных эпох. Начнем, разумеется, с тати, поскольку начиная с эпохи Хейан мечом самурая был именно он – меч всадника. Перед нами меч сёдзоку-тати («придворный мундирный меч») – богато украшенный меч, носимый императорами, сёгуном и знатными даймё.
А это его рукоятка!
Вот теперь мы имеем более или менее единую и законченную картину. То есть и в истории Японии мы также видим две большие эпохи: эпоху господства всаднического меча тати и универсального меча катаны, причем последний – подчеркнем это – распространился в Японии после появления огнестрельного оружия. Ведь первыми стрелками из него были отнюдь не крестьяне, а самураи. Им не подобало не иметь дайсё, но носить на боку всаднический меч им было совсем неудобно, из-за чего они и перешли на оправу букэ-дзукури. То есть в эпоху войн, предшествовавших объединению Японии, именно катана сначала стала мечом асигару – стрелков из огнестрельного оружия, а уже потом, в эпоху мира, этот меч превратился в постоянного спутника самурая!
Еще один меч тати эпохи Камакура. Этот меч держали одной рукой. В другой были поводья. Рукоять отделана акульей кожей и украшена мелкими фигурками птиц. Подвески выполнены из медной проволоки и называются хёго-кусари. (Токийский национальный музей)
Это детали гарды цуба этого меча, украшенная все теми же фигурками птиц. В центре, собственно, цуба. По краям в лицевом и перевернутом положении показаны шайбы сеппа, при помощи которых цуба закреплялась на клинке. Их, как видите, две – две сэппы малых и две о-сеппы – большие. Наличие о-сэппы была характерно именно для мечей тати.
Еще один придворный меч, украшенный бирюзой. (Токийский национальный музей)
В Японии только что отполированный меч было принято подвергать испытанию и отмечать результат его на хвостовике. Для этого приглашали специальных мастеров меча, которые тем и жили, что их испытывали. И дело это было совсем не простое, потому что, поломав меч, испытатель должен был его оплатить. Обычно рубили сырые скрученные соломенные циновки. Но иногда рубили и трупы казненных, подвешенных за руки к перекладине или положенные друг на друга и на толстый соломенный мат. Самым простым было отсечение кисти. Рубка поперек бедер, с рассечением прочных тазобедренных костей считалась вершиной мастерства. При этом удары бывали такой силы, что ими мог быть разрублен и деревянный блок додан, подкладывавшийся под тело. Известно, что однажды вот так разрубили сразу семь тел, положенных друг на друге! Понятно, что такие мастера наряду с кузнецами и оценщиками клинков были в обществе самураев людьми весьма уважаемыми. Есть письменные свидетельства, относящиеся к XVII веку, что некоторые известные мастера разрубали своими мечами ружейные стволы. Вопрос, однако, не в том, что они есть, а в том, насколько им можно доверять.
Пара мечей дайсё сонаэ – катана и вакидзаси, предположительно принадлежавшие Тоётоми Хидэёси. (Токийский национальный музей)
Поскольку считалось, что самурай не может убить «просто так», но зато обязан убить в случае, если его оскорбили, некоторые самураи, купив новый меч, шли опробовать его на перекрестки дорог, где подстерегали какого-нибудь крестьянина-путника и объявляли ему, что тот совершил явно оскорбительный для него поступок – не так поклонился, например. После чего у крестьянина, чтобы остаться в живых, было только два пути: или убежать, что было совсем нелегко, или… убить самурая, что было еще тяжелее. Если он этого не делал, то рисковал быть разрубленным от плеча до бедра!
Ути-гатана, с ножнами, расписанными розами аои – эмблемой клана Токугава. (Токийский национальный музей)
Что же касается сугубо журналистских утверждений о том, что «самурайские мечи могут разрубить европейские на кусочки!» или что «их клинки сделаны из 1000 слоев металла!», то оставим это на их совести.
Чехол для меча хикихада. А знаете, что под ним? Шкура тигра! Особенностью японцев было все зачехлять. Вот уж поистине «люди с футляром»! (Токийский национальный музей)
Хотя такие суждения неудивительны. Придите в любой музей, где есть образцы старинного холодного оружия и что вы там увидите? Какие-то ржавые железки с подписями, на мечи и кинжалы похожие очень отдаленно. Мечей европейского Средневековья в хорошем состоянии сохранилось очень мало. Зато японские мечи в любом из музеев, куда бы вы ни пришли, поражают своим прекрасным внешним видом и можно даже и не сомневаться в чью пользу решится мнение непрофессионалов.
Головка рукояти касира (справа) и муфта (фути).
На этой рукоятке хорошо видны цуба, две детали сеппа, на рукояти украшение – мэнуки и на конце рукояти – головка касира. (Токийский национальный музей)
Даже самая лучшая японская катана - это всего лишь сталь, хотя и высокого качества, а значит она вполне может сломаться. И европейские мечи, и японские изготавливались многократной проковкой разных по качеству сталей, причем известны даже наконечники копий, сделанные из дамасской кованой стали, найденные в Прибалтике.
Пожалуй, едва ли не самая лаконичная и красивая цуба – «Краб». (Токийский национальный музей)
Когай с ложечкой для чистки ушей. (Токийский национальный музей)
Что касается технологии дифференцированного закаливания, то его, как это уже отмечалось, применяли не только японцы, но как об этом пишет немецкий историк Томас Лайбле, и мастера-оружейники европейского Средневековья, только, по его мнению, точные характеристики этого процесса неизвестны. Наконец – заточка. Но здесь все зависит исключительно от угла, под которым затачивается клинок. Однако нигде не написано, что европейские мечи были тупые и резать не могли. Уже в наши дни проводилась пробная рубка соломенных матов при помощи реплик средневековых мечей и результаты получились примерно такими же, как и при рубке их японским мечом.
Есть и еще одно важное обстоятельство. В Европе мечи, да и доспехи, часто перековывались, поскольку металл был дорог. В Японии тоже, но кому в голову придет перековывать обиталище ками?
Короткий и простой танто. (Токийский национальный музей)
Против любого меча должна быть защита. Перед нами «новые доспехи» – «торс Будды» (нё-до), предположительно принадлежавшие Като Киёмаса, одному из военачальников Хидэёси периода войны в Корее в 1592 г.
Эти же доспехи – вид сзади.
Именно поэтому-то японских мечей и существует так много. Известно, что в XIII веке на один меч тати у кузнеца уходило 18 дней, а у мастеров на его оправу – девять. Шесть дней требовалось на то, чтобы покрыть ножны лаком, два – кожевникам и еще 18 дней на все остальное. В любом случае на ковку самой полосы меча могло уйти и больше 20 дней, то есть в целом грубо можно считать так – один месяц – один меч.
Есть подсчет, что до революции Мейдзи в Японии жило и работало 13000 оружейников-мечников. Понятно, что кроме них были и те, кто не был известен, а для кого-то это было просто хобби. То есть позволительно эту цифру округлить до 20000. И вот если каждый из них за всю свою жизнь сделал хотя бы по 100 мечей, то получится, что к 1868 году в Японии их было сделано около… двух миллионов! Неудивительно, что их до сих пор сохранилось так много.
Доспехи намбан-гусоку европейского образца, предположительно принадлежащие Сакакибара Ясумаса. Шлем и кираса изготовлены в Европе, а все остальные части доспеха – в Японии. (Токийский национальный музей)
Следующим отличием между японскими и европейскими мечами является наличие на последних дужках крестовины и навершия. Европейский «крест» служил для защиты руки от ударов о щит, тогда как японская цуба предназначалась совсем для другой цели. Перекрестием европейского меча можно было наносить удары в лицо точно так же, как и навершием рукояти. Но ни одному японцу не пришло бы в голову брать свой меч за клинок и бить рукояткой в лицо противника. В европейской практике фехтования на мечах такой прием, однако, встречается. То есть в целом меч для европейца более «универсальное», в смысле приемов владения им, оружие, а вот для японца – более традиционное.
Деталь ножен из слоновой кости эпохи Эдо. (Музей искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс, США)
Продолжение следует…
Автор: В.О.Шпаковский
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