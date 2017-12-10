Японский меч: все глубже и глубже… (часть 3)

Как же это, друзья?

Человек смотрит на вишни в цвету

А на поясе длинный меч!

Мукаи Кёрай (1651 – 1704). Перевод В. Марковой

Если мы обратимся к ранее вышедшему на ВО материалу «Самураи и катаны: правда и вымысел», то из него узнаем, что «существует несколько видов японских мечей. Самый известный, безусловно, это катана». Довольно спорное утверждение, поскольку «несколько» - это больше трех, и вот здесь важно в какой – европейской или японской традиции мы рассматриваем типологию японских мечей. Начнем с того, что ничуть не менее известным японским мечом является тати. Причем им как раз и воевали, тогда как история катаны пришлась главным образом на годы мира эпохи Эдо. Второе – это длина меча. В материале указывается, что катана имела меч-спутник – вакидзаси длиной от 30 до 60 см. Но если длина меча была меньше 30 см, то такой «меч» считался уже кинжалом танто. То есть один и тот же в принципе меч мог считаться и мечом, и кинжалом. То есть для европейцев парный к катане клинок – это обычно кинжал, хотя бы и длинный, а вот японец будет разбираться, что это такое, в зависимости от длины, хотя монтировка самих клинков может быть одинаковой.Всегда нужно давать подписи под фотографиями, иллюстрирующими любую статью. Надеяться, что и так все понятно, не следует. Вот, например, на этом фото мы совершенно отчетливо видим сразу три типа японских мечей: меч тати – в руке у стоящего самурая (на ножнах видны кольца для подвески), «полевой меч» нодати длиной около 1,5 м и более, который, однако, всадниками не использовался, а применялся пехотинцами асигару. Вот именно эти-то мечи за спиной и носили, поскольку по-другому было просто неудобно. Наконец, третий меч за поясом у сидящего обладателя нодати и есть катана.Но тут следует вернуться к мечу тати и указать, что обычай носить два клинка – пару дайсё, идет из древности. Меч-спутник коси-гатана – спутник тати, располагали на теле слева вертикально. Причем если тати подвешивали к поясу, то ко-гатану – засовывали за него так, чтобы ножны его прошли через цурумаки – кольцо для запасной тетивы для лука. А она в свою очередь должна была располагаться между кольцами аси, на ножнах тати. Казалось бы, что особенного в таком расположении? Но японцы не были бы японцами, если бы не придумали для этого положения специальное название: цурумаки-готамэ-но-сита-хо. Говорить же о том, что катану и вакидзаси просто засовывали за пояс, конечно, тоже можно. Так было. Но и это не совсем точно. Для их крепления тоже существовали различные приспособления в виде куска кожи на шнурах, который привязывался к талии и уже в его петли либо в кожаную трубку, а вовсе не за пояс, вставлялся катану.Один из вариантов косиатэ.Если это крепление было для одного меча, то оно называлось ката-косиатэ, а если и для вакидзаси, то рё-косиате, причем это простейший вариант, а были и более сложные. Естественно, что под поясом их видно не было, но на самом деле самураи были очень умны и не желали потерять свои драгоценные мечи, держа их просто за матерчатым поясом.Ну а сейчас давайте воспользуемся редкой возможностью и заглянем в фотофайлы Токийского национального музея, отснятые на пленке фирмы Кодак и демонстрирующие мечи и доспехи разных эпох. Начнем, разумеется, с тати, поскольку начиная с эпохи Хейан мечом самурая был именно он – меч всадника. Перед нами меч сёдзоку-тати («придворный мундирный меч») – богато украшенный меч, носимый императорами, сёгуном и знатными даймё.А это его рукоятка!Вот теперь мы имеем более или менее единую и законченную картину. То есть и в истории Японии мы также видим две большие эпохи: эпоху господства всаднического меча тати и универсального меча катаны, причем последний – подчеркнем это – распространился в Японии после появления огнестрельного оружия. Ведь первыми стрелками из него были отнюдь не крестьяне, а самураи. Им не подобало не иметь дайсё, но носить на боку всаднический меч им было совсем неудобно, из-за чего они и перешли на оправу букэ-дзукури. То есть в эпоху войн, предшествовавших объединению Японии, именно катана сначала стала мечом асигару – стрелков из огнестрельного оружия, а уже потом, в эпоху мира, этот меч превратился в постоянного спутника самурая!Еще один меч тати эпохи Камакура. Этот меч держали одной рукой. В другой были поводья. Рукоять отделана акульей кожей и украшена мелкими фигурками птиц. Подвески выполнены из медной проволоки и называются хёго-кусари. (Токийский национальный музей)Это детали гарды цуба этого меча, украшенная все теми же фигурками птиц. В центре, собственно, цуба. По краям в лицевом и перевернутом положении показаны шайбы сеппа, при помощи которых цуба закреплялась на клинке. Их, как видите, две – две сэппы малых и две о-сеппы – большие. Наличие о-сэппы была характерно именно для мечей тати.Еще один придворный меч, украшенный бирюзой. (Токийский национальный музей)В Японии только что отполированный меч было принято подвергать испытанию и отмечать результат его на хвостовике. Для этого приглашали специальных мастеров меча, которые тем и жили, что их испытывали. И дело это было совсем не простое, потому что, поломав меч, испытатель должен был его оплатить. Обычно рубили сырые скрученные соломенные циновки. Но иногда рубили и трупы казненных, подвешенных за руки к перекладине или положенные друг на друга и на толстый соломенный мат. Самым простым было отсечение кисти. Рубка поперек бедер, с рассечением прочных тазобедренных костей считалась вершиной мастерства. При этом удары бывали такой силы, что ими мог быть разрублен и деревянный блок додан, подкладывавшийся под тело. Известно, что однажды вот так разрубили сразу семь тел, положенных друг на друге! Понятно, что такие мастера наряду с кузнецами и оценщиками клинков были в обществе самураев людьми весьма уважаемыми. Есть письменные свидетельства, относящиеся к XVII веку, что некоторые известные мастера разрубали своими мечами ружейные стволы. Вопрос, однако, не в том, что они есть, а в том, насколько им можно доверять.Пара мечей дайсё сонаэ – катана и вакидзаси, предположительно принадлежавшие Тоётоми Хидэёси. (Токийский национальный музей)Поскольку считалось, что самурай не может убить «просто так», но зато обязан убить в случае, если его оскорбили, некоторые самураи, купив новый меч, шли опробовать его на перекрестки дорог, где подстерегали какого-нибудь крестьянина-путника и объявляли ему, что тот совершил явно оскорбительный для него поступок – не так поклонился, например. После чего у крестьянина, чтобы остаться в живых, было только два пути: или убежать, что было совсем нелегко, или… убить самурая, что было еще тяжелее. Если он этого не делал, то рисковал быть разрубленным от плеча до бедра!Ути-гатана, с ножнами, расписанными розами аои – эмблемой клана Токугава. (Токийский национальный музей)Что же касается сугубо журналистских утверждений о том, что «самурайские мечи могут разрубить европейские на кусочки!» или что «их клинки сделаны из 1000 слоев металла!», то оставим это на их совести.Чехол для меча хикихада. А знаете, что под ним? Шкура тигра! Особенностью японцев было все зачехлять. Вот уж поистине «люди с футляром»! (Токийский национальный музей)Хотя такие суждения неудивительны. Придите в любой музей, где есть образцы старинного холодного оружия и что вы там увидите? Какие-то ржавые железки с подписями, на мечи и кинжалы похожие очень отдаленно. Мечей европейского Средневековья в хорошем состоянии сохранилось очень мало. Зато японские мечи в любом из музеев, куда бы вы ни пришли, поражают своим прекрасным внешним видом и можно даже и не сомневаться в чью пользу решится мнение непрофессионалов.Головка рукояти касира (справа) и муфта (фути).На этой рукоятке хорошо видны цуба, две детали сеппа, на рукояти украшение – мэнуки и на конце рукояти – головка касира. (Токийский национальный музей)Даже самая лучшая японская катана - это всего лишь сталь, хотя и высокого качества, а значит она вполне может сломаться. И европейские мечи, и японские изготавливались многократной проковкой разных по качеству сталей, причем известны даже наконечники копий, сделанные из дамасской кованой стали, найденные в Прибалтике.Пожалуй, едва ли не самая лаконичная и красивая цуба – «Краб». (Токийский национальный музей)Когай с ложечкой для чистки ушей. (Токийский национальный музей)Что касается технологии дифференцированного закаливания, то его, как это уже отмечалось, применяли не только японцы, но как об этом пишет немецкий историк Томас Лайбле, и мастера-оружейники европейского Средневековья, только, по его мнению, точные характеристики этого процесса неизвестны. Наконец – заточка. Но здесь все зависит исключительно от угла, под которым затачивается клинок. Однако нигде не написано, что европейские мечи были тупые и резать не могли. Уже в наши дни проводилась пробная рубка соломенных матов при помощи реплик средневековых мечей и результаты получились примерно такими же, как и при рубке их японским мечом.Есть и еще одно важное обстоятельство. В Европе мечи, да и доспехи, часто перековывались, поскольку металл был дорог. В Японии тоже, но кому в голову придет перековывать обиталище ками?Короткий и простой танто. (Токийский национальный музей)Против любого меча должна быть защита. Перед нами «новые доспехи» – «торс Будды» (нё-до), предположительно принадлежавшие Като Киёмаса, одному из военачальников Хидэёси периода войны в Корее в 1592 г.Эти же доспехи – вид сзади.Именно поэтому-то японских мечей и существует так много. Известно, что в XIII веке на один меч тати у кузнеца уходило 18 дней, а у мастеров на его оправу – девять. Шесть дней требовалось на то, чтобы покрыть ножны лаком, два – кожевникам и еще 18 дней на все остальное. В любом случае на ковку самой полосы меча могло уйти и больше 20 дней, то есть в целом грубо можно считать так – один месяц – один меч.Есть подсчет, что до революции Мейдзи в Японии жило и работало 13000 оружейников-мечников. Понятно, что кроме них были и те, кто не был известен, а для кого-то это было просто хобби. То есть позволительно эту цифру округлить до 20000. И вот если каждый из них за всю свою жизнь сделал хотя бы по 100 мечей, то получится, что к 1868 году в Японии их было сделано около… двух миллионов! Неудивительно, что их до сих пор сохранилось так много.Доспехи намбан-гусоку европейского образца, предположительно принадлежащие Сакакибара Ясумаса. Шлем и кираса изготовлены в Европе, а все остальные части доспеха – в Японии. (Токийский национальный музей)Следующим отличием между японскими и европейскими мечами является наличие на последних дужках крестовины и навершия. Европейский «крест» служил для защиты руки от ударов о щит, тогда как японская цуба предназначалась совсем для другой цели. Перекрестием европейского меча можно было наносить удары в лицо точно так же, как и навершием рукояти. Но ни одному японцу не пришло бы в голову брать свой меч за клинок и бить рукояткой в лицо противника. В европейской практике фехтования на мечах такой прием, однако, встречается. То есть в целом меч для европейца более «универсальное», в смысле приемов владения им, оружие, а вот для японца – более традиционное.Деталь ножен из слоновой кости эпохи Эдо. (Музей искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс, США)Продолжение следует…