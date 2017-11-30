11:45 30 ноября

Канал RT лишен аккредитации в американском Конгрессе

Российский телеканал RT лишен аккредитации в Конгрессе США в связи с тем, что он зарегистрирован в качестве иностранного агента, передает ТАСС сообщение главы Исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крейга Кэплэна.



Исполнительный комитет единогласно проголосовал 21 ноября за то, чтобы аннулировать аккредитацию у корреспондентов RT. Этот шаг предпринят вследствие того, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions, LLC (T&R) зарегистрирована как иностранный агент в США,
говорится в заявлении Кэплэна.


Отмечается, что «при регистрации, о чем министерство юстиции США объявило 13 ноября, было указано, что T&R является агентом юридического лица, созданного российским правительством для распространения телепрограмм RT по всему миру».

Решение о лишении аккредитации вступает в силу немедленно.

В правилах пресс-галереи Конгресса ясно говорится, что аккредитация не может быть предоставлена тому, кто работает "на иностранное правительство или его представителей. После регистрации в качестве иностранного агента, как того требует закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), RT потерял право на журналистскую аккредитацию,
говорится в распространенном документе.

Кэплэн также потребовал от корреспондентов RT вернуть все выданные им постоянные пропуска в здание Конгресса.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 9 ноября заявила, что американский минюст «не оставил (каналу) выбора».

Юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием,
сказала Симоньян.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. Клебер Сегодня, 08:22
    Конгресс ... что далее? Хотя к чему вопрос, далее по списку.
    Клебер
    1. Чёрный Сегодня, 08:24
      Очень надеюсь, что ответ будет зеркальным.
      Чёрный
      1. Chertt Сегодня, 08:26
        Ну понятно же, что матрасники не прекратят травлю, по всем направлениям. Пора уже переходить от "ответных зеркальных действий", хоть к каким то, действиям на опережение
        Chertt
        1. insular Сегодня, 08:33
          Цитата: Chertt
          Пора уже переходить от "ответных зеркальных действий", хоть к каким то, действиям на опережение

          Пора переходить хотя бы к ответным действиям от бездействия терпил.

          Никаких зеркальных действий не будет. На основании чего?
          RT фактически добровольно (хоть и принудительно) зарегистрировал себя в качестве иностранного агента. Иностранному агенту запрещено конгресс. Всё вроде демократнчненько.
          Больше пыжились, что скорее уйдут или сядут (и вообще погибнут героями), чем зарегистрируются агентом. Больше пыжились, что в России запретят американские СМИ.
          Всё как обычно. Терпилы терпят, а гопота нагибает.

          Да и кто будет впрягаться за СМИ, если за дипломатов не впряглись...
          Россия всё более становится изолированным изгоем, которого можно пинать безнаказанно по лживым обвинениям или вообще без обвинений, просто пинать. Всё равно ни чем не ответят.

          Не захотела Симонян становиться новым Асанжем. Нет бубенцов.
          insular
          1. Chertt Сегодня, 09:21
            ВсепропалоПутинслилМывсеумремПоравалить Я ничего не забыл ?, "товарищ прапорщик А давайте жахнем"
            Chertt
            1. Тикси-3 Сегодня, 09:37
              Цитата: Chertt
              ВсепропалоПутинслилМывсеумремПоравалить Я ничего не забыл ?,

              методичка у вас устарела....уже пару лет как устарела....идите на факультет переподготовки....и быстрее, а то набор заканчивается
              Тикси-3
          2. КОСМОС Сегодня, 09:48
            Цитата: insular
            Пора переходить хотя бы к ответным действиям от бездействия терпил.

            Ну таки и переходите, флак в руку барабан на шею лыжи на ноги дорога асфальтом...
            Цитата: insular
            Не захотела Симонян становиться новым Асанжем. Нет бубенцов.

            Зачем?
            Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию

            А че, круто, теперь "РТ" настоящий иностранный агент, всмысле агент КГБ, ну тогда непременно подпишусь и буду регулярно смотреть good
            З.Ы. Думаю в США да и в мире популярность канала от этого только вырастет laughing
            КОСМОС
        2. Esoteric Сегодня, 10:15
          Цитата: Chertt
          Пора уже переходить от "ответных зеркальных действий", хоть к каким то, действиям на опережение

          Пора переходить от зеркальных отражений к действительности... wassat Пора разуть глаза и понять, почему же виновные в развале экономики России продолжают находиться на постах и давать советы... belay Понять, почему же враги наших врагов нам совсем не друзья...request Пора задуматься над тем, сколько ещё времени нужно, чтобы окончательно обустроить Россию (или угробить Россию???или обустроить будущее своих отпрысков за границей?)
          Не будет вам ни зеркального ответа, никакого ответа вообще. Прожуют сопли и оставят всё, как и наших спортсменов, на волю Бога... yes Это не русские люди, это не наша власть, потому что при настоящей российской власти Прохоров и Абрамович не могут называться российскими бизнесменами, как и то отребье, что живёт за рубежом на уворованные в лихолетье деньги.
          Наша беззубая покорность и принятие своей бараньей доли позволяет буйствовать волчьей стае. Можете сегодня в 12.00 мск времени прослушать очередной опус:
          Закадычный мой друг, распуши свои локаторы, прослушай моё бесплатное послание:
          "Красную облупленную культяпку тебе на воротник, в чугунном исполнении от меня лично, чтобы подворотничок не пачкался и башка не болталась. Деньги есть, но вы - держитесь" fellow
          Esoteric
          1. Chertt Сегодня, 10:20
            Цитата: Esoteric
            "Красную облупленную культяпку тебе на воротник, в чугунном исполнении от меня лично, чтобы подворотничок не пачкался и башка не болталась. Деньги есть, но вы - держитесь"

            Ну а че, нормальная, такая, точка зрения. Если вы левак по убеждениям, то вообще хорошо....Только вы с диванчика поднимитесь и на баррикады, батенька, на баррикады
            Chertt
      2. Vlad.by Сегодня, 08:29
        Причем в отношении не только американских СМИ. Я бы лишил всех западных журналистов всех аккредитаций. Умерла - так умерла.
        Vlad.by
        1. Chertt Сегодня, 08:36
          Цитата: Vlad.by
          Умерла - так умерла.

          А вы знаете, наверно такой реакции, от России и ожидают матрасники. Может будем умнее и не дадим себя дергать за веревочки
          Chertt
          1. Хагалаз Сегодня, 09:14
            Цитата: Chertt
            Цитата: Vlad.by
            Умерла - так умерла.

            А вы знаете, наверно такой реакции, от России и ожидают матрасники. Может будем умнее и не дадим себя дергать за веревочки

            Слова Ваши конечно не лишены смысла. Но и выступать в роли мальчика для бития тоже резона мало. Если американцы задались целью на разрыв отношений, они это сделают так или иначе. Лучше все ж что б они считали нас способными на ответ.
            Хагалаз
          2. Вежливый Лось Сегодня, 09:34
            Цитата: Chertt
            А вы знаете, наверно такой реакции, от России и ожидают матрасники. Может будем умнее и не дадим себя дергать за веревочки

            А где гарантия, что п-сы не прочухали эту фишку, что мы все делаем вопреки ожиданиям, и теперь не руководствуются этим принципом. Ну, это так, ирония. А, если серьезно, то у меня двоякие чувства к этой ситуации. С одной стороны очень хотелось бы, чтобы наша сторона "запрягала" побыстрее, и била побольнее. Достали уже издевательства над нашими олимпийцами, паролимпийцами, дипломатами, IT-шниками, теперь вот еще и журналистами. Не пригласили нас на олимпиаду - альтернативную в Москве замутить, как в 1980. Не пустили в Фарнборо - свой авиасалон одновременно открыть и всем участникам скидки от 10%. Выселили дипломатов - всех п-сов в 24 часа в пеший эротический тур. Закрыли RT - все западные СМИ из России поганой метлой на... Долго чешемся. Складывается такое впечатление, что не у всех в руководстве страной стальные ... Кое у кого они просто серебрянкой покрашены. Ну, а с другой стороны, возможно именно таких эмоциональных шагов от нас и ждут. Если реагировать мгновенно (ну, это я так, в качестве конспирологической версии) то вполне вероятно, что будут поменяны местами причины и следствия. Проще говоря, наши действия будут освещены в широкой аудитории раньше, чем ихние, якобы противодействия.
            Вежливый Лось
            1. Chertt Сегодня, 09:45
              Все вы правильно пишете, и сами видите сколько вопросов, допущений и противоречий существует. Так что "мочить в сортире" надо, без этого ни ко кого уважения не будет. Но и бомбой шарахнуть пока подождем. Много мы чего сдали в 90е. Еще не готовы
              Chertt
              1. Вежливый Лось Сегодня, 10:02
                Цитата: Chertt
                Но и бомбой шарахнуть пока подождем. Много мы чего сдали в 90е. Еще не готовы

                Ну, бомба - это уже крайняя мера. Однозначно, подождем. Начать надо с возврата членов и члених правительства и олигархии в пророссийское русло. Не может высокое должностное лицо принимать важные решения в интересах своего государства, когда его дети учатся или имеют ПМЖ за бугром. И основные их сбережения, нажитые непосильным трудом, там же лежат в кубышке.
                Вежливый Лось
                1. Chertt Сегодня, 10:14
                  Цитата: Вежливый Лось
                  Не может высокое должностное лицо принимать важные решения в интересах своего государства, когда его дети учатся или имеют ПМЖ за бугром. И основные их сбережения, нажитые непосильным трудом, там же лежат в кубышке.

                  Согласен. не может, и все согласны. Думаю что и Вл.Вл. согласен. Но 90% правительства, единовременно не уволишь-посадишь-расстреляешь. Придется делать это постепенно, И судя по посадкам, отставкам, делается. Конечно детишкам-аналитикам, хочется Все, Сразу и Бесплатно....но это в другой жизни
                  Chertt
          3. Esoteric Сегодня, 10:24
            Цитата: Chertt
            А вы знаете, наверно такой реакции, от России и ожидают матрасники. Может будем умнее и не дадим себя дергать за веревочки

            stop А вы знаете, есть такие советы, как вести себя при нападении медведя: притвориться мёртвым, не встречаться с ним взглядом, избегать резких движений и не двигаться и разные другие. В нашем случае происходит всё наоборот. Перед медведем стоят на голове, создают шум, прыгают, нападают, проявляют агрессию, а медведь лежит, и по вашему совету должен притвориться мёртвым.
            fellow
            Esoteric
            1. Chertt Сегодня, 10:47
              Ну я так понимаю ни аргументации ни мыслей ни предложений не будет, только негативные эмоции и веселые смайлики....."Грустно девушки"
              Chertt
      3. Джедай Сегодня, 08:29
        Цитата: Чёрный
        Очень надеюсь, что ответ будет зеркальным.

        Присоединяюсь к ожиданиям. Лишение аккредитации RT в Конгрессе вполне можно расценивать как ответ на принятие закона об иноСМИ, хотя и не Россия это начала первой.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 09:41
          Шашки вынуты , кони бьют копытом , похоже будет знатная рубка.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 09:44
            Очень на это надеюсь. Хватит мямлить и сюсюкать.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 11:20
              Они начали , пусть теперь не скулят.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 11:24
                Не забывай про их двойные стандарты. Скулить будут.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 11:33
                  Пусть Европа им аккомпанирует - получится музыкальное "произведение". lol
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 11:35
                    Цитата: Идущий
                    Пусть Европа им аккомпанирует

                    Так и будет. Даже если Европа не захочет - США заставит. wassat
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 11:41
                      Ну а мы должны делать своё дело , не слушая их завывания.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 11:44
                        Должны, но пока в основном видим озабоченности и сюсюканье в ответ на наглые действия США. sad
                        Джедай
      4. Клебер Сегодня, 08:29
        Цитата: Чёрный
        Очень надеюсь, что ответ будет зеркальным.


        Да пора уже зеркало искривлять так, чтоб маленькое смотрелось в нём большим. Закон об иноСМИ, пожалуйста, вам такой же. А в виде допуслуги разрыв контракта с США на поставку пенсильванского угля и американского СПГ из России. Пускай из реально из США везут.
        И так с каждым зеркальным ответом очередной нежданчик бонусом.
        Клебер
      5. Дедкастарый Сегодня, 09:00
        Цитата: Чёрный
        Канал RT лишен аккредитации в американском Конгрессе

        если сопли не помешают...
        Дедкастарый
      6. BAI Сегодня, 09:31
        ответ будет

        Главное - отвечать надо быстро, а не тянуть резину.
        BAI
      7. Now we are free Сегодня, 09:47
        Ну, чтож... Спасибо Конгрессу США, за то что:
        1) Показывают на весь мир что значит "Свобода слова по Американски"
        2) Что сделали это первыми и Рос. власти всего лишь нужно будет предпринять ответные меры
        3) За то, что вообще начали подобную борьбу с ИНОСМИ ибо в России (их) ИНОСМИ намного больше нежели в США в котором работают только RТ и "Спутник". Нам дают отмашку точнее узаконивают на очистку авгиевых конюшен Российского телевидения и радио да и "интернетов" в общем то...
        Лишение аккредитации по доступу в конгресс США это только первая (хотя уже не первая ласточка) ждите, что RT и "Спутник" вообще запретят в США -Ну вы же иностранный агент -Будет предлог.

        Ещё бы с Газпрома спросить, на основании чего он спонсирует "Эхи" и "Дожди"...
        Now we are free
        1. Now we are free Сегодня, 09:52
          П.С. И да, если кто то попробует озвучить, что наша (Российская) либеральная общественность в отличии от превращающейся в тоталитарный "Совок" общественности США продолжает придерживаться истинных ценностей: Свободы слова, принципов демократии, неподкупности, отстаивание прав человека... Вспомните как Росийские либералы ВДРУГ забыли про судьбу Белых и Павленского, выкинув их из своего медийного пространства как использованный п...в.
          Now we are free
    2. RASKAT Сегодня, 09:07
      А как же свобода слова?
      Все это лицемерная лож, американская пропаганда не потерпит даже малейшей конкуренции на своей территории. Задавит любыми способами правду и альтернативное мнение. Это лишний урок нам, какие они нам друзья, и что они обо всех нас думают.
      Каков будет наш ответ?
      RASKAT
      1. GRF Сегодня, 09:16
        Цитата: RASKAT
        А как же свобода слова?
        ...
        Каков будет наш ответ?

        А просто объявить, что предупреждение о ядерном ударе, за полчаса, будет опубликован в rt )
        GRF
    3. сибиралт Сегодня, 10:03
      Если не будем жевать сопли, то Минюсту нужно ответить зеркально и лишить американские СМИ аккредитаций.Свобода слова от этого не пострадает.
      сибиралт
  2. Пленник Сегодня, 08:24
    Надеюсь наши тоже не станут мямлить о свободе слова. И ответят о-о-о-очень зеркально. Похоже эпоха лицемерии закончилась и "сверхчеловеки" из "супернации" оскал за маской улыбки прятать уже не будут.
    Пленник
    1. GRF Сегодня, 08:29
      Самая улыбчивая нация, лыбица видать устает...

      Скоро нового карнеги им рожать придется.
      GRF
  3. Комментарий был удален.
  4. BLADFROST Сегодня, 08:27
    Ждем зеркала. Если только хватит на это смелости у наших чиновников. Но на нас откровенно наплевали!
    BLADFROST
  5. svp67 Сегодня, 08:28
    Российский телеканал RT лишен аккредитации в Конгрессе США в связи с тем, что он зарегистрирован в качестве иностранного агента, передает ТАСС сообщение главы Исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США Крейга Кэплэна.
    Ну, что ни кто так до сих пор и не замечает ТУ "изоленту"?
    Ответ, быстрый и жесткий, и на каждый их враждебный выпад, только это вызовет у них желание не изолировать, а идти на переговоры.
    svp67
  6. avia12005 Сегодня, 08:36
    Так и должно было быть. Пока Россия будет утираться "зеркальными ответами".
    avia12005
  7. protoss Сегодня, 08:43
    вообще глубоко пофигу на рт и симонян, трындят по всем каналам про это неделями. и про наши «зеркальные меры» тоже уже надоели. какая нам разница на их аккредитации, отчетность, статус и т.п.? этот их внутренние рабочие моменты, в других отраслях тоже дофига лицензий, разрешений, деклараций и пр. бюрократии, но нам на это каждый день из телека не жалуются.
    protoss
    1. Стирбьорн Сегодня, 10:10
      Согласен, кому нужен это RT, проект для распила бабла бюджетного
      Стирбьорн
  8. Satum Сегодня, 08:47
    Дождю и Радио Свободе осталось жить не долго в РФ
    Satum
    1. Дедкастарый Сегодня, 09:01
      Цитата: Satum
      Дождю и Радио Свободе осталось жить не долго в РФ

      "газпром" то не в курсе...
      Дедкастарый
      1. Selin Andrey Сегодня, 09:08
        И Газпром в курсе, и все в курсе... Давайте взглянем на структуру Газпрома, так скать, со стороны. Ничего не напоминает? Газпром - это отображение России в миниатюре. Есть типовая пирамида управления, есть pr, есть силовики. Всё честь по чести.
        Так что - нет. Вменяемой прогрессивной ответки не будет.
        Selin Andrey
    2. Ren Сегодня, 09:39
      Цитата: Satum
      Дождю и Радио Свободе осталось жить не долго в РФ

      Дождь - нормально, а вот BBC, CNN и прочие радио свободы всякие - это да.
      Туда же можно хранцузов, с британцами и немцами всякими, не говоря уж о поляках. Укралинцев вообще чтобы духу, а то вон даже в пуле Пескова один есть, который Россию с отходами жизнедеятельности смешивает! angry
      Ren
  9. Altona Сегодня, 08:58
    Свобода слова как она есть. В полной красе. И эти люди критикую наш "закон об иноагентах".
    Altona
    1. Идущий Сегодня, 09:42
      У них она "исключительная" в прямом смысле.
      Идущий
  10. Altona Сегодня, 08:59
    Цитата: Satum
    Дождю и Радио Свободе осталось жить не долго в РФ

    ------------------------
    Это вряд ли. Буржуазии выгоден раздрай в обществе.
    Altona
  11. Лесс Сегодня, 09:03
    Свобода слова в самой свободной стране во всей красе. Если джентльмены не могут выиграть по ...правилам, джентльмены меняют правила. Мы научились побеждать играя по их правилам, мы научились быстро приспосабливаться и снова побеждать при изменении правил, значит джентльменам остаётся только "запрещать и не пущать". Фактически это означает что они признают своё поражение в информационной войне. Главное сейчас найти адекватный ответ и снова повернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу.
    Лесс
  12. rotmistr60 Сегодня, 09:07
    Кстати, планомерному и целенаправленному давлению американцев стоит поучиться и применять их тактику на своей территории в отношении их СМИ и российских проповедующих западные интересы.
    rotmistr60
  13. БВС Сегодня, 09:13
    Цитата: Чёрный
    Очень надеюсь, что ответ будет зеркальным.

    А что "Голос Америки" аккредитован в Думе РФ?
    БВС
  14. БВС Сегодня, 09:16
    Цитата: Клебер
    Цитата: Чёрный
    Очень надеюсь, что ответ будет зеркальным.


    Да пора уже зеркало искривлять так, чтоб маленькое смотрелось в нём большим. Закон об иноСМИ, пожалуйста, вам такой же. А в виде допуслуги разрыв контракта с США на поставку пенсильванского угля и американского СПГ из России. Пускай из реально из США везут.
    И так с каждым зеркальным ответом очередной нежданчик бонусом.

    А КУДА реально пусть везут?
    БВС
  15. БВС Сегодня, 09:18
    Цитата: Altona
    Цитата: Satum
    Дождю и Радио Свободе осталось жить не долго в РФ

    ------------------------
    Это вряд ли. Буржуазии выгоден раздрай в обществе.

    По аналогии, то и РТ осталось жить не долго в США? Ведь РТ не запретили работу в США.
    БВС
    1. ланс Сегодня, 09:54
      запретить аккредитацию журналистов сша и британии в госструктурах (всех) рф. этого сейчас достаточно, как иноагентов.
      ланс
  16. nPuBaTuP Сегодня, 09:57
    Пока у нас матрасов будут называть "партнерами" а не противниками они будут класть на все наши "зеркала"....
    nPuBaTuP
  17. Джек О’Нилл Сегодня, 09:57
    Так то я вообще немного удивлен, что кто то смотрит телевизор (домохозяйки и пенсионеры не в счет), ведь есть интернет, где информации на порядки больше, что позволяет делать более точные выводы.
    Джек О’Нилл
    1. лысова Сегодня, 11:08
      Извини, добавлю - не надо верить любой информации, а вот из выхлопа действий ( результат), должен быть, хотя бы маломальский вывод, что вся " это ", уже веками не делает.
      лысова
  18. Dimy4 Сегодня, 10:14
    Никому не кажется, что все эти "зеркальные ответки" рассчитаны больше всего на внутреннее потребление? Что вот, мол мы их тоже ух, за причинные места держим.
    Dimy4
  19. Sergey53 Сегодня, 10:22
    Мне хочется надеяться наш ответ будет незамедлительным. Но думаю его не будет вообще. Нет, его конечно помусолят на каком-нибудь заседании и сделают вид что ответили достойно.
    Sergey53
    1. evp Сегодня, 11:16
      Никаких ответов не будет, только голословие по телеку для замыливания глаз, пока не сместят тех, кого поставил запад в 90-х для развала империи и создания условий невозможных для подъема экономики.
      evp
  20. Старый26 Сегодня, 10:23
    Цитата: Chertt
    А вы знаете, наверно такой реакции, от России и ожидают матрасники. Может будем умнее и не дадим себя дергать за веревочки

    Не в коем случаи нельзя лишать западных корреспондентов аккредитаций. Просто поставить несколько условий.

    Например:
    1. Не удаляться более чем на 1,5 км от здания редакции
    2. Иметь разрешение на перемещение с аппаратурой, причем на каждую единицу аппаратуры отдельное, краткосрочное разрешение с временем выдачи от 2 недель.
    3. Разрешения выдавать в различных учреждениях. Например, на микрофоны в точке А (в порядке живой очереди при условии если микрофоны соответствуют ТУ, принятым в этой организации), на камеры - в другом месте. В точке Б. На радиопередающие устройства - в точке В. ну и т.д.
    4. Интервью брать исключительно на языке, используемом в России. Например, на крымско-татарском, а еще лучше на языке малых народностей, например тофоларов.
    5. Интервью должно продолжаться в сумме не более, к примеру 2-х минут (включая ответ). А мямлить в ответ мы умеем очень хорошо. Все эти ЭЭЭЭ, ну, так сказать и прочее

    Несоблюдение всех этих условий ведет к лишению аккредитаций того или иного журналиста.
    При желании ох как можно попить кровушки и испортить настроение всей этой пишущей братии. А что? Прямых запретов - нет. Им не запрещают брать интервью, а частности - ну извините, частности они на то и частности. Может быть интервьюируемый не понимает русского или английского, а говорит на крымско-татарском языке
    Понятно, конечно, что это шутка, но в каждой шутке есть доля... сами знаете чего. Ничто не мешает усложнять жизнь иностиранным корреспондентам придирками
    Старый26
    1. Вежливый Лось Сегодня, 10:53
      Цитата: Старый26
      Понятно, конечно, что это шутка,

      Фух. А я уже было решил, что Вы в комитете по поддержке малого и среднего бизнеса работаете. laughing
      Вежливый Лось
  21. лысова Сегодня, 11:01
    Когда постоянно своему народу, СМИ вешают лапшу на уши, народ превращается в этакую палату номер 6. А это приводит к полной деградации и самоуничтожению. Вот оставшиеся индейцы, чтут и уважают законы природы, и никакой лжи, всё должно вернуться на круги своя. Ну а кнопки нажмёт сама природа.
    лысова
  22. Berkut24 Сегодня, 11:22
    Репортажей из палаты шизофреников больше не будет? Я буду скучать по Маккейну. Сейчас, когда у него осталась только половина мозга он особенно интересен.
    Berkut24
  23. Улиточник N9 Сегодня, 11:31
    "Очередную "озабоченность" Российский МИД уже "высказал"? или все еще "собирается"-подбирает слова, чтобы в лишний раз, не обидеть "американских партнеров".
    Улиточник N9
  24. ЗВС Сегодня, 11:42
    Ну, а наши будут опять сопли жевать и обсуждать "сложившуюся ситуацию" на различных политшоу.
    Сколько подобного дерьма глотала Россия и опять проглотит. А все эти депутаты и власть будут только выражать свое возмущение на ТВ.
    ЗВС
  25. prior Сегодня, 11:44
    Газету "Правда" в советское время в мире намного больше уважали !
    prior
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