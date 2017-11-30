Канал RT лишен аккредитации в американском Конгрессе

Исполнительный комитет единогласно проголосовал 21 ноября за то, чтобы аннулировать аккредитацию у корреспондентов RT. Этот шаг предпринят вследствие того, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions, LLC (T&R) зарегистрирована как иностранный агент в США,

В правилах пресс-галереи Конгресса ясно говорится, что аккредитация не может быть предоставлена тому, кто работает "на иностранное правительство или его представителей. После регистрации в качестве иностранного агента, как того требует закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), RT потерял право на журналистскую аккредитацию,

Юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием,