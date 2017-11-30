11:52 30 ноября

Госдеп не исключает поставок Киеву летальных вооружений

Госдеп США не исключает возможность поставок украинской армии летального оружия, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Хезер Науэрт.

Госдеп не исключает поставок Киеву летальных вооружений


Мы пока не поставляем вооружения (Украине), но и не исключаем такой возможности. Нам нечего сказать по этому поводу,
сказала Науэрт на брифинге.


Она подчеркнула, что США «пристально следят за событиями на Украине». В частности, напомнила представитель Госдепа, Украину неоднократно посещал спецпредставитель Курт Волкер.

Ранее Волкер заявил в интервью Politico, что поставлять оружие Киеву просто необходимо, поскольку страна защищает свою целостность.

Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию,
сказал спецпредставитель США.

По его мнению, аргументы, что данные поставки приведут к эскалации конфликта, не являются весомыми.

Напомним, недавно представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что предоставление летального оружия не поможет, а усугубит мирное разрешение и мирное урегулирование в Донбассе.

Использованы фотографии: РИА Новости / U.S. State Department
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Комментарии 32

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  1. Сепар ДНР Сегодня, 08:48
    Госдеп не исключает поставок Киеву летальных вооружений

    Они много чего заявляют. К примеру :
    Посол США в Киеве заявила, что Крымский мост мешает Украине
    29 ноября 2017, 20:53

    Мост через Керченский пролив значительно ограничивает для Украины доставку грузов в порты Азовского моря. Об этом заявила посол США в Киеве Мари Йованович в ходе конференции по морской безопасности.
    «Порты являются важными для транспортировки украинского угля, зерна, металла на пути к внутренним и международным рынкам», — приводит её слова «Обозреватель».
    Йованович подчеркнула, что Украина должна иметь свободный доступ к своим портам.
    «Должно осуществляться свободное судоходство по соответствующим маршрутам, должен быть обеспечен свободный беспрепятственный доступ к собственному имуществу и природным ресурсам», — заключила она.

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что строительство Крымского моста нужно остановить.

    https://russian.rt.com/ussr/news/454429-posol-ssh
    a-krymskii-most
    Сепар ДНР
    1. Чёрный Сегодня, 08:55
      ...с начала 2014 года - "не исключают" laughing..."грузите джавелины бочками"
      Чёрный
      1. Джедай Сегодня, 08:59
        Цитата: Чёрный
        "не исключают"

        И частным порядком поставляют, пусть и в небольших масштабах.
        Джедай
        1. maxim947 Сегодня, 09:00
          Приветствую, вот как вариант летального оружия, никто особо возражать не будет
          maxim947
          1. Джедай Сегодня, 09:03
            Взаимно. Именно такое летальное оружие и нужно кастрюлеголовым. good
            Джедай
      2. Дедкастарый Сегодня, 08:59
        Цитата: Чёрный
        ...с начала 2014 года - "не исключают" laughing..."грузите джавелины бочками"

        опыт с грузинами,штаты не вдохновляет.
        Дедкастарый
    2. dsk Сегодня, 09:03
      Здравствуйте Сергей! Посол России: "Вашингтону необходимо вернуться к диалогу с Москвой, или будет хуже." Анатолий Антонов обратился к своим американским коллегам и призвал возобновить контакт спецслужб, оборонных ведомств и парламентов. Посол выразил уверенность в том, что отсутствие такого диалога ведёт лишь к ухудшению отношений между сторонами, а также взаимному недоверию." (Первый русский телеканал "Царьград" 07:50., 30.11.2017.) hi
      dsk
    3. сибиралт Сегодня, 10:00
      А что, у ВСУ своего оружия мало, которое убивает? Придет другое - придется "поделится" с донецкими и луганскими. Что от того изменится, не считая что и у России будут руки развязаны помогать ЛДНР оружием и техникой.
      сибиралт
  2. Клебер Сегодня, 08:50
    Американцы до сих пор не могут понять, получат ли их корпорации деньги от Украины за проданное оружие или нет. Всё остальное болтавня.
    Клебер
    1. Сепар ДНР Сегодня, 08:55
      Цитата: Клебер
      Американцы до сих пор не могут понять, получат ли их корпорации деньги от Украины за проданное оружие или нет. Всё остальное болтавня.

      Как раз в этой ситуации,тема финансов может отступить перед желанием "вытянуть" Россию на прямой и не прикрытый контакт с ВСУ...
      В случае успеха,США не посчитаются ни с какими издержками.
      Сепар ДНР
      1. Клебер Сегодня, 09:06
        Цитата: Сепар ДНР
        Цитата: Клебер
        Американцы до сих пор не могут понять, получат ли их корпорации деньги от Украины за проданное оружие или нет. Всё остальное болтавня.

        Как раз в этой ситуации,тема финансов может отступить перед желанием "вытянуть" Россию на прямой и не прикрытый контакт с ВСУ...
        В случае успеха,США не посчитаются ни с какими издержками.


        Если эти издержки не принесут прибыль корпорациям, политики на это не пойдут. Иначе кто их финансировать на следующих выборах будет.
        Клебер
        1. Сепар ДНР Сегодня, 09:13
          Цитата: Клебер
          Если эти издержки не принесут прибыль корпорациям, политики на это не пойдут. Иначе кто их финансировать на следующих выборах будет.

          Когда Х("икс") за ХХ об стол - пойдут.
          Сепар ДНР
    2. Ныробский Сегодня, 10:42
      Цитата: Клебер
      Американцы до сих пор не могут понять, получат ли их корпорации деньги от Украины за проданное оружие или нет. Всё остальное болтавня.

      Это оружие по сути уже оплачено членами НАТО отстёгивающими по 2% ВВП в американскую казну. Просто перераспределение статьи расходов на перевооружение младо натовцев. Поставки оружия могут быть осуществлены уркаине не на прямую, а через страны прибалтики и Польшу.
      Ныробский
  3. 1331М Сегодня, 08:55
    Просто бизнес.Все торгуют оружием,нравится это кому,или нет.
    1331М
    1. Чёрный Сегодня, 08:59
      Цитата: 1331М
      Просто бизнес.Все торгуют оружием,

      так то ТОРГУЮТ laughing ....а укрохунтики за так просЮт wassat надо им сделать алтарь Джавелин и скакать вокруг, может поможет laughing
      Чёрный
  4. askort154 Сегодня, 08:57
    Проигрывая России в Сирии, а это в целом на БВ, США сейчас плотно займутся Украиной. А им сказать твёрдо, как Эрдоган - " что вы здесь делаете в 12 тысячах километров от своих берегов", у нас не получается. Всё пытаемся "подружиться". А причина, на мой взгляд одна - миллиарды бабла наших "элит", спрятанные у них,
    askort154
    1. Сепар ДНР Сегодня, 09:05
      Цитата: askort154
      Проигрывая России в Сирии, а это в целом на БВ, США сейчас плотно займутся Украиной.

      Я бы не говорил о проигрыше США...
      Ну не "сыграла" одна ставка - ИГИЛ, есть "козырь в рукаве" - курды...
      Американцы на территориях САР,где им удалось закрепиться,чувствуют себя совсем не плохо...

      Сирия,то,не Вьетнам... По шее им никто не дал. no
      Сепар ДНР
      1. askort154 Сегодня, 09:27
        Сепар ДНР....Я бы не говорил о проигрыше США...

        Россия не позволила США растерзать Асада, как Хусейна и Каддафи.А для "восточного" менталитета ( уважать силу), это большой показатель. Россия остаётся в Сирии на 49 лет, на законных международных правах, в отличии США. hi
        askort154
        1. Клебер Сегодня, 09:39
          Цитата: askort154
          Россия остаётся в Сирии на 49 лет, на законных международных правах, в отличии США. hi


          Это ещё вилами по воде. Появится в Президентах РФ какая нибудь Ксюша и усё.
          Клебер
          1. askort154 Сегодня, 09:51
            [Клебер...Это ещё вилами по воде.


            Я констатирую факт событий на сегодня. А что будет дальше ( через 49 лет) ? recourse Всё в мире относительно. hi
            askort154
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:02
    Госдеп США не исключает

    То начинаем поставлять, то в стадии принятия решения, то еще что-то. А в это время Украина, истекая слюной, до сих пор стоит с протянутой рукой. Надеюсь, что это будет продолжаться и дальше. Хотя даже поставка уже режущих слух "Джавелинов" не поможет ВСУ.
    rotmistr60
  6. Евгений РС Сегодня, 09:08
    В ответ надо будет поставить ЛДНР тяжёлые огнемётные системы залпового огня.
    Евгений РС
    1. Клебер Сегодня, 09:11
      Цитата: Евгений РС
      В ответ надо будет поставить ЛДНР тяжёлые огнемётные системы залпового огня.


      Лучше сразу ядерную ракету.
      Клебер
      1. Сепар ДНР Сегодня, 09:16
        Цитата: Евгений РС
        В ответ надо будет поставить ЛДНР тяжёлые огнемётные системы залпового огня.


        Цитата: Клебер
        Лучше сразу ядерную ракету.


        Отставить ракету !
        Нам бы что пусть и не совсем новое,но в хорошем, "не убитом" состоянии.
        Сепар ДНР
  7. Чёрный Сегодня, 09:12
    Цитата: Дедкастарый
    опыт с грузинами,штаты не вдохновляет.

    опыт им подсказывает, что поставлять надо не Джавелин, а ВАЗЕЛИН, но ВПК США его не выпускает.... wassat
    Чёрный
    1. Клебер Сегодня, 09:15
      Право на вазелин ещё заработать надо )))))
      Клебер
      1. лысова Сегодня, 11:17
        Вазелин у штатов, для рабов - бесплатно ( он единственное, исключительное сырьё wink ).
        лысова
  8. BAI Сегодня, 09:29
    Как только конфликт будет затухать, подкинут дровишек.
    BAI
    1. Клебер Сегодня, 09:34
      Когда в ВСУ закончится "мясо" - дрова не помогут.
      Клебер
  9. Идущий Сегодня, 09:38
    “Мы пока не поставляем вооружения (Украине), но и не исключаем такой возможности. Нам нечего сказать по этому поводу,
    сказала Науэрт на брифинге.


    Вы может и не поставляете , а ваши компании поставляют и не только американское оружие.
    Идущий
  10. Sergey53 Сегодня, 10:17
    Мы их тоже не исключаем.
    Sergey53
  11. лысова Сегодня, 11:13
    Ну на счёт поставок, в данный момент, опять ложь ( причём блин очленительная). Родню жалко, но кнопку нажму, ради спасения отрезвевших ДЛНР.
    лысова
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