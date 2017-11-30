Госдеп не исключает поставок Киеву летальных вооружений

Мы пока не поставляем вооружения (Украине), но и не исключаем такой возможности. Нам нечего сказать по этому поводу,

Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию,