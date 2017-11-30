Госдеп не исключает поставок Киеву летальных вооружений
Госдеп США не исключает возможность поставок украинской армии летального оружия, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Хезер Науэрт.
Она подчеркнула, что США «пристально следят за событиями на Украине». В частности, напомнила представитель Госдепа, Украину неоднократно посещал спецпредставитель Курт Волкер.
Ранее Волкер заявил в интервью Politico, что поставлять оружие Киеву просто необходимо, поскольку страна защищает свою целостность.
По его мнению, аргументы, что данные поставки приведут к эскалации конфликта, не являются весомыми.
Напомним, недавно представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что предоставление летального оружия не поможет, а усугубит мирное разрешение и мирное урегулирование в Донбассе.
Мы пока не поставляем вооружения (Украине), но и не исключаем такой возможности. Нам нечего сказать по этому поводу,сказала Науэрт на брифинге.
Она подчеркнула, что США «пристально следят за событиями на Украине». В частности, напомнила представитель Госдепа, Украину неоднократно посещал спецпредставитель Курт Волкер.
Ранее Волкер заявил в интервью Politico, что поставлять оружие Киеву просто необходимо, поскольку страна защищает свою целостность.
Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию,сказал спецпредставитель США.
По его мнению, аргументы, что данные поставки приведут к эскалации конфликта, не являются весомыми.
Напомним, недавно представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что предоставление летального оружия не поможет, а усугубит мирное разрешение и мирное урегулирование в Донбассе.
Использованы фотографии: РИА Новости / U.S. State Department
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