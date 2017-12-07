12:13 07 декабря

Цвета и символика «цветных революций»

Разумеется, новым тоталитарным режимам совершенно необязательно походить на старые. Управление государством с помощью репрессий и казней, специально организованного голода, арестов и ссылок не только антигуманно (в наши дни это мало кого волнует), но к тому же – и это можно доказать – неэффективно, а в эру передовых технологий неэффективность – страшный грех перед Господом. Тоталитарное государство, заслуживающее названия действительно "эффективного", – это такая система, где всемогущий исполнительный комитет политических руководителей, опираясь на целую армию администраторов, держит в руках порабощенное население, которое излишне даже принуждать к труду, ибо оно с радостью приемлет свое рабство. Заставить людей полюбить рабское положение – вот главная задача, возлагаемая в нынешних тоталитарных государствах на министерства культуры, главных редакторов газет и школьных учителей.
Олдос Хаксли. Новое предисловие к роману "Прекрасный новый мир", 1946.

Одним из основополагающих принципов ПР является правильный выбор символов, отъединяющих народные массы. Вспомним все великие революции: «Взятие Бастилии» и «Бостонское чаепитие», «Не наступи на меня» или Гадсденовский флаг 1776 г., французский триколор и фригийский колпак 1793 года, «Янки-дудль» и «Марсельеза» - все это «знаки», помогавшие людям сплотиться, идентифицировать свою принадлежность и духовное единство.



Жимолость каприфоль. Если бы лично мне предложили бы создать очередную эмблему «цветной революции», то я предложил бы «революцию жимолости». Все, что связано с «жи» это – жизнь, а жизнь – это надежда на лучшее. Жимолость исключительно долголетнее и выносливое растение. Возраст более 60 лет для жимолости — это норма; жимолость выдерживает морозы до – 40°С, и не боится ни весенних, ни летних заморозков. Кроме того, видов жимолости очень много, более 200, то есть на все социальные группы населения любой страны – кому какая жимолость нравится, тот пусть с такой и ходит – все ради народных интересов! У нас в России насчитывается, например, около 50 видов и разновидностей жимолостей. Это очень декоративные, вечнозеленые и листопадные кустарники и лианы, некоторые часто используются для озеленения арок, беседок и устройства живых изгородей.

Вот и в современных «цветных революциях» цвета и символы тоже имеют едва ли не первостепенное значение, именно как некие важные знаковые системы. Понятно, что содержательная, то есть вербальная коммуникация очень важна, например, лозунг «Мир хижинам – война дворцам». Но невербальные знаки воздействуют на очень глубокие сферы человеческой психики (предсознание и подсознание) и потому важны ничуть не менее, а для людей примитивных и более. Политтехнологи прекрасно это понимают, вот почему появление таких эмблем, как «красная роза» или «красный тюльпан» в качестве революционных символов, совсем не случайны.

Начнем с того, что простейшие знаковые системы вызывают и простые (глубинные) эмоции (такие, как ярость, страх, отвращение, торжество, блаженство), которые могут подавить или, напротив, возбудить в человеке желание действовать. Причем очень важно, что при этом они не стимулируют целенаправленной деятельности и формируют у масс эмоциональный настрой. Ну, а из военной практики мы знаем, что в отдельных случаях – например, таких, как психическая атака, от этого настроя может зависеть исход боевой операции. Кроме того, знаковые системы полезны тем, что взывают к социальному опыту человека, который побуждает его к самоидентификации на основе его религиозных, политических и иных взглядов, и, наконец, к решительному поступку. Символ – это знак, обозначающий соратников и указывающий на противников, то есть разделяющий общество на своих и чужих. А людям очень важно иметь «своих» и «чужих», чтобы с одними солидаризироваться и получать от них одобрение, а других бояться и ненавидеть!

Цвета и символика «цветных революций»

Жимолость раннецветущая.

Известно, что в Древнем Риме Сенат как-то разрешил одеть всех рабов в одинаковую одежду, но отказался от этой идеи, рассудив, что так им будет легче идентифицироваться, утвердиться во мнении о своем численном превосходстве над свободными гражданами и восстать.

Кроме того, зрительный образ, как и обонятельный, вкусовой, тактильный и звуковой, есть более архаичная структура по сравнению с образами вербальными. Не всякий вербальный образ идентифицируется правильно. Не всякий человек обладает достаточным жизненным опытом, чтобы представить в своем воображении цветок вербены или, скажем, тот же татарник из повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат». Да и где сегодня человек из города тот же татарник увидит?


Жимолость татарская – интернациональной цветок, даже так…

А вот если цветок ему показать, то есть задействовать его зрительный канал получения информации, да еще и назвать ему предмет демонстрации, то он запомнит его навсегда. Белый кулак в круге и на черном фоне стал символом белградской «революции», а до этого революции «боксеров» в Китае. То есть все, что человек видит, все, что просто для распознавания, и что легко проникает в подсознание, должно быть использовано для вербовки адептов того или иного движения, революции или секты.

Причина – они продуцируют важное для людей коллективное чувство – синтонию, которое может дополняться массовыми шествиями, пикетами и актами самосожжения, то есть действиями, заставляющими «человека толпы» самоидентифицироваться с героями всех этих акций. Как следствие - картина мира искажается. Элементарная кража становится актом социального возмездия, а психически больной человек – вождем, а совершенно явный жулик – президентом!

В современных условиях возможность быстро общаться (социальные сети, живые журналы и блоги и т. п.) значительно повышает внушаемость большого числа людей. При этом многие психологи, психоаналитики и эксперты по сетевому общению указывают, что внедрение «YouTube», «Flickr» и «Twitter» способствуют деградации вербальных знаков языка и подменяют его символами-смайликами. Поставил смайлик, другой присоединился – и он уже свой. Создать таким образом «комюнити», то есть «общность» легче легкого. Потом у этой общности мы создаем своих героев («кто больше всех собрал лайков!»), потом «герои» ставят цели перед остальными, а там уже и до социального протеста недалеко: «Нам не разрешают рисовать смайлики на зданиях, а человек рожден свободным!» Так что именно современные средства коммуникации стали одним из важнейших средств по осуществлению «цветных революций». Так, «YouTube», третий по посещаемости сайт в мире (в январе 2012 года ежедневное число просмотров достигало 4 миллиардов, а сегодня стало еще больше), дает возможность мгновенно рассылать по мобильной связи как подлинные, так и сфальсифицированные видеосюжеты, способные вызвать ужас и желание наказать того, кто это чувство вызвал. Ну, а в роли последнего обычно выступает либо третируемый политический лидер или же члены правящей партии.


Жимолость вьющаяся.

Что стало «запалом» так называемой «арабской весны» в Тунисе и в Египте? А вот что: «эпидемия» самосожжений с последовавшей за ними немедленной героизацией их жертв в Интернете. Хотя такие поступки противоречат канонам ислама, жертв на них все-таки как-то подбили. Что ж – фанатики и дураки есть и будут. Тут главное их найти и немного подтолкнуть в нужном направлении. Важно, что нужно, чтобы сжегся хотя бы один. Если построить информацию о нем сто раз, то поневоле людям будет казаться, что таких самосожженцев много, если их будет много, то нетрудно внушить людям, что «горят все!»


Жимолость Максимовича.

Ну, а показав обугленные трупы этих героев, совсем нетрудно вызвать сопереживание. Затем гнев и жажду справедливого возмездия. А если есть жажда, то нет ничего сильнее, чем желание ее утолить.

Даже всего лишь десять лет назад истории этих самоубийц затронули бы только лишь самую небольшую группу людей – их знакомых или соседей. Зато сегодня, став символами, они воодушевили целые сообщества. С одной стороны, тут виновато желание «быть как все», с другой – хочется как-то выделиться. И вот тут-то и возникает единство цели – выделяемся вместе, да еще и боремся с чем-то или кем-то.
Ну и конечно огромную роль в символике играет цвет. Красный – самый высокоэнергичный, «цвет крови борцов, пролитой за свободу». В Древнем Китае повстанцы называли себя «красные воины», «красные копья», «красные брови», а спартанцы так и вовсе носили красные туники и плащи. Так что неудивительно, что именно красный цвет был выбран для гвоздик в Португалия в 1974 году, роз в Грузии в 2003, и тюльпанов в Киргизии в 2005-ом.

Белый – цвет чистоты помыслов. Его попыталась выбрать Ю.Тимошенко во время своей первой оппозиционной агиткампании, но… неудачно! В России белый цвет вроде сам Бог велел использовать. Это ведь еще и цвет Белой гвардии, Белой армии, царь и тот у нас – тоже был Белый. Но что-то он так и не прижился. Зеленый – цвет надежды. И для партии зеленых лучше не придумать. Но до революции зеленых нам пока еще далеко. Сложить голову за зеленую лужайку захотят не так уж и много людей. Да и лужаек еще хватает. Вот в дальнейшем, когда численность населения планеты перевалит за 10 млрд, вот тогда посмотрим…

А вот голубой цвет – плохой. Он холодный, это цвет дистанцирования. Недаром это цвет формы судебных приставов! Лиловый цвет – тоже не годится. Это цвет скрываемых сексуальных фантазий. Так что, если вы увидите женщину в лиловом платье, лиловых туфлях и на лиловом автомобиле, держитесь от нее подальше. Не годится и желтый цвет. В средние века это цвет солдат-наемников, служивших за сольдо. Поэтому хотя желтый и является цветом богатства, это одновременно цвет измены!

А вот что означает оранжевый цвет, сыгравший такую колоссальную роль на Украине? В геральдике это цвет изгой, признается лишь в нескольких странах и в средние века неизвестный. Но затем мнение о нем изменилось. Великий немецкий поэт Гете, который делом всей своей жизнь считал работу над созданием теории цвета, считал, что оранжевый цвет означает теплоту и блаженство, что это цвет жара. И это не выдумка романтического поэта: ученые действительно отмечают активность этого цвета, а производимый им эффект рассматривается как возбуждающий.


Жимолость Королькова.

При исследовании цвето-символической атрибутики «цветных революций», нужно посмотреть еще и на те ботанические образцы, что в них используются. Только в Белоруссии в ходе протестного движения попытались использовать образ зубра, но совершенно безрезультатно. Куда проще и надежнее обычный кулак в круге, который может быть черным на красном фоне или красным на черном или белом. Да в принципе каким угодно, потому что в любом случае кулак – это сила, а сила – это власть! К тому же такой знак легко тиражировать на футболках, бейсболках, флагах и значках. Но растительные символы мягче! А их палитра ассоциаций – богаче! Так, грузинская красная роза это и национальный цветок, который ассоциируется с полотнами художника Нико Пиросмани, и символ (шипы) защиты от злого соседа и «оккупанта» – России. В Киргизии с символом получилось сложнее. До конца 2004 года это должен был быть желтый тюльпан. Но оппозиционерам этот цветок не понравился: желтый тюльпан – это, мол, символ разлуки. Поэтому цвет тюльпана поменяли на красный.

Жасмин, который сначала предлагался для Туниса, в восточной литературе это признание в любви, а вот в Англии – символ девической скромности. Считается, что его аромат усиливает чувственность, и видимо, недаром Клеопатра пыталась соблазнить Антония при помощи именно жасминового масла. То есть этот цветок опять-таки являлся намеком на нечто мягкое. А представьте, что было бы, коль символом революции выбрали бы саксаул?!


Жимолость Палласа. И ягоды красивые, хотя и неброские… Намек на «мягкую силу»…

Символом египетской революции стал лотос, известный еще по древнеегипетской мифологии. То есть для Египта лучше символа просто не сыскать. Это как для Японии хризантема, а для Шотландии – чертополох.

Но почему-то большинство египтян назвали февральский переворот «революцией гнева», а отнюдь не «революцией лотоса». Так что, видимо, размышление о том, что «пойдет», это одно, а вот «суровая правда жизни» иной раз – совсем другое!

Кстати, такая эмблема, как «белые ленточки», у нас в России тоже не прижилась. Яркости им что ли не хватает… Или уж слишком они быстро грязнятся? Зато для Мексики проблемы нет. "Революция кактусов" и это очевидно. Хотя... а какой кактус выбрать? Там, где растет много авокадо, можно предложить символом его. Это же лиана! А она обвивает и душит!! А плодами очень удобно кидаться!!!

Одним словом, здесь есть еще над чем поработать политтехнологам самого высокого уровня. Потому, что сегодня прямо на наших глазах осуществляется явная активизация борьбы за мировую гегемонию, причем, если раньше средства ее были грубы и примитивны, то сегодня технологии данной борьбы модернизированы самым серьезным образом. Одним из них как раз и стали «цветные революции» с применением «мягкой силы». Но кто предупрежден, тот вооружен…
Автор: В.Шпаковский


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Комментарии 46

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  1. Котище Сегодня, 06:42
    Проблема "опознавания" в бою врага и друга насчитывает тысячилетия истории! Не моложе "символы" как власти так и намерений! Флаги, литавры, барабаны и флейты все это в первую очередь система управления войсками. Современные ширмы нечто иное как рекорнация старого.
    По поводу цветов достойно воспоминания война белой и алой розы.
    Шутка: советская цветочная тема в артиллерии - как символ революции и переворотов последние полвека.
    Котище
    1. Reptiloid Сегодня, 07:17
      А непонятно, чего изобретать? Только красный цвет!!!!!!
      Доброго дня, Влад-Котище!
      Reptiloid
      1. kalibr Сегодня, 07:36
        Дмитрий, не все так просто! Красный... А Вам напишут - "Они взяли своим цветом цвет крови, они показывают, что жаждут пролить кровь. Сейчас нет больше империй зла, над которыми развеваются кровавые флаги! И вот мы видим их реинкарнацию в движении..." И очень многие услышав или прочитав это... побоятся. Другие, как попугаи, начнут это повторять. Тиражировать информацию, поскольку люди склонны к этому. И вот уже негативный образ Вашего движения слеплен. Затем мы находим... одного Вашего "товарища" склонного к насилию. Провоцируем его и... получаем новый информационный блок - "Они все такие!" Потому что дистанцируясь от плохого люди сами становятся лучше. Это все приемы информационного управления обществом игнорировать которые нельзя!
        Кстати, вот Вам творческое задание. У Вас есть революционная партия, которая называется "Красные пояса" (из "Овода" Э.Л.Войнич - стандартное задание по ПР-дизайну) и вот Вам надо придумать им флаг. Подумайте от чего будет зависеть этот рисунок...Придумайте и попробуйте нарисовать. Если захотите...
        kalibr
        1. parusnik Сегодня, 08:03
          Сейчас нет больше империй зла, над которыми развеваются кровавые флаги!
          ..Покойный Рональд Рейган, наверное ,Вам Вячеслав Олегович, сейчас аплодирует...Один из ярких представителей империи добра. гуманизма и миролюбия...
          parusnik
          1. Reptiloid Сегодня, 08:27
            Да разве один рейган?Побеждённый бронепоезд ""Единая Россия"",о котором нам рассказал Вячеслав, также Власов, использовавший его, также белоэмигрант Ламсдорф Г.П., не сосчитать.....-----много противников у красного флага. Но много и сторонников
            Reptiloid
            1. kalibr Сегодня, 08:50
              Важны не сторонники, а то, какой флаг развивается на башнях Кремля...
              kalibr
          2. kalibr Сегодня, 08:40
            Вы же понимаете, что на самом деле все это пустые слова обращенные к глупым народным массам... Тех же американцев при Рейгане волновали зарплаты, пенсии, и медстраховки. Международной политикой интересовались 2% населения. Будем обращать на них внимание?
            kalibr
            1. Reptiloid Сегодня, 11:14
              Цитата: kalibr
              Вы же понимаете, что на самом деле все это пустые слова обращенные к глупым народным массам... ...... Международной политикой интересовались 2% населения. Будем обращать на них внимание?
              2% населения РИ плакали, что упоительны в России вечера, чего их вспоминать? А народные массы не бывают глупыми. Обманутыми, преданными, но не глупыми.
              Reptiloid
        2. Reptiloid Сегодня, 08:30
          Вот эти поклёпы на красный флаг и есть пример плохого пиара, как и замалчивание, забалтывание достижений советской власти, Вячеслав Олегович!
          Reptiloid
          1. kalibr Сегодня, 08:41
            Это Вы так считаете, реально это не так. Но... я же попросил Вас подумать над флагом организации "Красные пояса"... Вы думаете?
            "...замалчивание, забалтывание достижений советской власти"
            Вам напомнить про 91 год? Что же все эти достижения не помогли?
            А, шпионы нашпионили...
            А наши шпионы не сумели...
            Они нашего Горбачева и К подкупили...
            А мы ихних не смогли
            Совсем лохи, однако...
            kalibr
            1. Reptiloid Сегодня, 11:09
              Цитата: kalibr
              А, шпионы нашпионили...
              А наши шпионы не сумели...
              Они нашего Горбачева и К подкупили...
              А мы ихних не смогли
              Совсем лохи, однако...
              Всё это так и было в результате многолетней работы PR-истов, как отечественных, так и зарубежных. И Вы, Вячеслав, как никто это всё знаете и не говорите на эту тему. Как на съездах одни формулировки заменялись похожими, но иными по смыслу. Как пропадали запретительные механизмы. И ,наверняка, есть еще много чего, в тех событиях, о чём я и понятия не имею. Вот например А.А. Зиновьев, уехавший из СССР, и потом вернувшийся, очень верно отзывался о шестидесятниках , и ,как формировалась вс эта ложь. И он также говорил, что в СССР не было кризиса,а что именно реформы Горбачёва и явились кризисом. А.И. Фурсов, неоднократно приводил слова А.А. Зиновьева в своих лекциях.
              Reptiloid
        3. 3x3zsave Сегодня, 08:31
          Принципиально: красная полоса на любом цветном фоне, желательно: ширина полосы должна быть одинаковой с фоновыми участками. В середине красной полосы можно добавить стилизованный символ замка, условие: символ должен от руки рисоваться одним росчерком.
          3x3zsave
          1. kalibr Сегодня, 08:42
            Увы, "зачет" Вы не сдали! Хотя символ замка в центре это интересно!
            kalibr
            1. 3x3zsave Сегодня, 08:55
              Это я у Вас не сдал зачет. Я это придумал за пару минут, за час я никидаю десяток абзацев теории, еще за час напишу советы по практиче скому применению, после солью в любую социальную сеть с разных аккаунтов. И зачет я сдам. В прокуратуре.
              Статья 280 и 282 УК РФ.
              3x3zsave
              1. kalibr Сегодня, 09:03
                Ну так ведь тут нет призывов к разжиганию ненависти, призывов к свержению существующего строя. Тут просто... трейнинг на логику, фантазию, знание истории... Роман "Овод" не запрещен. Так что о чем Вы? И то, что Вы придумали за пару минут говорит лишь о том, что любому делу нужно учиться, не так ли? Время кавалерийских наскоков на что бы то ни было прошло!
                kalibr
                1. 3x3zsave Сегодня, 09:13
                  По поводу учиться - я согласен! Но я-то не учился, я на ровном месте выдал идею которая вызвала у Вас интерес. Относительно практической стороны дела... Вячеслав Олегович, Вы когда-нибудь сталкивались с нашей правоохранительной системой? Думаю, что нет.
                  3x3zsave
                  1. kalibr Сегодня, 10:31
                    Много лет готовлю для нее специалистов... работаю же на юрфаке. А то, что Вы дали интересный результат - только + в Вашу пользу. Значит Вы умный и креативный человек. Эх, есть один способ это узнать точно. Напишите мне в личку...
                    kalibr
                    1. 3x3zsave Сегодня, 11:12
                      Эти специалисты - будущие, они еще не сталкивались со "свинцовыми мерзостями жизни", системы и человеческой натуры. Вот когда они заматереют, да будут по другую сторону "барьера" (не дай Бог!)....
                      За предложение - спасибо! Обязательно напишу, чуть позже.
                      3x3zsave
                    2. Reptiloid Сегодня, 11:18
                      А насчёт ОВОДА и КРАСНОЙ ПОЛОСЫ---Вячеслав Олегович, у меня ведь другое поколение, родился в СССР, в Ленинграде, а в школу----в России...
                      Reptiloid
        4. merlin Сегодня, 10:53
          Цитата: kalibr
          У Вас есть революционная партия, которая называется "Красные пояса" (из "Овода" Э.Л.Войнич - стандартное задание по ПР-дизайну) и вот Вам надо придумать им флаг.

          Есть варианты:
          1. Кулак обвязанный красной лентой, либо сжимающий ее. Вокруг можно добавить огня - оранжевый с черный.
          2. Меч с красной лентой.
          3. Крест с красной лентой.
          Только это красивые символы. С флагом, видимо, надо попроще - на красном фоне те же меч, кулак и крест. В зависимости от того на кого ориентируемся - на армию, народные массы или за веру радеем.
          А вообще, я так думаю надо свой простой символ придумывать - пусть меня простят ув. читатели сайта, если кого обижу, но коммунисты с красной звездой и нацисты со свастикой именно так и поступили.
          merlin
  2. TIT Сегодня, 07:08
    коль символом революции выбрали бы саксаул




    Цитата: Котище
    Проблема "опознавания" в бою врага и друга насчитывает тысячилетия истории! Не моложе "символы" как власти так и намерений! Флаги, литавры, барабаны и флейты все это в первую очередь система

    технологии однако
    TIT
    1. kalibr Сегодня, 09:06
      Про саксаул... Не знал, что он так красиво цветет. Но... для массового потребителя это нечто сухое и безжизненное. А мы ориентирумся на кого?
      kalibr
      1. TIT Сегодня, 12:02
        Цитата: kalibr
        Про саксаул... Не знал, что он так красиво цветет.

        сам в шоке lol
        Цитата: kalibr
        А мы ориентирумся на кого?

        TIT
  3. TIT Сегодня, 07:47
    Цитата: kalibr
    Сейчас нет больше империй зла, над которыми развеваются кровавые флаги!

    TIT
    1. kalibr Сегодня, 08:44
      Ну это же был пример для Дмитрия! Реально каждая такая фраза обдумывается и обкатывается... А так Вы правы, конечно, для американцев это самое то, что нужно.
      kalibr
      1. TIT Сегодня, 12:06
        Цитата: kalibr
        , конечно, для американцев это самое то, что нужно.

        вроде даже дружить начали ............
        TIT
  4. parusnik Сегодня, 07:58
    Зато для Мексики проблемы нет. "Революция кактусов" и это очевидно.
    ..Нет, не очевидно..На флаге Мексики изображен герб: сидящий на кактусе орёл, пожирающий змею..
    parusnik
    1. kalibr Сегодня, 09:09
      Вот именно! Мы выбираем из государственных символов ПЕРВООСНОВУ. Орел и змея это символы вторичные!!! О что первооснова всего - НАРОД! Ну и дальше по статье... разные красивые -->блин<!--/filter.

      П.С. Изначально в конце были два других слова. Но... компьютер сайта их заменил. Вот до чего дошел прогресс. Техника следит за нашей нравственностью. Вспомнил нашего "доктора", утверждавшего, что мне статьи пишет компьютер. Наверно скоро так и будет...
      kalibr
  5. Korsar4 Сегодня, 08:20
    Идея хороша. Но на уровне вида не идентефицируется. Вот Алая и Белая Розы - различия в глаза бросаются. А здесь - скорее разные уголки коллекции, а не обычного сада.
    Korsar4
    1. kalibr Сегодня, 08:45
      Это же лишь пример того, как сейчас работают политтехнологи... Кстати, про "войну роз" материал вот-вот пойдет в печать. Уже написан!
      kalibr
  6. XII легион Сегодня, 09:18
    Все это броуновское движение сложно просчитать.
    В принципе.
    А вообще никем неконтролируемые процессы - опасны вдвойне.
    Спасибо!
    XII легион
    1. 3x3zsave Сегодня, 09:24
      Сложно для неспециалиста. Вячеслав Олегович как раз и готовит таких специалистов.
      3x3zsave
      1. XII легион Сегодня, 09:25
        Тогда процесс в надежных руках good
        XII легион
        1. 3x3zsave Сегодня, 09:33
          Это-то и страшно, и он тысячу раз прав, надо учится этому, чтобы противостоять хотя бы на личном уровне.
          3x3zsave
  7. andrewkor Сегодня, 09:46
    Очень поэтичная статья,браво!
    andrewkor
  8. Boris55 Сегодня, 09:54
    Цитата: В.Шпаковский
    ...сегодня прямо на наших глазах осуществляется явная активизация борьбы за мировую гегемонию...

    Почему сегодня? Эта борьба началась с того момента как Адам с Евой встретились. С этого началось распределение труда как наиболее эффективного способа хозяйствования - т.е. началась глобализация. Если тогда Ева сидела дома и рожала детей, а Адам был добытчиком, то сегодня Япония - это микроэлектроника, Китай - ширпотреб и т.д...
    Вопрос в том, кто возглавит этот процесс: англосаксы, под лозунгом "Кто не под нами - тот против нас" или Россия - "Ребята давайте жить дружно". Своё видение глобализации Путин изложил в своей статье: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56023 Благодаря этой статье глобализация по западному варианту - провалилась. На саммите АТЭС практически не был подписан ни один документ. После саммита общее неудовольствие запада высказала Т.Мей...
    Цитата: В.Шпаковский
    ... если раньше средства ее были грубы и примитивны, то сегодня технологии данной борьбы модернизированы самым серьезным образом…

    Вы сами то с какой стороны?
    То вы в одних статьях восхищаетесь западной культурой,

    то в других - описываете наше убожество.

    Так на чью мельницу воду льём?
    Boris55
    1. kalibr Сегодня, 10:28
      На мельницу самых умных! Все по Ленину- "признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму!"
      kalibr
      1. Boris55 Сегодня, 11:37
        Цитата: kalibr
        На мельницу самых умных! Все по Ленину- "признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму!"

        Вот Гульчитай и открыла личико, ваш идеал - капитализм. Господствующая культура в обществе формирует личность народа. Западная культура формирует извращенцев - рабовладельцев и рабов. Эта культура не имеет ни какого отношения к культуре Русской - культуре справедливости, когда нет угнетателей и нет угнетённых. Когда не всё поровну, а когда всё по справедливости - "Как потопал, так и полопал".
        А самые умные... так они не раз приходили к нам с целью окультурить нас и где они? "Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов". А.С. Пушкин.
        Boris55
  9. merlin Сегодня, 10:24
    Спасибо за статью, очень интересно.
    Но кто предупрежден, тот вооружен…

    Еще было бы интересно почитать по мерам противодействия символике и успешным примерам последнего.
    merlin
    1. kalibr Сегодня, 10:35
      А была статья же... но давно... и название даже сам забыл...
      kalibr
      1. merlin Сегодня, 11:41
        Цитата: kalibr
        А была статья же...

        Было бы интересно прочитать, если вспомните название буду благодарен.
        merlin
  10. kalibr Сегодня, 10:36
    Цитата: Boris55
    Благодаря этой статье глобализация по западному варианту - провалилась.

    Если бы все "проваливалось" после одной статьи жить было бы намного легче. На деле все немного не так.
    kalibr
    1. Boris55 Сегодня, 11:46
      Цитата: kalibr
      Если бы все "проваливалось" после одной статьи жить было бы намного легче. На деле все немного не так.

      Война между двумя концепциями мироустройства началась не сегодня и закончится она не завтра.
      Boris55
  11. Комментарий был удален.
  12. Curious Сегодня, 11:37
    Почему-то все описывают только верхушку айсберга, как - то избегая показать, а что же под водой. Хотя вступление к статье было многообещающее. И абзац: «Заставить людей полюбить рабское положение – вот главная задача, возлагаемая в нынешних тоталитарных государствах на министерства культуры, главных редакторов газет и школьных учителей» внушал определенный оптимизм. Однако в самой статье про то, что во вступлении – ни слова. Описание PR-технологий, конечно, интересно. Но сами по себе эти технологии – ничто без подготовки почвы для их применения.
    Поэтому главная задача, возлагаемая во всех в нынешних государствах на министерства культуры, главных редакторов газет и школьных учителей – именно подготовка этой почвы.
    Ибо за окном капитализм. А какова философия капитализма. А она проста - только богатые – это люди, а прочие – лишь пыль под ногами. Именно внедрение этой формулы в массовое сознание и есть «главная задача, возлагаемая…». Список тех, на кого возлагается гораздо шире на самом деле. Но суть фразы очень правильная.
    А для того, чтобы формула легче внедрялась, сознание надо подготовить Нормальное, не деформированное сознание эту формулу отрицает, так как она деструктивная. Поэтому параллельно идет работа по деформации сознания. Выражаясь вульгарно – выращивание дур…аков. Дур…аками легче управлять, они легковерные, они, конце концов, верят телевизору. Но тут проблема. Естественным путем этих самых дур…аков рождается катастрофически недостаточно. Поэтому не ждать милостей от природы, а сформировать функционально неграмотное стадо с догматическим, а не логическим, мышлением, с клипово-лоскутным сознанием - вот наша задача.
    И ее решение начинается с первых дней жизни. Сейчас детям задается такая скорость поступления и такой объем информации, что говорить о нормальном развитии становится все труднее. Психологи отмечают у нынешних детей 3х- 5 лет повышенную немотивированную активностью (в действиях и поведении нет цели, нет познавательного интереса), неустойчивое внимание, падение интереса к игрушкам и книжкам. В ситуациях вызывающих трудности, дети дают эмоциональные реакции протеста и ухода. Вот это и есть начало формирования благодатной почвы для воздействия тех технологий, о которых пишет статья. Ну а далее уже школа,вуз, редакторы газет... Продолжать можно долго.
    А когда почва унавожена и подготовлена, вот тогда приходит время в нее уже и жимолость высаживать, и кактусы, и розы. И получать соответствующие урожаи.
    Curious
    1. 3x3zsave Сегодня, 12:10
      Браво, Виктор Николаевич! Но видите какая незадача, Вячеслав Олегович не работает с маленькими детьми, поэтому всей "поляны" не видит. Я давно подозревал, что все развивающие программы для дошкольников работают в две стороны. Ведь та же М.Монтессори разрабатывала свою систему для детей с задержкой развития, сейчас ее применяют для нормальных.
      3x3zsave
  13. Какой-то Компот Сегодня, 11:57
    Интересно
    Вот что подумал
    А цветная революция - это не одно ли из проявлений гибридной войны?
    Какой-то Компот
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