Цвета и символика «цветных революций»

Одним из основополагающих принципов ПР является правильный выбор символов, отъединяющих народные массы. Вспомним все великие революции: «Взятие Бастилии» и «Бостонское чаепитие», «Не наступи на меня» или Гадсденовский флаг 1776 г., французский триколор и фригийский колпак 1793 года, «Янки-дудль» и «Марсельеза» - все это «знаки», помогавшие людям сплотиться, идентифицировать свою принадлежность и духовное единство.Жимолость каприфоль. Если бы лично мне предложили бы создать очередную эмблему «цветной революции», то я предложил бы «революцию жимолости». Все, что связано с «жи» это – жизнь, а жизнь – это надежда на лучшее. Жимолость исключительно долголетнее и выносливое растение. Возраст более 60 лет для жимолости — это норма; жимолость выдерживает морозы до – 40°С, и не боится ни весенних, ни летних заморозков. Кроме того, видов жимолости очень много, более 200, то есть на все социальные группы населения любой страны – кому какая жимолость нравится, тот пусть с такой и ходит – все ради народных интересов! У нас в России насчитывается, например, около 50 видов и разновидностей жимолостей. Это очень декоративные, вечнозеленые и листопадные кустарники и лианы, некоторые часто используются для озеленения арок, беседок и устройства живых изгородей.Вот и в современных «цветных революциях» цвета и символы тоже имеют едва ли не первостепенное значение, именно как некие важные знаковые системы. Понятно, что содержательная, то есть вербальная коммуникация очень важна, например, лозунг «Мир хижинам – война дворцам». Но невербальные знаки воздействуют на очень глубокие сферы человеческой психики (предсознание и подсознание) и потому важны ничуть не менее, а для людей примитивных и более. Политтехнологи прекрасно это понимают, вот почему появление таких эмблем, как «красная роза» или «красный тюльпан» в качестве революционных символов, совсем не случайны.Начнем с того, что простейшие знаковые системы вызывают и простые (глубинные) эмоции (такие, как ярость, страх, отвращение, торжество, блаженство), которые могут подавить или, напротив, возбудить в человеке желание действовать. Причем очень важно, что при этом они не стимулируют целенаправленной деятельности и формируют у масс эмоциональный настрой. Ну, а из военной практики мы знаем, что в отдельных случаях – например, таких, как психическая атака, от этого настроя может зависеть исход боевой операции. Кроме того, знаковые системы полезны тем, что взывают к социальному опыту человека, который побуждает его к самоидентификации на основе его религиозных, политических и иных взглядов, и, наконец, к решительному поступку. Символ – это знак, обозначающий соратников и указывающий на противников, то есть разделяющий общество на своих и чужих. А людям очень важно иметь «своих» и «чужих», чтобы с одними солидаризироваться и получать от них одобрение, а других бояться и ненавидеть!Жимолость раннецветущая.Известно, что в Древнем Риме Сенат как-то разрешил одеть всех рабов в одинаковую одежду, но отказался от этой идеи, рассудив, что так им будет легче идентифицироваться, утвердиться во мнении о своем численном превосходстве над свободными гражданами и восстать.Кроме того, зрительный образ, как и обонятельный, вкусовой, тактильный и звуковой, есть более архаичная структура по сравнению с образами вербальными. Не всякий вербальный образ идентифицируется правильно. Не всякий человек обладает достаточным жизненным опытом, чтобы представить в своем воображении цветок вербены или, скажем, тот же татарник из повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат». Да и где сегодня человек из города тот же татарник увидит?Жимолость татарская – интернациональной цветок, даже так…А вот если цветок ему показать, то есть задействовать его зрительный канал получения информации, да еще и назвать ему предмет демонстрации, то он запомнит его навсегда. Белый кулак в круге и на черном фоне стал символом белградской «революции», а до этого революции «боксеров» в Китае. То есть все, что человек видит, все, что просто для распознавания, и что легко проникает в подсознание, должно быть использовано для вербовки адептов того или иного движения, революции или секты.Причина – они продуцируют важное для людей коллективное чувство – синтонию, которое может дополняться массовыми шествиями, пикетами и актами самосожжения, то есть действиями, заставляющими «человека толпы» самоидентифицироваться с героями всех этих акций. Как следствие - картина мира искажается. Элементарная кража становится актом социального возмездия, а психически больной человек – вождем, а совершенно явный жулик – президентом!В современных условиях возможность быстро общаться (социальные сети, живые журналы и блоги и т. п.) значительно повышает внушаемость большого числа людей. При этом многие психологи, психоаналитики и эксперты по сетевому общению указывают, что внедрение «YouTube», «Flickr» и «Twitter» способствуют деградации вербальных знаков языка и подменяют его символами-смайликами. Поставил смайлик, другой присоединился – и он уже свой. Создать таким образом «комюнити», то есть «общность» легче легкого. Потом у этой общности мы создаем своих героев («кто больше всех собрал лайков!»), потом «герои» ставят цели перед остальными, а там уже и до социального протеста недалеко: «Нам не разрешают рисовать смайлики на зданиях, а человек рожден свободным!» Так что именно современные средства коммуникации стали одним из важнейших средств по осуществлению «цветных революций». Так, «YouTube», третий по посещаемости сайт в мире (в январе 2012 года ежедневное число просмотров достигало 4 миллиардов, а сегодня стало еще больше), дает возможность мгновенно рассылать по мобильной связи как подлинные, так и сфальсифицированные видеосюжеты, способные вызвать ужас и желание наказать того, кто это чувство вызвал. Ну, а в роли последнего обычно выступает либо третируемый политический лидер или же члены правящей партии.Жимолость вьющаяся.Что стало «запалом» так называемой «арабской весны» в Тунисе и в Египте? А вот что: «эпидемия» самосожжений с последовавшей за ними немедленной героизацией их жертв в Интернете. Хотя такие поступки противоречат канонам ислама, жертв на них все-таки как-то подбили. Что ж – фанатики и дураки есть и будут. Тут главное их найти и немного подтолкнуть в нужном направлении. Важно, что нужно, чтобы сжегся хотя бы один. Если построить информацию о нем сто раз, то поневоле людям будет казаться, что таких самосожженцев много, если их будет много, то нетрудно внушить людям, что «горят все!»Жимолость Максимовича.Ну, а показав обугленные трупы этих героев, совсем нетрудно вызвать сопереживание. Затем гнев и жажду справедливого возмездия. А если есть жажда, то нет ничего сильнее, чем желание ее утолить.Даже всего лишь десять лет назад истории этих самоубийц затронули бы только лишь самую небольшую группу людей – их знакомых или соседей. Зато сегодня, став символами, они воодушевили целые сообщества. С одной стороны, тут виновато желание «быть как все», с другой – хочется как-то выделиться. И вот тут-то и возникает единство цели – выделяемся вместе, да еще и боремся с чем-то или кем-то.Ну и конечно огромную роль в символике играет цвет. Красный – самый высокоэнергичный, «цвет крови борцов, пролитой за свободу». В Древнем Китае повстанцы называли себя «красные воины», «красные копья», «красные брови», а спартанцы так и вовсе носили красные туники и плащи. Так что неудивительно, что именно красный цвет был выбран для гвоздик в Португалия в 1974 году, роз в Грузии в 2003, и тюльпанов в Киргизии в 2005-ом.Белый – цвет чистоты помыслов. Его попыталась выбрать Ю.Тимошенко во время своей первой оппозиционной агиткампании, но… неудачно! В России белый цвет вроде сам Бог велел использовать. Это ведь еще и цвет Белой гвардии, Белой армии, царь и тот у нас – тоже был Белый. Но что-то он так и не прижился. Зеленый – цвет надежды. И для партии зеленых лучше не придумать. Но до революции зеленых нам пока еще далеко. Сложить голову за зеленую лужайку захотят не так уж и много людей. Да и лужаек еще хватает. Вот в дальнейшем, когда численность населения планеты перевалит за 10 млрд, вот тогда посмотрим…А вот голубой цвет – плохой. Он холодный, это цвет дистанцирования. Недаром это цвет формы судебных приставов! Лиловый цвет – тоже не годится. Это цвет скрываемых сексуальных фантазий. Так что, если вы увидите женщину в лиловом платье, лиловых туфлях и на лиловом автомобиле, держитесь от нее подальше. Не годится и желтый цвет. В средние века это цвет солдат-наемников, служивших за сольдо. Поэтому хотя желтый и является цветом богатства, это одновременно цвет измены!А вот что означает оранжевый цвет, сыгравший такую колоссальную роль на Украине? В геральдике это цвет изгой, признается лишь в нескольких странах и в средние века неизвестный. Но затем мнение о нем изменилось. Великий немецкий поэт Гете, который делом всей своей жизнь считал работу над созданием теории цвета, считал, что оранжевый цвет означает теплоту и блаженство, что это цвет жара. И это не выдумка романтического поэта: ученые действительно отмечают активность этого цвета, а производимый им эффект рассматривается как возбуждающий.Жимолость Королькова.При исследовании цвето-символической атрибутики «цветных революций», нужно посмотреть еще и на те ботанические образцы, что в них используются. Только в Белоруссии в ходе протестного движения попытались использовать образ зубра, но совершенно безрезультатно. Куда проще и надежнее обычный кулак в круге, который может быть черным на красном фоне или красным на черном или белом. Да в принципе каким угодно, потому что в любом случае кулак – это сила, а сила – это власть! К тому же такой знак легко тиражировать на футболках, бейсболках, флагах и значках. Но растительные символы мягче! А их палитра ассоциаций – богаче! Так, грузинская красная роза это и национальный цветок, который ассоциируется с полотнами художника Нико Пиросмани, и символ (шипы) защиты от злого соседа и «оккупанта» – России. В Киргизии с символом получилось сложнее. До конца 2004 года это должен был быть желтый тюльпан. Но оппозиционерам этот цветок не понравился: желтый тюльпан – это, мол, символ разлуки. Поэтому цвет тюльпана поменяли на красный.Жасмин, который сначала предлагался для Туниса, в восточной литературе это признание в любви, а вот в Англии – символ девической скромности. Считается, что его аромат усиливает чувственность, и видимо, недаром Клеопатра пыталась соблазнить Антония при помощи именно жасминового масла. То есть этот цветок опять-таки являлся намеком на нечто мягкое. А представьте, что было бы, коль символом революции выбрали бы саксаул?!Жимолость Палласа. И ягоды красивые, хотя и неброские… Намек на «мягкую силу»…Символом египетской революции стал лотос, известный еще по древнеегипетской мифологии. То есть для Египта лучше символа просто не сыскать. Это как для Японии хризантема, а для Шотландии – чертополох.Но почему-то большинство египтян назвали февральский переворот «революцией гнева», а отнюдь не «революцией лотоса». Так что, видимо, размышление о том, что «пойдет», это одно, а вот «суровая правда жизни» иной раз – совсем другое!Кстати, такая эмблема, как «белые ленточки», у нас в России тоже не прижилась. Яркости им что ли не хватает… Или уж слишком они быстро грязнятся? Зато для Мексики проблемы нет. "Революция кактусов" и это очевидно. Хотя... а какой кактус выбрать? Там, где растет много авокадо, можно предложить символом его. Это же лиана! А она обвивает и душит!! А плодами очень удобно кидаться!!!Одним словом, здесь есть еще над чем поработать политтехнологам самого высокого уровня. Потому, что сегодня прямо на наших глазах осуществляется явная активизация борьбы за мировую гегемонию, причем, если раньше средства ее были грубы и примитивны, то сегодня технологии данной борьбы модернизированы самым серьезным образом. Одним из них как раз и стали «цветные революции» с применением «мягкой силы». Но кто предупрежден, тот вооружен…