Американские ВМС оценили шансы на выживание экипажа аргентинской ДЭПЛ
Экипаж аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в составе 44 человек все еще имеет шанс на «экстремальное выживание», несмотря на то, что с момента прекращения связи с кораблем прошло 15 дней, передает РИА Новости заявление представителя Южного командования ВМС США Эрика Рейнольдса.
При этом он заметил, что «не стоит спекулировать относительно числа дней, на протяжении которых экипаж может оставаться в живых».
Ранее бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев сделал предположение, что катастрофа могла произойти из-за взорвавшегося водорода, который выделялся из аккумуляторных батарей. При этом, по его словам, образовался хлор, который мог стать причиной гибели людей на борту.
Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали также об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением ДЭПЛ.
Тот факт, что прошло столько времени, работает против (выживания), но всегда существует возможность экстремального выживания,сказал агентству Рейнольдс.
При этом он заметил, что «не стоит спекулировать относительно числа дней, на протяжении которых экипаж может оставаться в живых».
Миссия поиска и спасения все еще продолжается,напомнил Рейнольдс.
Ранее бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев сделал предположение, что катастрофа могла произойти из-за взорвавшегося водорода, который выделялся из аккумуляторных батарей. При этом, по его словам, образовался хлор, который мог стать причиной гибели людей на борту.
Хлор мог образоваться вследствие попадания забортной воды внутрь корпуса, когда лодка всплыла для подзарядки аккумуляторов на перископную глубину и шла в режиме работы дизелей под водой (РДП),пояснил Валуев.
Аккумуляторы под воздействием воды могли выделить этот удушающий газ, от которого люди могли погибнуть,добавил он.
Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали также об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением ДЭПЛ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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