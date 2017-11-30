Американские ВМС оценили шансы на выживание экипажа аргентинской ДЭПЛ

Тот факт, что прошло столько времени, работает против (выживания), но всегда существует возможность экстремального выживания,

Миссия поиска и спасения все еще продолжается,

Хлор мог образоваться вследствие попадания забортной воды внутрь корпуса, когда лодка всплыла для подзарядки аккумуляторов на перископную глубину и шла в режиме работы дизелей под водой (РДП),

Аккумуляторы под воздействием воды могли выделить этот удушающий газ, от которого люди могли погибнуть,