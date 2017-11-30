11:54 30 ноября

Американские ВМС оценили шансы на выживание экипажа аргентинской ДЭПЛ

Экипаж аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в составе 44 человек все еще имеет шанс на «экстремальное выживание», несмотря на то, что с момента прекращения связи с кораблем прошло 15 дней, передает РИА Новости заявление представителя Южного командования ВМС США Эрика Рейнольдса.



Тот факт, что прошло столько времени, работает против (выживания), но всегда существует возможность экстремального выживания,
сказал агентству Рейнольдс.


При этом он заметил, что «не стоит спекулировать относительно числа дней, на протяжении которых экипаж может оставаться в живых».

Миссия поиска и спасения все еще продолжается,
напомнил Рейнольдс.

Ранее бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев сделал предположение, что катастрофа могла произойти из-за взорвавшегося водорода, который выделялся из аккумуляторных батарей. При этом, по его словам, образовался хлор, который мог стать причиной гибели людей на борту.

Хлор мог образоваться вследствие попадания забортной воды внутрь корпуса, когда лодка всплыла для подзарядки аккумуляторов на перископную глубину и шла в режиме работы дизелей под водой (РДП),
пояснил Валуев.

Аккумуляторы под воздействием воды могли выделить этот удушающий газ, от которого люди могли погибнуть,
добавил он.

Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали также об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением ДЭПЛ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Джедай Сегодня, 09:14
    Американские ВМС оценили шансы на выживание экипажа аргентинской ДЭПЛ

    Может, хватит уже PRиться на трагедии??? negative
    Джедай
    1. 1331М Сегодня, 09:19
      В чём здесь пиар?Они просто оценивают шансы команды. "но всегда существует возможность экстремального выживания"
      1331М
      1. Чёрный Сегодня, 09:23
        Оценивай - не оценивая, но шансы , практически, равну НУЛЮ....по-моему это понимают уже все
        Чёрный
        1. Рагнар лодброк Сегодня, 09:29
          Аргентина хоть сразу привлекла зарубежных специалистов! В отличии от наших которые до последнего топили наших подводников. Я про ''Курск''!
          Рагнар лодброк
          1. Идущий Сегодня, 09:33
            Цитата: Джедай
            Американские ВМС оценили шансы на выживание экипажа аргентинской ДЭПЛ

            Может, хватит уже PRиться на трагедии??? negative

            Максим , доброе утро! hi К сожалению , ничего святого , везде ищут выгоду.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 09:37
              Привет, Виктор! hi
              Цитата: Идущий
              К сожалению , ничего святого , везде ищут выгоду.

              Как всегда, ничего нового. sad
              Джедай
          2. Чёрный Сегодня, 09:36
            Цитата: Рагнар лодброк
            Аргентина хоть сразу привлекла зарубежных специалистов! В отличии от наших которые до последнего топили наших подводников. Я про ''Курск''!

            От каких ваших?....Экипажу "Курска" помочь было практически не возможно....а по-поводу "привлекали - не привлекали"...13-го( через сутки) Курск обнаружили, а 20-го на месте аварии уже работали норвежцы...
            Чёрный
            1. Идущий Сегодня, 09:39
              Нельзя сравнивать кислое и кривое , ничего общего.
              Идущий
          3. игорка357 Сегодня, 11:30
            Что несете то?Там как только нашли Курск,так через три дня норги уже были..
            игорка357
      2. сибиралт Сегодня, 09:56
        Бывает и Чудо. Может кто из экипажа в анабиоз впал. belay
        сибиралт
    2. rotmistr60 Сегодня, 09:19
      Американцам надо же отметиться.
      всегда существует возможность экстремального выживания
      Наверное большие специалисты по экстремальному выживанию, да вот только в своих фильмах. Возможность существует, но не при двукратном превышении нормы выживания.
      rotmistr60
      1. Джедай Сегодня, 09:22
        Геннадий, приветствую! hi
        Цитата: rotmistr60
        Американцам надо же отметиться.

        Вместо говорильни лучше бы на поисках сосредоточились.
        Джедай
        1. rotmistr60 Сегодня, 09:25
          Максим, приветствую! hi Что, что, а давать советы другим американцев хлебом не корми.
          rotmistr60
          1. Джедай Сегодня, 09:28
            Цитата: rotmistr60
            Что, что, а давать советы другим американцев хлебом не корми.

            Забывают китайскую мудрость о том, что не нужно давать советов пока тебя о них не просят.
            Джедай
    3. pvv113 Сегодня, 10:18
      Привет, Макс! Мне кажется, что этим заявлением американцы думают отмазаться от того взрыва hi
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 10:20
        Володя, привет! hi
        Цитата: pvv113
        этим заявлением американцы думают отмазаться от того взрыва

        Я тебе больше скажу: они ещё и Россию умудрятся приплести к гибели субмарины, попомни мои слова. yes
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 10:37
          Без этого никак, и пробирку покажут!
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 10:39
            Цитата: pvv113
            и пробирку покажут!

            Причём ту же самую. belay
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 10:41
              А зачем напрягаться и искать новую? Я еще удивляюсь, почему они не трясут этой же пробиркой в вопросе допинга российских спортсменов
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 10:45
                Эта пробирка ваще универсальная: в истории с химоружием в Сирии она тоже должна была появиться. wassat
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 10:48
                  На развалинах Вашингтона установим этой пробирке памятник wink
                  pvv113
                  1. Джедай Сегодня, 10:52
                    Только не работы Церетели, а то он сваяет пробирку ростом с Эмпайр-Стейт-Билдинг. lol
                    Джедай
                    1. pvv113 Сегодня, 10:53
                      Тогда наоборот - надо ему поручить, чтоб издалека было видно wink
                      pvv113
                      1. Джедай Сегодня, 10:55
                        Если ваять будет из местного бетона - пусть резвится, так уж и быть...
                        Джедай
                    2. pvv113 Сегодня, 10:58
                      Ему даже можно не напрягаться, а обтесать статую свободы до нужной формы laughing
                      pvv113
  2. komvap Сегодня, 09:41
    Хорошо что у нас есть спасательное судно проекта 21300 «Дельфин» -"Игорь Белоусов" - предназначеное для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты. Водоизмещение — 5 тысяч тонн, длина — свыше 100 метров.
    И очень плохо . что второе такое судно задерживается до 2023г., а надо их как минимум 4 - по числу флотов с ПЛ.
    komvap
    1. donavi49 Сегодня, 10:27
      Этот корабль ничем помочь не сможет - ибо он стоит дома. Пошел Янтарь если что. Главная проблема там не в аппаратах (американцы уже подогнали свой спасатель) - а в том, что лодку найти надо. А это очень сложно. Ибо надо сканировать дно на площади 700х200км.
      donavi49
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 11:06
        Цитата: donavi49
        . Главная проблема там не в аппаратах (американцы уже подогнали свой спасатель) - а в том, что лодку найти надо. А это очень сложно. Ибо надо сканировать дно на площади 700х200км.

        В своё время, американцы смогли разыскать свою лодку "Скорпион" посреди Атлантики, да и нашу лодку в Тихом океане на глубине 6000 метров не только нашли, но и подняли...
        Мельчают американцы...
        Капитан Пушкин
  3. Джек О’Нилл Сегодня, 09:51
    Надеюсь, что морячков спасут.
    Джек О’Нилл
    1. donavi49 Сегодня, 10:26
      Лодка не обнаружена. И судя по району поисков 700х200км - еще месяц ее не найдут с высокой долей вероятности.
      donavi49
  4. RUSOIVAN Сегодня, 10:58
    Шансов нет. Иначе бы спасатели их уже услышали. Земля пухом.
    RUSOIVAN
  5. Bronevick Сегодня, 11:10
    Это как кот Шрёдингера.
    Bronevick
  6. лысова Сегодня, 11:41
    Как говорится Надежда, а искать нужно - хоть год займёт. Глянул, глубины досягаемы, в пределах 600 м, если конечно точные сведения по переходу.
    лысова
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