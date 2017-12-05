«Халифат» всё ближе к России
Исламисты-террористы терпят поражения как в Сирии, так и в Ираке. Самозваный халифат не только меняет стратегию, уходя от концепции «государства», но и ищет новые территории. Одним из постоянных новых «плацдармов» стал Афганистан, где джихадисты сегодня закрепляются и сеют страх через теракты. Халифатчики постепенно приближаются к России, что создаёт вполне реальную угрозу безопасности страны.
Боевики «Исламского государства» («ИГ», запрещено в РФ) терпят поражения как в Сирии, так и в Ираке и растекаются по всей планете. Вместе с поражением на Ближнем Востоке меняется стратегия самозваного «халифата». «Государства» как такого уже практически нет, зато есть группировки и «филиалы» под другими названиями, которые продолжают «борьбу». Сегодня совершенно очевидно, что боевики «ИГ» под другими «торговыми марками» основательно закрепились в Афганистане. Именно поэтому в США поговаривают о новой решительной операции против остатков «ИГ», окопавшихся в той стране, где американцы безуспешно воюют с терроризмом с осени 2001 года. Теперь, похоже, задача ещё больше осложнится.
В ноябре 2017 года именно Афганистан стал «плацдармом», где боевики «ИГ» попробовали возродить «борьбу». Террористы показали всему миру, что именно здесь они намерены продолжать своё кровавое дело. Несколько крупных терактов, самоподрывы смертников — тому свидетельство.
В Афганистане действует террористическая группировка «Вилаят Хорасан», один из так называемых филиалов, или отделений, «Исламского государства». Оно распространяет влияние на Афганистан и Пакистан. С января 2015 г. роль провинциального «правителя» «Вилаят Хорасан» играет Хафиз Саид Хан.
7 ноября мировая пресса сообщила об атаке этой группировкой офиса телеканала «Шамшад» в столице Афганистана. Исламисты заявили об убийстве двадцати человек. Впоследствии была вскрыта ложь боевиков: официально правоохранители подтвердили гибель только одной сотрудницы телеканала и охранника. Около 20 человек пострадали в результата нападения. Один нападавший был застрелен полицейскими. Силы безопасности смогли остановить всех троих нападавших и спасти многих сотрудников «Шамшада» от гибели.
Талибы от этой атаки открестились: представитель радикалов Сабиулла Муджахид сообщил в сети, что «Талибан» (запрещён в РФ) к нападению не причастен.
16 ноября стало известно о следующем кровавом теракте «халифатчиков». Он тоже произошёл в Кабуле. В результате атаки смертника, по разным данным, погибло до восемнадцати человек. Смертник устроил взрыв близ ресторана, где организовали встречу представители партии «Джамиат-и-Ислами».
Эти громкие теракты, которые разделяет несколько дней, стали своеобразной «юбилейной» отметкой: об «ИГ» на территории Афганистана местные жители «неофициально» узнали три года тому назад. Трёхлетие «официального» провозглашения местного «халифата» группировка «Вилаят Хорасан» «отпразднует» в январе 2018 года. Жутко даже и представить, как отметят боевики эту «дату».
«Вилаят Хорасан» представляет собой немалую силу, которая угрожает афганским правоохранителям наряду с талибами. При этом последние конкурируют за влияние со вторгнувшимся соперником. Непримиримость последнего означает желание исламистов закрепиться в Афганистане. И это очень не нравится США, которым придётся противостоять не только талибам, но и новому «халифату». Впрочем, американцы относятся к новому противнику со странным пренебрежением.
В конце ноября стало известно, что спецназовцы США совместно с местными силами проведут в Афганистане операцию против «Исламского государства». О таких планах говорил командующий силами международной коалиции в Афганистане генерал Джон Николсон. Кстати, это тот самый генерал, что обвинял Россию в поддержке «Талибана». Вот его слова: «Да, Россия действительно поддерживает и пытается легитимизировать «Талибан». Масштабы этой поддержки сложно определить, но проблема заключается в том, что, поддерживая «Талибан», они помогают группе, оправдывающей терроризм и готовящей террористов». Этот же Николсон заявлял, что для победы над талибами следует сохранить иностранное военное присутствие в Афганистане и «продолжить нынешнюю стратегию». Будет ли теперь этот генерал будет настаивать на наращивании военного присутствия в Афганистане? Ведь воевать надо будет и против «ИГ»! Едва ли.
Мистер Николсон уверен: попытки «Исламского государства» создать «халифат» не могут увенчаться успехом. В ходе боевых операций группировка уже несёт ощутимые потери. «Мы в значительной мере отрезали их от внешних каналов финансирования и поддержки, и они испытывают трудности с заменой своих лидеров», — цитирует генерала «Афганистан.ру».
Кроме того, как утверждает глава миссии «Решительная поддержка», Вашингтон не получил свидетельств переброски в Афганистан боевиков «ИГ» из Ирака и Сирии. Он полагает, что в рядах афганской группировки воюют преимущественно приверженцы «Исламского движения Узбекистана» («ИДУ») и бывшие участники пакистанского «Талибана».
Между тем, ноябрьские теракты красноречиво говорят о возросшей активности «ИГ» в Афганистане. Говоря о желании филиала «ИГ» осесть в Афганистане, можно говорить и о грядущем стремлении боевиков проникнуть в страны Средней Азии. На сей счёт имеются разные (часто противоположные) мнения экспертов-аналитиков и военных специалистов.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Владимир Зарудницкий на церемонии открытия учений Коллективных сил ОДКБ в Таджикистане заявил, что Минобороны РФ обеспокоено ситуацией в Афганистане, где наиболее динамично растёт численность формирований «ИГ».
«Говорить о завершении борьбы с международным терроризмом на территории Ближнего Востока преждевременно. Особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где рост численности формирований ИГИЛ мы оцениваем как наиболее динамичный», — цитирует Зарудницкого РИА «Новости».
Необходимость учений, по словам командующего, обусловлена военно-политической обстановкой в регионе Средней Азии, и «прежде всего в контексте миграции боевиков так называемого «Исламского государства», выдавливаемого из Сирии и Ирака».
Зарудницкий полагает, что стратегия этих группировок угрожает безопасности не только Афганистана, но и сопредельных государств. «Эти и другие факторы легли в основу замысла нашего учения», — добавил он.
Начальник объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров солидарен с ним. Он отмечает, что ситуация в регионе сложная. «Успехи РФ и других участников борьбы с террористическими организациями, прежде всего с ИГИЛ, на территории САР, в определённой степени способствуют частичному перетеканию террористов в другие регионы. И, конечно, наиболее вероятный регион — это регион Центральной Азии, соседствующий с Таджикистаном Афганистан. Там обстановка неспокойная… Поэтому не в плане угрозы, а в плане подготовки войск мы проводим именно в этом регионе учения», — сказал Сидоров.
Как видим, сведения российских военных существенно отличаются от заявлений бравого американского генерала, который боевиков «ИГ» из Сирии и Ирака в Афганистане в упор не видит, а со всеми прочими террористами на словах уже покончил.
В разговоре с корреспондентом РИА «Новости» Григорий Лукьянов, преподаватель ВШЭ, рассказал, что Афганистан становится основным центром сохранившихся сил «ИГ». А ведь Афганистан географически близок к постсоветскому пространству.
«Ситуацию, сложившуюся в этой стране, можно назвать тупиковой, — комментирует Лукьянов нынешнее положение в Афганистане. — Ни государственные власти, ни их противники из движения «Талибан» не имеют ресурсов для того, чтобы справиться с «ИГ». Сторонники «халифата» обеспечили себе контроль над потоками наркотрафика и контрабанды в отдельных частях страны, поэтому экономически неуязвимы. В обозримой перспективе афганское «ИГ» выглядит стабильно: ему почти ничто не угрожает ни с военной, ни с хозяйственной точки зрения. Именно к этой группировке могут присоединиться некоторые разбитые в Сирии и в Ираке джихадисты».
Итак, российские военные и эксперты в корне не согласны с заявлениями американцев.
И столь удручающее положение дел, когда новообразованное «ИГ» не просто осело, а уже основательно закрепилось в Афганистане, действительно вызывает тревогу. Местные отделения «ИГ» действительно намерены расширять своё влияние в регионе, что подтверждают и последние громкие теракты, за которые взяло на себя ответственность именно «ИГ».
До сих пор в стране говорили о терактах талибов. По последним данным Организации Объединённых Наций, за шесть месяцев 2017 года в одном только Кабуле погибло в результате терактов более двухсот человек, более 770 было ранено. Почти все эти трагедии и смерти — вина «Талибана». Однако теперь печальная статистика может перемениться, поскольку в текущем году многие крупные теракты устроили «халифатчики», в том числе смертники.
Увы, но кровожадные боевики ещё покажут себя: в следующем году будет отмечаться трёхлетие «деятельности» новоявленного «халифата» в Афганистане, кроме того, в 2018 и 2019 гг. в стране должны состояться парламентские и президентские выборы.
Ситуация складывается крайне напряжённая, и заявлять о бесперспективности попыток местного «Исламского государства» создать новый «халифат» может разве что бравый американский генерал Николсон.
Что касается России, то высокая опасность существует и для неё: к оживающему «ИГ» присоединяются афганские таджики и узбеки. Через них влияние «халифатчиков» может дотянуться до самой России. Это означало бы дальнейшую миграцию «халифата» через границы. Вот почему начальник объединённого штаба ОДКБ А. Сидоров, указывая на частичное перетекание террористов в другие регионы, в том числе Центральную Азию, говорит, что военные учения в этом регионе проводятся именно с целью подготовки войск. Потенциальная гроза существует, и противодействие ей отрабатывается. Что касается заявлений разных американских военных в Афганистане, то эти люди с 2001 года успешно доказывают свою неспособность побеждать терроризм.
Боевики «Исламского государства» («ИГ», запрещено в РФ) терпят поражения как в Сирии, так и в Ираке и растекаются по всей планете. Вместе с поражением на Ближнем Востоке меняется стратегия самозваного «халифата». «Государства» как такого уже практически нет, зато есть группировки и «филиалы» под другими названиями, которые продолжают «борьбу». Сегодня совершенно очевидно, что боевики «ИГ» под другими «торговыми марками» основательно закрепились в Афганистане. Именно поэтому в США поговаривают о новой решительной операции против остатков «ИГ», окопавшихся в той стране, где американцы безуспешно воюют с терроризмом с осени 2001 года. Теперь, похоже, задача ещё больше осложнится.
В ноябре 2017 года именно Афганистан стал «плацдармом», где боевики «ИГ» попробовали возродить «борьбу». Террористы показали всему миру, что именно здесь они намерены продолжать своё кровавое дело. Несколько крупных терактов, самоподрывы смертников — тому свидетельство.
В Афганистане действует террористическая группировка «Вилаят Хорасан», один из так называемых филиалов, или отделений, «Исламского государства». Оно распространяет влияние на Афганистан и Пакистан. С января 2015 г. роль провинциального «правителя» «Вилаят Хорасан» играет Хафиз Саид Хан.
7 ноября мировая пресса сообщила об атаке этой группировкой офиса телеканала «Шамшад» в столице Афганистана. Исламисты заявили об убийстве двадцати человек. Впоследствии была вскрыта ложь боевиков: официально правоохранители подтвердили гибель только одной сотрудницы телеканала и охранника. Около 20 человек пострадали в результата нападения. Один нападавший был застрелен полицейскими. Силы безопасности смогли остановить всех троих нападавших и спасти многих сотрудников «Шамшада» от гибели.
Талибы от этой атаки открестились: представитель радикалов Сабиулла Муджахид сообщил в сети, что «Талибан» (запрещён в РФ) к нападению не причастен.
16 ноября стало известно о следующем кровавом теракте «халифатчиков». Он тоже произошёл в Кабуле. В результате атаки смертника, по разным данным, погибло до восемнадцати человек. Смертник устроил взрыв близ ресторана, где организовали встречу представители партии «Джамиат-и-Ислами».
Эти громкие теракты, которые разделяет несколько дней, стали своеобразной «юбилейной» отметкой: об «ИГ» на территории Афганистана местные жители «неофициально» узнали три года тому назад. Трёхлетие «официального» провозглашения местного «халифата» группировка «Вилаят Хорасан» «отпразднует» в январе 2018 года. Жутко даже и представить, как отметят боевики эту «дату».
«Вилаят Хорасан» представляет собой немалую силу, которая угрожает афганским правоохранителям наряду с талибами. При этом последние конкурируют за влияние со вторгнувшимся соперником. Непримиримость последнего означает желание исламистов закрепиться в Афганистане. И это очень не нравится США, которым придётся противостоять не только талибам, но и новому «халифату». Впрочем, американцы относятся к новому противнику со странным пренебрежением.
В конце ноября стало известно, что спецназовцы США совместно с местными силами проведут в Афганистане операцию против «Исламского государства». О таких планах говорил командующий силами международной коалиции в Афганистане генерал Джон Николсон. Кстати, это тот самый генерал, что обвинял Россию в поддержке «Талибана». Вот его слова: «Да, Россия действительно поддерживает и пытается легитимизировать «Талибан». Масштабы этой поддержки сложно определить, но проблема заключается в том, что, поддерживая «Талибан», они помогают группе, оправдывающей терроризм и готовящей террористов». Этот же Николсон заявлял, что для победы над талибами следует сохранить иностранное военное присутствие в Афганистане и «продолжить нынешнюю стратегию». Будет ли теперь этот генерал будет настаивать на наращивании военного присутствия в Афганистане? Ведь воевать надо будет и против «ИГ»! Едва ли.
Мистер Николсон уверен: попытки «Исламского государства» создать «халифат» не могут увенчаться успехом. В ходе боевых операций группировка уже несёт ощутимые потери. «Мы в значительной мере отрезали их от внешних каналов финансирования и поддержки, и они испытывают трудности с заменой своих лидеров», — цитирует генерала «Афганистан.ру».
Кроме того, как утверждает глава миссии «Решительная поддержка», Вашингтон не получил свидетельств переброски в Афганистан боевиков «ИГ» из Ирака и Сирии. Он полагает, что в рядах афганской группировки воюют преимущественно приверженцы «Исламского движения Узбекистана» («ИДУ») и бывшие участники пакистанского «Талибана».
Между тем, ноябрьские теракты красноречиво говорят о возросшей активности «ИГ» в Афганистане. Говоря о желании филиала «ИГ» осесть в Афганистане, можно говорить и о грядущем стремлении боевиков проникнуть в страны Средней Азии. На сей счёт имеются разные (часто противоположные) мнения экспертов-аналитиков и военных специалистов.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Владимир Зарудницкий на церемонии открытия учений Коллективных сил ОДКБ в Таджикистане заявил, что Минобороны РФ обеспокоено ситуацией в Афганистане, где наиболее динамично растёт численность формирований «ИГ».
«Говорить о завершении борьбы с международным терроризмом на территории Ближнего Востока преждевременно. Особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где рост численности формирований ИГИЛ мы оцениваем как наиболее динамичный», — цитирует Зарудницкого РИА «Новости».
Необходимость учений, по словам командующего, обусловлена военно-политической обстановкой в регионе Средней Азии, и «прежде всего в контексте миграции боевиков так называемого «Исламского государства», выдавливаемого из Сирии и Ирака».
Зарудницкий полагает, что стратегия этих группировок угрожает безопасности не только Афганистана, но и сопредельных государств. «Эти и другие факторы легли в основу замысла нашего учения», — добавил он.
Начальник объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров солидарен с ним. Он отмечает, что ситуация в регионе сложная. «Успехи РФ и других участников борьбы с террористическими организациями, прежде всего с ИГИЛ, на территории САР, в определённой степени способствуют частичному перетеканию террористов в другие регионы. И, конечно, наиболее вероятный регион — это регион Центральной Азии, соседствующий с Таджикистаном Афганистан. Там обстановка неспокойная… Поэтому не в плане угрозы, а в плане подготовки войск мы проводим именно в этом регионе учения», — сказал Сидоров.
Как видим, сведения российских военных существенно отличаются от заявлений бравого американского генерала, который боевиков «ИГ» из Сирии и Ирака в Афганистане в упор не видит, а со всеми прочими террористами на словах уже покончил.
В разговоре с корреспондентом РИА «Новости» Григорий Лукьянов, преподаватель ВШЭ, рассказал, что Афганистан становится основным центром сохранившихся сил «ИГ». А ведь Афганистан географически близок к постсоветскому пространству.
«Ситуацию, сложившуюся в этой стране, можно назвать тупиковой, — комментирует Лукьянов нынешнее положение в Афганистане. — Ни государственные власти, ни их противники из движения «Талибан» не имеют ресурсов для того, чтобы справиться с «ИГ». Сторонники «халифата» обеспечили себе контроль над потоками наркотрафика и контрабанды в отдельных частях страны, поэтому экономически неуязвимы. В обозримой перспективе афганское «ИГ» выглядит стабильно: ему почти ничто не угрожает ни с военной, ни с хозяйственной точки зрения. Именно к этой группировке могут присоединиться некоторые разбитые в Сирии и в Ираке джихадисты».
Итак, российские военные и эксперты в корне не согласны с заявлениями американцев.
И столь удручающее положение дел, когда новообразованное «ИГ» не просто осело, а уже основательно закрепилось в Афганистане, действительно вызывает тревогу. Местные отделения «ИГ» действительно намерены расширять своё влияние в регионе, что подтверждают и последние громкие теракты, за которые взяло на себя ответственность именно «ИГ».
До сих пор в стране говорили о терактах талибов. По последним данным Организации Объединённых Наций, за шесть месяцев 2017 года в одном только Кабуле погибло в результате терактов более двухсот человек, более 770 было ранено. Почти все эти трагедии и смерти — вина «Талибана». Однако теперь печальная статистика может перемениться, поскольку в текущем году многие крупные теракты устроили «халифатчики», в том числе смертники.
Увы, но кровожадные боевики ещё покажут себя: в следующем году будет отмечаться трёхлетие «деятельности» новоявленного «халифата» в Афганистане, кроме того, в 2018 и 2019 гг. в стране должны состояться парламентские и президентские выборы.
Ситуация складывается крайне напряжённая, и заявлять о бесперспективности попыток местного «Исламского государства» создать новый «халифат» может разве что бравый американский генерал Николсон.
Что касается России, то высокая опасность существует и для неё: к оживающему «ИГ» присоединяются афганские таджики и узбеки. Через них влияние «халифатчиков» может дотянуться до самой России. Это означало бы дальнейшую миграцию «халифата» через границы. Вот почему начальник объединённого штаба ОДКБ А. Сидоров, указывая на частичное перетекание террористов в другие регионы, в том числе Центральную Азию, говорит, что военные учения в этом регионе проводятся именно с целью подготовки войск. Потенциальная гроза существует, и противодействие ей отрабатывается. Что касается заявлений разных американских военных в Афганистане, то эти люди с 2001 года успешно доказывают свою неспособность побеждать терроризм.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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