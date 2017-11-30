ВКС РФ и Армия Сирии громят боевиков в Идлибе: кадры с передовой
Правительственная армия Сирии совместно с ВКС РФ ведет крупную наступательную операцию в провинции Алеппо. Результатом боев последних дней стало освобождение нескольких населенных пунктов. В авангарде идут натренированные российскими специалистами бойцы 5-го армейского корпуса ВС САР. Существенную поддержку им оказывают ударные вертолеты ВКС.
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