Армия США на подступах к России: чем ответим?

США продолжают нагнетать обстановку в восточной части Европы. Пентагон направил в Конгресс США уведомление о скорых поставках в Польшу комплексов ракетной артиллерии и авиационных ракет больше дальности. При этом американцы совершенно открыто заявляют, что поставки данных вооружение соответствуют внешнеполитическим целям США по сдерживанию России.











