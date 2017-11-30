Армия США на подступах к России: чем ответим?
США продолжают нагнетать обстановку в восточной части Европы. Пентагон направил в Конгресс США уведомление о скорых поставках в Польшу комплексов ракетной артиллерии и авиационных ракет больше дальности. При этом американцы совершенно открыто заявляют, что поставки данных вооружение соответствуют внешнеполитическим целям США по сдерживанию России.
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