11:55 30 ноября

Военная обстановка в Сирии: Курды заключили союз с ИГИЛ

В интернете опубликовано соглашение ИГИЛ с курдскими отрядами самообороны. Оно подразумевает прекращение огня, и вести бои только против сил, которые не участвуют в соглашении. Этими силами оказалась сирийская армия. Более того, в рамках соглашение будет создан центр по координации действий и обмену разведывательными данными о передвижении войск противника.




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Комментарии 3

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  1. solzh Сегодня, 10:25
    После прочтения статьи и просмотра ролика, в мыслях крутится фраза: недолго музыка играла...
    solzh
  2. Балу Сегодня, 10:39
    В интернете опубликовано соглашение ИГИЛ с курдскими отрядами самообороны. Оно подразумевает прекращение огня, и вести бои только против сил, которые не участвуют в соглашении. Этими силами оказалась сирийская армия. Более того, в рамках соглашение будет создан центр по координации действий и обмену разведывательными данными о передвижении войск противника.

    Ничего удивительного. Вполне ожидаемо. Место ИГИЛ заняли курды. ИГИЛ переместится в Среднюю Азию.
    Западная коалиция и примкнувший к ним Израиль с Турцией будут последовательно уничтожать Сирию как суверенное государство, поскольку население Сирии мешает американским и Израильским ученым.
    Балу
  3. semuil Сегодня, 11:49
    Зато теперь нет необходимости искать какой то компромисс с курдами.
    semuil
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