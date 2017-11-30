Военная обстановка в Сирии: Курды заключили союз с ИГИЛ

В интернете опубликовано соглашение ИГИЛ с курдскими отрядами самообороны. Оно подразумевает прекращение огня, и вести бои только против сил, которые не участвуют в соглашении. Этими силами оказалась сирийская армия. Более того, в рамках соглашение будет создан центр по координации действий и обмену разведывательными данными о передвижении войск противника.











