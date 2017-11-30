Российский Центробанк: волк в овечьей шкуре

В минувшем году прибыль ЦБ России составила более 43 млрд рублей. Такие цифры значатся в официальном отчете регулятора. Хотя закон о Банке России запрещает ему работать с целью получения прибыли, таковую он имеет исправно каждый год. Не бедствуют и многочисленные "дочки" ЦБ. Прибыль Сбербанка России, более 50% акций которого принадлежит Центробанку, составила полтриллиона рублей.











