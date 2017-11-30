11:48 30 ноября

Российский Центробанк: волк в овечьей шкуре

В минувшем году прибыль ЦБ России составила более 43 млрд рублей. Такие цифры значатся в официальном отчете регулятора. Хотя закон о Банке России запрещает ему работать с целью получения прибыли, таковую он имеет исправно каждый год. Не бедствуют и многочисленные "дочки" ЦБ. Прибыль Сбербанка России, более 50% акций которого принадлежит Центробанку, составила полтриллиона рублей.




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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 10:41
    Высокая... относительно мировых... учётная ставка, это гигантский пылесос по изъятию денег у населения России и передачи их финансовым спекулянтам. Ну нельзя сделать что-то кроме купи-продай при банковском проценте за тридцать. На западе рентабельность три, четыре процента, это уже очень хорошо. Даже при крайне низкой оплате труда... средняя зарплата... именно средняя... сейчас ниже чем в Китае, наша экономика не выдерживает конкуренции.
    Vard
    1. Дедкастарый Сегодня, 11:05
      ну что сказать..."вывсёврёте" ! все министры у нас честные и лучшие,у нас лучшая медицина и образование, у нас заботятся о детях и стариках,экономика на подъёме,и да, Ценробанк тоже заботится о нас... fellow
      Дедкастарый
    2. vladimirvn Сегодня, 11:07
      Конкурировать нужно в тех областях, где мы сильны. Туда же и доливать средства. И зарплаты платить там такие, чтобы специалисты на запад не убегали. А мы соревнуемся, у кого ниже зарплата, тем самым, вроде, как бы, повышая конкурентоспособность наших товаров.
      Цитата: Vard
      наша экономика не выдерживает конкуренции.
      vladimirvn
  2. Мар.Тира Сегодня, 11:32
    То что во власти в России крепкая связка с банкирами может судить тот факт,что за все эти года не был обличён,и посажен,ни один банкир из финансовой верхушки.Подверглись наказаниям все ветви власти,но не банковской.Крепко сидим,очень крепко на долларовой игле.
    Мар.Тира
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