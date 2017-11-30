11:46 30 ноября

Виктор Бондарев: «КНДР не нападает, а защищается!»

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в среду назвал самозащитой пуск межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

Запуск северокорейской МБР — это самозащита. США, Южная Корея и Япония постоянно провоцируют Ким Чен Ына: то проводят совместные учения в опасной близости к границе КНДР, то показательно испытывают свои вооружения, демонстрируя миру свою мощь. Штаты грозятся выйти из РСМД. Блефуют? Вероятно. Но КНДР стремится показать, что у них есть достойная баллистическая «ответка»
 — выразил мнение сенатор.

Виктор Бондарев: «КНДР не нападает, а защищается!»



По его словам, пуск «Хвасона-15» — это не старт боевых действий, а призыв Пхеньяна, обращённый к США и их союзникам в азиатском регионе: «мол, не на простачка „напали“, давайте не ссориться».

Бондарев отмечает, что если бы КНДР хотела начать войну, то она бы направила боезаряд в какой-нибудь промышленный или стратегически важный объект.

География приземления, точнее приводнения, свидетельствует о намерениях предупредить, остеречь американцев и их союзников, в частности Японию и Южную Корею, от дальнейшей эскалации напряжённости. К сожалению, это увещевание возымело обратный эффект: очередной южнокорейский ракетный „пшик“ и новые угрозы от США
 — отметил он.

При этом парламентарий признал, что северокорейский лидер «периодически перегибает палку», однако, отметил он, Ким Чен Ын «защищает интересы своей страны, угрозу безопасности которой видит и чувствует».

Бондарев выразил надежду, что запуск северокорейской ракеты, наконец, сможет убедить США и их компаньонов «прекратить показательные учения, прекратить бряцание оружием и сесть за стол переговоров».

Использованы фотографии: Парламентская газета
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Комментарии 15

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  1. Дедкастарый Сегодня, 10:46
    лётчик дело говорит. но кто бы услышал...
    Дедкастарый
    1. Джедай Сегодня, 10:48
      hi
      Виктор Бондарев: «КНДР не нападает, а защищается!»

      А когда это США останавливало? Ни Корея, ни Вьетнам, ни Ливия, ни Ирак , ни Афганистан тоже не нападали. negative Не будь у КНДР ЯО - США уже весело плясали бы джигу на развалинах Пхеньяна. am
      Джедай
      1. Dashout Сегодня, 11:11
        Минкульт пусть сделает конкурс на сценарий: Кот Леопольд (КНДР) и амерские мыши. Ын им постоянно говорит - Ребята, не надо!
        Dashout
        1. Джедай Сегодня, 11:16
          Мыши всё ждут когда Леопольд "Озверин" примет.
          Джедай
  2. pvv113 Сегодня, 10:47
    Но КНДР стремится показать, что у них есть достойная баллистическая «ответка»

    Действительно, у кого такой ответки не было, те пострадали от принудительной демократизации
    pvv113
  3. 1331М Сегодня, 10:51
    "География приземления, точнее приводнения, свидетельствует о намерениях предупредить, остеречь американцев и их союзников, в частности Японию и Южную Корею, от дальнейшей эскалации напряжённости. К сожалению, это увещевание возымело обратный эффект: очередной южнокорейский ракетный „пшик“ и новые угрозы от США"
    Замкнутый круг...
    1331М
  4. Sergey53 Сегодня, 10:53
    Одна только перспектива оказаться под прицелом, у подматрасников появляется дрожь в коленях. Настоящие херои.
    Sergey53
  5. solzh Сегодня, 10:54
    Виктор Бондарев прав. Он все сказал правильно. Добавлять что-то к его словам нет надобности.
    solzh
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:54
    Запуск северокорейской МБР — это самозащита

    Эта тема уже оговорена сотню раз. Понятно, что это защитная реакция. Этого до сих пор не могут понять только Сша с Ю.Кореей, Японией и американские сателлиты при поддержке российских т.н. "либералов". В Европе громче всех злобствует на эту тему Польша. Проповедник польских идей на российском ТВ Якуб вчера договорился до того, что КНДР оказывается угрожает и Польше с остальной Европой.
    rotmistr60
    1. Dashout Сегодня, 11:09
      Цитата: rotmistr60
      Проповедник польских идей на российском ТВ Якуб вчера договорился

      Вот вопрос: Ну зачем этих придурков на ТВ приглашают?
      Dashout
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:17
        зачем этих придурков ...

        Наверное для того, чтобы лишний раз показать, что они таковыми и являются. И правительства этих стран не далеко ушли от своих "экспертов".
        rotmistr60
  7. лом123 Сегодня, 10:55
    И все таки янки молодцы, весь мир под свою дутку петь заставили, а кто противоречит им свою дерьмократию внедряют, а что больше всего злит так это все пытаются с ними контакты наладить am
    лом123
    1. Сепар ДНР Сегодня, 11:00
      Цитата: лом123
      И все таки янки молодцы, весь мир под свою дутку петь заставили, а кто противоречит им свою дерьмократию внедряют, а что больше всего злит так это все пытаются с ними контакты наладить

      Контакты,они сами по себе ничего... Вот только бы американцы свою "дудку" засунули б по-глубже, для начала , себе в ... чехол.
      Тогда и поговорить можно.
      Сепар ДНР
      1. лом123 Сегодня, 11:04
        в чехол они её засунут тогда когда им кто не буть в этом поможет, а пока дуют как хотят .
        лом123
  8. тасха Сегодня, 11:27
    баллистическая «ответка»


    Какие предъявы, такая и ответка... wink
    Вот такие базары у сенаторов Российской Федерации.. request
    тасха
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