Виктор Бондарев: «КНДР не нападает, а защищается!»

Запуск северокорейской МБР — это самозащита. США, Южная Корея и Япония постоянно провоцируют Ким Чен Ына: то проводят совместные учения в опасной близости к границе КНДР, то показательно испытывают свои вооружения, демонстрируя миру свою мощь. Штаты грозятся выйти из РСМД. Блефуют? Вероятно. Но КНДР стремится показать, что у них есть достойная баллистическая «ответка»

География приземления, точнее приводнения, свидетельствует о намерениях предупредить, остеречь американцев и их союзников, в частности Японию и Южную Корею, от дальнейшей эскалации напряжённости. К сожалению, это увещевание возымело обратный эффект: очередной южнокорейский ракетный „пшик“ и новые угрозы от США

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в среду назвал самозащитой пуск межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.— выразил мнение сенатор.По его словам, пуск «Хвасона-15» — это не старт боевых действий, а призыв Пхеньяна, обращённый к США и их союзникам в азиатском регионе: «мол, не на простачка „напали“, давайте не ссориться».Бондарев отмечает, что если бы КНДР хотела начать войну, то она бы направила боезаряд в какой-нибудь промышленный или стратегически важный объект.— отметил он.При этом парламентарий признал, что северокорейский лидер «периодически перегибает палку», однако, отметил он, Ким Чен Ын «защищает интересы своей страны, угрозу безопасности которой видит и чувствует».Бондарев выразил надежду, что запуск северокорейской ракеты, наконец, сможет убедить США и их компаньонов «прекратить показательные учения, прекратить бряцание оружием и сесть за стол переговоров».