Виктор Бондарев: «КНДР не нападает, а защищается!»
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в среду назвал самозащитой пуск межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.
По его словам, пуск «Хвасона-15» — это не старт боевых действий, а призыв Пхеньяна, обращённый к США и их союзникам в азиатском регионе: «мол, не на простачка „напали“, давайте не ссориться».
Бондарев отмечает, что если бы КНДР хотела начать войну, то она бы направила боезаряд в какой-нибудь промышленный или стратегически важный объект.
При этом парламентарий признал, что северокорейский лидер «периодически перегибает палку», однако, отметил он, Ким Чен Ын «защищает интересы своей страны, угрозу безопасности которой видит и чувствует».
Бондарев выразил надежду, что запуск северокорейской ракеты, наконец, сможет убедить США и их компаньонов «прекратить показательные учения, прекратить бряцание оружием и сесть за стол переговоров».
Запуск северокорейской МБР — это самозащита. США, Южная Корея и Япония постоянно провоцируют Ким Чен Ына: то проводят совместные учения в опасной близости к границе КНДР, то показательно испытывают свои вооружения, демонстрируя миру свою мощь. Штаты грозятся выйти из РСМД. Блефуют? Вероятно. Но КНДР стремится показать, что у них есть достойная баллистическая «ответка»— выразил мнение сенатор.
По его словам, пуск «Хвасона-15» — это не старт боевых действий, а призыв Пхеньяна, обращённый к США и их союзникам в азиатском регионе: «мол, не на простачка „напали“, давайте не ссориться».
Бондарев отмечает, что если бы КНДР хотела начать войну, то она бы направила боезаряд в какой-нибудь промышленный или стратегически важный объект.
География приземления, точнее приводнения, свидетельствует о намерениях предупредить, остеречь американцев и их союзников, в частности Японию и Южную Корею, от дальнейшей эскалации напряжённости. К сожалению, это увещевание возымело обратный эффект: очередной южнокорейский ракетный „пшик“ и новые угрозы от США— отметил он.
При этом парламентарий признал, что северокорейский лидер «периодически перегибает палку», однако, отметил он, Ким Чен Ын «защищает интересы своей страны, угрозу безопасности которой видит и чувствует».
Бондарев выразил надежду, что запуск северокорейской ракеты, наконец, сможет убедить США и их компаньонов «прекратить показательные учения, прекратить бряцание оружием и сесть за стол переговоров».
Использованы фотографии: Парламентская газета
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