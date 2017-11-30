«Адмирал Пантелеев» завершил визит в Индонезию
Отряд кораблей Тихоокенского флота завершил неофициальный визит в Индонезию и покинул порт Танджунг Приок в Северной Джакарте, передает РИА Новости.
В составе отряда – большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и морской танкер «Борис Бутома».
В пресс-службе напомнили, что «в ходе визита моряки Тихоокеанского флота провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната с военнослужащими ВМС Индонезии».
«Адмирал Пантелеев» был открыт для посещения, и все желающие смогли ознакомиться с бытом российских моряков. В свою очередь местные власти организовали для тихоокеанцев экскурсии по региону.
В составе отряда – большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и морской танкер «Борис Бутома».
После выхода российского отряда из главной морской базы Джакарте корабли ТОФ и ВМС Индонезии провели совместное учение, нацеленное на совершенствование взаимодействия на море, в ходе которого отрабатывались организация связи и совместное маневрирование,говорится в релизе Восточного военного округа.
В пресс-службе напомнили, что «в ходе визита моряки Тихоокеанского флота провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната с военнослужащими ВМС Индонезии».
«Адмирал Пантелеев» был открыт для посещения, и все желающие смогли ознакомиться с бытом российских моряков. В свою очередь местные власти организовали для тихоокеанцев экскурсии по региону.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.narod.ru
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