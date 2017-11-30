11:48 30 ноября

«Адмирал Пантелеев» завершил визит в Индонезию

Отряд кораблей Тихоокенского флота завершил неофициальный визит в Индонезию и покинул порт Танджунг Приок в Северной Джакарте, передает РИА Новости.



В составе отряда – большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и морской танкер «Борис Бутома».


После выхода российского отряда из главной морской базы Джакарте корабли ТОФ и ВМС Индонезии провели совместное учение, нацеленное на совершенствование взаимодействия на море, в ходе которого отрабатывались организация связи и совместное маневрирование,
говорится в релизе Восточного военного округа.

В пресс-службе напомнили, что «в ходе визита моряки Тихоокеанского флота провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната с военнослужащими ВМС Индонезии».

«Адмирал Пантелеев» был открыт для посещения, и все желающие смогли ознакомиться с бытом российских моряков. В свою очередь местные власти организовали для тихоокеанцев экскурсии по региону.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.narod.ru
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Комментарии 3

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  1. kap-lei Сегодня, 11:01
    Совместные учения, соревнования - молодцы, других посмотрели и себя показали! Да и Индонезию увидели, манго и креветок поели - приятные бонусы в морской службе!
    kap-lei
  2. Chertt Сегодня, 11:06
    В пресс-службе напомнили, что «в ходе визита моряки Тихоокеанского флота провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната с военнослужащими ВМС Индонезии».
    -Счет какой? А то у меня мысль мелькнула, что с футболом делать. И куда нам наших жо*аногих девать
    Chertt
  3. Bronevick Сегодня, 11:06
    Рабочие лошадки не подводят.
    Bronevick
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