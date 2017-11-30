«Адмирал Пантелеев» завершил визит в Индонезию

После выхода российского отряда из главной морской базы Джакарте корабли ТОФ и ВМС Индонезии провели совместное учение, нацеленное на совершенствование взаимодействия на море, в ходе которого отрабатывались организация связи и совместное маневрирование,

Отряд кораблей Тихоокенского флота завершил неофициальный визит в Индонезию и покинул порт Танджунг Приок в Северной Джакарте, передает РИА Новости В составе отряда – большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и морской танкер «Борис Бутома».говорится в релизе Восточного военного округа.В пресс-службе напомнили, что «в ходе визита моряки Тихоокеанского флота провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната с военнослужащими ВМС Индонезии».«Адмирал Пантелеев» был открыт для посещения, и все желающие смогли ознакомиться с бытом российских моряков. В свою очередь местные власти организовали для тихоокеанцев экскурсии по региону.