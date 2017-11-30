Минобороны Финляндии планирует приобрести 64 новых истребителя

Минобороны Финляндии планирует в ближайшие месяцы направить ряду компаний приглашения на участие в тендере на поставку новых истребителей, предназначенных для замены 64 устаревших F/A-18 "Хорнет", эксплуатирующихся с 1992 года.Соответствующее предложение Министерства обороны о закупке 64 новых самолетов ранее было одобрено парламентом страны.Согласно решению парламента, на закупку новых истребителей будет выделено от 7 до 10 млрд. евро. Это самый дорогостоящий проект приобретения ВиВТ Финляндией в ее истории.По информации Министерства обороны, приглашения принять участие в конкурсе на поставку самолетов в начале 2018 года будут направлены компаниям Boeing, Lockheed Martin, Saab, Dassault Aviation и BAE Systems.Окончательное решение о покупке истребителей будет принято в конце 2021 года. Состоящие на вооружении "Хорнет" спишут к 2030 году.