11:51 30 ноября

Минобороны Финляндии планирует приобрести 64 новых истребителя

Минобороны Финляндии планирует в ближайшие месяцы направить ряду компаний приглашения на участие в тендере на поставку новых истребителей, предназначенных для замены 64 устаревших F/A-18 "Хорнет", эксплуатирующихся с 1992 года.

Соответствующее предложение Министерства обороны о закупке 64 новых самолетов ранее было одобрено парламентом страны.

Минобороны Финляндии планирует приобрести 64 новых истребителя



Согласно решению парламента, на закупку новых истребителей будет выделено от 7 до 10 млрд. евро. Это самый дорогостоящий проект приобретения ВиВТ Финляндией в ее истории.

По информации Министерства обороны, приглашения принять участие в конкурсе на поставку самолетов в начале 2018 года будут направлены компаниям Boeing, Lockheed Martin, Saab, Dassault Aviation и BAE Systems.

Окончательное решение о покупке истребителей будет принято в конце 2021 года. Состоящие на вооружении "Хорнет" спишут к 2030 году.

Использованы фотографии: militaryparitet.com
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Комментарии 16

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    приглашения на участие в тендере на поставку новых истребителе
    Угадайте с трех раз компания какой страны выиграет тендер?
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 11:05
      Цитата: rotmistr60
      Угадайте с трех раз компания какой страны выиграет тендер?

      .....украины smile.....да за такие денжищщщща они им не только самолёты......и флот и танки и БМП....ВСЁ.....перекрасят. Будут как новенькие laughing
      Чёрный
    2. 1331М Сегодня, 11:09
      Россия тендер выиграет.Правильно?Су-57.
      1331М
    3. Джедай Сегодня, 11:09
      Цитата: rotmistr60
      Угадайте с трех раз компания какой страны выиграет тендер?

      Геннадий, я поставлю вопрос чуть-чуть иначе: угадайте какая из американских компаний выиграет тендер - Boeing или Lockheed Martin? wink
      Джедай
      1. К0щей Сегодня, 11:21
        Цитата: Джедай
        Геннадий, я поставлю вопрос чуть-чуть иначе: угадайте какая из американских компаний выиграет тендер - Boeing или Lockheed Martin?

        а почему не французы? вроде они не 5-ое поколение закупать хотят, иначе вариант вообще один)
        К0щей
        1. Джедай Сегодня, 11:27
          Потому что к жирному куску в 7-10 млрд. евро США не подпустит не только французов.
          Джедай
    4. сибиралт Сегодня, 11:15
      Интересно, а кого фины хотят гонять истребителями на своем небе? Неужто наши ракеты? lol
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 11:18
        Цитата: сибиралт
        Неужто наши ракеты?

        ...от наших ракет smile
        Чёрный
  2. Redfox3k Сегодня, 11:13
    По количеству выделяемых денег можно предположить на что ориентируются финны, это... барабанная дробь.... F-35 от локхида. Вопрос лишь в производственных возможностях самого локхида.
    Redfox3k
    1. dvvv Сегодня, 11:33
      фины народ неторопливый... подождут)
      dvvv
  3. komvap Сегодня, 11:15
    Почему авиапроизводителям России не будут высланы приглашения для участия в конкурсе?
    Политика ?...или технически не могут соответствовать по их мнению?
    komvap
    1. Ил-18 Сегодня, 11:30
      Когда-то МиГи закупали.
      Ил-18
    2. сергей32 Сегодня, 11:45
      Не закупать же им самолеты у потенциального противника. Против кого еще из соседей они планируют их применять?
      сергей32
  4. den3080 Сегодня, 11:31
    ну пора конечно поменять. А то на финскую армию без слёз не взглянешь, старое и устаревшее буквально всё, бмп 1 ещё ездят в полный рост, на парадах))
    решение будет принято к 21 году, потом ещё пару лет исполнение контракта... всё по-фински короче)) торопить бесполезно... будешь торопить - вообще ничего не произойдёт wink затупят наглухо
    den3080
    1. dvvv Сегодня, 11:34
      нейтральная страна на которую никто не нападёт может себе такое позволить. Референдум о присоединении к России ей тоже не угрожает)
      dvvv
    2. xetai9977 Сегодня, 11:34
      "на финскую армию без слёз не взглянешь"
      ага, так же думали советские хенералы в 1939 году. Кровью умылись за пренебрежие к противнику.
      xetai9977
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