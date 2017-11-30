11:54 30 ноября

Минобороны Норвегии: Новые истребители F-35 передают секретные данные в США

Новые американские ис­тре­би­те­ли F-35, поступившие в ВВС Нор­ве­гии, автоматически передают секретные данные на серверы компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, сообщил стар­ший кон­суль­тант ми­ни­стер­ства обо­ро­ны Норвегии Ларс Гьямбл.

Напомним, Норвегия первая из стран, закупившая программное обеспечение ВВС США, предоставляющее пилоту "экс­тра­ор­ди­нар­ную си­ту­а­тив­ную осве­дом­лен­ность". Однако быстро выяснилось, что 53-й пакет под­держ­ки парт­нер­ских про­грамм ВВС США содержит механизм автоматической передачи секретных данных на серверы компании Lockheed Martin.

Минобороны Норвегии: Новые истребители F-35 передают секретные данные в США



Нор­веж­ское издание ABC Nyheter приводит слова Ларса Гьямбла о необходимости разработать некий фильтр, исключающий такие явления. Сложившуюся ситуацию старший кон­суль­тант ми­ни­стер­ства обо­ро­ны Норвегии сравнил с утечкой информации "из ваших iPhone к про­из­во­ди­те­лям".

Как ранее сообщалось, ко­ро­лев­ские военно-воз­душ­ные силы Нор­ве­гии по­лу­чи­ли из США первые три из 40 ис­тре­би­те­лей пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin. Кроме этих 40 воздушных машин, Норвегия уже приняла на себя обязательство купить еще 12 истребителей F-35 на сумму $8,36 млрд.

Ранее СМИ Норвегии сообщали о том, что для самых дорогостоящих самолетов в мире до сих пор не построены соответствующие ангары, и воздушные машины будут размещаться в палатках до 2020 года, передает ИА REGNUM

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 15

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  1. den3080 Сегодня, 11:36
    ну трудно предположить, что они в КНДР будут передавать..
    мало того, америкосы свои самолёты и отключить могут если что не так пойдёт.
    den3080
    1. Чёрный Сегодня, 11:37
      Минобороны Норвегии: Новые истребители F-35 передают секретные данные в США
      Дружба дружбой, но поводок должен быть коротким smile
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 11:45
        И строгим , а они думали что США партнер.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 11:48
          США опять показали себя "богатым клиентом". А вот норги оказались в роли "профурсетки на 1 час". fool Самое интересное то, что эта новость НИКАК не повлияет на поставки Фу-35 другим "партнёрам".
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 11:53
            Их никто не спрашивает , а кто заартачится придут демократизаторы.
            Идущий
      2. dorz Сегодня, 11:47
        ис­тре­би­те­ли F-35, поступившие в ВВС Нор­ве­гии

        Подтягивают оружие способное нести ЯО к границам России.
        dorz
  2. Azazelo Сегодня, 11:39
    А всё на нашего Касперского балоны катят))))
    Azazelo
  3. Serg65 Сегодня, 11:42
    Новые американские ис­тре­би­те­ли F-35, поступившие в ВВС Нор­ве­гии, автоматически передают секретные данные на серверы компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас

    what Ну ты бачишь, Свеин, яка непотребная женщина, она на нас ещё и стучит!!!!!

    P.S. Исправил, так нормально?
    Serg65
    1. Джедай Сегодня, 11:45
      Исправь комент, а то забанят!!! hi
      З.Ы. Молодца, в следующий раз - внимательнее! wink
      Джедай
      1. Serg65 Сегодня, 11:53
        Цитата: Джедай
        в следующий раз - внимательнее!

        Есть, понял drinks
        Serg65
  4. Васся Вассин Сегодня, 11:43
    Это стало новостью для Норвегии???
    Васся Вассин
  5. новичок Сегодня, 11:44
    прозрели. об этом много спорилось на заре прдаж сего “чуда“. терпмте, раболепно вставляя “фильтры“, там гарантия, много каких “передающих“ закладочек.
    новичок
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:48
    Любишь кататься, будь готов делиться с тем кто саночки продал. Странно, что другие страны-покупатели что-то скромно помалкивают по этому поводу. Наверное еще не доперли?
    rotmistr60
  7. Alexey RA Сегодня, 11:50
    Новые американские ис­тре­би­те­ли F-35, поступившие в ВВС Нор­ве­гии, автоматически передают секретные данные на серверы компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, сообщил стар­ший кон­суль­тант ми­ни­стер­ства обо­ро­ны Норвегии Ларс Гьямбл.


    Радуйтесь, норвежцы, что они ПО прямо во время полёта не обновляют. smile
    Alexey RA
    1. Джедай Сегодня, 11:53
      Цитата: Alexey RA
      Радуйтесь, норвежцы, что они ПО прямо во время полёта не обновляют.

      Хотел бы я посмотреть как после обновления ПО Фу-35 прямо в полёте перезагрузится. good wassat
      Джедай
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