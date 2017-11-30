Минобороны Норвегии: Новые истребители F-35 передают секретные данные в США
Новые американские истребители F-35, поступившие в ВВС Норвегии, автоматически передают секретные данные на серверы компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, сообщил старший консультант министерства обороны Норвегии Ларс Гьямбл.
Напомним, Норвегия первая из стран, закупившая программное обеспечение ВВС США, предоставляющее пилоту "экстраординарную ситуативную осведомленность". Однако быстро выяснилось, что 53-й пакет поддержки партнерских программ ВВС США содержит механизм автоматической передачи секретных данных на серверы компании Lockheed Martin.
Норвежское издание ABC Nyheter приводит слова Ларса Гьямбла о необходимости разработать некий фильтр, исключающий такие явления. Сложившуюся ситуацию старший консультант министерства обороны Норвегии сравнил с утечкой информации "из ваших iPhone к производителям".
Как ранее сообщалось, королевские военно-воздушные силы Норвегии получили из США первые три из 40 истребителей пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin. Кроме этих 40 воздушных машин, Норвегия уже приняла на себя обязательство купить еще 12 истребителей F-35 на сумму $8,36 млрд.
Ранее СМИ Норвегии сообщали о том, что для самых дорогостоящих самолетов в мире до сих пор не построены соответствующие ангары, и воздушные машины будут размещаться в палатках до 2020 года, передает ИА REGNUM
Напомним, Норвегия первая из стран, закупившая программное обеспечение ВВС США, предоставляющее пилоту "экстраординарную ситуативную осведомленность". Однако быстро выяснилось, что 53-й пакет поддержки партнерских программ ВВС США содержит механизм автоматической передачи секретных данных на серверы компании Lockheed Martin.
Норвежское издание ABC Nyheter приводит слова Ларса Гьямбла о необходимости разработать некий фильтр, исключающий такие явления. Сложившуюся ситуацию старший консультант министерства обороны Норвегии сравнил с утечкой информации "из ваших iPhone к производителям".
Как ранее сообщалось, королевские военно-воздушные силы Норвегии получили из США первые три из 40 истребителей пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin. Кроме этих 40 воздушных машин, Норвегия уже приняла на себя обязательство купить еще 12 истребителей F-35 на сумму $8,36 млрд.
Ранее СМИ Норвегии сообщали о том, что для самых дорогостоящих самолетов в мире до сих пор не построены соответствующие ангары, и воздушные машины будут размещаться в палатках до 2020 года, передает ИА REGNUM
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти