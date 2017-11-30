США взялись за «Турецкий поток»

Закон от 2 августа 2017 года создает риск экстерриториального применения отдельных санкционных ограничений США и может отрицательно сказаться на участии иностранных лиц в отдельных новых проектах ПАО "Газпром"

Власти США выступают против реализации проекта "Турецкий поток", сообщает издание Expert Online со ссылкой на агентство Reuters.Заместитель помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Джон МакКаррик заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода, по которому Россия планирует осуществлять поставки топлива в Турцию.Представитель Госдепа также отметил, что США рассчитывают, что газопровод "Северный поток-2" в Германию не будет построен, добавив, что, если сделка "Газпрома" с партнерами из ЕС будет реализована, американские власти изучат «контуры» соглашения, для того, чтобы принять решение о санкциях в адрес европейских компаний, участвующих в проекте.По словам американского чиновника, «Северный поток-2"» является "политическим проектом" российского правительства, который направлен на то, чтобы лишить Украину транзитных доходов.МакКаррик заявил также, что США намерены снять ограничения на экспорт СПГ и работают с европейскими союзниками над созданием необходимой инфраструктуры для увеличения поставок в Европу американского газа.В свою очередь "Газпром" признает, что новые санкции США могут отрицательно повлиять на участие иностранных партнеров в его новых проектах. Об этом говорится в отчете российского газового холдинга по МСФО.- говорится в документе, опубликованном в среду.