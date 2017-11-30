17:30 30 ноября

Силы ОДКБ продемонстрировали на учениях свою боевую мощь

В рамках проходивших 13-17 ноября внеплановых учений Вооруженных сил всех шести государств ОДКБ было впервые задействовано 60 единиц боевой авиации, передает Интерфакс сообщение начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.



Мы (в ходе внеплановых учений) продемонстрировали свою огневую мощь. Впервые удалось собрать такое большое количество боевой авиации – 60 самолетов. Кроме того, были задействованы стратегические бомбардировщики, взлетавшие с территории РФ. В общем-то, было применено все, кроме ядерного оружия и крылатых ракет,
рассказал Сидоров в интервью газете «Известия».


Отвечая на вопрос, каково значение нынешних учений, начальник Объединенного штаба отметил необходимость обмена боевым опытом со странами-союзниками.

Важно, что мы дали союзникам опыт применения таких средств поражения, как стратегические бомбардировщики и оперативно-тактические ракеты. Мы передали партнерам практический опыт, который приобрели российские Военно-космические силы в Сирии. В частности, в ходе учений отрабатывалось применение разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров,
сказал Сидоров.

Использованы фотографии: http://odkb-csto.org
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Комментарии 12

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  1. Sergey53 Сегодня, 12:29
    Главное добиться слаженность действий. Ну и грамотное управление .
    Sergey53
    1. Megatron Сегодня, 12:41
      Одкб - миф, как и таможенный союз. Слишком хитрожопые бацка и елбасы.
      Megatron
      1. хрыч Сегодня, 12:50
        Цитата: Megatron
        Одкб - миф, как и таможенный союз. Слишком хитрожопые бацка и елбасы.

        Нет, нет. Главное это общее ПВО, а фактически наш купол, полетное время и опасное направление, как на Западном фронте, так и на Южном. Это уже все оправдывает. Также отработанное взаимодействие нужно. Кроме ПВО, которое нужно и нам, и им, ОДКБ скорей нужно именно им, они ныряют под наш ядерный зонт. Поэтому все норм good
        хрыч
        1. Megatron Сегодня, 13:00
          Я клоню к тому, что если будет серьезная заварушка, а не как война 08.08, то они в лучшем случае тут же выскочат под "нейтральным" статусом. Другого и ждать странно.
          Megatron
          1. хрыч Сегодня, 13:08
            Цитата: Megatron
            они в лучшем случае тут же выскочат под "нейтральным" статусом

            Они наш буфер и как бы подразумеваем, что враг попрет через них, либо к ним. Т.е. деваться им будет некуда. Их части - территориальная оборона и конечно в переброске казахов в Белорусь нет необходимости. А наши части, придя к ним на помощь, в угрожающий период уже имеют опыт по взаимодействию, системам связи, логистике и пр. Поэтому все оправдано.
            хрыч
          2. evsyukov_a Сегодня, 14:22
            Если будет серьезная заварушка нейтралитет не прокатит, скорее всего...
            evsyukov_a
  2. лом123 Сегодня, 12:29
    Армения еще в ОДКБ?
    лом123
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:40
    Впервые удалось собрать такое большое количество боевой авиации – 60 самолетов

    Какая-то формулировка не совсем корректная. Воспринимается как - собирали по всем странам и еле набрали 60 единиц. А такие учения конечно нужны для организации взаимодействия в первую очередь.
    rotmistr60
  4. Мар.Тира Сегодня, 12:41
    Все эти блоки декларативные, и представляют из себя только политическую силу.Варшавский договор до сих пор использует наше же оружие против нас.В реальности только наши армия и флот нас спасут.Не знаю почему,но не умеем мы создавать по настоящему сплочённые блоки.Даже казалось бы Беларусь,может враз измениться.Всё будет зависеть от той.или иной прихоти руководства,которое может(тьфу,тьфу) смениться.Я уже не говорю про Казахстан,который вообще начал отдаляться.
    Мар.Тира
  5. Alexey-74 Сегодня, 13:08
    Мы собирали, собирали и собрали....звучит как то от Чебурашки ( в мультфильме когда они дом для друзей строили). Все эти договоренности в рамках ОДКБ и их игрушечные армии в случае серьезного замеса вряд ли что то серьезное смогут предоставить. Остается Россия как всегда со своей Армией и Флотом.
    Alexey-74
    1. Sergey53 Сегодня, 13:20
      Думаю что это больше для того, что в случае нападения на одну из этих стран мы можем войти туда для помощи без проблем.
      Sergey53
  6. Николай Петров Сегодня, 13:30
    Не в обиду нашим союзникам по ОДКБ, но случись чего с любым из союзников(не дай Бог конечно), "союзник" заскулит: Россия, спасай, мы же братья и союзники. Но при какой-либо оказии в России ВСЕ! предпочтут сидеть и помалкивать (глупо надеясь, что это их не коснётся) . В лучшем случае чего-нибудь пропищат по диплинии. Что-то мне не представляются в случае конфликта НАТО-й киргизские, казахские солдатики (опять же без обид, к слову), в окопах на западных рубежах России. Возможно только белорусы и подмогут.
    Николай Петров
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