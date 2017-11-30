Силы ОДКБ продемонстрировали на учениях свою боевую мощь
В рамках проходивших 13-17 ноября внеплановых учений Вооруженных сил всех шести государств ОДКБ было впервые задействовано 60 единиц боевой авиации, передает Интерфакс сообщение начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.
Отвечая на вопрос, каково значение нынешних учений, начальник Объединенного штаба отметил необходимость обмена боевым опытом со странами-союзниками.
Мы (в ходе внеплановых учений) продемонстрировали свою огневую мощь. Впервые удалось собрать такое большое количество боевой авиации – 60 самолетов. Кроме того, были задействованы стратегические бомбардировщики, взлетавшие с территории РФ. В общем-то, было применено все, кроме ядерного оружия и крылатых ракет,рассказал Сидоров в интервью газете «Известия».
Отвечая на вопрос, каково значение нынешних учений, начальник Объединенного штаба отметил необходимость обмена боевым опытом со странами-союзниками.
Важно, что мы дали союзникам опыт применения таких средств поражения, как стратегические бомбардировщики и оперативно-тактические ракеты. Мы передали партнерам практический опыт, который приобрели российские Военно-космические силы в Сирии. В частности, в ходе учений отрабатывалось применение разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров,сказал Сидоров.
Использованы фотографии: http://odkb-csto.org
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