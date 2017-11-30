Силы ОДКБ продемонстрировали на учениях свою боевую мощь

Мы (в ходе внеплановых учений) продемонстрировали свою огневую мощь. Впервые удалось собрать такое большое количество боевой авиации – 60 самолетов. Кроме того, были задействованы стратегические бомбардировщики, взлетавшие с территории РФ. В общем-то, было применено все, кроме ядерного оружия и крылатых ракет,

Важно, что мы дали союзникам опыт применения таких средств поражения, как стратегические бомбардировщики и оперативно-тактические ракеты. Мы передали партнерам практический опыт, который приобрели российские Военно-космические силы в Сирии. В частности, в ходе учений отрабатывалось применение разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров,