17:40 30 ноября

Условный срок за пытки. Почему такой мягкий приговор?

Вынесен приговор суда в отношении бывших сотрудников полиции города Казани, которые обвинялись в пытках по отношению к задержанным. Речь идёт об Олеге Бачурове, Сергее Петикине, Алексее Петикине (брат С.Петикина) и Эдуарде Болгарове. Четверо сотрудников органов внутренних дел обвинялись в превышении должностных полномочий в отношении задержанного в 2012 году Павла Дроздова. Задержанный скончался в полицейском отделе.

Условный срок за пытки. Почему такой мягкий приговор?


Все четверо, как выяснил суд, применяли меры физического воздействия в отношении Дроздова. Однако при этом Кировский суд Казани счёл смерть Павла Дроздова никак не связанной с этими «мерами физического воздействия». Представители потерпевшей стороны и прокурор просили для подсудимых реальные сроки – 16 лет колонии. Однако суд решил, что подсудимые заслуживают более мягкого наказания – причём ещё и условного.


Из сообщения РИА Новости:
Сергей Петикин приговорён к четырем годам лишения свободы, Алексей Петикин, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров — к трём годам шести месяцам каждый. Все они осуждены условно с испытательным сроком три года. Суд также назначил каждому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах на три года.


Напомним, что Павел Дроздов занимал пост заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта. В отделение полиции его доставили за мелкое хулиганство. По заявлениям родственников Павла Дроздова, его избивали пять полицейских, предварительно связав в позе «ласточка». Мужчина, страдавший проблемами с сосудами, скончался от остановки сердца. Пятым полицейским, участвовавшим в преступлении, являлся Андрей Маркунин. В его отношение уголовное дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого.

Использованы фотографии: temakazan.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 111

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  1. Million Сегодня, 12:38
    Капитализм и рыночная экономика.Судьям тоже вкусно кушать и жить красиво хочется
    Million
    1. 1331М Сегодня, 12:40
      Это,и ещё старое доброе "ворон ворону глаз не выклюет" никто не отменял опять же...
      1331М
      1. Shurik70 Сегодня, 12:43
        По-совести, теперь надо провести расследование в отношении судей. А так же в отношении суд.мед.эксперта.
        За убийство с пытками - условный срок. Явный подкуп и нарушение законодательства.
        Shurik70
        1. Шура пермский Сегодня, 12:51
          в казани реально мусора,а не сотрудники работают,я,как бывший житель казани не по наслышке это знаю
          Шура пермский
        2. Sovetskiy Сегодня, 13:08
          Цитата: Shurik70
          По-совести, теперь надо провести расследование в отношении судей. А так же в отношении суд.мед.эксперта.

          А чего удивляться, если у нас "пьяные" маленькие мальчики иномарки наркоманок "сбивают"?
          Sovetskiy
        3. Николай Фёдоров Сегодня, 13:33
          Цитата: Shurik70
          По-совести, теперь надо провести расследование в отношении судей...

          Не только по-совести, но и по закону.
          Николай Фёдоров
          1. Воланд Сегодня, 15:50
            Закон-это для народа. А для власть предержащих-понятия! В общем, как это ни грустно, без Сталина-никуда
            Воланд
        4. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:24
          шутить изволите,кто же даст проводить какие то расследования в самой корумпированной отрасли,у любого здравомыслящего человека вся судебная система вызывает доверие на 0,0%,так что ничего нового,прикрыли гаденышей,закон не для них,он им нужен только для личной наживы,поэтому и работают эти "законы" так выборочно negative
          Ратник с пулеметом
      2. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:44
        Сразу вспомнился фильм "Законопослушный гражданин".
        Vasya_Piterskiy
    2. Anarchist Сегодня, 12:41
      Вот оно - главенство закона! Ударил в морду - сел! Пытал людей - отделался условным сроком...
      Причём ударил с горяча, необдуманно! А пытали с умыслом, группой лиц, по предварительному сговору...
      Anarchist
      1. kepmor Сегодня, 12:44
        недавно осудили парня на 12 лет "строгача" за удар по морде менту по пьяни...гуманно,блин...
        kepmor
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:55
          недавно осудили парня на 12 лет "строгача" за удар по морде менту по пьяни...гуманно,блин...


          правильно сделали. На укроине можно зато глаза выкалывать полицейским и все нормально. До сих пор гусик бегает тусуется

          поднял руку на полицейского - будь готов нести серьезное наказание.

          А по теме статьи - перебор конечно. Но работа такая, с грязью когда работаешь - атрофируются некоторые понятия. Нет видеозаписи - судить не могу. Как были спровоцированы действия. Но надо было пожжоще наказать считаю
          с-т Petrov
          1. x.andvlad Сегодня, 13:20
            Цитата: с-т Petrov
            Но надо было пожжоще наказать считаю

            Это как понять пожоще? Вы считаете, что это наказание за намеренное истязание и по сути убийство человека группой ментов при исполнении?
            Суд также назначил каждому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах на три года.
            Да это не наказали, а пожурили! А вообще то было бы приколом, если этим отморозкам еще и можно было бы служить в органах, имея условный срок.
            А через три года эти уб...ки могут опять надеть погоны. Я балдею, дорогая редакция!!!

            — Человек в наручниках — уже не человек. цитата из фильма «Ворошиловский стрелок»
            x.andvlad
            1. nik-karata Сегодня, 13:47
              А через три года эти уб...ки могут опять надеть погоны.

              Глупости не говорите! Ваш комментарий читает множество людей! Почитайте закон о полиции! Никогда они уже погоны не оденут... hi
              nik-karata
              1. x.andvlad Сегодня, 14:05
                Уважаемый, Вы не понимаете иронию? Сочувствую...
                Вывод о том что через три года они (формально) могут одеть погоны вытекает из формулировки т. н. "дополнительного" наказания. Это и вызывает иронию. hi
                x.andvlad
            2. с-т Petrov Сегодня, 14:08
              Это как понять пожоще? Вы считаете, что это наказание за намеренное истязание и по сути убийство человека группой ментов при исполнении?


              пожжоще - это строгача. и много лет.
              с-т Petrov
              1. x.andvlad Сегодня, 14:12
                Цитата: с-т Petrov
                пожжоще - это строгача. и много лет.

                И желательно в общей камере с такими, кого они задерживали.
                x.andvlad
                1. с-т Petrov Сегодня, 14:16
                  для них отдельная тюрьма вроде
                  с-т Petrov
          2. Стропорез Сегодня, 13:21
            Цитата: с-т Petrov
            правильно сделали. На укроине можно зато глаза выкалывать полицейским и все нормально. До сих пор гусик бегает тусуется
            поднял руку на полицейского - будь готов нести серьезное наказание.

            Сторона наша мрачною кажется,

            Темный лес, бурелом да сычи.

            Побродить здесь не каждый отважится,

            А забрел - так штаны не мочи.

            Недалеко от речки Кукуевой,

            С немудреным заплечным узлом,

            Шел мужик из Орехово в Зуево,

            Одному ему видным путем.
            Он чинил людям крыши прогнившие,
            Он построил над речкою мост.
            И цветы с виду вроде отжившие,
            Распускались пред ним в полный рост.
            Угощал кто страдает без курева,
            Похмелял родниковой водой.
            Шел мужик из Орехово в Зуево,
            Сильный, добрый, веселый, рябой.
            Бабкам с дедками репки вытаскивал,
            Обучал говорить воробьев,
            Некрещеных водой ополаскивал,
            Закрома заполнял до краев.
            Мысль одна полыхала в мозгу его,
            Как весенний победный салют:
            Передать славным жителям Зуево,
            Их в Орехове любят и ждут.
            Он проделал дорогу немалую,
            Лапти вдрызг, волдыри на ногах,
            Вся одежда в пыли, щеки впалые,
            Но два розовых счастья в глазах.
            И когда подходил путь к концу его,
            Он прилег в межевой полосе...
            Мужика застрелили y Зуево,
            Там ореховских любят не все.
            Стропорез
          3. Му Дозвон Сегодня, 13:21
            Петров
            Ты такой умный...
            За удар по морде 12 лет зоны
            А за пытки и убийство условное...
            Му Дозвон
            1. с-т Petrov Сегодня, 13:49
              За удар по морде 12 лет зоны


              считаю так и надо. Хотя таких можно на месте отстреливать. Но думаю и так урок достаточен. 12 лет хорошее время чтоб подумать

              А за пытки и убийство условное...


              считаю мало и можно строгача. но нас там не было, мы не видели что там было.
              с-т Petrov
              1. Му Дозвон Сегодня, 13:59
                Тебя бы,дурака,на месте отстреливали...
                Му Дозвон
                1. с-т Petrov Сегодня, 14:01
                  меня? Я на полицейских не прыгаю. Я головой думаю.

                  Стрельни себе в голову, поборник свобод и беспредела

                  Нравится гасить полицию? Гони на украину, стреляй в полицию. Или в Россиюшке тебе комфортнее потому что беспредела кратно меньше?



                  Надо тут показать, что делает полиция в США с такими, кто пытается им в голову прописать?

                  Таких надо отстреливать. А то это порождает вот такие разговорчики и возмущение - что за то что ударил полицейского оужас в тюрьму

                  Медаль таким неполноценным выдавать что ли? "За борьбу с полицией"

                  Зато выйдет через 12 лет, и полицию будет стороной обходить и мысли не возникнет больше замахнуться на представителей закона. Еще и жив как бонусом остался. Так что нормально.

                  с-т Petrov
                  1. Му Дозвон Сегодня, 14:11
                    Ты жопой думаешь,а не головой...
                    Му Дозвон
                    1. с-т Petrov Сегодня, 14:13
                      ну тогда звонкий Муд, расскажи мне, что будет после того, как гасящий полицейского отделается легким испугом, а не строгачем на 12 лет?

                      Пнуть мента станет новой национальной забавой? В стране любителей шансона.

                      Включи свою голову, смоделируй развитие событий. Ведь ты думаешь не ж*пой?
                      с-т Petrov
                      1. Му Дозвон Сегодня, 15:47
                        Просто факт - за пытки и убийство условное,а за "в морду" 12 лет зоны.
                        Му Дозвон
                      2. с-т Petrov Сегодня, 16:16
                        Просто факт - за пытки и убийство условное,а за "в морду" 12 лет зоны.


                        в обоих случаях беспредел. Наказаны должны быть все.
                        с-т Petrov
          4. asiat_61 Сегодня, 13:29
            Преподователь техникума, мелкое хулиганство......
            asiat_61
          5. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:33
            а полицейский может свои руки,ноги поднимать когда приспичет,сколько раз сталкивался с тем что эти рожи везде со своими корками лезут,даже не будучи в это время при исполнении,а если атрофировалось понятия человека при исполнении,то попутного ветра в горбатую спину в отставку на гражданку,но ведь этих ..... от кормушки не оторвешь,и делать они больше нихрена не умеют,кроме как использовать свое служебное положение для личных нужд.
            Ратник с пулеметом
          6. user Сегодня, 16:50
            Цитата: с-т Petrov
            Но работа такая, с грязью когда работаешь - атрофируются некоторые понятия.


            Вот почему и мусорами называют и не выпрыгивай из трусов следующий раз, когда МО и МВД сравнивают и говорят что эта другая служба.
            user
        2. 210окв Сегодня, 13:16
          У заштатников этот чел вполне мог быть и застрелен.Это я к тому,что мы сами не уважаем закон..Впрочем как и он нас.
          Цитата: kepmor
          недавно осудили парня на 12 лет "строгача" за удар по морде менту по пьяни...гуманно,блин...
          210окв
        3. Alex Justice Сегодня, 15:15
          А если ущипнуть полицейского, сколько лет дадут?
          Alex Justice
      2. demo Сегодня, 12:48
        Отличные стихи.
        Кто автор?
        Хотя............ Музыка народная, слова то же.
        demo
      3. Нормаль ок Сегодня, 13:00
        Цитата: Anarchist
        Вот оно - главенство закона! Ударил в морду - сел! Пытал людей - отделался условным сроком...Причём ударил с горяча, необдуманно! А пытали с умыслом, группой лиц, по предварительному сговору...

        Вот и рождаются у людей мысли по поводу Робин-Гудов и судов Линча. У нас, при Януковиче, было подобное в Николаевской области. Народ собрался и менты зассали. И пришлось прокуратуре реагировать.
        Нормаль ок
        1. Му Дозвон Сегодня, 13:05
          Через 30 лет ударного труда будите жить как при Януковиче.
          Му Дозвон
          1. Нормаль ок Сегодня, 14:46
            Цитата: Му Дозвон
            Через 30 лет ударного труда будите жить как при Януковиче.

            Не иронизируй. Говори по теме.
            Нормаль ок
            1. Му Дозвон Сегодня, 15:50
              Где ты тут увидел иронию? Я смайлик не ставил.
              Ну,может,через 40 лет будите жить как при Януковиче, я всегда был оптимистом.Или,скорее,никогда не будите - это я как реалист говорю.
              Му Дозвон
      4. 210окв Сегодня, 13:10
        Добрый день Александр!Какое уважение к закону у нас может быть?Если не уважается сам человек,и этот самый "закон"обладает избирательным действием.
        Цитата: Anarchist
        Вот оно - главенство закона! Ударил в морду - сел! Пытал людей - отделался условным сроком...
        Причём ударил с горяча, необдуманно! А пытали с умыслом, группой лиц, по предварительному сговору...
        210окв
        1. Му Дозвон Сегодня, 13:30
          210окв
          Не свизди,дороги строят отменные,это первое.
          Пенсии норм,почти.
          С курением и матом боться не надо?
          Му Дозвон
          1. Anarchist Сегодня, 14:22
            Цитата: Му Дозвон
            С курением и матом боться не надо?

            Перед тем как менять пол, сначала поправь крышу! Так и тут – перед тем как накраситься - умой рожу!
            Anarchist
            1. Му Дозвон Сегодня, 15:56
              Не понял,ты красишься что ли?
              Му Дозвон
              1. Anarchist Сегодня, 16:26
                Не нужно тупить, это была аналогия! – борьба с матом должна стать вишенкой на торте! А если торт прокис?
                Нужно сначала навести порядок, чтоб материться не хотелось!
                Anarchist
                1. Му Дозвон Сегодня, 16:48
                  Не согласен,беспредел идет с низов.
                  Безнаказаность порождает вседозволенность.
                  Му Дозвон
                  1. Anarchist Сегодня, 17:17
                    Неустроенность и бедность Ведут к преступлениям! Бесчинства власти, будь-то законодательной, исполнительной или какой другой, Ведут к анархии! Причём не к той, которую я представляю, А к той, что представляете вы - беспредел!
                    Anarchist
    3. 210окв Сегодня, 12:44
      Надо было ещё и лярд украсть-были бы вообще "героями"..и в шоколаде..
      Цитата: Million
      Капитализм и рыночная экономика.Судьям тоже вкусно кушать и жить красиво хочется
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 12:53
        Дмитрий, приветствую! hi А ведь смеёмся над американским правосудием, оправдывающим полицейских-убийц... Куда катимся? negative
        Джедай
        1. 210окв Сегодня, 13:04
          Максим,добрый день!Кстати про них,матрасных..У них закон суров и суровее наказания..По поводу копов.А кого из добропорядочных они пристрелили?И они не боятся применять оружие,там все прописано,и граждане знают,что перед тобой вооруженный служитель закона и его надо уважать как и уважать сам закон..Да и у них есть всякие косяки и в суде тоже есть.Но там не станут затирать дело потому что ты "свой".
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 13:19
            Цитата: 210окв
            А кого из добропорядочных они пристрелили?

            Зайдите на YouTube и наберите в поисковике "беспредел полиции в загнивающей америке" - там роликов немерено.
            Джедай
            1. 210окв Сегодня, 13:26
              Максим,я отношусь к США как к врагам нашим.Но по поводу их копов и как они действуют у меня отношение конечно не поддерживающее,но достойное уважения
              210окв
              1. Джедай Сегодня, 13:31
                Цитата: 210окв
                я отношусь к США как к врагам нашим

                Аналогично.
                Цитата: 210окв
                отношение конечно не поддерживающее,но достойное уважения

                Уважать своего противника - достойно. Вот только я уверен что США тем же нам не ответит.
                Джедай
                1. 210окв Сегодня, 14:20
                  Да,не ответят.Нам это и не надо.Я по нашей стране хочу добавить.Вот порезал людей псих..На видео он в окружении трёх полицейских.Он с ножом,а они вокруг пляшут.Я надеюсь что эти служители больше не работают..А надо было стрелять на месте.Или спьяну ударил полицейского...Дали двенадцать лет-повезло.А надо было получить пулю.Я и сам дурной и пьяный бываю,но меня почему то не тянет на подобные приключения..Значит у людей вообще тормозов нет.
                  Цитата: Джедай
                  Цитата: 210окв
                  я отношусь к США как к врагам нашим

                  Аналогично.
                  Цитата: 210окв
                  отношение конечно не поддерживающее,но достойное уважения

                  Уважать своего противника - достойно. Вот только я уверен что США тем же нам не ответит.
                  210окв
                  1. Джедай Сегодня, 14:27
                    Цитата: 210окв
                    Значит у людей вообще тормозов нет.

                    К сожалению, на лбу не написано как у данного индивидуума обстоит с тормозами. Но это же не повод палить из табельного в каждого подозрительного? В остальном - согласен. drinks
                    Джедай
            2. Greenwood Сегодня, 13:29
              И по бОльшей части там мочат негров. А к неграм особое отношение.
              Greenwood
              1. Джедай Сегодня, 13:32
                Цитата: Greenwood
                И по бОльшей части там мочат негров.А к неграм особое отношение.

                Да, и это в самой свободной стране мира.
                Джедай
                1. Anarchist Сегодня, 14:14
                  Макс, здорова!
                  Вообще пофиг, что происходит в США или какой-то другой стране, когда такое в моём отечестве происходит!
                  О порядках в других странах я начну размышления лишь тогда, когда в моей отчизне всё наладится! Т.е никогда, наверное! А жаль!
                  Но я буду к этому...
                  Anarchist
                  1. Джедай Сегодня, 14:17
                    Привет, Саша! hi Да мне тоже пофиг на США, я их как пример привёл. А конца бардаку пока не видать, ты прав...
                    Джедай
                2. Greenwood Сегодня, 16:00
                  Ну, то, что мочат негров, это вообще не показатель плохой работы копов. Негритянские кварталы в США - это рассадники преступности, где нормальному человеку лучше не появляться. Поэтому любой чёрный вызывает в разы больше подозрений и вполне обоснованно, чем белый.
                  Greenwood
    4. сибиралт Сегодня, 12:47
      Ха-ха. Оказывается, полиции пытать можно, но без превышения полномочий, сиречь, не до смерти! belay
      сибиралт
    5. ids Сегодня, 12:54
      Это происки Госдепа и Гейропы.
      ids
      1. Му Дозвон Сегодня, 12:56
        У вас куда как хуже,обтекай!
        Му Дозвон
        1. Дедкастарый Сегодня, 13:00
          Условный срок за пытки. Почему такой мягкий приговор?
          Дедкастарый
          1. Му Дозвон Сегодня, 13:07
            Менты беспридельничали и при Советах.
            Му Дозвон
            1. Doliva63 Сегодня, 17:01
              Примеры приведёте или так, пукнуть на Советы?
              Doliva63
    6. iouris Сегодня, 15:21
      Цитата: Million
      Капитализм и рыночная экономика.

      Это не имеет отношения ни к первому, ни ко второму. Это имеет отношение к деградации государственных структур и отношению их к населению. Если дело обстоит именно так, то по сути, совершено тяжкое уголовное преступление и предательство.
      iouris
  2. Svarog Сегодня, 12:39
    Самый гуманный суд в мире...))
    Svarog
  3. лом123 Сегодня, 12:40
    Как говорится деньги есть ума не надо....
    лом123
  4. Витас Сегодня, 12:43
    Шел поди мужик выпимши и захотел поссать, вот и оприходовали.... хулигана.
    Витас
    1. сибиралт Сегодня, 12:58
      Знал бы Гайдай, что в нашей, лучшей, жизни обвиняемых и подсудимых, даже женщин и малолетних, будут заковывать в наручники, а в судах устроят клетки с решетками для содержания людей (как скотов), чья вина еще не установлена приговором суда. what
      сибиралт
    2. Му Дозвон Сегодня, 13:39
      Я как-то прям у дороги ссал...
      Водила орал и сигналил :-)
      Ну а xy ли делать то?
      Ссать хочется,а туалетов нету.
      Му Дозвон
    3. Му Дозвон Сегодня, 13:44
      Классный кадр!
      Му Дозвон
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    Даже сказать нечего по этому поводу. Если доказано, что били, человек умер и такое мягкое наказание (даже при непреднамеренном убийстве) тогда наверное у судьи фамилия тоже "Петикин"?
    rotmistr60
  6. Му Дозвон Сегодня, 12:47
    За убийство условный срок.
    "Зашибись".
    Не люблю ментов:и инфы об их "подвигах" много,и сам столкнулся не раз лично(я не уголовник).
    Му Дозвон
    1. лом123 Сегодня, 12:49
      ни все одинаковы
      лом123
      1. Му Дозвон Сегодня, 12:59
        Да,но все вынуждены подстраиваться под систему,ну типа как в армии под "дедовщину",даже если ты лично и хороший человек так или иначе подстраиваешься под эти правила,или тебя выживают.
        Му Дозвон
      2. проходящий Сегодня, 13:09
        Систему сломали,жестоко. И
        Му Дозвон
        это не менты , это полицейские. Если лет 20 назад система все таки выдавливала явных взяточников, предателей отправляли в госпитали и увольняли по собственному желанию, то сейчас это норма.
        В 90 годах несчастный ППСник в регионе в свой выходной подрабатывал сторожем,поднимался такой вой вплоть до увольнения. А в столице в форме, в рабочее время, иногда с табельным оружием охраняли кабаки ,казино, сауны и норм. Должностями торговали только дай. Не зря полиция идея столицы вся грязь по регионам от нее
        проходящий
  7. Балу Сегодня, 12:48
    Все четверо, как выяснил суд, применяли меры физического воздействия в отношении Дроздова. Однако при этом Кировский суд Казани счёл смерть Павла Дроздова никак не связанной с этими «мерами физического воздействия». Представители потерпевшей стороны и прокурор просили для подсудимых реальные сроки – 16 лет колонии. Однако суд решил, что подсудимые заслуживают более мягкого наказания – причём ещё и условного.


    Не думаю, что это только "казанский феномен", хотя этот случай не единственный, с которым приходилось столкнуться реально и не только в 90-е.
    Но вот свежая картинка из жизни: Приемный покой. Паренек метр с кепкой регистратору машет корочками спрашивает в каком отделении пациентка. Ему вежливо отвечают, что нужно пройти через главный вход, раздеться одеть бахилы, в столе справок скажут где пациентка. Мент-я отсюда пойду. Пытаюсь остановить: вы на режимном объекте, пытаетесь в уличной обуви и одежде пройти мимо операционной. В ответ:"Я из полиции(!)", во как! Он из полиции, ему все по помидору.
    Так вы говорите закон и порядок? нет не видел. hi
    Балу
  8. Нормаль ок Сегодня, 12:53
    Однако при этом Кировский суд Казани счёл смерть Павла Дроздова никак не связанной с этими «мерами физического воздействия». Представители потерпевшей стороны и прокурор просили для подсудимых реальные сроки – 16 лет колонии. Однако суд решил, что подсудимые заслуживают более мягкого наказания – причём ещё и условного

    Дверь в пещеру гражданина, - не нуждается в "сизаме"((( "Отработать" могут по каждому.
    Нормаль ок
  9. Му Дозвон Сегодня, 13:01
    Этот и другие случаи позор для Путина лично,так или иначе он уже 17 лет у власти.
    Му Дозвон
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 13:45
      Цитата: Му Дозвон
      Этот и другие случаи позор для Путина лично,так или иначе он уже 17 лет у власти.

      У меня в подъезде навальнята накакали на лестницу возле почтовых ящиков. Это позор для Путина лично, так или иначе он уже 17 лет у власти.
      Николай Фёдоров
      1. Му Дозвон Сегодня, 14:02
        Дypaк что ли?
        Му Дозвон
        1. Николай Фёдоров Сегодня, 16:29
          Цитата: Му Дозвон
          Дypaк что ли?

          Это Вы о ком? Уточните, пожалуйста. Я, конечно, интуитивно догадываюсь, но хотелось бы уточнить.
          Николай Фёдоров
      2. Балу Сегодня, 16:09
        Цитата: Николай Фёдоров
        Цитата: Му Дозвон
        Этот и другие случаи позор для Путина лично,так или иначе он уже 17 лет у власти.

        У меня в подъезде навальнята накакали на лестницу возле почтовых ящиков. Это позор для Путина лично, так или иначе он уже 17 лет у власти.

        При чем тут belay ВВП? Это позор для Медведева

        wink
        Балу
  10. leonardo_1971 Сегодня, 13:02
    У меня большие сомнения что взяли и просто так начали пытать тем более обычно вяжут ласточку когда человек буйный или хочет сделать себе вред.скорее всего полиция не виновата.и делают из них монстров.
    leonardo_1971
    1. Му Дозвон Сегодня, 13:10
      Да ладно...Знаем мы этих "невиноватых" ментов.
      Как говорят в народе:"ментов поганых".
      Му Дозвон
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 13:54
      Цитата: leonardo_1971
      У меня большие сомнения что взяли и просто так начали пытать тем более обычно вяжут ласточку когда человек буйный или хочет сделать себе вред.скорее всего полиция не виновата.и делают из них монстров.

      Можете сегодня вечером выпить за то, чтобы Вас миновала участь сия. А ведь может и не повезти, окажетесь не в том месте, не в то время, и Вам могут ласточку завязать...
      Не из полиции делают монстров, а из пятерых уб лю дков, лишивших жизни человека. Чтобы полицию народ искренне любил и уважал, ей (полиции) необходимо избавляться от своих гад ёны шей быстро, беспощадно и публично. А когда будут давать условные сроки за убийство с отягчающими обстоятельствами, тогда полицию будут презирать и ненавидеть. ССБ должна была вмешаться в судебное разбирательство и не допустить давления на судей. Видать, они не вмешались, и судьи сдались и пошли на должностное преступление.
      Николай Фёдоров
      1. Комментарий был удален.
      2. старый крыс Сегодня, 16:48
        Чтоб полицию народ любил и уважал?
        Полиция предназначена для того, чтоб принуждать исполнять закон и карать за неисполнение.
        Кто в в здравом уме будет ее любить? Какая собака любит палку?
        Не надо их любить. Просто законы соблюдать надо и не умничать.
        Коментариев в духе "давайте их накол посадим!" полкилометра, как будто все своими глазами видели, что там происходило.
        Взрослые люди вроде бы.
        старый крыс
  11. Му Дозвон Сегодня, 13:02
    Заголовок статьи неполный: за убийство и пытки.
    Му Дозвон
  12. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Му Дозвон Сегодня, 16:54
              Тело и ум...

              Минус 6 диоптрий с начальной школы.
              Лишний вес(за сто)
              ВУС авиация(не нужная на Донбассе).
              Раза три из автомата в армии стрелял
              Характер трусливый

              Вот и не поехал.
              Му Дозвон
    2. kepmor Сегодня, 13:57
      ну конено же... "не трогали"...лето 97, СФ, п.Оленья-Губа, ст.л-т С.К.-штурман МПК-10 задержан ППС за нахождении в нетрезвом виде в гарнизоне около полуночи...в 3 ночи умирает в "каталажке" от рефлекторной остановки сердца (удар в грудину)-заключение СМЭ...
      командование КолФЛ и СФ-сторонние наблюдатели...с ментами решили не сориться...
      груз-200 родным...мол упал,ударился...ППСников перевели к новому месту службы...
      так что Вам ещё повезло с начальством...
      kepmor
      1. Нормаль ок Сегодня, 15:43
        Цитата: kepmor
        ну конено же... "не трогали"...лето 97, СФ, п.Оленья-Губа, ст.л-т С.К.-штурман МПК-10 задержан ППС за нахождении в нетрезвом виде в гарнизоне около полуночи...в 3 ночи умирает в "каталажке" от рефлекторной остановки сердца (удар в грудину)-заключение СМЭ...
        командование КолФЛ и СФ-сторонние наблюдатели...с ментами решили не сориться...
        груз-200 родным...мол упал,ударился...ППСников перевели к новому месту службы...
        так что Вам ещё повезло с начальством...

        Это тоже бывало, к сожалению. Но, наш полк был в хороших отношениях с местным РОВД. Так, что наших если и брали по пьяни, то не надолго. И мягко. А комендантских патрулей в нашей местности, вообще не наблюдалось. Потому, что мы их сами выставляли)))
        Нормаль ок
  13. afrikanez Сегодня, 13:13
    Цитата: Shurik70
    По-совести, теперь надо провести расследование в отношении судей. А так же в отношении суд.мед.эксперта.
    За убийство с пытками - условный срок. Явный подкуп и нарушение законодательства.

    По совести, весь Татарстан пора раком ставить! am
    afrikanez
    1. Балу Сегодня, 16:11
      Цитата: afrikanez
      По совести, весь Татарстан пора раком ставить!


      Как бы тебя татарстанцы самого р...м не поставили, и с флагом в... руках не послали лесом fool
      Балу
  14. Sergey53 Сегодня, 13:17
    Если они реально осудят людей из своей системы то представьте что будет?
    Sergey53
  15. asiat_61 Сегодня, 13:31
    Цитата: 210окв
    У заштатников этот чел вполне мог быть и застрелен.Это я к тому,что мы сами не уважаем закон..Впрочем как и он нас.
    Цитата: kepmor
    недавно осудили парня на 12 лет "строгача" за удар по морде менту по пьяни...гуманно,блин...

    Менты ложат на закон, а я должен его соблюдать?
    asiat_61
  16. Alex66 Сегодня, 14:16
    Такое ощущение, что судьи действовали на заказ, как говорят дорога ложка к выборам и бояться им не чего они же не зависимые прижизненно, жаль прецедентного права у нас нет. Главное все по закону. И надо бы власти вмешаться, что бы успокоить народ, а нельзя сами (или детишки) могут в подобной ситуации оказаться.
    Alex66
  17. Геркулесыч Сегодня, 14:23
    Как всегда-безнаказанность порождает вседозволенность, или наоборот, вседозволенность порождает безнаказанность! sad Говорят, что рыба гниет с головы, но бывает и так что гниет вся рыба, с разной скоростью. ...
    Геркулесыч
  18. ratfly Сегодня, 14:26
    Понаписали тут. Материалов дела никто не видел. Обстоятельства случившегося изучал суд и куча следователей. Полицейских сейчас не жалеют (расходный материал) сливают на раз. Статью написали для крика "обиженников". Что вы скажете когда упившийся заместитель судостроительной шараги со слабым здоровьем сдохнет у Вас на руках, когда вы собрались ему помочь. Что скажете родственникам, когда они завопят что страдальца избили именно вы.
    ratfly
    1. evsyukov_a Сегодня, 15:08
      Ключевое слово - "сдохнет". Что говорить о власти, когда мы сами ближнего за человека не держим...
      evsyukov_a
    2. Балу Сегодня, 16:12
      Цитата: ratfly
      Что скажете родственникам, когда они завопят что страдальца избили именно вы.

      Упившемуся обязаны были оказать медицинскую помощь, как минимум вызов психбригады, если он буйный.
      Балу
    3. старый крыс Сегодня, 16:41
      Ну да, смотрю тут эксперты по правовым вопросам собрались, зачем им материалы дела? Они и так все уже знают.
      старый крыс
  19. aikon1974 Сегодня, 15:05
    На кол этих упырей, от закона.
    aikon1974
  20. seacap Сегодня, 15:35
    Это такая система,монолит,особенно в регионах и национальных округах.Администрация,судебные,правоохранительные органы,все сложено в монолит,круговой порукой и родственными,дружескими связями,все служит добыванию бабла,да и кормушка одна,поместье то одно.А судьи вообще у нас вне закона,неприкасаемы,поэтому что хотят,то и воротят и ничего тут не сделаешь.Вся это система живет своей жизнью,по своим правилам,а во главе всего бабло и полнейшая безнаказанность.Отсюда у нас и мары,плюющие на законы,и чиновники пилящие бюджеты.
    seacap
  21. nemec55 Сегодня, 15:40
    Пока ты ходишь не наступив на этот МУСОР ты счастливчик но не дай бог где нибудь оступиться
    nemec55
  22. Lars971A Сегодня, 16:02
    Прочитал статью и все комментарии. Могу добавить только одно, с полицией плохо и без нее никак нельзя. Полиция, что с Марса прилетела , нет............
    Lars971A
  23. Лужский Сегодня, 16:06
    Не поленился, поискал материалы по процессу в суде. Нашел, например, это. https://www.idelreal.org/a/28842755.html
    К сожалению, заключение судмедэксперта, которое могло бы повлиять на приговор, вряд ли кто опубликует. Тем не менее, определенные выводы можно сделать.
    1. Потерпевший - мужик проблемный, физически сильный, агрессивный и то, что называется "без тормозов".
    2. Об убийстве, т.е. "умышленном причинении смерти" речи быть не может, в пиковом случае "причинение смерти по неосторожности". Но и здесь проблема. Неосторожность, как форма вины в данном случае подразумевает, что сотрудники могли и должны были предполагать возможность наступления смерти Дроздова в результате их действий. Если в материалах дела дела нет сведений о том, что обвиняемые знали о каких-либо болезнях потерпевшего, слабом сердце и т.п., то неосторожность тоже не пройдет.
    3. Остается только ст. 286 КУ РФ "Превышение должностных полномочий", желающие могут посмотреть в УК. Тут состав налицо, но даже по самой строгой третьей части статья предусматривает от трех до десяти лет. И это нужно доказать либо наступление тяжких последствий, либо применение спецсредств либо насилия. Наручники как спецсредство применялись, насилие ("расслабляющий" удар) было. Тяжкие последствия не доказать, так как заключение эксперта не подтвердило связи между "ласточкой" и смертью Дроздова.
    4. Удивительно почему обвиняемые не написали рапорта и не попытались возбудить против потерпевшего дело за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, когда потерпевший начал шуметь в камере. Тогда действия сотрудников подходили бы под пресечение противоправных действий и их незаконность вообще могла бы быть поставлена под сомнение.
    Итого на выходе.
    Итоговая квалификация д.б. по п.п. "а","б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (от трех до десяти), без тяжких последствий. Дальше - смягчающие обстоятельства, характеристики, ходатайства, исследование личности потерпевшего, обвиняемых, семейного положения и т.п., короче, работа адвокатов... Итоговый результат меня не удивляет и, более того, не возмущает.
    Судя по всему, прокурор хотел вменить именно убийство, раз требовал 16 лет. Одно можно сказать - даже из всех возмущенных "ментовским беспределом" сообщений прессы, я не нашел ничего, за что можно было бы зацепиться, чтобы вменить иную, более тяжкую статью, чем 286.
    Отдельные вопросы могут быть к эксперту. Но даже если бы удалось доказать связь между позой ласточки и сердечным приступом, на статью квалификации, это не повлияло бы, только на меру наказания, а это уже по усмотрению суда.
    Лужский
    1. Балу Сегодня, 16:27
      Цитата: Лужский
      Но даже если бы удалось доказать связь между позой ласточки и сердечным приступом, на статью квалификации, это не повлияло бы, только на меру наказания, а это уже по усмотрению суда.

      Вы боксом или единоборствами занимались? В середине 90-х в трахпункте осматривал молодого человека. Выпустили из УВД. На передней поверхности грудной клетки один сплошной синяк размером с 2 ладони. Выяснилось-били в подвале УВД отжимали киоск. Даже у тренированного человека хороший удар в грудину сбивает не только дыхание, но и ритм сердца. Коварство же ушиба сердца в том, что нет четкой клиники. Грамотный врач, может направит на УЗИ или МРТ, можно будет разглядеть. А ЭКГ, что бы там не писали, ничего специфического для ушиба сердца не покажет. В одном из таких случаев 50 летний мужчина офицер морской пехоты в отставке попл в ДТП. Переломов ребер не было. Умер через 3 мес обойдя светил в нашем городе. На вскрытии : гем атома миокарда начала рассасываться, в сердечной сумке нарастала жидкость и вызвала тампонаду. Сердцу было все труднее и труднее работать + долго объяснять.
      Но чтобы 4 обученных мужика не могли справиться с одним пьяненьким? Когда у меня в трахпункте пациент буянил и отказывался общаться, я применял простенький приемчик широко рспространенный среди азиатских полицейских дальнего востока и юговостока. Берете указательным и 1 пальцем верхнюю или нижнюю губу и начинаете массировать . Через пару минут клиент созрел для общения и вполне членораздельно сообщает ФИО, адресс и прочее. В чем фишка? Под носом на верхней губе и на нижней губе ближе к подбородку находятся биологически активные точки. Во французской литературе по иглорефлексотерапии они приводятся среди других 20 точек "скорой помощи" при потере сознания. hi
      Балу
      1. Лужский Сегодня, 17:13
        Цитата: Балу
        Вы боксом или единоборствами занимались?

        В юности выступал на первенстве Ленинграда по самбо, а что?
        По поводу остального, что вы написали, в общем, согласен, сердце - коварный механизм. Но в данном случае мы имеем дело с материалами вскрытия и судебно-медицинского исследования. Гематомы и микроразрывы, что там еще может произойти от побоев, при вскрытии определяются, это я знаю точно. Если вы намекаете на то, что кто-то из сотрудников владел специальными техниками нанесения каких-то особых ударов, приводящих к остановке сердца через некоторое время... Науке такие удары неизвестны, хотя слухи о них ходят регулярно... Ну тогда надо искать умысел, мотив, доказывать, что у обвиняемого было и время и возможность нанести такой удар вне поля зрения камер и т.п. И все это должно делать именно обвинение. Раз этого не сделано, значит даже СКП не нашел необходимиым этим заниматься.
        Если эксперт не установил причинно-следственной связи между действиями сотрудников и смертью потерпевшего, значит ее либо не было, либо он заинтересован ее скрыть, но без его заключения ни один суд соответствующий приговор не вынесет, т.е., вопросы не к суду. Но даже если бы эксперт дал заключение о том, что человек умер именно от "ласточки", на итоговой юридическую квалификацию деяния это сказалось бы незначительно, поскольку сотрудники полиции не должны были и не могли знать о проблемах потерпевшего со здоровьем.
        Лужский
    2. старый крыс Сегодня, 16:51
      Товарищ "Лужский", Ваш коментарий самый грамотный из всего километра...
      +
      старый крыс
    3. Николай Фёдоров Сегодня, 16:58
      Цитата: Лужский

      Итоговый результат меня не удивляет и, более того, не возмущает...
      ...Отдельные вопросы могут быть к эксперту. Но даже если бы удалось доказать связь между позой ласточки и сердечным приступом, на статью квалификации, это не повлияло бы, только на меру наказания, а это уже по усмотрению суда.

      Вы тут потренировались за бесплатно в защите нег одяев от справедливого возмездия. Всё у вас получается. Можно уже и в реальности поработать. Этакая всеядность и профессиональное равнодушие. Будто бы сам и ваши близкие застрахованы от попадания в подобные жернова. Вот за это вас таких и не любят и презирают в народе.
      Николай Фёдоров
      1. Лужский Сегодня, 17:30
        Цитата: Николай Фёдоров
        Вот за это вас таких и не любят и презирают в народе.

        Те, кто тут кричат "Сажать!", окажись на месте этих полицейских, казнили бы людей на месте, руководствуясь исключительно "революционным правосознанием". Внутреннее убеждение показывает, что некто виновен - на кукан его без жалости и сострадания. А такие как я как раз и пытаются разобраться виновен ли. Вы лично и вам подобные (кого вы именуете народом без всякого на то основания) могут меня не любить и презирать хоть сколько, ваше мнение мне безразлично от слова "совсем", поскольку, поверьте, я вам отвечаю тем же самым и в том же объеме. Но когда такие деятели приходят ко мне и просят: "Миша, помоги, разберись, посоветуй", их апломб и гонор куда-то девается (сразу поясню - я не адвокат, никогда им не был и не собираюсь) и они с удовольствием и облегчением полагаются на мое, как выговорите, "профессиональное равнодушие", которое я называю профессионализмом и беспристрастностью.
        Лужский
  24. Комментарий был удален.
  25. капрал Сегодня, 16:40
    Чтоб не разводить бодягу, просто вставлю комментарий с форума сотрудников МВД:
    Причина смерти острая-сердечная недостаточность. Сссадины рук и плеч могли образоваться до водворения в камеру. Или когда-стучался в дверь камеры. Связывание применено для пресечения буйствования и пресечения возможности причинить самому себе травмы. Какой тут на хрен состав преступления. О том, что у задержанного сердечно-сосудистые заболевания не знали и не могли знать, ежели он в кафе водку хлещет.
    Долбанная позиция СКР и Прокуратуры не прекращать дела на ментов, все в суд. Доказухи ноль, состава ноль, вод и условно. людям судьбы сломали из ведомственных амбиций. Еще шлюхи журналисткие масло подливают, ах отец 4-х детей. Это не мешало ему по кафе водку жрать и домой пьяным приходить. Зам. директора техникума по АХО. Зарплата копеечная. Где деньги брал?
    А все в одни ворота. Менты виноваты. Противно блин.

    И второй следом:
    Причем в той же статье вот так прямо и сказано:
    Цитата:
    После инцидента республиканские следователи несколько раз возбуждали уголовное дело, но не находили в действиях полиции состава преступления. Расследованием занялись сотрудники центрального аппарата СКР, которые и довели дело до суда.
    Если учесть, что сама эта ситуевина произошла в 2012 году, вот видимо все так и было.
    капрал
    1. Балу Сегодня, 17:08
      капрал
      Связывание применено для пресечения буйствования и пресечения возможности причинить самому себе травмы. Какой тут на хрен состав преступления.

      Уважаемый капрал, врачам тоже иногда приходится фиксировать пациентов в безсознательном состоянии в реанимации. Но это оформляется ВК за подписью ответственного дежурного и двух врачей. После этого вызывается психбригада, которая подтверждает необходимость механической фиксации. Далее, через 12 часов консультация психиатра кажые 12 часов для подтверждения необходимости. Так согласно правилам. Но чтобы 4 здоровенных взрослых обученных приемчикам мента не справились с одним гражданским? Не верю...
      Балу
  26. Комментарий был удален.
  27. pilot306 Сегодня, 17:14
    Реакция на новость про попытку суицида конструктора из "МиГ" - "зачем это здесь?!" Наблюдаю радостное оживление от данной новости. Хочется спросить: Зачем это здесь? Военное обозрение и беспредел ментов, была такая газетка, «СПИД-Инфо»
    pilot306
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