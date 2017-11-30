Условный срок за пытки. Почему такой мягкий приговор?

Сергей Петикин приговорён к четырем годам лишения свободы, Алексей Петикин, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров — к трём годам шести месяцам каждый. Все они осуждены условно с испытательным сроком три года. Суд также назначил каждому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Вынесен приговор суда в отношении бывших сотрудников полиции города Казани, которые обвинялись в пытках по отношению к задержанным. Речь идёт об Олеге Бачурове, Сергее Петикине, Алексее Петикине (брат С.Петикина) и Эдуарде Болгарове. Четверо сотрудников органов внутренних дел обвинялись в превышении должностных полномочий в отношении задержанного в 2012 году Павла Дроздова. Задержанный скончался в полицейском отделе.Все четверо, как выяснил суд, применяли меры физического воздействия в отношении Дроздова. Однако при этом Кировский суд Казани счёл смерть Павла Дроздова никак не связанной с этими «мерами физического воздействия». Представители потерпевшей стороны и прокурор просили для подсудимых реальные сроки – 16 лет колонии. Однако суд решил, что подсудимые заслуживают более мягкого наказания – причём ещё и условного.Из сообщения РИА Новости Напомним, что Павел Дроздов занимал пост заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта. В отделение полиции его доставили за мелкое хулиганство. По заявлениям родственников Павла Дроздова, его избивали пять полицейских, предварительно связав в позе «ласточка». Мужчина, страдавший проблемами с сосудами, скончался от остановки сердца. Пятым полицейским, участвовавшим в преступлении, являлся Андрей Маркунин. В его отношение уголовное дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого.