Задержанного в Тольятти украинского шпиона возвращают Украине
Информационная служба РИА Новости сообщает о том, что российскими спецслужбами в Тольятти задержан украинский шпион. Сообщается о том, что мужчина работал на одном из судоремонтных предприятий и был завербован службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.
Названо имя задержанного. Это Сергей Сотников, который ранее работал в должности сборщика судов на одном из предприятий Херсона. Сотрудники СБУ предложили мужчине под видом гастарбайтера отправиться в РФ и устроиться на работу в Тольятти для сбора информации о судоремонтном предприятии (ТСРЗ). Задержанный рассказал, что для работы на СБУ он выбрал псевдоним Серж и отправился в РФ, где без особого труда и устроился на завод.
Если верить поступающей информации, то за время работы на предприятии в Тольятти Сотников не успел передать СБУ информации о заводе, которая могла бы нанести сколько-нибудь серьёзный ущерб интересам России. Поэтому решено, что Сотникова просто депортируют на Украину. Возбуждать в его отношении уголовное дело по статье «Шпионаж» не будут.
Пресс-служба предприятия на официальном сайте сообщает о том, что завод занимается не только ремонтом, но и постройкой судов. В частности, на ТСРЗ осуществляется постройка судов различных назначений с классом РРР и РМРС.
Названо имя задержанного. Это Сергей Сотников, который ранее работал в должности сборщика судов на одном из предприятий Херсона. Сотрудники СБУ предложили мужчине под видом гастарбайтера отправиться в РФ и устроиться на работу в Тольятти для сбора информации о судоремонтном предприятии (ТСРЗ). Задержанный рассказал, что для работы на СБУ он выбрал псевдоним Серж и отправился в РФ, где без особого труда и устроился на завод.
Если верить поступающей информации, то за время работы на предприятии в Тольятти Сотников не успел передать СБУ информации о заводе, которая могла бы нанести сколько-нибудь серьёзный ущерб интересам России. Поэтому решено, что Сотникова просто депортируют на Украину. Возбуждать в его отношении уголовное дело по статье «Шпионаж» не будут.
Пресс-служба предприятия на официальном сайте сообщает о том, что завод занимается не только ремонтом, но и постройкой судов. В частности, на ТСРЗ осуществляется постройка судов различных назначений с классом РРР и РМРС.
Использованы фотографии: http://тсрз.рф
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