17:39 30 ноября

Задержанного в Тольятти украинского шпиона возвращают Украине

Информационная служба РИА Новости сообщает о том, что российскими спецслужбами в Тольятти задержан украинский шпион. Сообщается о том, что мужчина работал на одном из судоремонтных предприятий и был завербован службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.

Названо имя задержанного. Это Сергей Сотников, который ранее работал в должности сборщика судов на одном из предприятий Херсона. Сотрудники СБУ предложили мужчине под видом гастарбайтера отправиться в РФ и устроиться на работу в Тольятти для сбора информации о судоремонтном предприятии (ТСРЗ). Задержанный рассказал, что для работы на СБУ он выбрал псевдоним Серж и отправился в РФ, где без особого труда и устроился на завод.

Задержанного в Тольятти украинского шпиона возвращают Украине



Если верить поступающей информации, то за время работы на предприятии в Тольятти Сотников не успел передать СБУ информации о заводе, которая могла бы нанести сколько-нибудь серьёзный ущерб интересам России. Поэтому решено, что Сотникова просто депортируют на Украину. Возбуждать в его отношении уголовное дело по статье «Шпионаж» не будут.

Пресс-служба предприятия на официальном сайте сообщает о том, что завод занимается не только ремонтом, но и постройкой судов. В частности, на ТСРЗ осуществляется постройка судов различных назначений с классом РРР и РМРС.

Использованы фотографии: http://тсрз.рф
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Комментарии 33

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:50
    у меня вопрос,его кастрировали хоть,чтобы другим неповадно было???
    Шура пермский
    1. 1331М Сегодня, 12:52
      И только потом обменять,а не так отдать.
      1331М
      1. НасРать Сегодня, 12:59
        А что хоть в Тольятти строят из военного? Или его по гражданским объектам взяли?

        Моторные яхты, Коммерческих флот, Новые суда на базе существующих...

        Да...и ещё снегоходы!!
        официальный сайт:
        http://тсрз.рф/sudostroenie/motornye-yakhty

        Зачем именно, враги послали его следить?? belay
        НасРать
        1. проходящий Сегодня, 13:15
          А что хоть в Тольятти строят из военного? Или его по гражданским объектам взяли?

          Да вы что? belay Там же ВАЗ. На нем собирают, только никому stop ладу, машина такая практически оружие массового поражения
          проходящий
          1. с-т Petrov Сегодня, 13:33
            а мне нравится что сейчас делают на ВАЗе.

            Веста прошла краш-тест по системе ARCAP и получил наивысшую оценку — четыре звезды или 14,1 балла


            soldier

            с-т Petrov
            1. uav80 Сегодня, 13:58
              Только их выпускают не в Тольятти, а в Ижевске...
              uav80
              1. с-т Petrov Сегодня, 14:00
                Менеджмент АвтоВАЗа рассматривает возможность вернуть сборку новой модели Lada Vesta из Ижевска назад в Тольятти, сообщает "Самарское обозрение".


                вроде собираются
                с-т Petrov
                1. Татьяна Сегодня, 14:23
                  Если верить поступающей информации, то за время работы на предприятии в Тольятти Сотников не успел передать СБУ информации о заводе, которая могла бы нанести сколько-нибудь серьёзный ущерб интересам России. Поэтому решено, что Сотникова просто депортируют на Украину. Возбуждать в его отношении уголовное дело по статье «Шпионаж» не будут.
                  А зря! Такую "лавочку" для потворства шпионажа в России следовало бы, сторого говоря, закрыть!
                  Отпустить украинского шпиона, и шпиона вообще, можно только в том случае, если соответствующие российские спецслужбы его перевербовали в пользу России!
                  А так нафиг было его просто так отпускать?! Только этим потворствовать для иностранцев их безответственному иностранному шпионажу в России !
                  Татьяна
          2. внук Перуна Сегодня, 14:32
            Цитата: проходящий
            Там же ВАЗ. На нем собирают, только никому ладу, машина такая практически оружие массового поражения

            Отучайтесь говорить за всех.
            И кстати, у Вас позднее зажигание. Сейчас писать гадости про наше машиностроение уже не модно.
            внук Перуна
            1. проходящий Сегодня, 17:25
              И кстати, у Вас позднее зажигание. Сейчас писать гадости про наше машиностроение уже не модно.

              я консервативен, знаете ли. А ваше следование моде, не улучшает провальное соотношение цены-качества в изделиях ВАЗ
              проходящий
        2. demo Сегодня, 13:32
          У СБУ Украины свои резоны. На их понять трудно.
          demo
      2. ЮБОРГ Сегодня, 17:35
        И стоило метать бисер, и тратить на разработку этого "шпиёна" время и средства, если его отпускают?
        ЮБОРГ
    2. 210окв Сегодня, 12:52
      Даже не пристрелили монтажным пистолетом кастрюлю к голове!
      Цитата: Шура пермский
      у меня вопрос,его кастрировали хоть,чтобы другим неповадно было???
      210окв
    3. сибиралт Сегодня, 13:15
      Что-то в новинку, когда за шпионаж даже дела не возбудили. А был ли мальчик? belay Уже только сбор данных для передачи - есть оконченный состав преступления данного вида.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:54
    просто депортируют на Украину
    Был завербован, дал согласие выполнять порученное ему задание. Для этого выехал в РФ и устроился на указанный ему завод. С повинной не явился. Значит сотрудничество с вражеской спецслужбой уже доказано. Может при таком гуманизме стоило его обменять на кого-то из украинских застенков?
    rotmistr60
  3. HAM Сегодня, 13:03
    Его свои грохнут,как кремлёвского шпиёна."Москали" просто так не отпускают.
    За его здоровье не переживайте-он уже "отмучался".
    HAM
    1. Джедай Сегодня, 13:06
      Ну да, из этого недошпигуна Савченко-2 делать точно не будут. lol
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 13:12
        Названо имя задержанного. Это Сергей Сотников, который ранее работал в должности сборщика судов на одном из предприятий Херсона.


        Звучит очень наивно , да и нет такой специальности - сборщик судов.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:21
          Цитата: Идущий
          Звучит очень наивно , да и нет такой специальности - сборщик судов.

          Ну да, это из области "наладчик хвостового хозяйства" , "увлажнитель махрового сырья" и прочих обойщиков-поклейщиков. wassat
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:25
            Тогда какая цель и кто все это затеял .
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:34
              Если цель - испортить и без того отвратительные отношения между Москвой и Киевом, то понятен и заказчик. wink
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:42
                Я другого повода не могу найти , очередной виток скандалов.
                Идущий
  4. Николай Фёдоров Сегодня, 13:05
    Теперь для всех хитромудрых дан сигнал: хочешь сэкономить на обратной дороге - скажи, что шпион, но ничего не передал, и тебя доставят домой на Украину за государственный счёт. Особенно это будет полезным для далеко забравшихся гастарбайтеров, например, на Дальний Восток или Крайний Север.
    Николай Фёдоров
  5. Anyone Сегодня, 13:06
    Я когда увидел заголовок
    Задержанного в Тольятти украинского шпиона депортируют на Украину

    грешным делом подумал, что хохлы решили украсть у нас секрет производства Lada Vesta )) А оказываецца, они воровали что-то у судоремонтников. Прямо отлегло от сердца - секрет производства "Жигулей" сохранен ))
    Anyone
    1. volodya Сегодня, 13:12
      Да нет,он хотел помочь нам делать "Запорожцы'!
      volodya
  6. Sergey53 Сегодня, 13:15
    Какая дурость.Наших на Украине десятки задержанных просто так. Обменять не пробовали?
    Sergey53
  7. askort154 Сегодня, 13:18
    Сейчас СБУ любого, работающего в России и имеющего семью на Украине, может легко завербовать. Семья самый надёжный заложник. А у нас сотни тысяч таких работают по всей стране. А тут ещё выборы и чемпионат мира. ФСБ пахать, да пахать.
    askort154
    1. Идущий Сегодня, 13:35
      Вы правы и они так давно делают , только какой толк с этого "сборщика судов".
      Идущий
  8. seregatara1969 Сегодня, 13:28
    в тольяттинском порту не может утонуть ни один корабль - корабли ставятся на ремонт прямо на дно- из порта через шлюзы воду сбрасывают в нижний уровень- есть ещё такие порты?
    seregatara1969
    1. Идущий Сегодня, 13:40
      В Нидерландах и не такое есть
      Из всех европейских государств Голландия обладает наиболее развитой сетью внутренних каналов протяженностью 5200 километров, на которых действуют 389 портов различной специализации. Поэтому закономерно, что внутренний водный транспорт в Нидерландах играет особо важную роль в оказании логистических услуг по доставке массовых грузов и контейнерных грузов вглубь материка.


      И если есть интерес поищите и почитайте.
      Идущий
  9. Геркулесыч Сегодня, 14:17
    Через за ненужное доброхотство? ?? fool Много они наших мирных жителей, по глупости приехавших вна укроину, по лживым обвинениям задержанных, нам вернули? Ноль целых три ноля миллионных! fool Какого же шайтана мы им кого-то возвращаем? Если вернуть то только на обмен или же жмура! !!!
    Геркулесыч
  10. Немезида Сегодня, 14:52
    Столь мягкое наказание говорит о наличии в правительстве России русофобов и бандеровцев
    Немезида
  11. лис Сегодня, 16:21
    Цитата: проходящий
    А что хоть в Тольятти строят из военного? Или его по гражданским объектам взяли?

    Да вы что? belay Там же ВАЗ. На нем собирают, только никому stop ладу, машина такая практически оружие массового поражения

    ВАЗ в другом районе...очень с судремзавда неудобно инфу собирать...
    лис
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