Новые кадры вертолетов-бомбардировщиков Ка-28 в Сирии
Недавно в интернете появились новые фотографии «Спирали» (именно такое название в НАТО дали вертолету Ка-28), сообщает Российская газета.
Судя всему, машины выполняли тренировочные полеты. Ранее публиковались фотографии, сделанные во время нанесения Ка-28 бомбовых ударов по позициям боевиков.
Характеристики Ка-28 позволяют им работать в качестве бомбардировщиков – в кабине можно перевозить грузы весом до 4 тонн, а на внешней подвеске – до 5 тонн. Однако, как сообщалось ранее, стандартной нагрузкой для этих вертолетов являются шесть бомб, весом в 250 кг каждая.
Собственный вес машины – около 12 тонн, максимальная скорость – до 290 км/час, боевой радиус – 200 км.
Как отмечают некоторые наблюдатели, если раньше сирийские Ка-28 действовали с авиабазы морской авиации, дислоцированной в районе Латакии, то сейчас они перебазированы на аэродром близ города Хама, где кроме истребителей МиГ-21/23ранее базировались вертолеты Ми-8/17.
Судя всему, машины выполняли тренировочные полеты. Ранее публиковались фотографии, сделанные во время нанесения Ка-28 бомбовых ударов по позициям боевиков.
Характеристики Ка-28 позволяют им работать в качестве бомбардировщиков – в кабине можно перевозить грузы весом до 4 тонн, а на внешней подвеске – до 5 тонн. Однако, как сообщалось ранее, стандартной нагрузкой для этих вертолетов являются шесть бомб, весом в 250 кг каждая.
Собственный вес машины – около 12 тонн, максимальная скорость – до 290 км/час, боевой радиус – 200 км.
Как отмечают некоторые наблюдатели, если раньше сирийские Ка-28 действовали с авиабазы морской авиации, дислоцированной в районе Латакии, то сейчас они перебазированы на аэродром близ города Хама, где кроме истребителей МиГ-21/23ранее базировались вертолеты Ми-8/17.
Использованы фотографии: https://twitter.com/DPRKJones
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