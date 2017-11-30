17:40 30 ноября

Новые кадры вертолетов-бомбардировщиков Ка-28 в Сирии

Недавно в интернете появились новые фотографии «Спирали» (именно такое название в НАТО дали вертолету Ка-28), сообщает Российская газета.

Новые кадры вертолетов-бомбардировщиков Ка-28 в Сирии


Судя всему, машины выполняли тренировочные полеты. Ранее публиковались фотографии, сделанные во время нанесения Ка-28 бомбовых ударов по позициям боевиков.


Характеристики Ка-28 позволяют им работать в качестве бомбардировщиков – в кабине можно перевозить грузы весом до 4 тонн, а на внешней подвеске – до 5 тонн. Однако, как сообщалось ранее, стандартной нагрузкой для этих вертолетов являются шесть бомб, весом в 250 кг каждая.



Собственный вес машины – около 12 тонн, максимальная скорость – до 290 км/час, боевой радиус – 200 км.

Как отмечают некоторые наблюдатели, если раньше сирийские Ка-28 действовали с авиабазы морской авиации, дислоцированной в районе Латакии, то сейчас они перебазированы на аэродром близ города Хама, где кроме истребителей МиГ-21/23ранее базировались вертолеты Ми-8/17.


Использованы фотографии: https://twitter.com/DPRKJones
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Комментарии 6

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  1. seregatara1969 Сегодня, 13:19
    похож на серьёзного "шмуля"
    seregatara1969
    1. SOF Сегодня, 13:25
      похож на серьёзного "шмуля"

      ...на очень серьезного!
      Ему бы еще комок соответствующий. yes
      SOF
    2. Chertt Сегодня, 13:28
      Судя по недовольной роже "шмуля", бородатым Винипухам меда не видать
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 13:40
        Бочки с него они наверняка видели..В последний раз.И не с медом..
        Цитата: Chertt
        Судя по недовольной роже "шмуля", бородатым Винипухам меда не видать
        210окв
      2. Мих1974 Сегодня, 13:42
        Нет там ВиниПухов, там одни - Пяточки laughing С другой стороны - ну мишень же летающая (( собьют бедолаг.
        Мих1974
        1. klaus16 Сегодня, 14:33
          Ну если только тыщи на 4 заберётся. Хотя его очень хорошо слышно. Спорно как то.
          klaus16
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