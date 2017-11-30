ВМС Польши получили новый тральщик
В Гданьске состоялась церемония ввода в состав ВМС Польши нового тральщика-искателя мин Kormoran проекта 258, сообщает bmpd.
Корабль вошел в состав 13-го дивизиона тральщиков 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши.
Kormoran построен польской верфью Remontowa Shipbuilding (официальное название Gdanska Stocznia "Remontowa" im. J. Pilsudskiego S.A.) в Гданьске.
Проект 258 оказался долгостроем – он начат еще в конце прошлого столетия. Не последнюю роль в задержке реализации проекта сыграло недостаточное финансирование.
Головной корабль Kormoran был начат постройкой в апреле 2014 года, спущен на воду 4 апреля 2015 года и вышел на заводские ходовые испытания 13 июля 2016 года. В связи с неоднократными доработками тральщик был сдан только 28 ноября 2017 года, то есть с опозданием на один год.
Kormoran имеет корпус из немагнитной стали, полное водоизмещение – 850 т. Длина корабля – 58 м, ширина – 10,3 м, осадка – 2,7 м. Экипаж – 45 человек, плюс места еще для шести человек. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1360 л.с., также имеется подруливающее устройство Schottel STT 170 AMAG мощностью 135 л.с. Скорость полного хода – 15 узлов, дальность плавания на полном ходу – 2500 миль, автономность 10 суток.
Сообщается, что «противоминное вооружение корабля должно включать разработанные центром СТМ интегрированную систему противоминными действиями SCOT-M, подкильную ГАС миноискания SHL-101/T и самоходную ГАС переменной глубины Orka».
Артиллерийское вооружение: 23-мм спаренная зенитная артустановка ZU-23-2MR Wrobel II, четыре комплекта ПЗРК Grom, а также три 12,7-мм пулемета ZMT WKM-Bm. В дальнейшем ZU-23-2MR Wrobel II планируется заменить новой польской 35-мм одноствольной артустановкой Triton.
Корабль вошел в состав 13-го дивизиона тральщиков 8-й флотилии обороны побережья ВМС Польши.
Kormoran построен польской верфью Remontowa Shipbuilding (официальное название Gdanska Stocznia "Remontowa" im. J. Pilsudskiego S.A.) в Гданьске.
Проект 258 оказался долгостроем – он начат еще в конце прошлого столетия. Не последнюю роль в задержке реализации проекта сыграло недостаточное финансирование.
Головной корабль Kormoran был начат постройкой в апреле 2014 года, спущен на воду 4 апреля 2015 года и вышел на заводские ходовые испытания 13 июля 2016 года. В связи с неоднократными доработками тральщик был сдан только 28 ноября 2017 года, то есть с опозданием на один год.
Kormoran имеет корпус из немагнитной стали, полное водоизмещение – 850 т. Длина корабля – 58 м, ширина – 10,3 м, осадка – 2,7 м. Экипаж – 45 человек, плюс места еще для шести человек. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя MTU 8V 396 TE74L мощностью по 1360 л.с., также имеется подруливающее устройство Schottel STT 170 AMAG мощностью 135 л.с. Скорость полного хода – 15 узлов, дальность плавания на полном ходу – 2500 миль, автономность 10 суток.
Сообщается, что «противоминное вооружение корабля должно включать разработанные центром СТМ интегрированную систему противоминными действиями SCOT-M, подкильную ГАС миноискания SHL-101/T и самоходную ГАС переменной глубины Orka».
Артиллерийское вооружение: 23-мм спаренная зенитная артустановка ZU-23-2MR Wrobel II, четыре комплекта ПЗРК Grom, а также три 12,7-мм пулемета ZMT WKM-Bm. В дальнейшем ZU-23-2MR Wrobel II планируется заменить новой польской 35-мм одноствольной артустановкой Triton.
Использованы фотографии: M. Dura / www.defence24.pl
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти