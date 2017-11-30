17:35 30 ноября

Размещение новых С-400 в Крыму. Оценка и перспективы

Главный редактор журнала "Национальная оборона", член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко заявил, что новые комплексы системы ПВО-ПРО С-400 в Крыму позволят парировать угрозы, исходящие от кораблей и самолетов НАТО в акватории и воздушном пространстве над Черным морем.

Напомним, что ранее Минобороны сообщило о планах в ближайшее время разместить в Крыму новый комплекс С-400 для защиты воздушного пространства России в помощь уже развернутому в 2016 году в Крыму полку, вооруженному также С-400.

Размещение новых С-400 в Крыму. Оценка и перспективы



Комплексы С-400 позволяют парировать при необходимости угрозы, возникающие в связи с нахождением вблизи территории РФ иностранных военных кораблей, оснащенных системами высокоточного оружия и являющихся носителями крылатых ракет морского базирования, а также ударных и разведывательных самолетов НАТО
— сказал Коротченко.

По его словам, учитывая повышенную военную активность стран-членов НАТО в акватории Черного моря и в воздушном пространстве над ним, а также для гарантированного обеспечения безопасности воздушных рубежей РФ в Крыму развертывается самодостаточная группировка сил и средств Воздушно-космических сил (ВКС), включая дальнобойные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Разумеется, состав группировки ВКС в Крыму может быть усилен, исходя из складывающейся оперативной обстановки, а она сегодня крайне тревожна. Конкретные решения определяет Генеральный штаб Вооруженных сил РФ при участии командования Южного военного округа
— приводит РИА Новости слова эксперта

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23

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  1. антивирус Сегодня, 13:43
    это праздник , да и ++в Абхазии -для контроля всего Кавказа и Месопотамии
    без упоминания друга Реджепа.
    антивирус
    1. 210окв Сегодня, 13:54
      К чему тут Месопотамия?...А!Дошло!Тогда надо было с маленькой буквы писать..
      Цитата: антивирус
      это праздник , да и ++в Абхазии -для контроля всего Кавказа и Месопотамии
      без упоминания друга Реджепа.
      210окв
  2. Джедай Сегодня, 13:52
    Тут и думать нечего: однозначно размещать для усиления ПВО на опасном направлении.
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 14:11
      А что кто то возражает , насколько я понимаю такие заявления делаются после того как уже сделано.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 14:15
        Цитата: Идущий
        А что кто то возражает

        Ну как же, а под жовто-блакитным флагом? wink
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 14:17
          Мы это уже обсуждали , их дорога лесом. lol
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 14:21
            Так это мы им напоминаем, а то вдруг забыли? laughing
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 14:25
              Так есть напоминатели со всех сторон визги.
              Идущий
          2. антивирус Сегодня, 14:36
            у них больше дорог степью
            антивирус
            1. Идущий Сегодня, 14:38
              Без разницы , лишь бы по дальше. yes
              Идущий
  3. nik-karata Сегодня, 13:53
    ... опять же горный рельеф местности в Крыму. помниться в Сирии кто-то безнаказанно "топоры" запускал. И не нужно Урякать, что больше половины наше ПВО "ушатало".
    nik-karata
    1. Muvka Сегодня, 13:58
      Вы в курсе, каким макаром эти топоры летели?
      Muvka
      1. Vlad.by Сегодня, 15:25
        А ему зачем? Ему главное прокукарекать и... в тину.
        Vlad.by
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:10
    А там что их недостаток, или просто полуостров точно станет самой милиторизированной частью страны? Как быть с критерием разумной достаточности, или завтра будет один полуостров воевать со всей авиацией сша и нато?
    Геркулесыч
    1. Alexey-74 Сегодня, 14:20
      Он будет Форт-постом на Юго-Западе. Плюс контроль бассейна Черного моря.
      Alexey-74
      1. Идущий Сегодня, 14:24
        Это наш непотопляемый , стационарный авианосец.
        Идущий
    2. 30 вис Сегодня, 15:06
      Из Севастополя этот комплекс перекроет всё Чёрное море ,а так же достанет Румынию (380 км Констанца ..,)Болгарию 400 км и Украину до Турции 280 км .... Севастополь находится в самом центре Чёрного моря .. Крым -Севастополь Меч и щит юга России .!! https://yandex.ru/maps/?ll=29.856342%2C43.784876&
      amp;
      amp;z=6&rl=33.41591204%2C44.63826224~-4.76806
      641%2C-0.48838452 . В Румынии натовские аэродромы , системы ПВО ... Да и свидомая Украина в спину нож всадить может ...
      30 вис
    3. Vlad.by Сегодня, 15:28
      Разумная достаточность - это когда у "заклятых друзей" при мысли об атаке диарея непроизвольная.
      До этого пока еще далеко.
      Vlad.by
  5. Alexey-74 Сегодня, 14:18
    Очень верное решение.
    Alexey-74
  6. Александр War Сегодня, 14:45
    Все опасные направления надо прикрывать С-400 и уже заменять старые С-300ПС-на новые С-350!
    Александр War
    1. Vlad.by Сегодня, 15:40
      И промежутки и выходы из ущелий плотно Панцирями и Торами прикрыть. С Гаммами и Газетчиками.
      А на самы высоки горки - по Ниобию.
      Ну так, на всякий случай.
      И по периметру Подсолнух засадить. Пусть растет...
      А в Поле Байкал "врыть" для порядку
      Vlad.by
  7. Alekseyklg Сегодня, 16:18
    Цитата: Vlad.by
    И промежутки и выходы из ущелий плотно Панцирями и Торами прикрыть. С Гаммами и Газетчиками.
    А на самы высоки горки - по Ниобию.
    Ну так, на всякий случай.
    И по периметру Подсолнух засадить. Пусть растет...
    А в Поле Байкал "врыть" для порядку

    Лишним не будет!
    Alekseyklg
  8. Волька Сегодня, 17:32
    а если помечтать, что с-400 универсальная пусковая ракетная установка, если ее зарядить ударной ракеткой да принцип целеуказания сменить...
    Волька
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