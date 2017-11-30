Размещение новых С-400 в Крыму. Оценка и перспективы

Комплексы С-400 позволяют парировать при необходимости угрозы, возникающие в связи с нахождением вблизи территории РФ иностранных военных кораблей, оснащенных системами высокоточного оружия и являющихся носителями крылатых ракет морского базирования, а также ударных и разведывательных самолетов НАТО

Разумеется, состав группировки ВКС в Крыму может быть усилен, исходя из складывающейся оперативной обстановки, а она сегодня крайне тревожна. Конкретные решения определяет Генеральный штаб Вооруженных сил РФ при участии командования Южного военного округа