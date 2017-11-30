17:30 30 ноября

Дмитрий Медведев отвечает ...

В эфире нескольких крупных СМИ транслируется «Разговор с Дмитрием Медведевым». Это мероприятие, которое успело за последние несколько лет стать традиционным. Председатель российского правительства даёт интервью телеведущим: Валерию Фадееву («Первый канал»), Сергею Брилёву (ТК «Россия»), Ираде Зейналовой (НТВ), Игору Полетаеву («РБК») и Михаилу Фишману (ТК «Дождь»). Первым вопрос премьеру задал Сергей Брилёв. По словам телеведущего ТК «Россия», правительство Дмитрия Медведева стало рекордсменом по продолжительности пребывания у власти в России за всю новейшую историю.

Сергей Брилёв:
Как Вы оцениваете результаты работы правительства, как Вы оцениваете состояние экономики?


Обширный ответ Дмитрия Медведева приводит пресс-служба главы правительства:


На мой взгляд, сегодня мы можем свидетельствовать, что экономика вошла в стадию роста и в целом те изменения, которые в экономике происходили, вполне благоприятны.

Кстати, вчера, по-моему, Владимир Владимирович Путин как раз сказал, что главное достижение или, так сказать, главная оценка уходящего года заключается в том, что экономика вышла из рецессии. Это именно так, потому что, я напомню, ещё в прошлом году у нас было падение развития экономики, то есть так называемый отрицательный рост, в размере (с учётом пересчётов) 0,2%. Немного совсем, но всё-таки рост был практически нулевой и даже отрицательный. В этом году ситуация другая. Сейчас, конечно, тоже прогнозов очень много, тем не менее все аналитики – и наши, и иностранные – сходятся, что по итогам текущего года мы получим приблизительно 2% прироста валового внутреннего продукта. Это не огромная цифра, но это всё-таки уже цифра, которая соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах.

Далее. Что, может быть, ещё более важно, в этом году у нас будет зафиксирована рекордно низкая инфляция. По всей вероятности, она будет ниже 3%. Пока не называю абсолютных цифр. Нужно ещё, чтобы статистика поработала и год закончился. Но это будет абсолютным достижением за всю постсоветскую эпоху. То есть за весь период развития современной России инфляция никогда не опускалась так низко. Это имеет, конечно, прямое значение и для экономики, где такая инфляция позволяет выдавать более дешёвые кредиты, и для обычных граждан, для которых обесценение денег и платёжеспособность валюты становятся более понятными величинами.

Далее. Что немаловажно, в этом году мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения, рост реальной зарплаты. Она по итогам года, по всей вероятности, прирастёт приблизительно на 3%. Если говорить о номинальном росте, то это 7%. Это, может быть, тоже не самый выдающийся результат, тем не менее это важное изменение тренда. Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут. И это очень важно, исключительно важно для всех граждан нашей страны.

Есть и другие очень серьёзные макропоказатели, на которые я хочу обратить внимание. Например, инвестиции в основной капитал, которые также характеризуют общую ситуацию в экономике. Они по итогам года вырастут более чем на 4%. Этого тоже мы не видели в последние годы, и это тоже результат развития экономики в этом году. Я не говорю о таких важных в целом показателях, как сбалансированность бюджета, валютные резервы, которые в этом году также прирастают. Наконец, исключительно важным является и то, что по итогам года мы можем констатировать, что курс рубля является стабильным и предсказуемым. Но об этом мы, вероятно, ещё сегодня поговорим, потому что эта тема всегда достаточно важная.

Кроме того, Дмитрию Медведеву на данную минуту были заданы вопросы о курсе рубля, об отношениях с США, о проблемах кибербезопасности, о возможностях России по вхождению в круг технологических лидеров современного мира.

Дмитрий Медведев отвечает ...


По словам главы правительства, шансы у России оказаться в кругу технологических лидеров есть, однако здесь свои коррективы вносит наследие 90-х годов, когда в стране в первую очередь приходилось думать не о развитии технологий, а о выживании. Медведев:
Шансы оказаться в числе технологических лидеров у нас есть хотя бы по той причине, что в XX веке наша страна уже была в числе таковых.


У Медведева поинтересовались, почему при де-юре федеративном устройстве наша страна управляется как унитарное государство. В частности, речь зашла о необходимости списания долгов многим регионам. Медведев заявил, что дело в неоднородности (в том числе и экономической) страны. По словам премьера, федеральный центр в любом случае несёт ответственность за положение дел в субъектах и вряд ли такой подход нужно считать унитарным вариантом госуправления.

О других вопрос и ответах – на сайте правительства РФ.

Использованы фотографии: Пресс-служба правительства РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. rocket757 Сегодня, 13:37
    Кто то слушает?
    rocket757
    1. Ихрек Сегодня, 13:43
      Меня лично тошнит при одном его виде.
      Ихрек
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:01
        Ихрек hi -купите его портрет, и на него освободите содержимое своего желудка, любым способом! lol
        Геркулесыч
      2. 210окв Сегодня, 14:02
        Ну так и не смотрите..Или смотрите когда это ну ..просто необходимо пугануть унитаз.
        Цитата: Ихрек
        Меня лично тошнит при одном его виде.
        210окв
      3. andrej-shironov Сегодня, 14:46
        Главное чтоб Путина устраивал, народ то перетопчится...
        andrej-shironov
    2. 210окв Сегодня, 13:44
      Я вообще впервые узнал про такое мероприятие..По большому счету это ответы "говорящей головы" и больше ничего.
      Цитата: rocket757
      Кто то слушает?
      210окв
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:55
        Ля! Как у этого Димона, а лучше Демона хватает наглости на пресс конференцию выходить, а ребят из СМИ по ходу упредели на счет коварных вопросов.....
        В стране развал и бардак, либерасня ситуацию на кануне выборов раскачивает, а он сидит, "лупатками" своими моргает......
        Соломон Кейн
        1. штрафбат Сегодня, 14:03
          Что, Вы, уважаемый, Соломон возмущаетесь?
          Посмотрите, как отработало правительство: госпожа Набиуллина с Голиковой морду-лица себе так отюнинговали...не один лям небось стоит...Анатолий Эдуардович, вместо нар, сел в кресло шефа вертолеты России, а Митя Рогозин сменил фирменную Аляску с 56 размера на 62..., далее все по списку.
          Все в стране хорошо.. wassat wink wassat laughing winked
          штрафбат
          1. штрафбат Сегодня, 14:08
            ...У вас новый премьер!!!!
            - у нас новый премьер?????
            -да! у вас новый премьер!!!
            штрафбат
            1. Соломон Кейн Сегодня, 14:15
              слова Леонида Филатова, как никогда замечательно иллюстрируют ситуацию:
              Зря ты, Федя, для меня
              Мой народ – моя родня.
              Я без мыслей об народе
              Не могу прожить и дня!..

              Утром мажу бутерброд –
              Сразу мысль: а как народ?
              И икра не лезет в горло,
              И компот не льется в рот!

              Ночью встану у окна
              И стою всю ночь без сна –
              Все волнуюсь об Расее,
              Как там, бедная, она?

              А виновник – генерал,
              Интриган и аморал!
              Энто он, коровья морда,
              Честь цареву обмарал!
              Соломон Кейн
      2. svp67 Сегодня, 14:04
        Цитата: 210окв
        .По большому счету это ответы "говорящей головы" и больше ничего.

        Ну почему, она иногда не только говорит, но и вумничать начинает, а вокруг благодарные "болванчики", кивают и кивают... Красота!!!
        svp67
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:15
        да не за что это ракло не отвечает,иначе давно бы уже спросили,а спросить есть много за что.
        Ратник с пулеметом
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:25
          Как сообщает RNS, в эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» премьер назвал бедность одной из самых «кричащих» проблем современной российской экономики, а ее причиной, «оборотной стороной», по выражению Медведева, — «недоразвитость» экономики.

          Кроме того, глава правительства сообщил, что в будущем борьба с бедностью коснется отдельных групп населения России — инвалидов, пенсионеров многодетных семей. По его словам, это будет «конкретная» и «системная» работа. Далее: https://news.rambler.ru/economics/38554898/?utm_c
          ontent=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
          rce=copylink

          Ну все понято, теперь я сплю спокойно. Это "недоразвитость экономики" виновата. А кто у нас за экономику отвечает?
          И "работа будет в будущем", теперь совсем спокоен...
          БРАВО, Димарик!
          А чем, ты, самка собаки, все это время занимался?
          Диванный Хенераль
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:38
            айфонил,так что скоро глаза по вываливаются)))
            Ратник с пулеметом
    3. 1331М Сегодня, 13:51
      Я. И не только слушаю,но и смотрю.
      1331М
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:09
        ....они так похожи манеры, сознание....
        Соломон Кейн
    4. Chertt Сегодня, 13:53
      Цитата: rocket757
      Кто то слушает?

      У меня другой вопрос. Кто нибудь может,хоть слегка осмысленно, без мата, объяснить наличие таких "деятелей" в правительстве ??? Подкину еще пару фамилий Чубайс и Греф
      Chertt
      1. jjj Сегодня, 14:03
        Не по теме, но в тему. Как вам такое словосочетание:
        "Глава российского императорского дома Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн"?
        Это не шутка
        jjj
      2. Не либероид Русский Сегодня, 14:10
        греф и чубайс то какое отношение к правительству имеют ? один пилит денежки в госкорпорации, другой пилит бывший госбанк, делая его частным, в кремле они только по вызову бывают
        Не либероид Русский
      3. СомневаюсьЯ Сегодня, 14:17
        Цитата: Chertt

        ...Кто нибудь может...объяснить наличие таких "деятелей" в правительстве .... еще пару фамилий Чубайс и Греф

        Конечно. Путин например, Владимир Владимирович.
        СомневаюсьЯ
    5. RUS96 Сегодня, 14:25

      Дак это тебя ни кто не видит laughing
      RUS96
    6. сибиралт Сегодня, 14:34
      Посмотрел бы я, как выживает Медведев при "отрицательном росте". lol Неужто у нас еще остались такие, кто верит "оптимизатору" верит? belay
      сибиралт
  2. Диванный Хенераль Сегодня, 13:37
    прикормленные журналисты у прикормленного премьера...
    полагаю, что кроме как очередных перлов мы ничего не услышим...
    Диванный Хенераль
    1. 210окв Сегодня, 13:46
      Просто один из рупоров нашей системы.Просто его люди уже стараются не слушать.От слова ВООБЩЕ.
      Цитата: Диванный Хенераль
      прикормленные журналисты у прикормленного премьера...
      полагаю, что кроме как очередных перлов мы ничего не услышим...
      210окв
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:04
        Дождался! Ну наконец-то!
        "Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, освобождающее госкомпании от обязанности раскрывать своих поставщиков. Как пишут «Ведомости», это решение позволит предприятиям обходить санкции. Далее: https://news.rambler.ru/politics/38552068/?utm_co
        ntent=rnews&utm_medium=read_more&utm_sour
        ce=copylink" (с)

        Пора продавать швабры по цене космических кораблей!
        Диванный Хенераль
    2. x.andvlad Сегодня, 13:58
      На днях в анонсе его выступления он с ироничной ноткой произнес "Деньги есть!"
      Видимо, помнит, когда он сморозил перл о том, что денег нет, но вы там держитесь
      Вообще, конечно, комичный персонаж этот Димасик.
      x.andvlad
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:21
        "Все нормально, деньги есть!" (с) из клипа "В Питере пить"
        Диванный Хенераль
  3. afrikanez Сегодня, 13:39
    федеральный центр в любом случае несёт ответственность за положение дел в субъектах
    Ни разу не видел, что бы кого то из министров лупили ремнем, за его проделки! Так, что это очередное вранье..... stop
    afrikanez
    1. ranger Сегодня, 13:43
      Цитата: afrikanez
      Так, что это очередное вранье.....

      Не совсем так, слова Медведева о том, что кричащей проблемой страны является бедность - это чистая правда...
      ranger
      1. afrikanez Сегодня, 13:45
        За такую правду, на столбах надо вешать, до чего довели страну, !!! am
        afrikanez
      2. Lycan Сегодня, 13:59
        Цитата: ranger
        слова Медведева о том, что кричащей проблемой страны является бедность

        Кто бы сомневался?
        А когда такого не было? (В СССР? - попробуйте ему так аргументировать - он вам ответит, что это - обратная "сторона медали", когда "зарабатывать" было невозможно (это он, видимо, про невозможность приватизации гос. предприятий и стратегич. отраслей)).
        Ну и мы можем ему тоже высказать - "Самой кричащей" проблемой в России является коррупция. И что он нам на это ответит??? "Мы работаем над этим?" Увы, пустая болтовня, ибо на стратегич. предприятиях люди работают за такие крохи, и так давно, что признаков интереса в этом направлении у властей не видно, а идти туда работать "за родину" - равно что приносить себя в перманентную жертву, и притом заранее известно, что "жертва" - не возымеет эффекта, опять насытив паразитов.
        Lycan
    2. 210окв Сегодня, 13:50
      Александр,я бы хотел узнать какой у ДАМа "рейтинг",и ему самому не стыдно занимать такой пост при таком мнении людей о нем?Понятно,что не он решает -быть ему или не быть в этом кресле...
      Цитата: afrikanez
      федеральный центр в любом случае несёт ответственность за положение дел в субъектах
      Ни разу не видел, что бы кого то из министров лупили ремнем, за его проделки! Так, что это очередное вранье..... stop
      210окв
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:59
        Плинтус вдвое выше его" рээйтынха! " am
        Геркулесыч
  4. bubalik Сегодня, 13:49
    ,,,
    «Экономика вошла в другую фазу. Рубль отвязался от нефти»,
    – сказал Медведев.

    ,,,,тогда кто привязал бюджет 2018 г. к нефти в 40 долларов ? recourse
    bubalik
  5. atk44849 Сегодня, 13:55
    правительство России - позор нации !
    atk44849
    1. andrej-shironov Сегодня, 14:51
      Причём всё, вместе с президентом.
      andrej-shironov
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:58
    В реальности же он не за что не отвечает, разве что за количество пойманных им покемонов! fool По моему мнению, у них интеллекта побольше, чем у "охотника "на покемонов! Это наказание народу, бич Божий, "денег нету, но есть айпад с родней -покемонами "! fool
    Геркулесыч
    1. свободный Сегодня, 14:58
      Цитата: Геркулесыч
      В реальности же он не за что не отвечает, разве что за количество пойманных им покемонов! fool По моему мнению, у них интеллекта побольше, чем у "охотника "на покемонов! Это наказание народу, бич Божий, "денег нету, но есть айпад с родней -покемонами "! fool

      Это не бич Божий,это буржуазия у власти.Читайте классовую теорию,здорово глаза открывает.
      свободный
  7. Alex66 Сегодня, 14:01
    Премьер, поесть первый, лучший из всех, это серьезно, человек который переименовал милицию, изменил время, разрешил бомбить Ливию, радовался айфону как дитя, его секретарь женщина была вынуждена вступиться за него, сейчас он нам рассказывает как спасает экономику.
    Alex66
  8. Xaron-A Сегодня, 14:06
    Цитата: Диванный Хенераль
    прикормленные журналисты у прикормленного премьера...
    полагаю, что кроме как очередных перлов мы ничего не услышим...

    Дело не в журналиста. Дождь вряд ли прикормлен. Дело в согласованных вопросах. Т.е. да, ничего нового мы не услышим.
    А если даже кто то ляпнет не по протоколу, то ответят полуправду и уточнить ответ уже не дадут.
    А ДАМа поддерживает олигархическая либерасня, поэтому чтобы не оказаться в ситуации Трампа, ВВП слржновато его заменить.
    Имхо
    Xaron-A
  9. Макаров Сегодня, 14:06
    Это же он начал войну в Грузии? Это он не дал Грузии реализовать свои амбиции? Не пойму почему на него гонят, может кто объяснит внятно без "покемонов" и "айфонов"?
    Макаров
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 14:35
      Ну когда учитель спросил его на счет з/п он послал их в бизнес, это в кратце.
      Viktor.12.71
  10. vissarion Сегодня, 14:10
    Этому придурку надо скорее линять с должности, иначе все это может кончиться для него Колымой и наворованное бабло не поможет. США примут всех, в том числе и этого подельника Путина. Может там его посадят в Гуантанамо. Хоть спасибо скажем.
    vissarion
  11. Не либероид Русский Сегодня, 14:18
    вот смотришь на медведева и понимаешь, что на "это" даже патрон от сайги уже дорого тратить, не практично
    Не либероид Русский
  12. rocket757 Сегодня, 14:20
    Цитата: штрафбат
    Что, Вы, уважаемый, Соломон возмущаетесь?
    Посмотрите, как отработало правительство: госпожа Набиуллина с Голиковой морду-лица себе так отюнинговали...не один лям небось стоит...Анатолий Эдуардович, вместо нар, сел в кресло шефа вертолеты России, а Митя Рогозин сменил фирменную Аляску с 56 размера на 62..., далее все по списку.
    Все в стране хорошо.. wassat wink wassat laughing winked

    Да ну ... был такой министр Павлов ... эт на которого пятидесяточки красненькие бо-о-ольшие меняли, вот на кого взглянуть так сразу понятно. куда делись закрома родины.
    Добрый такой был , баранками журналюгу угощал во время интерьвью!
    rocket757
  13. Blue Fox Сегодня, 14:20
    А вот за слова свои он как раз и не отвечает.
    Blue Fox
  14. Alex_59 Сегодня, 14:22
    по итогам текущего года мы получим приблизительно 2% прироста валового внутреннего продукта. Это не огромная цифра, но это всё-таки уже цифра, которая соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах.
    А мы развитая страна? Типа всё хорошо, всё как у всех.
    Alex_59
  15. Старый Хрен Сегодня, 14:26
    Медведев испугался Навального. Крыть ему нечем. Поэтому
    "Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не намерен судиться с оппозиционером Алексеем Навальным из-за фильма "Он вам не Димон", в котором Фонд борьбы с коррупцией обвинил главу правительства во взяточничестве.

    Медведев напомнил, что уже комментировал ролик, опубликованный оппозиционером на YouTube 2 марта и собравший более 25 миллионов просмотров. В апрельском комментарии премьер обвинил Навального в том, что оппозиционер хочет стать президентом России.

    "Других комментариев у меня нет. Чего мне это комментировать, чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше, и они, собственно, на это и рассчитывают", - заключил премьер в своем интервью пяти российским телеканалам "Разговор с Дмитрием Медведевым". Премьер пояснил, почему не подал в суд и не собирается: "Вот именно для того, чтобы подобных людей не раскручивать".

    "Создание опусов типа вот этих фильмов преследует одну простую политическую цель - раскрутить себя и создать напряжение", - заключил премьер."
    Старый Хрен
    1. Александр War Сегодня, 14:34
      laughing Юристу Медведеву не чем было крыть это факт
      Александр War
  16. Александр War Сегодня, 14:31
    laughing Медведев опять народу лапшу на уши вешает ,ему не привыкать
    Александр War
  17. Александр War Сегодня, 14:32
    Экономика растет у них в карманах , а не у Народа
    Александр War
    1. Ныробский Сегодня, 16:19
      Цитата: Александр War
      Экономика растет у них в карманах , а не у Народа

      В 2016 году на "чёрную пятницу" население потратило 7 млрд. рублей.
      В 2017 году этот показатель на "чёрную пятницу" составил более 30 млрд.
      Ныробский
    2. san4es Сегодня, 16:22
      - Дима скушал мороженку, побибикал из автобуса, получил в подарок игрушку. Нет, это не новость из детского сада, это Медведев побывал на выставке "Импортозамещение".
      ***
      Дмитрий Анатольевич перед встречей с соотечественниками или иностранными партнерами любит проехаться по пустынным петербургским улицам. Сосредоточиться, поразмыслить ни на что не отвлекаясь, как улучшить жизнь россиянам.
      Жалко, что для этого приходится останавливать кольцевую автодорогу.
      san4es
  18. gukoyan Сегодня, 14:34
    По-ходу, этот головастик живёт совсем в другой стране.
    gukoyan
    1. rocket757 Сегодня, 14:49
      По ходу эт "голова" отвлекает внимание от "доброго батюшки", тому ещё избираться\выбираться!
      Токма не пойму, чего гоношатся, батюшкау мы\не мы всё равно изберём ... ибо другого просто нет на горизонте, такова селяви!
      rocket757
  19. andrej-shironov Сегодня, 14:45
    А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо-о-о-о......
    andrej-shironov
  20. Александр War Сегодня, 14:51
    laughing Димон уехал оставив на растерзание народу эффективный экономический блок правительства laughing
    Александр War
  21. Инок Сегодня, 15:30
    Верхи все злато сгребают - инфляция падает - народ все беднеет, налоги растут. Чего же более ...
    Инок
    1. Ныробский Сегодня, 16:13
      Цитата: Инок
      Верхи все злато сгребают - инфляция падает - народ все беднеет, налоги растут. Чего же более ...

      Уезжайте. В Израиль, в Англию или в США. Там верхи золотом швыряются в народ, который просто гибнет от попаданий слитков в голову. За уплату налогов просто люто избивают плательщиков и сажают в тюрьму и кормят "по горло" организовывая досуг и развлечения. Нищих и бедных отлавливают и насильно делают богатыми. Нам так ещё не скоро жить придётся. Так что не терпите - вперёд, к капиталистическому изобилию.
      Ныробский
  22. SarS Сегодня, 16:28
    Как такое могло стать премьером России?
    1. У них с президентом "мужская любовь"(Б.Ельцин).
    2. У тех, кто правит Россией научный интерес: до какой степени можно издеваться над русскими, следующим (щей) точно поставят девушку с лошадиной мордой вместо лица
    .
    SarS
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