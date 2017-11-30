Дмитрий Медведев отвечает ...
В эфире нескольких крупных СМИ транслируется «Разговор с Дмитрием Медведевым». Это мероприятие, которое успело за последние несколько лет стать традиционным. Председатель российского правительства даёт интервью телеведущим: Валерию Фадееву («Первый канал»), Сергею Брилёву (ТК «Россия»), Ираде Зейналовой (НТВ), Игору Полетаеву («РБК») и Михаилу Фишману (ТК «Дождь»). Первым вопрос премьеру задал Сергей Брилёв. По словам телеведущего ТК «Россия», правительство Дмитрия Медведева стало рекордсменом по продолжительности пребывания у власти в России за всю новейшую историю.
Сергей Брилёв:
Обширный ответ Дмитрия Медведева приводит пресс-служба главы правительства:
Кроме того, Дмитрию Медведеву на данную минуту были заданы вопросы о курсе рубля, об отношениях с США, о проблемах кибербезопасности, о возможностях России по вхождению в круг технологических лидеров современного мира.
По словам главы правительства, шансы у России оказаться в кругу технологических лидеров есть, однако здесь свои коррективы вносит наследие 90-х годов, когда в стране в первую очередь приходилось думать не о развитии технологий, а о выживании. Медведев:
У Медведева поинтересовались, почему при де-юре федеративном устройстве наша страна управляется как унитарное государство. В частности, речь зашла о необходимости списания долгов многим регионам. Медведев заявил, что дело в неоднородности (в том числе и экономической) страны. По словам премьера, федеральный центр в любом случае несёт ответственность за положение дел в субъектах и вряд ли такой подход нужно считать унитарным вариантом госуправления.
О других вопрос и ответах – на сайте правительства РФ.
Сергей Брилёв:
Как Вы оцениваете результаты работы правительства, как Вы оцениваете состояние экономики?
Обширный ответ Дмитрия Медведева приводит пресс-служба главы правительства:
На мой взгляд, сегодня мы можем свидетельствовать, что экономика вошла в стадию роста и в целом те изменения, которые в экономике происходили, вполне благоприятны.
Кстати, вчера, по-моему, Владимир Владимирович Путин как раз сказал, что главное достижение или, так сказать, главная оценка уходящего года заключается в том, что экономика вышла из рецессии. Это именно так, потому что, я напомню, ещё в прошлом году у нас было падение развития экономики, то есть так называемый отрицательный рост, в размере (с учётом пересчётов) 0,2%. Немного совсем, но всё-таки рост был практически нулевой и даже отрицательный. В этом году ситуация другая. Сейчас, конечно, тоже прогнозов очень много, тем не менее все аналитики – и наши, и иностранные – сходятся, что по итогам текущего года мы получим приблизительно 2% прироста валового внутреннего продукта. Это не огромная цифра, но это всё-таки уже цифра, которая соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах.
Далее. Что, может быть, ещё более важно, в этом году у нас будет зафиксирована рекордно низкая инфляция. По всей вероятности, она будет ниже 3%. Пока не называю абсолютных цифр. Нужно ещё, чтобы статистика поработала и год закончился. Но это будет абсолютным достижением за всю постсоветскую эпоху. То есть за весь период развития современной России инфляция никогда не опускалась так низко. Это имеет, конечно, прямое значение и для экономики, где такая инфляция позволяет выдавать более дешёвые кредиты, и для обычных граждан, для которых обесценение денег и платёжеспособность валюты становятся более понятными величинами.
Далее. Что немаловажно, в этом году мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения, рост реальной зарплаты. Она по итогам года, по всей вероятности, прирастёт приблизительно на 3%. Если говорить о номинальном росте, то это 7%. Это, может быть, тоже не самый выдающийся результат, тем не менее это важное изменение тренда. Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут. И это очень важно, исключительно важно для всех граждан нашей страны.
Есть и другие очень серьёзные макропоказатели, на которые я хочу обратить внимание. Например, инвестиции в основной капитал, которые также характеризуют общую ситуацию в экономике. Они по итогам года вырастут более чем на 4%. Этого тоже мы не видели в последние годы, и это тоже результат развития экономики в этом году. Я не говорю о таких важных в целом показателях, как сбалансированность бюджета, валютные резервы, которые в этом году также прирастают. Наконец, исключительно важным является и то, что по итогам года мы можем констатировать, что курс рубля является стабильным и предсказуемым. Но об этом мы, вероятно, ещё сегодня поговорим, потому что эта тема всегда достаточно важная.
Кстати, вчера, по-моему, Владимир Владимирович Путин как раз сказал, что главное достижение или, так сказать, главная оценка уходящего года заключается в том, что экономика вышла из рецессии. Это именно так, потому что, я напомню, ещё в прошлом году у нас было падение развития экономики, то есть так называемый отрицательный рост, в размере (с учётом пересчётов) 0,2%. Немного совсем, но всё-таки рост был практически нулевой и даже отрицательный. В этом году ситуация другая. Сейчас, конечно, тоже прогнозов очень много, тем не менее все аналитики – и наши, и иностранные – сходятся, что по итогам текущего года мы получим приблизительно 2% прироста валового внутреннего продукта. Это не огромная цифра, но это всё-таки уже цифра, которая соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах.
Далее. Что, может быть, ещё более важно, в этом году у нас будет зафиксирована рекордно низкая инфляция. По всей вероятности, она будет ниже 3%. Пока не называю абсолютных цифр. Нужно ещё, чтобы статистика поработала и год закончился. Но это будет абсолютным достижением за всю постсоветскую эпоху. То есть за весь период развития современной России инфляция никогда не опускалась так низко. Это имеет, конечно, прямое значение и для экономики, где такая инфляция позволяет выдавать более дешёвые кредиты, и для обычных граждан, для которых обесценение денег и платёжеспособность валюты становятся более понятными величинами.
Далее. Что немаловажно, в этом году мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения, рост реальной зарплаты. Она по итогам года, по всей вероятности, прирастёт приблизительно на 3%. Если говорить о номинальном росте, то это 7%. Это, может быть, тоже не самый выдающийся результат, тем не менее это важное изменение тренда. Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут. И это очень важно, исключительно важно для всех граждан нашей страны.
Есть и другие очень серьёзные макропоказатели, на которые я хочу обратить внимание. Например, инвестиции в основной капитал, которые также характеризуют общую ситуацию в экономике. Они по итогам года вырастут более чем на 4%. Этого тоже мы не видели в последние годы, и это тоже результат развития экономики в этом году. Я не говорю о таких важных в целом показателях, как сбалансированность бюджета, валютные резервы, которые в этом году также прирастают. Наконец, исключительно важным является и то, что по итогам года мы можем констатировать, что курс рубля является стабильным и предсказуемым. Но об этом мы, вероятно, ещё сегодня поговорим, потому что эта тема всегда достаточно важная.
Кроме того, Дмитрию Медведеву на данную минуту были заданы вопросы о курсе рубля, об отношениях с США, о проблемах кибербезопасности, о возможностях России по вхождению в круг технологических лидеров современного мира.
По словам главы правительства, шансы у России оказаться в кругу технологических лидеров есть, однако здесь свои коррективы вносит наследие 90-х годов, когда в стране в первую очередь приходилось думать не о развитии технологий, а о выживании. Медведев:
Шансы оказаться в числе технологических лидеров у нас есть хотя бы по той причине, что в XX веке наша страна уже была в числе таковых.
У Медведева поинтересовались, почему при де-юре федеративном устройстве наша страна управляется как унитарное государство. В частности, речь зашла о необходимости списания долгов многим регионам. Медведев заявил, что дело в неоднородности (в том числе и экономической) страны. По словам премьера, федеральный центр в любом случае несёт ответственность за положение дел в субъектах и вряд ли такой подход нужно считать унитарным вариантом госуправления.
О других вопрос и ответах – на сайте правительства РФ.
Использованы фотографии: Пресс-служба правительства РФ
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