Бондарев заявил о "провальной" электронике Ми-28

Ми-28 довели до ума благодаря Сирии. Так вот они (летчики) говорят, что стало лучше, но не все стало лучше — электроника провальная: ничего лётчик не видит, ничего лётчик не слышит. Эти очки, которые надевают, пилоты называют "смерть пилотам". Небо безоблачное, все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят

"Оборонка" доработала ряд изъянов боевого вертолёта Ми-28 "Ночной охотник", но не все: электроника "провальная", а очки летчиков заслужили прозвище "смерть пилотам", заявил в четверг председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Такую критику он высказал в ходе заседания по законодательному обеспечению ОПК и ВТС, отвечая на ряд замечаний деятелей "оборонки", что Минобороны финансирует опытно-конструкторские разработки в недостаточном объёме.— констатировал бывший главком ВКС РФ, передает РИА Новости