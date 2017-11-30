17:32 30 ноября

Бондарев заявил о "провальной" электронике Ми-28

"Оборонка" доработала ряд изъянов боевого вертолёта Ми-28 "Ночной охотник", но не все: электроника "провальная", а очки летчиков заслужили прозвище "смерть пилотам", заявил в четверг председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Бондарев заявил о "провальной" электронике Ми-28


Такую критику он высказал в ходе заседания по законодательному обеспечению ОПК и ВТС, отвечая на ряд замечаний деятелей "оборонки", что Минобороны финансирует опытно-конструкторские разработки в недостаточном объёме.


Ми-28 довели до ума благодаря Сирии. Так вот они (летчики) говорят, что стало лучше, но не все стало лучше — электроника провальная: ничего лётчик не видит, ничего лётчик не слышит. Эти очки, которые надевают, пилоты называют "смерть пилотам". Небо безоблачное, все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят
— констатировал бывший главком ВКС РФ, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:42
    Значит в первую очередь "взгреть"тех, кто принимал на вооружение "очки летчика"...
    Во вторую - за электронику...
    Вернуть все на доработку с жесткими сроками.
    Диванный Хенераль
    1. Чёрный Сегодня, 13:48
      Ми-28 довели до ума благодаря Сирии. Так вот они (летчики) говорят, что стало лучше, но не все стало лучше — электроника провальная: ничего лётчик не видит, ничего лётчик не слышит. Эти очки, которые надевают, пилоты называют "смерть пилотам". Небо безоблачное, все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят
      — констатировал бывший главком ВКС РФ,
      А бывший главком ВКС не хочет сказать, как эта электронка оказалась на вертолётах?
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 13:50
        Так теперь он может критиковать и умничать.
        Идущий
        1. ranger Сегодня, 13:59
          Цитата: Идущий
          ак теперь он может критиковать и умничать.

          Нехай клевещет, пятая колонна.... am
          ranger
      2. Bongo Сегодня, 14:43
        Цитата: Чёрный
        А бывший главком ВКС не хочет сказать, как эта электронка оказалась на вертолётах?

        Бондарев в бытность главкома ВКС очень много чего обещал и говорил "умного". По большому счёту его "потолок" - командир авиационного полка.
        Bongo
        1. okko077 Сегодня, 16:56
          А у Герасимова - начальника ГШ, какой потолок ?Как он и его генштаб собираются воевать в современной войне, как они разрабатывают тактические приёмы, формулируют требования к военной технике, определяют приоритеты в развитии? Он пишет статьи, он "локомотив" движения, умный разработчик стратегий, передовой учённый?... Или "есть" и "смирно"....В Сирии ничего в военном плане не показали, всё по-старинке , всё на уровне 45 года, опять герои-корректировщики и смертники одновременно, опять дыры и свою глупость людьми затыкают, опять умные побегут из армии как после Грузинского принуждения к миру...
          okko077
      3. Scoun Сегодня, 14:57
        Цитата: Чёрный
        А бывший главком ВКС не хочет сказать, как эта электронка оказалась на вертолётах?

        А давайте вспомним как ПИАРИЛИ этот вертолёт, со всех экранов - "Ночной охотник" бла бла бла и это не смотря на ряд катастроф с ним и давайте вспомним как откровенно задвигали Ка-50/52, мне кажется если бы не испытания военными Ка-50 в Чечне, то этот вертолёт был бы успешно "забыт".
        ИМХА. В первую очередь этого "лоббиста" надо найти и за жабры из "воды" вытащить.
        Уверен Милевцы доведут всё до ума, но вот гнилых лоббистов надо сушить.
        Scoun
        1. user Сегодня, 16:12
          и давайте вспомним как откровенно задвигали Ка-50/52, мне кажется если бы не испытания военными Ка-50 в Чечне, то этот вертолёт был бы успешно "забыт".


          Ка-50 выиграл конкурс у Ми-28 если кто не в курсе, но компания его производящая находится ближе чем Арсеньев к Москве. Потом они пролабировали, ссылаясь на то что его переработали полностью заодно сослались на его отличные показатели в Чечне.
          user
      4. iouris Сегодня, 15:29
        Если бы чаще менялись руководители, мы больше знали о реальном положении вещей и "провальностях".
        iouris
        1. Vadmir Сегодня, 15:56
          Если бы чаще менялись руководители, мы больше знали о реальном положении вещей и "провальностях".
          Согласен, знали бы больше, а вот делали бы меньше. Пока очередная "новая метла" по своему всех выметет и новых помощников расставит, приходит время очередной еще более "новой метлы" и так по кругу.
          Vadmir
    2. Монос Сегодня, 13:50
      Цитата: Диванный Хенераль
      Вернуть все на доработку с жесткими сроками.

      Может быть принципиальная невозможность доработки. Промышленники и говорят о в недостаточном объёме финансирования ОКР.
      Монос
      1. svp67 Сегодня, 13:51
        Цитата: Монос
        Может быть принципиальная невозможность доработки. Промышленники и говорят о в недостаточном объёме финансирования ОКР.

        Нет, вот тут требуется определиться. Или их НЕВОЗМОЖНО довести до ума или денег не хватает? Пока что то одно
        svp67
        1. Монос Сегодня, 14:02
          Цитата: svp67
          Нет, вот тут требуется определиться. Или их НЕВОЗМОЖНО довести до ума или денег не хватает? Пока что то одно

          Так ОКР для того и проводятся. Или для доводки, или для разработки, или для определения принципиальной невозможности. Нет денег на ОКР - нет ответов.
          Монос
          1. svp67 Сегодня, 14:06
            Цитата: Монос
            Так ОКР для того и проводятся

            ОКР, это ДО ПРИНЯТИЯ на вооружения. Вопрос, кто ж это принял?
            svp67
            1. Монос Сегодня, 14:17
              Цитата: svp67
              ОКР, это ДО ПРИНЯТИЯ на вооружения. Вопрос, кто ж это принял?

              Опытно-конструкторские работы не прекращаются в ходе всего срока эксплуатации техники. Всегда можно что-то улучшить. smile А на вопрос:"Кто?" ответа может и не быть. Эти очки скорее всего паллиативное решение,принятое в условиях цейтнота сирийского конфликта.
              Монос
    3. Burbon Сегодня, 14:11
      Цитата: Диванный Хенераль
      Вернуть все на доработку с жесткими сроками.

      laughing разрешите выполнять бегом? laughing
      Burbon
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:19
        Бурбон. Я не понимаю,с чего вам так весело?
        Вы что, привыкли ничего не делать, а потом с умным видом доказывать невозможность выполнить задание? Или у вас какие-то другие проблемы?
        Диванный Хенераль
        1. СомневаюсьЯ Сегодня, 14:36
          Цитата: Диванный Хенераль
          .... а потом с умным видом доказывать невозможность выполнить задание....

          Сейчас именно невозможно. Развалили почти все предприятия отрасли. Стерли с лица земли. Только в нашем "мухоске" два огромных завода. В одном теперь торговый центр, и куча площадей под субаренду. В другом вообще ничего. Стоят пустые разграбленные цеха с выбитыми окнами. А ведь там делали не только транзисторы... Безлюдные производственные зоны, с нормированным уровнем пыли - не более 5 частиц на куб!
          Все. Производства компонентов больше нет! Так из чего делать электронику? А самое главное кому. Кто ее будет делать? Людей не купишь ни за какие деньги. Негде. Их растили. Годами...
          СомневаюсьЯ
          1. Vlad.by Сегодня, 15:15
            Повывелись в России людишки то, повывелись...
            Еще вчерась компонентов было много, а теперича - все, амба!
            Пойду сдамся, что ли?
            Скажите кому.
            Vlad.by
        2. Burbon Сегодня, 14:49
          Цитата: Диванный Хенераль
          Бурбон. Я не понимаю,с чего вам так весело?

          вы с таким пафосом запостили, что я подумал - все те кто производил этот хлам, прочитав ваш пост, прям бросились переделывать, пока не пришло наказание.....
          Burbon
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:57
            В конце 90-х, мы разрабатывали новую технологию в режиме "денег нет, но подвиг нужен вчера" и "у вас нет права на ошибку". Разработали. Может люди были другие, или советская закваска не протухла - не суть.
            Суть в том, что когда на тебе лежит ЛИЧНАЯ ответственность, многие ещи воспринимаются совсем по другому.
            А раздолбайсто, которое потом "эффективные манагеры" прикрывают красивыми словами о "волатильости умов", "повышением капитализации при сокращении издержек на человеческий ресурс" - с моей точки зрения подлежит уголовному преследованию.
            Поэтому я не вижу ни единого повода для смеха.
            Диванный Хенераль
            1. Burbon Сегодня, 15:03
              Цитата: Диванный Хенераль
              Поэтому я не вижу ни единого повода для смеха.

              вы застряли в 90-х.....вы и впрямь думаете, что ваш пост читаю в прокуратуре или правительстве?
              Burbon
              1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:08
                Уверен, что не читают.
                Самое интересное, что и сменив сферу деятельности, моя компания сейчас выпускает качественный продукт, с минимальными затратами и практически без брака. Видимо сказывается "застревание".
                Зато несколько десятков конкурентов, под руководством "выпускников МВА", уже разорилось, ушли из бизнеса. Как-то так...
                Диванный Хенераль
                1. sabakina Сегодня, 16:28
                  Цитата: Диванный Хенераль
                  Уверен, что не читают.

                  Ну, тут Вы не совсем правы. Я же читаю...Правда, я не совсем прокурор.... feel
                  sabakina
    4. сибиралт Сегодня, 14:27
      А кого там взгревать? "Эффективных манагеров" на производстве или генералов, подписавших приемку негодного оборудования?
      сибиралт
    5. Berkut24 Сегодня, 14:42
      Вернуть все на доработку с жесткими сроками.

      Любая техника требует постоянной доработки. С Вашей постановкой вопроса надо лет на 15 закрыть всю армию, объяснить американцам ситуацию и взять тайм-аут в вопросах защиты страны.
      У амеров, кстати, проблем намного поболее нашего.
      Berkut24
      1. Mexovoy Сегодня, 16:33
        Только трата денег будет. Ударники камоцам, транспортники милевцам. Ми28 закрыть.
        Mexovoy
  2. Strashila Сегодня, 13:43
    Что он хочет... результат политики предыдущих десятилетий "Запад нам поможет"... разработки и производство радиоэлектроники изничтожили, как класс... пожинайте плоды.
    Strashila
    1. svp67 Сегодня, 13:52
      Цитата: Strashila
      Что он хочет... результат политики предыдущих десятилетий "Запад нам поможет"... разработки и производство радиоэлектроники изничтожили, как класс..

      Можно подумать производство выжило....
      svp67
      1. Vadmir Сегодня, 14:14
        Восстановить производство "железок" и производство электроники это задачи совершенно разного уровня сложности, тем более, что и в советские времена по электронике мы отставали.
        Иногда по телевизору проскальзывают кадры пайки электронных схем для военной техники, это технологии семидесятых годов, огромные транзисторы, допотопные паяльники и женские руки.
        Vadmir
        1. anjey Сегодня, 14:26
          да ,нужно признать что именно в нашей электронике отставания есть ,да и специалисты еще советской школы , новых умов не хватает,разьехались по америкам,израилям и китаем,такая была политика в стране у нас с 90 х ,да и сейчас утечка есть,на советском наследии и держимся еще....
          anjey
        2. sogdy Сегодня, 14:29
          Цитата: Vadmir
          тем более, что и в советские времена по электронике мы отставали.

          Ну таки это уже сказки.
          sogdy
          1. anjey Сегодня, 14:32
            да ладно ,сказки на соседнем сайте...
            anjey
    2. Vlad.by Сегодня, 15:18
      А, простите, на Аллигаторе электроника в таком же состоянии? Арбалет там, Президенты всякие, ОЛС...
      Или она импортная?
      Чего то я запутался, объясните уже...
      Vlad.by
      1. anjey Сегодня, 17:19
        частично и импортная,наша радиоэлектроника всегда была надежной но немного "широкоформатной",возможен и распил бабла- попали в разработку "свои" но не очень сильные специалисты...,вам как пример старфайтер фирмы Локхид ,а сейчас неудачный и очень дорогой F -35- здесь явно у них огромный распил Бабла идет...
        anjey
  3. амирбек Сегодня, 13:47
    цифра не та "28" матрасная
    амирбек
    1. амирбек Сегодня, 13:50
      необходима модернизация до 31
      амирбек
  4. НЕКСУС Сегодня, 13:51
    Ми-28 довели до ума благодаря Сирии. Так вот они (летчики) говорят, что стало лучше, но не все стало лучше — электроника провальная: ничего лётчик не видит, ничего лётчик не слышит. Эти очки, которые надевают, пилоты называют "смерть пилотам". Небо безоблачное, все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят

    Вот это и называется "войсковыми испытаниями"...теперь по итогам всего этого,кому то по шапке прилетит,кто-то вообще должности лишится...ну и конечно будет приказ-"исправить все недочеты и проблемы в короткий срок". Ну а по поводу "очков"...мне они даже внешне не нравились .
    НЕКСУС
    1. новичок Сегодня, 13:57
      интересно, что он скажет завтра про аллигатора. я что то скучаю по “Чёной Акуле“. да и не гоже такие вещи трезвонить. он провалил весь наш экспорт 28х. а ещё спрашивают, почему я уважаю китайцеа.
      новичок
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:02
        Цитата: новичок
        я что то скучаю по “Чёной Акуле“.

        Акула -замечательный вертолет,только опередивший свое время. Он одноместный и в этом МО увидело проблему. Хотя было бы здорово переработать проект КА-50 с учетом новых технологий и получить ударный вертолет действительно не имеющий аналогов.
        НЕКСУС
        1. новичок Сегодня, 14:11
          не будут они возрождать акулу. так же и с ЛФИ 1.42 миговский. казалось бы, бери и делай, не актуально видите ли. кто им в голову это вдолбил?
          новичок
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:42
            Цитата: новичок
            не будут они возрождать акулу. так же и с ЛФИ 1.42 миговский. казалось бы, бери и делай, не актуально видите ли. кто им в голову это вдолбил?

            Мне думается,что нас сама жизнь заставит вернуться к проекту КА-50 в современном варианте. Супостат вооружается и нагоняет антироссийскую истерию. И тут либо мы что-то с этим делаем,причем эффективно,либо продолжаем плакать о том,что сперливсеполимеры.
            НЕКСУС
            1. новичок Сегодня, 17:01
              видите ли, нам жизнь много чего подсказала, но мы как то не акцентируем. проще выпросить денег на новый проект и рисовать его годами за миллиарды. так глядишь и пятилетка прошла. потом когда приходит время отчитаться за работу в металле, начинаются вопли водоплясого мол, денег нет, финансирование перекрыто. вот, как то так.
              новичок
              1. НЕКСУС Сегодня, 17:07
                Цитата: новичок
                начинаются вопли водоплясого мол, денег нет, финансирование перекрыто. вот, как то так.

                По последним заявлениям ВВП ,а так же по ускорению работ по перспективным проектам,полагаю,нас жизнь УЖЕ макает в наши танцы с бубном перед Западом.
                НЕКСУС
                1. новичок Сегодня, 17:17
                  вот, вот. но хоть я настроен критически, но теплется в душе надежда, что зарубленные проекты из за чьих то амбиции, таки подымут_ дешевле ведь работать с уже готовыми чертежами, тем более с готовыми в металле экземплярами.
                  новичок
    2. Alexey-74 Сегодня, 14:13
      аналогично...
      Alexey-74
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:53
    А редуктор заднего винта др ума довели, или еще нужна одна война? После двух чеченских, и сирийский так и летает редуктором, на который был вагон жалоб и нареканий!
    Геркулесыч
  6. voyaka uh Сегодня, 13:59
    Так и про Су-34 был похожий "фитбэк" после Сирии. Электроника
    не работает, прицеливание по земле никакого. Их отзывали-возвращали...
    voyaka uh
    1. Muvka Сегодня, 14:03
      Ссылки в студию!
      Muvka
      1. Vlad.by Сегодня, 15:20
        В Израиле все есть! Но Вам не покажут. Верьте на слово.
        Vlad.by
    2. Alexey-74 Сегодня, 14:14
      Первый раз слышу...а ну ка дайте ссылочку....только не "Вечерний Иерусалим"....
      Alexey-74
    3. хрыч Сегодня, 14:26
      Цитата: voyaka uh
      Так и про Су-34 был похожий "фитбэк"

      Вы с ф-35 перепутали laughing
      хрыч
    4. НЕКСУС Сегодня, 16:42
      Цитата: voyaka uh
      Так и про Су-34 был похожий "фитбэк" после Сирии. Электроника
      не работает, прицеливание по земле никакого. Их отзывали-возвращали...

      Можно узнать откуда дровишки?
      НЕКСУС
      1. voyaka uh Сегодня, 16:49
        Су-34 проверили в Сирии с КАБами. Когда электроника
        работала - попадали. Но было много разнообразных отказов.
        Их отозвали для проверок и ремонтов авионики, потом половину вернули.
        Потом закончились КАБы и перешли на ФАБы. А с ФАБами их применять не было смысла.
        Работали в основном Су-24.
        voyaka uh
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:51
          Цитата: voyaka uh
          Но было много разнообразных отказов.
          Их отозвали для проверок и ремонтов авионики, потом половину вернули.

          Факт отказов и отзывов можно почитать? Откуда такая инфа взялась?
          НЕКСУС
    5. GaLe Сегодня, 16:52
      вполне может быть..так как основную работу по бомбометанию в Сирии выполняли и выполняют старички су-24 и су-25,да даже те же стратеги больше отбомбились,нежели распиаренный су-34..
      GaLe
  7. Alexey-74 Сегодня, 14:02
    Вот это в точку. Самая высшая оценка - это оценка пилотов.....с электроникой у нас всегда проблемы, очень жаль конечно не думал, что все так серьезно.
    Alexey-74
  8. Million Сегодня, 14:09
    даже интересно стало: электроника какой страны устанавливается в наши вертолеты? у нас же всю электронную промышленность про***ли в 90х
    Million
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 14:30
      Европейская была. Сейчас вариантов два: либо возрождают что было потеряно в 90тые и догонять западные аналогий (если это вообще возможно) или сотрудничать с китайцами приобретая у них все необходимое + заметно сократят отставание от запада. Думаю там люди не и все таки сотрудничают с китайцами в этой области.
      Viktor.12.71
      1. sogdy Сегодня, 14:58
        С 2009 восстановлено производство и разработка на двух заводах "Радиана" (из 10). Но все надо вписать в существующие технологии - или провести полную замену на отечественные технологии, а они сильно другие. От времен КР580 далеко ушли. И не туда, куда развивали мы.
        И строить новые вакуумные заводы при отсутствии строителей.
        sogdy
  9. gukoyan Сегодня, 14:28
    Незнаю, как по мне, вертолёт совсем неудачный вышел.
    gukoyan
  10. Джек О’Нилл Сегодня, 14:31
    Самое обидное, что деньги на это потрачены, а наказания никто не понесет. В лучшем случае, накажут левого чела для вида...
    Джек О’Нилл
    1. sogdy Сегодня, 15:05
      И чем обидно?
      Не в курсе о кругах НИОКР? А это таки объективная реальность.
      sogdy
  11. Александр War Сегодня, 14:42
    Вот это поворот, и верь потом военной приемке на ТК Звезда sad
    Александр War
  12. Романенко Сегодня, 14:56
    Там, насколько я помню, еще и с редуктором несущего винта беда была...
    Интересно, устранили или нет???
    Романенко
    1. Piramidon Сегодня, 15:16
      Цитата: Романенко
      Там, насколько я помню, еще и с редуктором несущего винта беда была...
      Интересно, устранили или нет???

      Как можно понять из его выступления, по механике все устранили, и только по электронике - завал.
      Piramidon
  13. Рязанец87 Сегодня, 15:13
    Это Бондарев еще про пляски с надвтулочной РЛС промолчал, которую лет 10 вымучивают.
    Рязанец87
  14. профессор Сегодня, 15:53
    Продам не дорого очки для вертолетчиков.
    http://worlddefencenews.blogspot.co.il/2014/10/el
    bit-systems-to-provide-apache-aviator.html


    профессор
  15. prior Сегодня, 16:08
    Наша электроника ?!
    Не смешите мои "фаберже" !
    В лучшем случае, тайваньский кристалл установленный в Йошкар-олинскую металлокерамику !
    Всё остальное - остатки советских запасов.
    А деньги ушли на закупку Айфонов для Айфончика.
    prior
  16. Zaurbek Сегодня, 17:07
    На Ка-52 другой поставщик электроники?
    Zaurbek
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