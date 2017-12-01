Для чего США поддерживают иностранных наёмников в составе курдских вооружённых отрядов?

Сохранение присутствия в Сирии позволит США находиться на любых переговорах, которые состоятся, чтобы положить конец гражданской войне.

Бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди дал интервью российскому СМИ, рассказав о своих мыслях по поводу развития ситуации в Сирии. По словам Джиралди, военное присутствие США в Сирии не прекращается, несмотря на фактически полное уничтожение группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ) в этой стране. Основная цель Вашингтона в Сирии, по словам экс-сотрудника Центрального разведывательного управления США, состоит в поддержке курдских вооружённых формирований. Курдских ли?..Поддержка эта носит весьма своеобразный характер. С одной стороны США долгое время вооружали сирийских курдов, с другой стороны США делали всё, чтобы курды не получили автономии в составе Сирии. Для США курды интересны только в качестве инструмента возможной конфронтации с правительственными силами Сирии. Однако категорически против такой конфронтации выступают уже сами курды. Именно курды.На этом делает акцент сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб. По его словам, курдские отряды отказываются вступать в боевые действия против САА и союзников, зато иностранные наёмники в составе так называемых Сирийских демократических сил за финансирование со стороны Вашингтона готовы идти хоть на Дамаск. В складывающейся ситуации именно на иностранных наёмников СДС, которых до 40%, сегодня свою ставку делают американские спецслужбы.Джиралди:Однако именно продолжение войны в Сирии крайне выгодно США. Главным образом, для продолжения осуществления попыток смещения (или ликвидации) действующего президента Башара Асада. Если на это не готовы идти курдские отряды, то США начали поддерживать зарубежных наёмников в отрядах с преимущественным курдским личным составом. Это позволит США ещё и выдать иностранных наёмников за курдов, которые якобы стремятся «освободить Сирию от кровавого тирана Асада». Примерно по тому же сценарию США действовали и в то время, когда, по сути, поддерживали террористические группировки в САР.