08:59 01 декабря

Для чего США поддерживают иностранных наёмников в составе курдских вооружённых отрядов?

Бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди дал интервью российскому СМИ, рассказав о своих мыслях по поводу развития ситуации в Сирии. По словам Джиралди, военное присутствие США в Сирии не прекращается, несмотря на фактически полное уничтожение группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ) в этой стране. Основная цель Вашингтона в Сирии, по словам экс-сотрудника Центрального разведывательного управления США, состоит в поддержке курдских вооружённых формирований. Курдских ли?..

Поддержка эта носит весьма своеобразный характер. С одной стороны США долгое время вооружали сирийских курдов, с другой стороны США делали всё, чтобы курды не получили автономии в составе Сирии. Для США курды интересны только в качестве инструмента возможной конфронтации с правительственными силами Сирии. Однако категорически против такой конфронтации выступают уже сами курды. Именно курды.

На этом делает акцент сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб. По его словам, курдские отряды отказываются вступать в боевые действия против САА и союзников, зато иностранные наёмники в составе так называемых Сирийских демократических сил за финансирование со стороны Вашингтона готовы идти хоть на Дамаск. В складывающейся ситуации именно на иностранных наёмников СДС, которых до 40%, сегодня свою ставку делают американские спецслужбы.


Джиралди:
Сохранение присутствия в Сирии позволит США находиться на любых переговорах, которые состоятся, чтобы положить конец гражданской войне.


Для чего США поддерживают иностранных наёмников в составе курдских вооружённых отрядов?


Однако именно продолжение войны в Сирии крайне выгодно США. Главным образом, для продолжения осуществления попыток смещения (или ликвидации) действующего президента Башара Асада. Если на это не готовы идти курдские отряды, то США начали поддерживать зарубежных наёмников в отрядах с преимущественным курдским личным составом. Это позволит США ещё и выдать иностранных наёмников за курдов, которые якобы стремятся «освободить Сирию от кровавого тирана Асада». Примерно по тому же сценарию США действовали и в то время, когда, по сути, поддерживали террористические группировки в САР.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 06:04
    Пожар войны заштатники будут поддерживать до тех пор пока как и в Сайгоне им придется бежать из Сирии..Я надеюсь что увижу как они будут давить друг друга при посадке в вертолет.
    210окв
    1. dsk Сегодня, 06:34
      Для чего США поддерживают иностранных наёмников в составе курдских вооружённых отрядов?
      Странный вопрос, после Вьетнама Штаты учли его "уроки" и только в Ирак вводили в небольшом объёме сухопутные силы. В основном авиация, крылатые ракеты, инструктора, ЧВК, наёмники всех мастей. Население Штатов спокойно относится к постоянным заокеанским разборкам.
      dsk
    2. сибиралт Сегодня, 06:39
      Сообщается, что турки начали долбить курдов на севере Сирии, а Ирак зачищает ИГ со своей сирийской границы, и тоже этот район называют последним его оплотом.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    против такой конфронтации выступают уже сами курды
    Которые наконец начали понимать, что американцы за поставки оружия просто их используют как пушечное мясо и активно готовят к конфронтации с сирийской армией. Конечно Сша по своей "доброй" воли не уберутся из Сирии. Слишком много вложили туда, да и проигравшими ох как не хочется себя чувствовать.
    rotmistr60
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:01
    Так и понятно, что суперпаразит планеты, единажды куда залезши, назад добровольно не уйдет. Поэтому, против американской военщины в Сирии, равно как и в Ираке самый эффективный способ борьбы с ними, это массовое унечтожение личного состава сшаашников !
    Геркулесыч
  4. Sergey53 Сегодня, 08:09
    Поддержка идёт потому, что за них отвечать не надо нигде,никак и не перед кем.
    Sergey53
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