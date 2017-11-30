17:39 30 ноября

Глава МИД Азербайджана: Мы живём в условиях оккупации 20% нашей территории

В Баку состоялись переговоры между главами министерств иностранных дел Азербайджана, Пакистана и Турции. Переговоры проводились по нескольким темам, включая тему развития транспортного сообщения и совместного производства вооружений.

В частности, были обсуждены вопросы закупок Азербайджаном учебных самолётов у Пакистана.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о том, что по итогам переговоров три страны договорились о разработке совместной программы по совместному созданию вооружений. О каких конкретно вооружениях идёт речь, на данный момент не сообщается.


Глава МИД Азербайджана: Мы живём в условиях оккупации 20% нашей территории


Глава азербайджанского МИД в ходе встречи отметил, что Баку рассматривает 20% «своих территорий в качестве оккупированных Арменией». По словам Мамедъярова, главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Пакистана Мухаммед Асиф выразили поддержку позиции Баку по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха.

Турецкий министр иностранных дел Чавушоглу повторил слова, недавно высказанные президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Чавушоглу, конец карабахскому конфликту может положить «решительная позиция России». При этом глава внешнеполитического ведомства Турции добавил буквально следующее:
Мы поддерживаем все варианты, которые соответствуют интересам Азербайджана.


С таким подходом проще всего переложить ответственность за урегулирование конфликта на кого угодно, - можно и на Россию...

Использованы фотографии: http://www.mfa.gov.az
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Комментарии 37

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  1. maxim947 Сегодня, 14:18
    Чувство собственной оккупации стало каким то заразным, и эти ту же..))))
    Для тюрков естественно Россия будет виновата, она же не позволила им до конца вырезать всех армян. А премьер Турции если придет к власти еще даст жару, все существующие договоренности полетят к чертям.
    maxim947
    1. 210окв Сегодня, 14:29
      Чувство собственной неполноценности поднимает самозначимость на высочайший уровень... what
      Цитата: maxim947
      Чувство собственной оккупации стало каким то заразным, и эти ту же..))))
      Для тюрков естественно Россия будет виновата, она же не позволила им до конца вырезать всех армян. А премьер Турции если придет к власти еще даст жару, все существующие договоренности полетят к чертям.
      210окв
  2. Зяблицев Сегодня, 14:18
    Я против Азербайджана ничего не имею, но чувствуется, что хотят отжать исконно армянские территории...Впрочем, де-юре, это их территории, но де-факто, исторически, немного наоборот... Могли бы и договориться - 50 на 50, к примеру, или еще как 30 на 70, плюс коридор! Договариваться, значит, гордые азербайджанцы с гордыми армянами не хотят, поэтому Россия должна брать на себя ответственность - молодцы! laughing
    Зяблицев
    1. Идущий Сегодня, 14:22
      Сложный там комок проблем и боюсь не скоро он разрешится.
      Идущий
      1. 210окв Сегодня, 14:32
        В древности был один выдающийся чел который одним ударом рубил комок проблем.Вот и нашим такого не хватает.Хотя бы рыкнуть"А ну заткнуться!"Забыли многие,что когда в Петербурге чхнут,в Европе,да и не только поднимался кашель и ложились в постель.quote=Идущий]Сложный там комок проблем и боюсь не скоро он разрешится.[/quote]
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 14:34
          Лезет туда звездно - полосатый дядя и не дает зарасти этой ране , пока рыком не получится.
          Идущий
      2. Джедай Сегодня, 14:32
        Опять продолжаются политические пляски с бубнами вокруг многострадальной НКАО...
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 14:36
          Их кто то усиленно подогревает.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 14:40
            Что касается Азербайджана, то этот "кто-то" известен. yes
            Джедай
            1. Yujanin. Сегодня, 15:04
              Цитата: Джедай
              Что касается Азербайджана, то этот "кто-то" известен

              Вообще-то Россия входит в список тех стран, которые активно вооружают Азербайджан, если что.
              Yujanin.
              1. Джедай Сегодня, 15:06
                Вооружает, не спорю. Как и Армению.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 15:29
                  Цитата: Джедай
                  Что касается Азербайджана, то этот "кто-то" известен. yes


                  Да и мы уже об этом говорили , без них никак не обошлось , через третьи руки , но постоянно расцарапывают эту рану.
                  Идущий
                2. Yujanin. Сегодня, 15:36
                  Цитата: Джедай
                  Как и Армению.

                  Спорный вопрос, так как армяне так не думают.
                  Yujanin.
    2. Чёрный Сегодня, 14:25
      По моему, "правых" в конфликте в Карабахе нет — обе стороны в той или иной степени виноваты. Никакой "кусочек земли" в XXI веке не стоит убитых людей и искалеченных жизней — нужно уметь договариваться и идти на уступки друг другу и открывать границы, а не выстраивать новые барьеры.....в том конфликте"мирных" и с той и с другой стороны погибло больше , чем военных. Это я вам точно говорю...
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 14:28
        Полностью Вас поддерживаю , но как это до них донести.
        Идущий
    3. антивирус Сегодня, 15:02
      решать РФ --к 88 г уже уходил в свободное плавание Азейбайджан вместе с своей, не общей нефтью.
      Отдадут нефть на выгодных условиях нам -поможем. мы горы свернем и Армению уговорим( за плату они согласяться)
      в 2002г ехал в поезде с азербайджанцем: Карабах продали и нет сил выкупить его.
      антивирус
    4. Черный_Ватник Сегодня, 15:10
      Де юре и де факто армяне (НКР) сейчас занимают территории нескольких районов Азербайджана, которые вообще никакого отношения к Карабаху не имеют. Учите матчасть, чтобы де юре и де факто не расходились.
      Очевидно, что договариваться сторонам по Карабаху было бы гораздо проще, если бы армянские оккупационные силы покинули эти земли и вернули их по управление Баку.
      Азербайджан хоть завтра вернул бы себе все земли силой, если бы не кое-какие факторы.
      Черный_Ватник
      1. Зяблицев Сегодня, 15:17
        Спасибо, учитель! hi
        Зяблицев
        1. Черный_Ватник Сегодня, 15:20
          Пожалуйста.
          Черный_Ватник
  3. лом123 Сегодня, 14:23
    Если Армения переметнется в ЕС, то точно отожмут.
    лом123
  4. сибиралт Сегодня, 14:23
    Какая же там оккупация? В Арцахе армяне тысячу лет жили и никуда не уходили. Если бы не азербайджанский национализм, и сейчас бы все жили мирно.
    сибиралт
  5. Yujanin. Сегодня, 14:25
    По словам Чавушоглу, конец карабахскому конфликту может положить «решительная позиция России».

    Не туда обращаются. Похоже, что после соглашения Армении с ЕС Россия уже потеряла свое влияние над этой страной.
    Yujanin.
    1. Володин Сегодня, 14:29
      Цитата: Yujanin.
      Похоже, что после соглашения Армении с ЕС Россия уже потеряла свое влияние над этой страной.


      Это вам армяне сказали или кто-то из ЕС?
      Володин
      1. Yujanin. Сегодня, 14:34
        Это вам армяне сказали или кто-то из ЕС?

        Армянские новости ежедневно читаю.
        Yujanin.
        1. Карен Сегодня, 16:35
          Цитата: Yujanin.
          Это вам армяне сказали или кто-то из ЕС?

          Армянские новости ежедневно читаю.

          Завидую таким крепким нервам - я не могу осилить такое, да и тошнит, и смертельно отравиться возможно от чтения трудов борзописцеа, что у нас за шекели пашут.
          Карен
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:30
      Там все сложнее, чем мы думаем, армяне готовы "дружить "со всеми, где есть хоть какая-то выгода, поэтому они будут и с нами, и с ес пытаться мирно уживаться! hi
      Геркулесыч
      1. Карен Сегодня, 16:46
        Цитата: Геркулесыч
        Там все сложнее, чем мы думаем, армяне готовы "дружить "со всеми, где есть хоть какая-то выгода, поэтому они будут и с нами, и с ес пытаться мирно уживаться! hi

        Тут вопрос скорее выживания.
        Первый случай известен ещё с похода Александра - армянское крыло выдержало весь день натиск македонцев, только на следующий день Дарий убег к себе.
        Потом римлянину пришлось голову отрезать и преподнести во время просмотра представления в театре нашим с персами царям.
        Потом Византия и Персия, потом Арабы и персы, потом ... и т.д. и т.п.
        Карен
    3. хрыч Сегодня, 14:36
      Цитата: Yujanin.
      Россия уже потеряла свое влияние над этой страной.

      Это все равно, что Луну отменить laughing но она все равно будет. Главная проблема этого гособразования, как Азербайджан - отсутствие границы, как с Турцией, так и с Пакистаном. Перспектива не очень радужная, поэтому турецкий султан и говорит, что идите и с Россией разбирайтесь smile
      хрыч
      1. Yujanin. Сегодня, 14:53
        Это все равно, что Луну отменить но она все равно будет
        .
        Новейшая история постсоветского пространство твердит об обратном.
        Yujanin.
      2. protoss Сегодня, 15:34
        отсутствие границы с пакистаном - это не проблема, а удача. laughing
        а вот кпп на турецко-азербайджанской границе
        protoss
        1. хрыч Сегодня, 15:37
          laughing Нахичевань не решает проблему. Связь с остальной территорией Азербайджана в основном происходит через Нахичеванский аэропорт, также используется автомобильное сообщение через Иран laughing И контроль Баку условный,там своя Конституция и пр. атрибуты.
          хрыч
          1. protoss Сегодня, 15:38
            какую именно проблему?
            protoss
            1. хрыч Сегодня, 15:44
              Цитата: protoss
              какую именно проблему?

              Изоляции в случае боевых действий
              хрыч
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:32
    Следовало ожидать попыток реанимировать этот конфликт, доведя его до состояния настоящий войны между тюрской тройкой и Арменией.
    Геркулесыч
  7. финиш Сегодня, 15:17
    Из серии:а сейчас мы будем бить чью то морду,чью то рыжую наглую морду.
    финиш
  8. Карен Сегодня, 16:27
    Вот недовольство армянами всё дальше на Восток идёт, скоро, наверное уперется в Великую Китайскую стену...
    Я это вот к чему... В 1894г., +_, Шах Афганистана так возмутился действиями армянских сепаратистов в Османской империи, что изгнал из своей страны своего любимого личного ювелира с его родней, всего человек 18 - вся армянская диаспора там :)
    Карен
  9. prior Сегодня, 16:31
    Окончательно решить территориальный спор можно только присоединив Нагорный Карабах к России.
    А кто не согласен - отключим газ.
    prior
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