Глава МИД Азербайджана: Мы живём в условиях оккупации 20% нашей территории

Мы поддерживаем все варианты, которые соответствуют интересам Азербайджана.

В Баку состоялись переговоры между главами министерств иностранных дел Азербайджана, Пакистана и Турции. Переговоры проводились по нескольким темам, включая тему развития транспортного сообщения и совместного производства вооружений.В частности, были обсуждены вопросы закупок Азербайджаном учебных самолётов у Пакистана.Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о том, что по итогам переговоров три страны договорились о разработке совместной программы по совместному созданию вооружений. О каких конкретно вооружениях идёт речь, на данный момент не сообщается.Глава азербайджанского МИД в ходе встречи отметил, что Баку рассматривает 20% «своих территорий в качестве оккупированных Арменией». По словам Мамедъярова, главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД Пакистана Мухаммед Асиф выразили поддержку позиции Баку по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха.Турецкий министр иностранных дел Чавушоглу повторил слова, недавно высказанные президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Чавушоглу, конец карабахскому конфликту может положить «решительная позиция России». При этом глава внешнеполитического ведомства Турции добавил буквально следующее:С таким подходом проще всего переложить ответственность за урегулирование конфликта на кого угодно, - можно и на Россию...