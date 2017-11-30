Эксперт о будущем морских десантных сил Великобритании
Численность Королевской морской пехоты может быть сокращена с 6600 военнослужащих до 5600, кроме того из состава ВМС могут быть выведены оба десантных вертолетоносца, приводит bmpd статью сотрудника британского Международного института стратегических исследований Ника Чайлдса.
Такое решение может быть принято на фоне сокращения оборонных расходов. По информации министерства обороны Великобритании, на данный момент не было принято никаких окончательных решений. Однако британские морские десантные силы в течение последнего времени становятся все более уязвимыми, пишет Чайлдс.
Автор отмечает определенный парадокс в развитии мировых десантных сил.
«Недавние ураганы в Карибском бассейне продемонстрировали значимость десантного флота и десантных сил в проведении операций по оказанию гуманитарной помощи, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. Франция, Нидерланды и США развернули крупные десантные корабли в регионе Карибского бассейна, а Великобритания направила десантный вертолетоносец Ocean и десантный транспорт-док Mounts Bay. Вышеуказанные задачи сами по себе приобретают новое значение, что особенно для Азиатско-Тихоокеанского региона, однако для их выполнения не обязательно требуются полные боевые десантные возможности», – говорится в статье.
В то же время, с учетом роста доли населения, проживающего в прибрежных районах, и, следовательно, роста обеспокоенности вопросами безопасности, способность проецировать военную силу в море, а также иметь возможность при необходимости направлять или отводить ее, становится более востребованной.
«Все большее число стран направляет значительные инвестиции на данные нужды. Однако в связи с наличием так называемой угрозы A2/AD (anti-access/area-denial), которая представляет собой вызов даже для корпуса морской пехоты США, мало кто стремится размещать данные силы где-либо кроме безопасных районов (permissive environment). Великобритания была одной из стран с наиболее развитыми морскими десантными силами, уступая только США. Теперь это дилемма, с которой стране приходится сталкиваться», – отмечает автор.
По его данным, «последние существенные вложения средств в десантные возможности Великобритании происходили в 1990-х – начале 2000-х годов и были направлены на новый вертолетоносец Ocean, два десантных вертолетных корабля-дока и четыре десантных транспорта-дока».
Однако позже амбиции страны в сфере морских десантных сил были снижены: целью стало развертывание не полноценной 3-й бригады морской пехоты. Один десантный вертолетный корабль-док был выведен в резерв, и один десантный транспорт-док был продан Австралии. Примечательно, что десантный вертолетоносец Ocean должен быть списан уже в следующем году.
«Утверждается, что с ростом угрозы A2/AD, а также рисков, связанных со спуском тяжелой техники с десантных кораблей-доков, более реалистичным и уместным сценарием является применение новых британских авианосцев для обеспечения десантных сил авиацией на расстоянии и десантных транспортов-доков для осуществления поддержки и доставки снабжения», – пишет Чайлдс.
Несмотря на то, что традиционная тактика «штурма берега» («Storming of the beach») больше не рассматривается всерьез, противники этой новой формулы считают, что Британия будет терять ценную способность проецировать силу с моря. «Использование новых авианосцев Королевского флота для амфибийных задач не заменит специально построенных десантных вертолетных кораблей доков и при этом создает угрозу сокращения их способности выполнять полноценные авианосные ударные функции», – отмечается в статье.
Учитывая имеющиеся факторы давления, изменения в морских десантных силах Великобритании представляются неизбежными. Основная проблема, по-видимому, заключается в том, до какой степени будут снижаться амбиции страны в данной сфере, заключает автор.
Десантный вертолетоносец L12 Ocean
Такое решение может быть принято на фоне сокращения оборонных расходов. По информации министерства обороны Великобритании, на данный момент не было принято никаких окончательных решений. Однако британские морские десантные силы в течение последнего времени становятся все более уязвимыми, пишет Чайлдс.
Автор отмечает определенный парадокс в развитии мировых десантных сил.
«Недавние ураганы в Карибском бассейне продемонстрировали значимость десантного флота и десантных сил в проведении операций по оказанию гуманитарной помощи, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. Франция, Нидерланды и США развернули крупные десантные корабли в регионе Карибского бассейна, а Великобритания направила десантный вертолетоносец Ocean и десантный транспорт-док Mounts Bay. Вышеуказанные задачи сами по себе приобретают новое значение, что особенно для Азиатско-Тихоокеанского региона, однако для их выполнения не обязательно требуются полные боевые десантные возможности», – говорится в статье.
В то же время, с учетом роста доли населения, проживающего в прибрежных районах, и, следовательно, роста обеспокоенности вопросами безопасности, способность проецировать военную силу в море, а также иметь возможность при необходимости направлять или отводить ее, становится более востребованной.
«Все большее число стран направляет значительные инвестиции на данные нужды. Однако в связи с наличием так называемой угрозы A2/AD (anti-access/area-denial), которая представляет собой вызов даже для корпуса морской пехоты США, мало кто стремится размещать данные силы где-либо кроме безопасных районов (permissive environment). Великобритания была одной из стран с наиболее развитыми морскими десантными силами, уступая только США. Теперь это дилемма, с которой стране приходится сталкиваться», – отмечает автор.
По его данным, «последние существенные вложения средств в десантные возможности Великобритании происходили в 1990-х – начале 2000-х годов и были направлены на новый вертолетоносец Ocean, два десантных вертолетных корабля-дока и четыре десантных транспорта-дока».
Однако позже амбиции страны в сфере морских десантных сил были снижены: целью стало развертывание не полноценной 3-й бригады морской пехоты. Один десантный вертолетный корабль-док был выведен в резерв, и один десантный транспорт-док был продан Австралии. Примечательно, что десантный вертолетоносец Ocean должен быть списан уже в следующем году.
«Утверждается, что с ростом угрозы A2/AD, а также рисков, связанных со спуском тяжелой техники с десантных кораблей-доков, более реалистичным и уместным сценарием является применение новых британских авианосцев для обеспечения десантных сил авиацией на расстоянии и десантных транспортов-доков для осуществления поддержки и доставки снабжения», – пишет Чайлдс.
Несмотря на то, что традиционная тактика «штурма берега» («Storming of the beach») больше не рассматривается всерьез, противники этой новой формулы считают, что Британия будет терять ценную способность проецировать силу с моря. «Использование новых авианосцев Королевского флота для амфибийных задач не заменит специально построенных десантных вертолетных кораблей доков и при этом создает угрозу сокращения их способности выполнять полноценные авианосные ударные функции», – отмечается в статье.
Учитывая имеющиеся факторы давления, изменения в морских десантных силах Великобритании представляются неизбежными. Основная проблема, по-видимому, заключается в том, до какой степени будут снижаться амбиции страны в данной сфере, заключает автор.
Использованы фотографии: ВМС Великобритании
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