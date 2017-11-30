17:30 30 ноября

Французская армия получила новые ПТРК 5-го поколения

Вооружённые силы Франции получили новые многоцелевые ракеты пятого поколения. Как сообщает портал armyrecognition.com, компания MBDA поставила французской армии первую партию ПТРК MMP.

MMP (Missile Moyenne Portée – ракеты средней дальности) разрабатываются компанией MBDA с 2011 года, а в 2013 году производитель и Минобороны Франции подписали контракт на поставку 2850 ракет и 400 пусковых установок французской армии. Поставка 12 пусковых установок и 50 ракет осуществлена в рамках ранее согласованного графика.

Французская армия получила новые ПТРК 5-го поколения



Согласно техническому описанию, ракеты MMP относятся к боевым наземным комплексам пятого поколения с системой наведения комбинированного типа, включающей тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволит производить пуск с закрытых позиций, перенацеливать ракеты во время полёта, а также выполнять сложные манёвры во время их полёта к цели.

Максимальная дальность полёта ракет MMP составляет 4,1 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin. В дальнейшем MBDA планирует создать пусковые установки ракет MMP для бронетехники и авиации. Кроме того, компания занимается разработкой «старших братьев» MMP — ракет MLP и MHP, имеющих аналогичную систему управления и самонаведения, но с бо́льшим радиусом действия, передает "Warspot"

Использованы фотографии: https://www.armyrecognition.com/
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Комментарии 16

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  1. Джедай Сегодня, 14:34
    Интересно, а индусы ещё не интересовались этими ПТРК? wink
    Джедай
    1. 210окв Сегодня, 14:43
      Пятым поколением просто убили.Или я не понял?У заштатников третье,у нас второе поколение..У лягушатников уже...
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 14:47
        А у них своя система классификации поколений ПТРК. wassat
        Джедай
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:36
    Если спайк и джавелин относятся к третьему покалению, то что же тогда 4е покаление? Как можно прыгнуть через покаление создав комплекс 3+в лучшем случае?
    Геркулесыч
    1. PROXOR Сегодня, 14:45
      Джави это 4е. 3е у нас.
      PROXOR
    2. Чёрный Сегодня, 14:49
      Цитата: Геркулесыч
      Если спайк и джавелин относятся к третьему покалению, то что же тогда 4е покаление?

      миномёт "Молот"(THE Ukraine) wassat
      Чёрный
  3. zzdimk Сегодня, 14:38
    Начинку бы глянуть... А то будет опять стержень или квазижидкость
    zzdimk
  4. Сепар ДНР Сегодня, 14:41
    Да-а-а-а... А мы мучаемся с "обрывами", и рискуем стреляя с открытых позиций.

    Разве нельзя, при современных технологиях,хотя-бы "разнести" "пусковую" и стрелка ?
    Ведь кажется,ещё на "допотопной" "Малютке", частично была реализована подобная схема...

    Сепар ДНР
  5. Джек О’Нилл Сегодня, 14:42
    Почему то ни слова про ПТРК 53 поколения - M72 LAW! laughing
    Джек О’Нилл
    1. Сепар ДНР Сегодня, 14:54
      Цитата: Джек О’Нилл
      Почему то ни слова про ПТРК 53 поколения - M72 LAW!

      Потому как РПГ-18 "Муха",его "переплюнул" tongue
      Сепар ДНР
  6. arhPavel Сегодня, 14:45
    Новость не очень хороша, лучше бы они пользовались одной номенклатурой.
    arhPavel
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:07
      Цитата: arhPavel
      Новость не очень хороша, лучше бы они пользовались одной номенклатурой.

      Лучше бы ВАША номенклатура не участвовали в скандале с "Матильдой", а занялась бы государственно важными делами.
      Сепар ДНР
  7. ul_vitalii Сегодня, 14:51
    Ещё один потенциальный поставщик джавелинов на Донбасс.
    ul_vitalii
    1. Kurare Сегодня, 15:17
      Цитата: ul_vitalii
      Ещё один потенциальный поставщик джавелинов на Донбасс.

      А чем расплачиваться будут? Французы венной помощи не обещали.
      Kurare
  8. капрал Сегодня, 15:50
    ... тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю.

    Аналог "Спайка", но почему 5-е поколение?
    капрал
  9. san4es Сегодня, 16:08
    MMP (Missile Moyenne Portée – ракеты средней дальности) разрабатываются компанией MBDA

    san4es
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