Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой. Винтовка Маузера образца 1898 года

Из всего разнообразия вооружений, которые создали Вильгельм и Пауль Маузеры, именно этой винтовке, точнее, ее потомкам, суждено было обессмертить имена своих создателей.Винтовки и карабины системы "Маузер 98" по праву считаются вершиной магазинных винтовок и даже в наше время являются базой для создания охотничьего и спортивного оружия.В 1898 году Пауль Маузер создает винтовку в которой соединил все новинки, опробованные на экспортных образцах 90-х годов. Испанские, бельгийские, шведские «Маузеры» завоевали к тому времени рынок и пользовались заслуженным вниманием.В том же году германская армия принимает на вооружение эту винтовку, получившую название Gewehr 98 (также обозначалась G 98 или Gew.98) – винтовка образца 1898 года.Винтовка оказалась настолько удачной, что в малоизмененном виде прослужила в Германской армии вплоть до конца Второй мировой войны, а также в различных вариантах поставлялась на экспорт и производилась по лицензии в различных странах (Австрия, Польша, Чехословакия, Югославия и других).В Первую мировую войну G98 была основным оружием германской армии. Вторая мировая прошла под знаком карабина Kar98k, являвшимся модификацией винтовки. Тем не менее, G98 приняла участие в качестве оружия вермахта.Вместе с винтовкой G 98 был выпущен и карабин Kar 98, однако он в первоначальном виде выпускался только до 1904 или 1905 года, когда система G 98 претерпела первые изменения в связи с принятием на вооружение нового патрона 7,92х57 мм, имевшего заостренную пулю вместо тупоконечной. Новая пуля имела гораздо лучшую баллистику и винтовки в результате получили новые прицелы, переградуированные под более дальнобойный патрон.Тогда же была изменена и рукоятка затвора, которую «загнули» вниз, чтобы дать возможность установки оптического прицела. В самом начале Первой мировой войны представителями армии было отобрано около 15 тысяч винтовок, отличавшихся наиболее точной стрельбой. Винтовки были оснащены оптическими прицелами и поступили на вооружение германских снайперов.Применялись 2,5- и 3-кратные оптические прицелы таких производителей как Görtz, Gеrard, Oige, Zeiss, Hensoldt, Voigtländer.С 1898 по 1945 годы, компания братьев Маузер произвела более 10 миллионов винтовок.Кроме этого, по всему миру производились копии этой винтовкиВинтовка Vz. 24, чешская винтовка образца 1924 года. Производилась в Чехословакии с 1924 года по 1942 год. У винтовки был несколько иной дизайн, она была короче и удобнее, чем Mаузер 98.Винтовка wz. 98. Производилась в Польше с 1936 года по 1939 год. Была полной копией Маузера, эти винтовки после разгрома польской армии поступали на вооружение вермахта под наименованием Gewehr 299 (p).Винтовка M24. Югославский вариант винтовки Mаузер 98, похожий на чешскую Vz. 24. Производилась в Югославии с 1925 года по 1945 год.Винтовки М1924 и M1935. Вариант, принятый на вооружение бельгийской армией. Основное отличие — передняя мушка собственной конструкции и измененное крепление игольчатого штыка.Винтовка Чжунчжэнь, она же винтовка Чан Кайши, она же Тип 24. Китайская винтовка, полная лицензионная копия немецкой винтовки. Выпускалась с 1924 по 1946 годы.Два слова о штыках, которые полагались к винтовке.Сперва это был просто жуткий инструмент для убийства, длинный и тонкий. Так как винтовка была достаточно массивной, штык максимально облегчили, что повлекло за собой хрупкость.Штык стали укорачивать, в результате чего, собственно, получился тот самый немецкий штык-нож.Далее передаем слово специалисту по историческому вооружению из клуба «Инфантерия» Андрею Бондарю. Он расскажет и покажет винтовку изнутри.