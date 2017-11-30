17:37 30 ноября

Мотострелки ЗВО получили новый цифровой комплекс связи «Переселенец»

На вооружение мотострелковой дивизии, дислоцированной в Смоленской области, в рамках гособоронзаказа поступил новый цифровой комплекс связи П-240И4 "Переселенец", сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Мотострелки ЗВО получили новый цифровой комплекс связи «Переселенец»


Комплекс предназначен для организации системы связи между пунктами управления в полевых условиях. В его состав входят радиостанция "Акведук-25У", радиорелейная станция, цифровое радиорелейное оборудование, абонентский терминал, комплект технической обработки сообщений, коммутатор открытой связи и др.


Отмечается, что данный комплекс позволяют создавать более 100 закрытых каналов с общей пропускной способностью более 2 Мб/с. Дальность обеспечения связи составляет не менее 40 км. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.

Аппаратная смонтирована на базе автомобиля КАМАЗ-53501 семейства "Мустанг" с колесной формулой 6х6.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. maxim947 Сегодня, 14:51
    Это скорее всего комплекс многоканальной связи, индекс П тому подтверждение, а "закрывать" его должна по идеи другая станция. "Зяблинцев" придет поправит если что))) Вся аппаратура новая, АЗУРов нет, 327-ых нет, коммутаторы все новые. Приятно взглянуть, ностальгия берет...)))
    maxim947
    1. Хагалаз Сегодня, 14:59
      И название в нашем стиле))
      Хагалаз
    2. ul_vitalii Сегодня, 15:03
      Правильно, каналообразующая аппаратура связи, раньше была трёхсотой серии.
      ul_vitalii
    3. Зяблицев Сегодня, 15:05
      П-240 - это КАС - комплексная аппаратная связи, только уже полностью в цифровом исполнении, кто в теме знают П-240, 241, Н-18....,и тут есть...все что нужно, включая аппаратуру ЗАС нового поколения! Я сейчас более к тому, что раньше начальником данной аппаратной был прапорщик, с опытом учебки, срочной службы, а сейчас нужны более базовые знания, впрочем и тогда им давали, даже в учебке,теорему Котельникова - Шеннона, но теперь нужны специалисты, что бы просто не угробить дорогостоящую аппаратуру одним неловким движением! Для грамотной эксплуатации нужны знающие ребята и просто хорошие юноши, после 8-9 классов, здесь не подойдут, но и контрактник нужен со связной магистратурой гражданского ВУЗа или на худой конец прикладной бакалавриат, с лейтенантом понятно - сейчас ВАС, да УВЦ при гражданских ВУЗах поднатужатся и выпустит богатырей мысли и дела...А то как в анекдоте:"Послали в космос двух собак и чукчу. С Земли вызывают:- Белка!- Гав!- Нажми красную кнопку.- Стрелка!- Гав!- Нажми синюю кнопку.- Чукча!- Гав!- Не гавкай. Покорми собак и ничего не трогай!" laughing
      Зяблицев
      1. maxim947 Сегодня, 15:08
        Я же говорил, придет поправит)) Только по наличию ЗАС сомнительно, может просто каналы передают?
        maxim947
        1. Зяблицев Сегодня, 16:08
          Не сомневайтесь. hi
          Зяблицев
      2. ul_vitalii Сегодня, 17:00
        Захватил П-242,244 с Т-217, затем пошли на микросхемах " Интерьеры".
        ul_vitalii
        1. Зяблицев Сегодня, 17:25
          Т- 217 - Эльбрус, дай бог памяти, потом Т-219 - Яхта...Маховик, Угловик для ТЛГ, Интерьер....в правильном направлении вспоминаете, но публично делать этого лишний раз не надо... hi
          Зяблицев
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