Мотострелки ЗВО получили новый цифровой комплекс связи «Переселенец»

На вооружение мотострелковой дивизии, дислоцированной в Смоленской области, в рамках гособоронзаказа поступил новый цифровой комплекс связи П-240И4 "Переселенец", сообщили в пресс-службе Западного военного округа.Комплекс предназначен для организации системы связи между пунктами управления в полевых условиях. В его состав входят радиостанция "Акведук-25У", радиорелейная станция, цифровое радиорелейное оборудование, абонентский терминал, комплект технической обработки сообщений, коммутатор открытой связи и др.Отмечается, что данный комплекс позволяют создавать более 100 закрытых каналов с общей пропускной способностью более 2 Мб/с. Дальность обеспечения связи составляет не менее 40 км. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.Аппаратная смонтирована на базе автомобиля КАМАЗ-53501 семейства "Мустанг" с колесной формулой 6х6.