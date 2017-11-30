17:35 30 ноября

В Германии начались летные испытания нового опытного вертолета

Второй опытный образец морского вертолета NH-90 «Си Лайон» (Sea Lion) выполнил первый полет на предприятии Airbus Helicopters в Донаувёрте, сообщает ЦАМТО.

В Германии начались летные испытания нового опытного вертолета


Заказчиком вертолетов является военное ведомство Германии.


Согласно заявлению Airbus Helicopters, «первый полет начинает этап доводочных испытаний, который продлится несколько месяцев, основное внимание будет уделено авионике и программному обеспечению». Мероприятия по сертификации серийной конфигурации для поставки заказчику начнутся в 2018 году «после внесения в конструкцию опытного образца дополнительных изменений».

По данным разработчиков, «NH-90 "Си Лайон" предназначен для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки на море, проведения поисково-спасательных операций, выполнения транспортных операций и материального обеспечения фрегатов F124 класса Sachsen, F125 класса Baden-Wurttemberg, кораблей обеспечения класса "Берлин" ("Тип-702")».

Всего ВМС Германии закупит 18 вертолетов. На эти цели из бюджета выделено 1,4 млрд. евро.

Вертолет будет оснащен специально разработанными для ВМС Германии средствами связи и навигации (включая спутниковую связь). Кроме того, NH-90 «Си Лайон» будет оборудован «креплениями для ведения стрельбы из 12,7-мм пулемета M3M в дверях с каждой стороны салона, а также автоматической системой идентификации AIS (Automatic Identification System) для обнаружения, идентификации и сопровождения надводных кораблей».

Использованы фотографии: airbus.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 1331М Сегодня, 14:46
    Хорошая штука,только зачем так много?У нас на Балтике столько кораблей нет,сколько вертолётов у них,за кем такой стаей охотиться будут...?
    1331М
    1. АлексКП Сегодня, 14:59
      По два на каждую Саксонию и по два на каждый Берлин итого 12 остальные видимо будут на берег базироваться и использоваться для мат.обеспечения и как дежурки.
      АлексКП
    2. сибиралт Сегодня, 15:05
      Четвертый Рейх потихоньку, но уверенно вооружается. Да только от американских баз освободится не могут.
      сибиралт
  2. Azazelo Сегодня, 15:08
    Есть МИ8 стоимостью до 17млн зелени и этот примерно 92млн зелени....
    Зачем покупать проверенный временем надёжный не требующий обязательного ангарного хранения вертолёт который к слову ещё и в 5.5 раза дешевле.....
    Мировая экономика - это фарс.
    Azazelo
    1. Ратуш Сегодня, 15:17
      Цитата: Azazelo
      Есть МИ8 стоимостью до 17млн зелени и этот примерно 92млн зелени....
      Зачем покупать проверенный временем надёжный не требующий обязательного ангарного хранения вертолёт который к слову ещё и в 5.5 раза дешевле.....
      Мировая экономика - это фарс.




      Зачем покупать разные там Мерседесы и БМВ когда есть проверенный временем не требующий гаражного хранения ВАЗ...раз в 5-6 дешевле.Фарс так фарс..
      Ратуш
      1. Алена767 Сегодня, 15:27
        Ну я из принципа нацисткие машины не покупаю, на Российских езжу(могу позволить, но англосаксонские(рэндж ровер, ягуар) и нацисткие не покупаю ). Люблю, путешествовать.(В ЕС не была и не собираюсь ) Особенно, когда есть 3-5 "халявных"лямов сэкономленные на покупку нацисткого или т.п. железа. Дальше что?Только про инет, что американский не пользуйся писать не надо.
        Алена767
        1. vlad_vlad Сегодня, 16:31
          Цитата: Алена767
          Ну я из принципа нацисткие машины не покупаю, на Российских езжу(могу позволить, но англосаксонские(рэндж ровер, ягуар) и нацисткие не покупаю ). Люблю, путешествовать.(В ЕС не была и не собираюсь ) Особенно, когда есть 3-5 "халявных"лямов сэкономленные на покупку нацисткого или т.п. железа. Дальше что?Только про инет, что американский не пользуйся писать не надо.


          Алена, стесняюсь спросить, но все равно спрошу - а почему про инет у вас нельзя спрашивать?
          и еше - кроме инета у вас все остальное чисто русское? телевизор, стиралка, телефон, шампунь, одежда, таблетки...

          вот он чистый патриотизм! я его нашел. точнее ее.
          vlad_vlad
  3. pvv113 Сегодня, 15:12
    Интересно, как это штаты позволили Европе создавать свои вертолеты, а не покупать американские?
    pvv113
  4. san4es Сегодня, 16:46
    ]NH-90 «Си Лайон» (Sea Lion)

    «вертолет NH90 разработан в 90-е годы компанией "NHIndustries" – совместным предприятием европейских авиапроизводителей "Airbus Helicopters", "Leonardo-Finmeccanica" и "Fokker Aerostructures". По данным на 2016 год, построено порядка 250 машин, которые состоят на вооружении армий 12 стран. В 2015 году ВМС ФРГ заказали разработку морской версии вертолета, получившей название Sea Lion. От базовой версии "Морской лев" отличается специальным навигационным оборудованием, новой системой опознавания "свой-чужой" и двумя штатными 12,7-мм пулеметами».

    san4es
Картина дня