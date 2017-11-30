В Германии начались летные испытания нового опытного вертолета
Второй опытный образец морского вертолета NH-90 «Си Лайон» (Sea Lion) выполнил первый полет на предприятии Airbus Helicopters в Донаувёрте, сообщает ЦАМТО.
Заказчиком вертолетов является военное ведомство Германии.
Согласно заявлению Airbus Helicopters, «первый полет начинает этап доводочных испытаний, который продлится несколько месяцев, основное внимание будет уделено авионике и программному обеспечению». Мероприятия по сертификации серийной конфигурации для поставки заказчику начнутся в 2018 году «после внесения в конструкцию опытного образца дополнительных изменений».
По данным разработчиков, «NH-90 "Си Лайон" предназначен для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки на море, проведения поисково-спасательных операций, выполнения транспортных операций и материального обеспечения фрегатов F124 класса Sachsen, F125 класса Baden-Wurttemberg, кораблей обеспечения класса "Берлин" ("Тип-702")».
Всего ВМС Германии закупит 18 вертолетов. На эти цели из бюджета выделено 1,4 млрд. евро.
Вертолет будет оснащен специально разработанными для ВМС Германии средствами связи и навигации (включая спутниковую связь). Кроме того, NH-90 «Си Лайон» будет оборудован «креплениями для ведения стрельбы из 12,7-мм пулемета M3M в дверях с каждой стороны салона, а также автоматической системой идентификации AIS (Automatic Identification System) для обнаружения, идентификации и сопровождения надводных кораблей».
Заказчиком вертолетов является военное ведомство Германии.
Согласно заявлению Airbus Helicopters, «первый полет начинает этап доводочных испытаний, который продлится несколько месяцев, основное внимание будет уделено авионике и программному обеспечению». Мероприятия по сертификации серийной конфигурации для поставки заказчику начнутся в 2018 году «после внесения в конструкцию опытного образца дополнительных изменений».
По данным разработчиков, «NH-90 "Си Лайон" предназначен для противолодочной и противокорабельной борьбы, ведения разведки на море, проведения поисково-спасательных операций, выполнения транспортных операций и материального обеспечения фрегатов F124 класса Sachsen, F125 класса Baden-Wurttemberg, кораблей обеспечения класса "Берлин" ("Тип-702")».
Всего ВМС Германии закупит 18 вертолетов. На эти цели из бюджета выделено 1,4 млрд. евро.
Вертолет будет оснащен специально разработанными для ВМС Германии средствами связи и навигации (включая спутниковую связь). Кроме того, NH-90 «Си Лайон» будет оборудован «креплениями для ведения стрельбы из 12,7-мм пулемета M3M в дверях с каждой стороны салона, а также автоматической системой идентификации AIS (Automatic Identification System) для обнаружения, идентификации и сопровождения надводных кораблей».
Использованы фотографии: airbus.com
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