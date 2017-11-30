17:33 30 ноября

Ка-226Т стал первым вертолетом, разработанным в виртуальной реальности

Объединение «Вертолеты России» создало многоцелевой легкий вертолет Ка-226Т полностью в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей, сообщает пресс-служба холдинга.



Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которой полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в два раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации,
говорится в релизе.


Сообщается, что Ка-226Т является «пилотным проектом создания и производства вертолетов с использованием цифровых технологий».

«Цифровое производство значительно упростит разработку новых модификаций, модернизацию и внесение изменений в конструкцию по требованию заказчика. Все новые модели и модификации существующих вертолетов будут создаваться по тому же принципу», – рассказали в пресс-службе.

В холдинге отметили, что Ка-226Т, разработанный АО «Камов», построен по модульной схеме и имеет широкий спектр применения. По совокупным характеристикам, экологичности и экономичности Ка-226Т значительно превосходит зарубежные аналоги.

«Соосная схема несущих винтов и отсутствие рулевого винта в конструкции не только повышает безопасность полетов, но и позволяет эксплуатировать вертолет с площадок небольшого размера. Эксплуатационный диапазон температур Ка-226Т составляет от -50°С до +50°С, кроме того вертолет не требует ангарного хранения», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: "Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero
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Комментарии 5

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  1. DMoroz Сегодня, 15:19
    Цифровая информация - дело тонкое...Если информация достаточным образом не защищена то по всему миру может появиться вертолет "значительно превосходящий зарубежные аналоги"... А при изготовлении, не уверен, что на всех заводах есть станки принимающие задания посредством загрузки виртуальных параметров детали через ПК...
    DMoroz
    1. okko077 Сегодня, 17:07
      Виртуальное пространство это не виртуальная реальность....Виртуальной реальности не бывает...Не надо писать глупости в названии статьи....
      okko077
  2. LUCKY777 Сегодня, 16:26
    разработка которой полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей.

    На выходе-то всё-равно бумага должна быть, или у них там мониторы в каждой слесарке? request
    LUCKY777
  3. voyaka uh Сегодня, 16:43
    О! В добрый час... У нас кульманы и кальки исчезли уже в 90-х.
    voyaka uh
    1. LUCKY777 Сегодня, 17:12
      Цитата: voyaka uh
      О! В добрый час... У нас кульманы и кальки исчезли уже в 90-х.

      Ну конечно, я думаю и этот заводик находится в Биробиджане.
      LUCKY777
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