Ка-226Т стал первым вертолетом, разработанным в виртуальной реальности

Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которой полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в два раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации,

Объединение «Вертолеты России» создало многоцелевой легкий вертолет Ка-226Т полностью в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей, сообщает пресс-служба холдинга.говорится в релизе.Сообщается, что Ка-226Т является «пилотным проектом создания и производства вертолетов с использованием цифровых технологий».«Цифровое производство значительно упростит разработку новых модификаций, модернизацию и внесение изменений в конструкцию по требованию заказчика. Все новые модели и модификации существующих вертолетов будут создаваться по тому же принципу», – рассказали в пресс-службе.В холдинге отметили, что Ка-226Т, разработанный АО «Камов», построен по модульной схеме и имеет широкий спектр применения. По совокупным характеристикам, экологичности и экономичности Ка-226Т значительно превосходит зарубежные аналоги.«Соосная схема несущих винтов и отсутствие рулевого винта в конструкции не только повышает безопасность полетов, но и позволяет эксплуатировать вертолет с площадок небольшого размера. Эксплуатационный диапазон температур Ка-226Т составляет от -50°С до +50°С, кроме того вертолет не требует ангарного хранения», – добавили в пресс-службе.