Гиперзвуковая крылатая ракета Х-90 "Коала". Инфографика

Х-90 «Коала» — это гиперзвуковая крылатая ракета. Представляла собой крылатую ракету с раскладным треугольным крылом и фюзеляжем, почти полностью отданным под прямоточный двигатель. Ракета по описаниям должна была оснащаться стартовым РДТТ и маршевым СПВРД или ГПВРД на керосине. По различным данным маршевое число Маха ракеты Х-90 должно составить от 2 до 4,5. Предположительная высота пуска 7000—20000 м, дальность — 3000 км при стартовой массе 15 тонн.