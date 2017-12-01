09:03 01 декабря

Гиперзвуковая крылатая ракета Х-90 "Коала". Инфографика

Х-90 «Коала» — это гиперзвуковая крылатая ракета. Представляла собой крылатую ракету с раскладным треугольным крылом и фюзеляжем, почти полностью отданным под прямоточный двигатель. Ракета по описаниям должна была оснащаться стартовым РДТТ и маршевым СПВРД или ГПВРД на керосине. По различным данным маршевое число Маха ракеты Х-90 должно составить от 2 до 4,5. Предположительная высота пуска 7000—20000 м, дальность — 3000 км при стартовой массе 15 тонн.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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Комментарии 3

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  1. Дедкастарый Сегодня, 08:03
    Гиперзвуковая крылатая ракета Х-90 "Коала". Инфографика
    Капцова в студию! он быстро докажет,что она "виртуальна". и вообще её нет.
    Дедкастарый
  2. русский медведь Сегодня, 08:47
    проект 1971 года! вот какой задел СССР сделал. и я уверен, есть еще чем "партнеров" удивить...
    русский медведь
  3. Мур Сегодня, 09:01
    ИМХО, если она с 7 тыс потом не поднималась минимум на 20-25, вот этот острый нос минимум из вольфрама у неё должен быть... За полёт на 3000 она тогда сточилась бы о воздух...
    Мур
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