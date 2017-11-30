17:32 30 ноября

Двойной взрыв в суде Никополя (Украина)

Суды превращаются в одни из самых небезопасных мест на территории Украины. Сегодня из города Никополь (Днепропетровская область) приходят сообщения о взрывах в здании местного суда. В результате происшествия один человек погиб, не менее десяти получили ранения и отправлены в клинику. Состояние двоих из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое. Они находятся на операционном столе.

Двойной взрыв в суде Никополя (Украина)


Местные СМИ сообщают о том, что в здании суда были взорваны две боевые гранаты.


По последним данным, гранаты взорвал мужчина, сын которого погиб в Днепропетровской области при обстреле автомобиля в прошлом году. По данным пресс-службы суда, своими действиями он хотел осуществить «месть за сына» - в отношении лиц, находившихся на скамье подсудимых.

СМИ Никополя сообщают, что погибшим является тот самый человек, который и осуществил подрыв гранат.



В украинском сегменте социальных сетей уже звучит горькая ирония: "неужели снова российский след?"

Использованы фотографии: YouTube/Организация Прихист
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. 1331М Сегодня, 15:43
    Жаль мужика.И отомстить толком не вышло,и сына нет,и сам погиб...
    1331М
    1. Anarchist Сегодня, 15:47
      Двойной взрыв в суде Никополя

      Некрополя!
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 16:04
        Александр! hi не тянет он на некрополь , так будущая пустошь с заброшенным кладбищем.
        Идущий
        1. Anarchist Сегодня, 16:19
          Виктор, hi , я это написал для полноты ощущений настроений там присутствующих!
          А так , да - это
          Цитата: Идущий
          будущая пустошь с заброшенным кладбищем.
          !
          Anarchist
          1. Идущий Сегодня, 16:21
            Тогда надо переименовывать все государство. lol
            Идущий
            1. Anarchist Сегодня, 16:37
              Неоукрполь? Звучит, как тебе?
              А может - Некроина?!
              Anarchist
              1. Идущий Сегодня, 16:55
                А как не назови результат известен - нет будущего у государства под названием Украина , а что будет и как будет называться дальше ?
                Идущий
    2. Тралл Сегодня, 15:48
      Безнаказанность "воинов света" перед украинским правосудием уже не в первый раз приводит к самосудам.
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 16:00
        Ничего хорошего нас будущем не ждет , оружие из Украины будет расползаться бесконтрольно.
        cniza
      2. Комментарий был удален.
    3. spech Сегодня, 16:34
      Вроде передали уже 2е. Ещё 1 подсудимого прихватил.
      spech
  2. zzdimk Сегодня, 15:49
    Мать вашу! Да когда уже за безопасностью нормально следить будут? Ну что за идиотизм?! В России попробуй протащить лишнюю железяку в суд...
    zzdimk
    1. 210окв Сегодня, 15:55
      Кому очень хочется-пронесет.Читай коммент ниже.
      Цитата: zzdimk
      Мать вашу! Да когда уже за безопасностью нормально следить будут? Ну что за идиотизм?! В России попробуй протащить лишнюю железяку в суд...
      210окв
    2. vovanpain Сегодня, 16:50
      Цитата: zzdimk
      России попробуй протащить лишнюю железяку в суд...

      Ну так цэ ж Европа request В Гааге вон генералы склянками яд принимают,прямо во время приговора,чего уж тут то удивлятся. feel
      vovanpain
      1. Ратуш Сегодня, 16:55
        Цитата: vovanpain
        Цитата: zzdimk
        России попробуй протащить лишнюю железяку в суд...

        Ну так цэ ж Европа request В Гааге вон генералы склянками яд принимают,прямо во время приговора,чего уж тут то удивлятся. feel




        МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фигуранты дела "банды ГТА" устроили перестрелку в Московском областном суде. В результате трое бандитов были убиты, еще двое получили ранения. Также пострадали конвоир и сотрудник ОМОНа, которые сопровождали обвиняемых.
        Ратуш
    3. Клебер Сегодня, 17:02
      Цитата: zzdimk
      Мать вашу! Да когда уже за безопасностью нормально следить будут? Ну что за идиотизм?! В России попробуй протащить лишнюю железяку в суд...


      Какую железяку? Меня с бутылкой минералки не пустили.
      Клебер
  3. 210окв Сегодня, 15:49
    А у нас как?В центре Москвы...В суде захват заложников со стрельбой..Хоть положили утыркков .В своем бардака надо разбираться,а не обращать внимание на чужой..
    210окв
    1. Балу Сегодня, 16:55
      Цитата: 210окв
      А у нас как?В центре Москвы...В суде захват заложников со стрельбой..Хоть положили утыркков .В своем бардака надо разбираться,а не обращать внимание на чужой..

      Вот я не уверен, что это был бардак. Скорее попытка устранить опасных подельников под видом помощи с организацией побега. Узнаем ли правду? Наверное нет.
      Балу
  4. prior Сегодня, 16:12
    Как то непривычно тихо сегодня на Украине, всего две гранаты в Никополе и один мордобой в Полтаве.
    Может быть не вечер ещё ...
    prior
    1. ASDik37 Сегодня, 17:05
      У них сегодня перемога - "РПЦ признала независимость Украинской православной церкви"
      А так вот еще новость из украинского топа новостей:
      Фото дегустации спирта на спиртзаводе. На стене висит портрет главного дегустатора

      https://strana.ua/news/108528-v-ukrspirte-pokazal
      i-protsess-dehutatsii.html
      ASDik37
  5. demiurg Сегодня, 16:21
    Следы бурятского спецназа нашли? Ну или хотя бы инструкцию к СВУ с подписью ВВП?
    Кстати, информация к размышлению для "ватной" аудитории. Саакашвили ставленник Москвы. Живите как хотите с этим знанием. hi
    demiurg
    1. Балу Сегодня, 16:57
      Цитата: demiurg
      Следы бурятского спецназа нашли? Ну или хотя бы инструкцию к СВУ с подписью ВВП?
      Кстати, информация к размышлению для "ватной" аудитории. Саакашвили ставленник Москвы. Живите как хотите с этим знанием. hi

      Да мы знаем. Его же подменили. Настоящий сукашвили в Лефортово, а на бандерии бакланит его двойник. Но это баааальшой секрет. Но ничего, скоро командировка закончится.
      Балу
  6. Макаров Сегодня, 16:41
    Стало известно имя смертника, подорвавшего себя в никопольском суде. По данным Вестей, взорвал гранаты Руслан Тапаев. Причиной этих действий стал его сын Султан, получивший недавно четыре года за наезд со смертельным исходом на двух женщин в районе городского автовокзала.

    В результате Тапаев погиб, ранения получили еще 10 человек. В этот день в суде слушалось дело по убийству сына Руслана Ризвана Тапаева, произошедшее в прошлом году.

    Сообщается, что 10 февраля в районе горводоканала два автомобиля подрезали отъехавшую от автостоянки Geely и открыли по ней огонь. После этого стрелявшие в масках скрылись с места происшествия.

    Ризвана (украинца чеченского происхождения) местные СМИ обвинили в крышевании торговли наркотиками. Однако, отец уверял, что сын не имел к этому никакого отношения, в связи с чем писал письма с обращениями к главе МВД Арсену Авакову с просьбой разобраться в убийстве Ризвана.

    По его словам, молодой человек приехал в город из Запорожья за сутки до убийства, собираясь купить подержанный автомобиль. В одном из последних разговоров с отцом признался, что ему предложил работу местный криминальный авторитет по кличке Ян. Отца эта новость встревожила, однако, сын заверил, что уедет домой в Запорожье.

    Также недавно в Никополе получил четыре года заключения Султан Тапаев. Его признали виновным в наезде со смертельным исходом, в результате которого погибли две женщины.

    Известно, что Руслан Тапаев в прошлом – зоотехник. Причиной произошедшего в суде могла стать боязнь отца за судьбу своего сына Султана. По слухам, он боялся расправы над парнем в тюрьме. (http://sharij.net/102561)
    Макаров
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