Двойной взрыв в суде Никополя (Украина)

Суды превращаются в одни из самых небезопасных мест на территории Украины. Сегодня из города Никополь (Днепропетровская область) приходят сообщения о взрывах в здании местного суда. В результате происшествия один человек погиб, не менее десяти получили ранения и отправлены в клинику. Состояние двоих из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое. Они находятся на операционном столе.Местные СМИ сообщают о том, что в здании суда были взорваны две боевые гранаты.По последним данным, гранаты взорвал мужчина, сын которого погиб в Днепропетровской области при обстреле автомобиля в прошлом году. По данным пресс-службы суда, своими действиями он хотел осуществить «месть за сына» - в отношении лиц, находившихся на скамье подсудимых.СМИ Никополя сообщают, что погибшим является тот самый человек, который и осуществил подрыв гранат.В украинском сегменте социальных сетей уже звучит горькая ирония: "неужели снова российский след?"